La asociación de felones se querellará contra Pablo Casado

Voz 1 00:00 la patria una marca rojos y azules españoles blanco y Balbino pues es el más caro

Voz 2 00:13 yo abren ya sistemas matarle la inmensa mayoría jóvenes españoles donde el Partido Popular ya un emblema

Voz 1 00:19 no soy yo tu problema

Voz 3 00:23 dar

Voz 4 00:42 ya no se puede aguantar más Pedro Sánchez tiene ochenta y cuatro escaños es un presidente ilegítimo a partir de hoy eso ningún aspecto de Mari Paz habrá cazada

Voz 5 00:53 no

Voz 6 00:56 de esto bueno pasamos lista en todo por la radio o queréis un saludo general va queremos lista venga Toni Martínez Especialistas secundarios hola El Mundo Today hola Marina García Susana Ruiz hola Marta Estévez nada Iñaki de la Torre José Antonio Páramo Roberto Sandy Carles Francino

Voz 0230 01:20 no nos gusta más hay más no una uno aunque porque siempre hay alguien que es un abono si el valle comenzamos hoy comenzamos con comenzamos con novedades en el Brexit porque Jean Claude

Voz 7 01:36 ya

Voz 0230 01:42 dice que en la Unión Europea podría estar dispuesto a modificar las conclusiones políticas del acuerdo de salida claramente esta es una noticia que nos da igual era sólo un pretexto para comenzar arriba para tomar carrerilla antes de Pablo Casado palo Palop Palop algo Pablo Casado dice Pedro Sánchez sigue la

Voz 1284 02:02 anda de ETA ya hay que derogar la ley del aborto para pagar las pensiones

Voz 8 02:05 bien ancha encestó diez pegando

Voz 9 02:10 sí o no

Voz 10 02:17 lo de Pablo Casado es muy difícil

Voz 0230 02:20 de entender

Voz 11 02:21 su arma para combatir a Vox R Vox

Voz 0230 02:25 Desmond al cuadrado habla muchísimo habla a todas horas hace muchísimas propuestas pero además le vamos a escuchar al mismo tiempo que dice que no se puede tener la ley del aborto porque no podemos pagar las pensiones dice que haríamos bien en dejar de preguntar por la ley del aborto y hablar de ayudas a la maternidad y ayudas fiscales

Voz 12 02:47 todos lo de Nasri

Voz 0230 02:50 él mismo dice que no tiene nada que ver el aborto con el hecho de que en España tengamos pocos hijos que eso es consecuencia de falta de apoyo a las políticas de natalidad escucharlo porque es en la misma frase hay veces en que uno pues se vuelve loco dice sacarme de aquí no puedo más con esta lógica de frases Paqui Payá aquí para ya eso participa ya hay que derogar dice hay que derogar la ley del aborto porque no podemos

Voz 1284 03:13 pagar las pensiones y además tenemos que dejar de hablar sobre el aborto y comenzar a hablar de ayudas a la maternidad pero

Voz 13 03:18 esta divorciado hace falta que grite huevos que razonan Paqui Payá

Voz 4 03:27 escuchamos lo que nosotros estamos diciendo sencillamente es que apostamos por una cultura progresista a favor de la vida y lo decimos además en un país con un invierno demográfico que pone en riesgo el sistema de pensiones del sistema de salud el sistema de prestaciones públicas pero yo creo que haríamos bien en este país en dejar de preguntar por la ley del aborto empezará pero quiero dar por ayudas a la maternidad a la conciliación a la emancipación a la vivienda a las ayudas fiscales para tener niños

Voz 14 03:53 pues hablo aquí en suelo impide

Voz 0230 03:57 qué fuerza oculta le impide promover ayudas fiscales a la vivienda la compra de pañales al gorda lo que él quiera si él mismo dice que eso es lo que cuenta para tener hijos o no

Voz 15 04:09 Hinault la ley del aborto para que lo mezcla queda

Voz 0230 04:14 el pequeño detalle de que por más que tengamos hijos tendrán que trabajar y tener un sueldo y cotiza a la Seguridad Social porque sino cotizan por más que tengamos diecisiete hijos cada uno

Voz 15 04:26 si no cotiza claro el problema de las pensiones

Voz 11 04:31 no se arregla

Voz 12 04:34 el oro y Ángeles grité ángeles ángeles caídos

Voz 1610 04:46 venga vamos a empezar las tuberías y lo empezamos con el gran Isaías Lafuente que más que un Premio Ondas se merece una calle una avenida a una plaza este tú sobre el domingo es el Twitter

Voz 16 04:56 día niños y niñas de España yo voy es un Palín retomó una frase que se le igual Paqui Payá que Payá Pacquiao

Voz 6 05:02 sí

Voz 1610 05:05 el desconocimiento volaron a veces lleva a situaciones muy divertidas un ejemplo del Conde

Voz 16 05:09 Kiko Mi novia es balcánica a la mía también es muy temperamental

Voz 8 05:15 Saura con una cosa

Voz 1610 05:16 la sanción a estas una conversación llena de confusión incluida con que cuenta de

Voz 16 05:23 archivan estos informes sobre el grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre los Grapo Nápoles un clip Villabalter

Voz 12 05:30 a venga me vale

Voz 1610 05:36 siguientes de manera tan desgarradora describirse a uno mismo el que hace mar

Voz 16 05:40 estado sentimental hay uno en las caras de Bélmez que no está tan mal

Voz 1610 05:48 hasta construir a Isaías Lafuente que acabamos con las de otro que yo creo que Isaías debería analiza

Voz 16 05:52 la es de Ricardi gula Martini no lleva tilde pero se hace

Voz 1610 05:56 tuna

Voz 17 05:58 el alcalde

Voz 2 06:01 el plazo de la UVI estaría pues no funcionó tiene

Voz 6 06:05 cuando no José venga y ahora las noticias El Mundo Today

Voz 1981 06:13 el Gobierno aprueba un decreto ley que obliga a los españoles a comprar el nuevo libro de Pedro Sánchez el Ejecutivo lamenta que no haya salidos de los españoles la idea de comprarlo pero asegura que para eso están los mecanismos constitucionales trecho la idea de Pedro Sánchez es modificar la Constitución para que uno de esos nuevos artículos sea el contenido de su libro la Asociación de Celoni se querellará contra Pablo Casado nos parece

Voz 0573 06:41 de una Fer fue entra lo que dice la Visteon los filones que no se sienten para nada reconocidos en el presidente del Gobierno y prometen que se y harán contra el líder de los populares

Voz 1981 06:52 el Tribunal Internacional de Derechos Humanos condena a España por no dejar leer la revista el jueves a los presos independentistas

Voz 0230 07:00 el tribunal considera que leer las viñetas de Martínez el facha es un derecho básico de los hombres y las mujeres de España ya amenaza con mandar a un observador que haga caricaturas de urgencia para los presos no

Voz 1610 07:12 a última hora Arman cuéntanos Pablo Casado propone recuperar la ley del aborto de mil novecientos ochenta y cinco con carácter retroactivo nos ha cortado desde el ochenta y cinco tendrán que nacer en un plazo máximo de dos años aunque ahora tengan treinta insiste Casado

Voz 1981 07:27 gracias Arman vamos ahora con algunos titulares breves Puigdemont demanda whatsapp porque el corrector Le cambia presos políticos por políticos presos

Voz 0573 07:37 se queda mirando el pañuelo después de sonar se como si fuera un cuadro de El Bosco

Voz 1981 07:42 la foto de un cartel en el que se busca un camaleón desaparecido está totalmente

Voz 6 07:47 Juan

Voz 0573 07:49 Calvo sigue teniendo la marca de la raya al medio en la cabeza

Voz 1981 07:53 al noventa por ciento de los fumadores españoles elijan los cigarros con parches de nicotina

Voz 0573 07:59 todas las empresas españolas ya son entramados del Partido Popular para blanquear dinero

Voz 14 08:29 con el lío

Voz 0230 08:32 la gente pensará nadie tiene tiempo para banalidades pues sí señora Íñigo Errejón se ha cortado el pelo que buen rollo que no es sólo eso no ha colgado de su lista lo cuenta Marina García

Voz 18 08:42 me respectivamente ayer Íñigo Errejón decidió ir a cortarse el pelo porque escribe ya tocaba y lo compartía con todo seguidores en Instagram foto desde el espejo en la que se vea el sentado y al peluquero con maquinilla mano a punto de cortar los dos muy sonrientes muy buen rollo y añade tengo la suerte de que cada visita mi peluquero son unas risas aseguradas hombre es que

Voz 0230 09:02 sí sí sí

Voz 1284 09:04 en está amarga no todo el mundo está marcado otro que se ha venido arriba Alfonso Guerra

Voz 19 09:08 bueno

Voz 0230 09:17 todo el mundo tiene su momento y ayer Alfonso Guerra presentaba su libro La España en la que creo y comenzó fuerte ya seguro que lo habéis oído en primer lugar quiero quiero decirle

Voz 21 09:27 que este libro lo ha escrito el auto

Voz 14 09:30 eh

Voz 1284 09:40 claro que el libro que ha escrito el autor es que todo el planeta tierra quedado al

Voz 0230 09:44 ha sorprendido de que un presidente de Gobierno en ejercicio publique un libro va a publicar un libro Pedro Sánchez en la solapa pone que ha contado con la colaboración literaria de Irene Lozano actual secretaria de Estado pero por poco que sea algo de tiempo tendrá que haber dedicado el presidente de Gobierno como nos decía ayer Marta del Vado de la agenda de Donald Trump puedes el tiempo ejecutivos sin estructurar el sector de sacudir al por Alfonso Guerra mostró un nivel de simpatía hacia Pedro Sánchez poco elevado

Voz 21 10:16 en este mundo ustedes saben que hay mucho que crimen y otros que ponen el nombre la solapa bueno este está escrito por el autor será todo lo malo que quiera pero el mío

Voz 0230 10:26 en cuanto a su consideración política la pregunta hay alguien ahí no acaba de verlo Alfonso Guerra no acaba de verlo lo que hace el Gobierno no acaba de verlo

Voz 21 10:37 nadie y es capaz de comprender que están calcinando la democracia al atender los requerimientos y un grupo de salteadores de la nación

Voz 15 10:46 la escoge las quejas todas las cojas las quejas venían por él relató

Voz 1610 10:50 por a partir de

Voz 21 10:55 de su experiencia personal tuve la fortuna de que la vida me colocara en el vórtice del huracán siempre buscando el acuerdo la concordia ilesa aseguró que nunca nunca necesitamos

Voz 0230 11:08 otros no lo necesito yo lo mato pongo a todo esto los gobiernos catalán y español siguen en conversaciones para encontrar un relator que en realidad no atañe a los gobiernos y según el Gobierno español a partir de los elefantes que decíamos ayer estamos hablando sobre un relator pero relator no tiene nada que ver con lo que hablemos nosotros porque no es un relator para gobiernos sino para los partidos consejero de Presidencia de la Generalitat esta mañana en Radio no en el Gobierno

Voz 22 11:39 alguien extranjero veremos si encontramos a alguien que sea neutral que tenga la confianza de los dos espacios políticos tanto a nivel personal como a nivel profesional nadie y en eso estamos mostrado que hoy nos intercambiamos más nombres si a ver si podemos concretarlo

Voz 0230 11:55 los gobiernos están hablando sobre un relato que no tiene que ver con lo que hablen los gobiernos como se ha puesto Pablo Casado a quién llaman el fósforo porque se enciende con rostro es el es el de escucho encendido

Voz 4 12:08 esto no se ha visto desde el veintitrés F esta fin

Voz 0230 12:10 es un cambio en la jerarquía de los golpes de Estado en España porque hasta ahora lo de Puigdemont era lo más grave desde el 23F ahora lo de Sánchez en la entrevista era con la agencia Efe sin veintitrés la Agencia EFE en siete segundos se calienta empieza en una nota

Voz 4 12:25 acaba arriba porque no han intentado explicar ayer la vicepresidenta del Gobierno que esto del relator es una cosa habitual y que no pasa nada pero bueno como que no pasa nada

Voz 1284 12:35 bueno se va calentando se va calentando y empieza a decir que no descarta nada

Voz 0230 12:38 por tanto esta grave que no descartamos nada no descartamos nada no descarta ningún mecanismo

Voz 4 12:44 según el presidente del Gobierno tiene que convocar elecciones de inmediato si no lo hace no descartamos ningún mecanismo

Voz 0230 12:51 por qué Sánchez ha vendido España por un plato de lentejas y un avión algo que se incorpora a la leyenda bíblica

Voz 4 12:57 simplemente por un plato de lentejas y por un Falcón

Voz 0230 13:00 pero para los que no hayan tenido una educación católica esa u vendió los derechos de primogenitura por un plato de lentejas lo vendió a su hermano como se dice no no no no vendió a su hermano revés vendió los derechos de primogenitura a su hermano mellizo ya a cambio de que le diera un plato de lentejas checo le dijo si quieres lentejas dame los derechos de primogenitura Yesa u aceptó los dos hermanos durante el en La Biblia los hermanos fenicias no miro ahí está el caso de él me dio con una mandíbula de burro cráneos o sea que vender a alguien por un plato de lentejas tampoco era lo peor en ese contexto la primogenitura por un plato de lentejas y un Falcon es u hubiera vendido la promesa Jefatura a su hermano de su madre lo que hubiéramos dejado ir con el Falcon por Judea

Voz 1284 13:59 más cosas más cosas para el plato de lentejas

Voz 0230 14:02 por un puñado de votos para seguir en la Moncloa por un plato de la dejas votos el Falcon el plato lentejas la felonía

Voz 4 14:08 que no podemos tener es en la presidencia del Gobierno a una persona que está demostrando actos de felonía

Voz 0230 14:14 también tiene como todo esto viene por el relator hay un momento en la entrevista en la que el periodista le pregunta por los mediadores que utilizó el Gobierno de Aznar para negociar con ETA Casado lo Nieda

Voz 23 14:24 eh José María Aznar designó unos enviados que se reunieron con ETA en una mesa donde había un mediador los relator que la concretamente el obispo de San Sebastián entonces no

Voz 4 14:35 el Gobierno José María Aznar como todos los gobiernos de la democracia lo que hicieron es una vez que ETA propuso dejar las armas escuchar cuando las dejaban en cuando ETA intentó explicar o negociar levantarse de la mesa y derrotar a ETA

Voz 0230 14:52 bueno primero salieron de la habitación no es que se levantaran de la mesa deparan ahí al ahí mismo derrotado en el momento pero cuando insiste que cuando insiste el periodista sucede lo siguiente el Gobierno del Partido Popular no negoció nada

Voz 4 15:05 en esa mesa habían relajado que era novísimo seguir en esa monseñor Uriarte en esa mesa lo que había es uno representantes de un presidente del Gobierno el que le reventaron el coche con lo que según baile intentaron dispara dos crisis de esos obvio presidencial por tanto un respeto al señor Aznar que es víctima de ETA

Voz 0230 15:20 bueno pero eso que tiene que ver con que hubiera obispo de Vic bueno esta mañana Ernesto el kaiser ha recitado los insultos que en Hoy por hoy que en su casa

Voz 14 15:38 en Hoy por hoy

Voz 0230 15:41 autobús ha recitado los insultos que Casado dirigió a Pedro Sánchez

Voz 0587 15:45 eh la palabra traidor contagiado de legitimado mentiroso compulsivo ridículo adalid de la ruptura de España irresponsable incapaz desleal catástrofe otra chovinista del poder rehén escarnio para España hay competente mediocre

Voz 4 15:57 culpa vamos a comprobar si se ha dejado alguno traidor Fenoll ilegítimo chantajeado deslegitimado el Gobierno rehén tan incompetente tan mediocres adalid de la ruptura del ridículo un irresponsable el mayor filón un incapaz sin ningún tipo de responsabilidad chauvinismo del poder y la egolatría un desleal alta traición es un mentiroso compulsivo una catástrofe para el futuro de España

Voz 0230 16:23 lo que viene siendo claramente tres puntos escuchamos a Juan Marín vicepresidente de la Junta de Andalucía

Voz 24 16:32 el domingo en colonos en la Rada cita muchísimos españoles muchísimos españoles que están cansado de lo que está sucediendo no no solamente persona que pertenezcan a distinta fuerza política

Voz 0230 16:43 con toda probabilidad el domingo habrá muchos españoles en esa manifestación no veinticuatro millones de españoles pero habrá mucha mucha gente desde aquí queremos hacer una petición al Gobierno muy seriamente vaya a la gente que haya sobretodo que no diga nadie del Gobierno bueno hablemos no hagan eso no hagan eso que es muy irritante

Voz 25 17:04 el Gobierno tiene la obligación de escuchar a todos los españoles también

Voz 0545 17:08 en los que se quedan en sus casas también

Voz 25 17:10 a esas mayorías silenciosas

Voz 26 17:13 que nadie diga eso que nadie les diga a los manifestantes que son como norcoreanos con el cerebro lavado respondiendo consignas de medios de comunicación manipulados nadie que respeten son personas que piensan distinto no pasa nada la gente pues piensa cosas no van a ir veintitrés millones de españoles a la manifestación del domingo siempre hay más gente en casa siempre

Voz 14 17:37 vale

Voz 27 17:40 Especialistas secundarios que pasa

Voz 6 17:42 a cambio el partido ayer gente sois el Madrid sí

Voz 1610 17:47 vale bueno pues como en Carrusel deportivo no tenemos bastante suficiente con las once horas que de programa para hablar de fútbol vamos a aprovechar un poquito más para hacerlo aquí vamos a comentar con el director de una revista especializada en fútbol en una revista nueva de la Comunidad de Murcia una revista titula llamada fútbol qué bonita eres su director Alfredo Prada peldaño qué tal buenas tardes Alfredo cómo viste el partido entre el va a ser Madrid es sólo un ratito cuarto un ratito se ke ratito tres minutos treinta y tú me di cuenta que era fútbol cambié del fútbol aunque la revista la tecnología no es sólo para blanquear el dinero que gano con otro madre de Dios hemos abierto hay una puerta chunga cuál es tu tu negocio haikus por encargo haikus haikus y haikus está frases así pretendidamente poéticas de japonés no es un ratito una cesta de ropa se mueve millones se mueve millones y hombre más que con los videojuegos que te lo diga yo no trabajo yo trabajo para particulares por ejemplo a Miquel Iceta y le facturó unos doscientos mil euros al mes es turca oye cómo cómo cómo va esto es esto es un un encargado de la gente te artesanales orfebrería si queréis os hago aquí va pasando el fútbol no entonces él es que alguien elija un verbo un sustantivo Montoro sí yo soy el arcano de de si vas lo un verbos latinos

Voz 0230 19:24 a recomendar recomendar

Voz 1610 19:27 venga alguien diga un adjetivo

Voz 15 19:29 pelón y ahora un sustantivo gato

Voz 1610 19:36 tenemos gato pelón yo recomendaría ahora mismo

Voz 15 19:40 el señor Alfredo peldaño hemos está pues realizando un haiku con estos elementos miráis trabajando tecleando

Voz 1610 19:50 es que todo lo que está haciendo como un poquito de música digo lo tiene

Voz 28 20:03 cuando los guetos Brian por el río el primero en recomienda presas

Voz 8 20:08 los dos

Voz 1610 20:11 recomienda que bonito eh tiene poco sentido que tiene que queréis hacer otro ven crisis colosos esto cómo lo haces bueno pues ya te digo eso es es es pequeña dosis de talento sumaba una gran dosis de jeta que te cagas vale hacemos otra vez

Voz 15 20:25 el verbo atosigar atosigar vale demos atosigar esta crisis un sustantivo vamos con sustantivo ordenador ordenador atosigar falta falta un escuálido y aquí está Alfredo preparando un nuevo Court ya sólo con eso tiene más pasarela verbo no

Voz 27 20:49 el

Voz 15 20:52 llegar al ordenador ya escuálido muchas sílabas ahí está

Voz 14 21:01 tengo curiosidad bueno tengo mucho antes vamos allá

Voz 28 21:09 las libélulas ató sigan los escuálidos yo pienso en el invierno

Voz 12 21:17 falta ordenador autor de ordenador

Voz 8 21:20 el entrenador es el que lo ha hecho hoy en una Khaled que pudo haber escuchado

Voz 28 21:37 las libélulas a sigan a los esquís

Voz 29 21:40 a nidos yo pienso en el invierno y ordenador pesados

Voz 12 21:45 por ordenador

Voz 1610 21:48 mente funciona Éste es mágico es mágico que viene San Valentín vale pues si me puedes contratar sin problema vale yo voy con mi bicicleta aportó a España hay ordenador y alegre canto El High

Voz 30 22:06 rico

Voz 8 22:10 los galgos que te hago yo acaso dando con la bicicleta

Voz 1610 22:17 mira os venga va a acabar

Voz 0230 22:22 vamos

Voz 27 22:22 el

Voz 15 22:25 está ahí pensando Alfredo este esta sacaba

Voz 1610 22:28 eso creativo eh eh nunca como una cuña publicitaria podríamos hacer un regalo para los oyentes saben cuando una

Voz 29 22:40 Ana se abre Frantino saca el pollo de las TIC

Voz 12 22:47 pero eso no

Voz 31 22:49 es fácil no váyase a pensar

Voz 14 22:52 tierra la revista hombre Dios

Voz 32 22:56 la Ventana con Carles Francino

Voz 6 23:10 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio turno para José Antonio

Voz 33 23:13 algo venga ese momento otra vez la factura que te cobran de más otra vez firmas un contrato de alquiler y las letras pequeñas Sastre Arroyo quieres pedir una reducción de jornada y no conoces tus derechos que si el momento momentos te sientes ese poder ese poder de abordar tengo momentos legal citas claro y es que con legalizadas tú y los tuyos tenéis consultas limitadas con abogados expertos para asuntos de vuestro ámbito familiar para temas del día a día como reclamaciones de facturas también para más complejos herencias divorcios por cuánto cuánto al mes a ver cuando se euros nada más llama gratis para que te informe mira novecientos cien seis seis tres como yo veo que soy rápido ya a ver si en los avisen teléfono novecientos

Voz 34 23:56 él seis seis seis árboles venga por Mateo legalizar

Voz 6 24:11 a mí me suena Ruiz que traes hoy de animales saber vais adivinar Alberto Polo

Voz 14 24:27 Pajaros no es un avión

Voz 35 24:33 a estos los tantos corrieron yo quiero lo sabes no es un carbonero como

Voz 14 24:38 Carbonero sabes Jordi ahí está presente en España

Voz 35 24:45 buena parte de los metales pesados está volviendo agresivos

Voz 1922 24:50 los pájaros otros metales pesados en el ambiente un estudio de la Universidad de Amberes en Bélgica con Carbonero comunes ha demostrado que la exposición a cadmio plomo les quita vitalidad a la a la vez les provoca agresividad cadmio

Voz 34 25:07 sí

Voz 1922 25:08 PDI plomo OPV muy bien los científicos belgas querían saber si la ingesta de metales pesados no afectaba de algún modo la personalidad de las aves porque esto pasa con los humanos está demostrado que la exposición a estas sustancias tóxicas produce en las personas desde irritabilidad fatiga extrema a depresión esto les pasadas personas querían saber si pasaba con las aves observaron y grabaron los hábitos de Carbonero es comunes que vivían junto a una refinería hay fundición de metales donde había un abundantes emisiones de contaminantes capturaron doscientos cincuenta ejemplares de distintos emplazamientos más cercanos y más lejanos a la fábrica observaron pues como se comportaban así descubrieron que los Carboneras que estaban con mayor contacto con los metales pesados porque estaban más cerca de la refinería se mostraban más inactivos osea que el plomo y el cambio habían como apagado un poco Josu su curiosidad vale también comprobaron que los machos serán más agresivos los que vivían más cerca de la refinería eran más agresivos con los que vivían más alejados y las hembras de la misma zona también de mostraban un comportamiento más protector en los nidos saquen los metales pesados Nos hacen estas cosas ya ellos

Voz 34 26:14 ellos también acusados los orquestal

Voz 0230 26:17 pero también en metales plásticos Excal

Voz 34 26:20 sí

Voz 6 26:35 un poquito de Telekom Marta Estévez

Voz 0545 26:37 ayer pregunta antes preguntaban los Sexpe es que habíamos visto el fútbol mucha gente había ganas de clásico clásico casi diez millones

Voz 0230 26:46 no es así porque había más gente incumpliendo otros

Voz 6 26:51 a ver dos documentales casa pues bueno no es que lo vi por eso te digo si la segunda parte también todo la primera también a ver el día veintisiete

Voz 0545 27:02 si cambiamos os traigo también un concursante que siga adelante la voz al que también le vio el lunes mucha gente se llama Álvaro de Luna es sevillano consiguió que todos los coches se giraron cuando canto así

Voz 3 27:29 bien

Voz 0788 27:46 qué te parece me parece que se me recuerda al cantante de la moda te acuerdas David si no y fuerte ronca es verdad es verdad tampoco rasgado no

Voz 6 27:55 oye Nerea Nicolás Maduro lo decantar Royal va bien mal

Voz 0545 27:59 a prueba bastante bien sobre todo esta semana en vez de cantar ha contado ha contado Un dos tres cuatro de ahí Nos hemos fijado que se pueden sacar bastantes canciones vamos a escuchar primero la frase

Voz 2 28:10 todos los días resolvemos uno tres cuatro problema no me habéis imaginado ya tres cuatro

Voz 0545 28:18 bueno podemos acompañar estos números en diferentes canciones por ejemplo españolas y viajamos a los setenta podría poner voz a una de las sintonías más conocidas de la televisión

Voz 14 28:37 quería algo así

Voz 0545 28:39 luego también para otra canción que a lo mejor ha venido a la mente porque es española fue Eurovisión muy conocida podrían hacer un mix Maduro Chikilicuatre

Voz 2 28:49 uno dos tres cuatro

Voz 0545 29:00 pero la enumeración no sólo va con canciones en castellano aunque él lo digan en castellano también van con en inglés para comprobarlo lo hemos puesto con a él Chandeler

Voz 37 29:12 nunca pruebas

Voz 1610 29:15 sí

Voz 37 29:16 yo sí

Voz 2 29:21 uno uno uno tres tres tres uno tres

Voz 38 29:34 así podríamos estar eternamente con canciones pero hay un género en especial que encaja perfectamente con este Un dos tres al ratón el reggaeton es perfecto en mi adolescencia es decir bueno esta semana lo dijo el otro día de él

Voz 2 29:49 las tenían muchísima enumeración entonces hay una exacta que va ir en banca

Voz 0545 29:55 estar muy bien os voy a poner otra vez el Un dos tres cuatro

Voz 2 29:57 no lo vamos con la versión uno tres cuatro vale ahora sí maduro con Don Omar

Voz 39 30:06 cuatro uno atroz uno tres cuatro

Voz 6 30:28 ya aquí cuidado que te careto cuya directora si lo hacen para la clase que antes tenían algo que decir a ver a ver

Voz 41 30:36 pues hombre hay bueno

Voz 42 30:40 han sino a tra tra tra tra vamos a volver

Voz 1610 30:45 hoy nuestra sección de nostalgia porque queremos indagar en el pasado teníamos una sección así

Voz 34 30:50 si esto no se alguna

Voz 14 30:58 queremos saber por qué

Voz 1610 30:59 porque el pasado es infinitamente mejor que que el presente lo que voy a hacer con con nuestros abuelos los contenedores de sabiduría y experiencia queremos que los abuelos no llamen para preguntarles cosas de cómo era el queremos saber cómo combatían el frío en su época en Zaragoza tenemos ya al señor Evaristo Evaristo qué tal buenas tardes

Voz 8 31:21 buenas tardes que no tiene la verdad

Voz 1610 31:28 serio bueno pues nada

Voz 8 31:30 desacuerdo normal normal escucha

Voz 1610 31:33 en el pasado el frío era pero es verdad Common como cómodo combatían usted

Voz 8 31:38 a mí me aguanto bien

Voz 39 31:43 por tanto en cierta paz el cierzo el viento que sopla el cierzo él

Voz 1610 31:53 Cierzo el Bierzo es una localidad de León es cierto

Voz 39 31:56 tú crees tú que estaba bien faltas mamá vale aquí era tan baja que iba bien

Voz 8 32:08 no bueno no creo que se está pasando un poquito pero bueno sí

Voz 39 32:10 de qué habla Jaime no pero me dice pero oiga que tampoco esto sí pero bueno pero si carácter calor en mi época Chueca

Voz 8 32:34 Juan de Dios que esto eh

Voz 39 32:40 en cuanto al contar

Voz 1610 32:43 los demás bueno pues gracias a la lección de Evaristo vamos ahora con Dorothea Dorothea buenas tardes

Voz 31 32:50 eh que no tiene usted hay seis treinta y seis años

Voz 8 32:56 ha

Voz 31 32:59 sus ochenta y pico vale vale más normal esto oye si lo paga aquí no paga que la llamada nosotros la radio no se preocupe seguro que juraría que llamó yo no no no no no

Voz 1610 33:12 nos llama nosotros usted no sufra por eso Dorothea oiga díganme ustedes como combatían el frío te llamaremos cara eh

Voz 31 33:18 si no se preocupe el con quién la paga

Voz 1610 33:21 joder vamos a hacer una cosa para que se quede usted tranquilo usted cuelgue entonces yo le llamo y así se quedó un poquito más tranco

Voz 31 33:27 la vale vale puede ser si vale usted vamos hola sí Dorotea que ha tardó un poquito en contestar no

Voz 1610 33:38 bueno es que tengo las lo sea pagada

Voz 31 33:40 me estaba el teléfono va de vale vale

Voz 1610 33:43 dígame usted como combatieron el frío Dorothea amiga

Voz 39 33:46 es que ahora me sabe mal para que éstas no me tiene no sé

Voz 8 33:48 pocas mujeres

Voz 39 33:52 yo no sé si es un dineral derroche llame llamar tú mañana escucha

Voz 1610 34:00 que se preocupa por qué vamos a hacer una última llamada a ver si nos contesta es Mauricio José Mauricio José buenas tardes de solteros guapos y guapas ego queda tiros no se lo sabe oiga usted hizo José cómo afrontaban el invierno en su época

Voz 39 34:20 aquí nosotros lo que hemos sido de ir a Lanzarote

Voz 1610 34:22 en todo el invierno todo todo a Lanzarote vaya manera de pasar el invierno no prestó pueblo animales

Voz 39 34:33 a los párrocos solos a Lanzarote estoy de invierno

Voz 1610 34:38 pero pero ustedes tenían dinero para eso

Voz 39 34:41 acreditaba lo hemos peleado duro eso quedo ya para mis nietos nos íbamos

Voz 8 34:51 pero ahora mismo está en Lanzarote no estaba disfrutarlo

Voz 1610 35:05 pues muchísimas gracias José llaves pronta sabiduría tanto que aprender macho

Voz 6 35:14 vamos a vamos a aprender música grabada

Voz 14 35:16 venga

Voz 43 35:49 el sofá aquí

Voz 14 36:14 nunca

Voz 6 36:21 dejar de pisar la elección de hoy elección de de hoy

Voz 0788 36:24 es traída es la segunda parte del año pasado una divertida que eran trozos de canciones que están dentro de otras canciones recordaba que dentro esta canción de Bowie hay un fragmento que suena así

Voz 14 36:38 la letra melodía

Voz 0788 36:45 bueno Frantino acuerda alguno más acuerda de qué de qué canción es este trocito que encantaba a las coristas

Voz 33 36:50 es un momentito a los Beatles una canción de los Beatles

Voz 44 37:00 las

Voz 0788 37:05 esto es una de las canciones del shuttle Pepper's Lonely Hearts Club Band que tiene varios trocitos por cierto bueno pues esa es una buena porque en ese disco vio alguna también un hito una ejemplo de Harris el muchos están sobrevalorados día me voy a traer podría los Beatles haylos hay de Dylan sí señor bueno eso era Jean American A day in the life que está dentro de Jean americanas porque claro hace unos pocos años después ahora voy a seguir haciendo pruebas no sé si os acordáis de esta canción tan salsero

Voz 2 37:34 que está muy de actualidad si la letra otra vez por la manija

Voz 0788 37:46 estos son los Fasnia All Stars la discográfica donde comenzó todo el meollo de la salsa quedan realmente todo inmigrantes de los países caribeños que estaban en Nueva York no bueno pues allí empezó por ejemplo Rubén Blades en esta canción de repente que es una canción de seis minutos llega un solo de guitarra en el que el tío está desbordando y de repente toca una melodía que quiero que reconozca ir

Voz 43 38:05 yo todavía no sí

Voz 6 38:18 no me aguanta

Voz 43 38:22 gracias señor

Voz 45 38:25 no

Voz 0788 38:38 estando un día en Barcelona por cierto es contar la historia de esta canción que tiene mucho que ver con la radio porque el tío el que la sacó por primera vez Joselito Fernández tenía un programa de radio en una gran estrella bueno pues esa era la Guantanamera y luego a ver si encontráis ahora hay una digamos un primo de la salsa que era previo a eso que era la el bungalow que era una mezcla el soul con los ritmos latinos ya había una de las estrellas que asegura que conoce Armand que era Ray Barreto a ver si ahora reconoce es un trozo comarcales tales claveles verdad

Voz 46 39:30 tocando muy bien Armand con Eddie Floyd

Voz 6 39:34 que era un compañero discográfica de Otis Redding

Voz 47 39:44 bueno

Voz 0788 39:56 poca madera bueno esta canción una muy graciosa porque en realidad también tiene otra dentro porque el mismo compositor cogió el invirtió el orden a los acordes de otra canción que se llama The Midnight Hour que la hizo famosa Wilson Pickett es muy gracioso eso ya lo contaré otro día bueno luego hay un solo de saxofón en un tema de las Si dels quedan aquellas canterano de Will you still love mito Morrow Ike Viking treinta años después lo volvió a hacer ese solo aunque fuera encima de otra canción vamos a la original de el

Voz 14 40:35 Mora Valls ocho

Voz 6 40:50 el ex alto cuando saxo atropella la parte más alta de vais a Gabi no efectivamente el pequeñito el que te lleva por el pecho sin bueno pues ese mismo

Voz 0788 41:01 bueno ya digo lo repitió Viking en los años noventa en una versión de San cínica que por cierto también canta Wilson Pickett

Voz 14 41:22 sólo a otra velocidad

Voz 0788 41:26 ahora vamos a kamikazes en los quites también lanzaban puyas unos a otros incitaban canciones de ellos mismos por ejemplo Lenon McCartney le

Voz 34 41:35 y cita una canción previa de McCartney

Voz 14 41:44 le fue bien

Voz 48 41:49 la Labordeta

Voz 0788 41:53 bueno pues esa Paulita es al final lo que quería reírse de cómo suena la flauta de inocente de Fulham de Gil

Voz 49 42:07 sí

Voz 51 42:23 y las dos son falta total aquí la cursi Lada estaba en que normalmente en el pop se utiliza la falta

Voz 0788 42:28 Travessera no que es la de la sobre todo O'Toole claro yo estuve muy muy de colegio y ser Rey tal bueno última ejemplo de canciones dentro de canciones los q en una canción muy poco conocida porque es de es relativamente hace pocos años quiero que os fijáis en qué letra dice porque la melodía no se parece a la letra así no

Voz 14 43:09 pues resulta me escuchas

Voz 17 43:14 sí

Voz 0230 43:18 sí

Voz 53 43:24 otra vez

Voz 6 43:30 y eso es copia plagio consolidar una excita es cariñosa sí vale vale no no lo confiesa de mente muy bien Iñaki oye mañana tenemos a Rayden no falle si un discazo Ademar no juega hasta mañana adiós

Voz 13 44:15 ahora me cuenta es que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre lo sabe Línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado consulta condiciones en línea directa punto com y tu vehículos tu herramientas de trabajo línea directa de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería nueve cero dos un dos tres cero once

Voz 4 44:37 Vine directa una compañía Bankinter

Voz 32 44:43 la Ventana con Carles Francino