Voz 0194 00:19 a vítores buenas noches buenas noches no sé si Amara Pablo Casado para de que vamos a seguir hablando de él en la cara

Voz 1880 00:25 vamos a escucharle Un buen rato además porque ayer no impactó también su capacidad a la hora de encontrar adjetivos calificativos para describir a Pedro Sánchez el nuevo después dijo que no eran calificaciones que eran descripciones que él estaba describiendo al presidente probamos más qué calificativo So descripciones así en genérico lo que hizo fue insultarle insultos vamos a hablar hoy en la grave

Voz 0194 00:47 allí era dijimos que era una buena palabra para analizar la cara B

Voz 1880 00:50 sí Fenelón traidor y ególatra chovinista prevaricador vamos a escuchar a todo lo que dijo y luego lo analizamos empezó con

Voz 3 00:59 catástrofe este hombre es una catástrofe para catástrofe para

Voz 1880 01:03 a España la semana pasada dedicamos un día a la cara B a hablar de la traición de los traidores bueno también le llamó traidor

Voz 4 01:09 porque lo que está pasando ahora mismo en España es que el presidente del Gobierno es el mayor traidor que tiene ahora mismo nuestra propia legalidad y la traición les suma la deslealtad desleal que está cometido alta traición

Voz 1880 01:21 de ahí pasa a la felonía dice el diccionario que la felonía es deslealtad traición acción fea tal cual

Voz 4 01:27 el presidente del Gobierno está cometiendo un acto de felonía está siendo un filón contra la propia continuidad histórica de la democracia española seguimos también lo llamó chovinista chauvinismo del poder luego dijo que no tenía legitimidad Lucy y lo dijo de tres formas distintas vamos con la primera es un presidente ilegítimo a partir según una un presidente que ataca la constitucional y eso vale tercera Pedro Sánchez está deslegitimado para seguir al frente del Gobierno de España

Voz 1880 01:58 una catástrofe traidor desleal Fenelón chovinista deslegitimado

Voz 4 02:03 es un mentiroso compulsivo

Voz 1880 02:05 bueno pues mentiroso compulsivo también veraz que hay más aquí tardó un poquito en encontrar la palabra

Voz 4 02:10 vamos a establecer contactos con todos los partidos para para intentar detener este este escarnio para para España este este test

Voz 1880 02:19 carne lo que viene sé que es un insulto también pero no lo entiendo muy bien

Voz 4 02:25 ya más terapia de diván de psicólogo que terapias parlamentaria

Voz 0194 02:30 bueno a lo mejor desequilibrado no lo sé yo creo que sí

Voz 1880 02:34 el último ella creo que no se ha escapado ninguno e otra de las palabras que ella hemos analizado la cara ves la rectificación que además por cierto recuerdo que quedamos en que rectificar era bueno

Voz 4 02:43 sólo acierta cuando rectifica y además lo hace tarde y mal

Voz 0194 02:48 yo creo que tuvo que quedarse a gusto ver pues si entramos en materia vamos con la definición de insulto que es insultar

Voz 1880 02:54 bueno es ofender a alguien provocándole irritando con palabras o acciones también es dirigirá a alguien o contra alguien palabras expresiones o gestos ofensivos en cuanto la etimología viene del verbo latino insultarle que es realmente asaltar in sería sobre Israel tus de de saltó de saltar sería un salto que se da contra otro sobre otro bueno años creo que lo único que le faltó ayer a Casado es que le llaman a Pedro Rata de dos patas sales hasta canción no la de porque para el barrio

Voz 5 03:25 a mí Coria vi a veces sin Brown ex del infierno mal

Voz 0194 03:42 es doctor en Filología profesor de la Universidad Complutense de Madrid Daniel muy buenas noches muy buenas noches Dani que son los insultos

Voz 7 03:50 bueno un consultor son evidentemente ningún tipo de palabra pero sobre todo son un acto de habla de cuando hablamos en realidad como decía os uno de los padres de la gramática del uso de la lengua hacemos cosas cosas con palabras no hay varios actor pues pues puede es una base operativa describir una situación insulto es uno de esos actos no el en este caso el insulto lo que trata de de hacer en lo que los técnicos lingüistas digamos siguiendo sobre todas

Voz 8 04:28 sí

Voz 9 04:31 contamos es ha proyectado una intención no es un acto de habla tiene tres partes que es el acto lo cultivo el cultivo que empieza con el a tope en los cultivos no lo lo lo cultivo es la materia lingüística que se utiliza que sería la palabra en sí claro pero detrás está la estoy lo cultivo que es la intención sea intención evidentemente es ofender sean realidad los insultos están en cierta manera lo que se llama también léxico realizados son en palabras que evidentemente no estás llamando a una persona rata de exactamente dos patas sino que no puede ser una rata porque es una persona no creo de de hay una palabra que se que cada cultura pues escoge como insulto

Voz 0194 05:15 y lo que hemos escuchado de de de casado son descripciones el decía que son calificativos tú qué dirías que son lo que hemos escuchado

Voz 9 05:23 de no yo creo que no no son una no son aptos asevera activos porque una plaza relativo trata de describir la realidad y que tu descripción se ajusta con la realidad no la filosofía analítica de Russell que cuando la pragmática parte mucho también de la filosofía no

Voz 10 05:41 si el ellos trabajaban con lo que sea

Voz 9 05:43 la la la verificación que es el que haya correspondencia entre el sentido de las palabras y los hechos no tres evidentemente por ejemplo ilegítimo no es un procedimiento parlamentario dotar al no eran pasa es clave legítimo como desleal de otra la abrazo utilizado tiene lo que Sam prácticos privativo son negativos que indican que el contenido del resto de la palabra niegan el pues la palabra nótese que hicimos que es no legítimo Ensino

Voz 0194 06:14 tú tú me citas el ilegítimo déjame que analice un par de palabras más la las que más nos llamaron la atención Celoni escucha

Voz 4 06:23 que el presidente del Gobierno está cometiendo un acto de felonía está siendo un filón contra la propia continuidad histórica de la democracia española el Flores el malvado

Voz 9 06:32 sí sí es el malvado así en la actualidad significa cruel malvado es un préstamo del francés que oí en el francés viene de la lengua germánica pero en realidad Piece el comer es el que comete felonía lo ni al actual de la Academia define como otra de deslealtad traición acción fea pero es que en el fondo es no sé si lo sabrá cuando estudiaba Derecho tiene que ver con algo que se retrotrae mucho más atrás no el tiene que ver con el feudalismo con las relaciones de ya de vasallaje no porque el la felonía consistía en que el yo no cumplía con las obligaciones a las que se había comprometido con su señor sino no hacía eso por ejemplo la fidelidad o no trabajar la tierra que tiene que trabajar sea el feudo no

Voz 10 07:22 es decir Pedro Sánchez no puede ser un salón no que yo sepa no igual sentido

Voz 9 07:28 es lógico eh no no la relaciones de vasallaje en principio se cancelaron hace unos cuantos siglos no entonces cuando cuando se incumplía esas ese pacto no pues se cancelaba la relación de vasallaje

Voz 10 07:44 la protección que señora hacia vasallos Daniel muchísimas gracias

Voz 0194 07:51 hasta luego os pregunto a vosotros por los insultos esta manera de hablar a que te parece

Voz 1551 07:57 no yo creo que no ha sido un repentino un pronto ni siquiera la la exposición de una retahíla de insultos porque lo más importante de todo lo que dijo y él lo que quería decir es que el presidente Sánchez era ilegítimo lo demás un aliño el jugador Él lo que quería decir que era ilegítimo sedes falsa yema invoca la Constitución yo creo que fue un argumento muy venezolano sea lo hizo en penes sol hacia él mi dosis no sé como se dice en la política española Miguel Ángel bueno me indica un retroceso ambiental que que estamos volviendo a a esos momentos de crispación que hayamos conocido que se desataron un momento determinado por ejemplo contra Zapatero también con esa mismo Historia de la ilegitimidad presidente por accidente tras los a toda que me parece que ese deterioro ambiental no coopera en ninguna buena dirección Ignasi

Voz 11 09:01 bueno yo sabes que soy un apasionado de de Tintín importante ha recordar alguna de esas retail las del capitán Haddock que empieza mi de hecho sobre eso hay camisetas tazas de café en las que aparece toda una sucesión de de insultos a cual más absurdo no cuando se cae no esa especie de cosa pues para él mundo del del cómic está muy bien en el mundo de la política pues hace el ridículo sea sumar esa esa sucesión al encuentro otro insulto a la vez que sea más este Perona anteriores si a ver si supera la anterior pues efectivamente te conviertes en un personaje de cómic que es un tipo de personaje muy respetable en mi propio canon particular ser ser personaje de cómic para los que respetamos el cómic pero la política Navaleno

Voz 5 09:55 bueno pues vamos con

Voz 1880 09:56 las canciones que dicen insultos esta es una de las mejores españolas que incluyen insultos pero no sólo por lo de So payaso es que está insultando alguien llamándolo descolocó mío dice él me dice que estoy ves colorido a mí eso me parece buenísimo Robe Iniesta son Extremoduro es un tema de esta banda extremeña del año mil novecientos noventa y seis

Voz 12 10:19 y añadió mira que lo intento pero es que o de la época de Los Ronaldos o ya como Coque Malla siempre encuentra también están a ver quién día vamos a tener que decirle a con que se venga este idiota es de cuando estaba con la banda desde el año mil novecientos noventa y cuatro el álbum se llamaba

Voz 0194 10:34 bien aquí sobre los insultos seguro que hay muchísima literatura también sí

Voz 1880 10:38 Nos vamos a Siglo de Oro por ejemplo Góngora y Quevedo su forma de insultarse tan elegantemente uno a otro eso sí eran peleas literarias de nivel pero si nos quedamos por ejemplo con Cervantes sólo un párrafo de Ricardo III de Shakespeare dice desfigurado por el espíritu del mal cerdo aborto oprobio del vientre pesado de tu madre engendro aborrecidos de los riñones de tu padre

Voz 12 10:58 han trajo del honor parece Paquita del Barri Vell de la época

Voz 1880 11:01 me lo mismo Quijote metiéndose con Sancho le dice villano ruin bellaco de excomulgado Gañán faquir Belli tres socarrón de lengua VIP Erina hijo de puta traidor blasfemo íbamos a ponernos pero ya aquí en el siglo XX con la literatura del siglo XX qué me quieres amor es un libro de relatos de Manuel Rivas del año noventa y seis que incluya el cuento La lengua de las mariposas un texto que muestra el insulto como forma ah de esconder el pensamiento además este texto se llevó también al cine lo llevó José Luis Cuerda bueno vamos a escuchar a Severino Donate

Voz 13 11:37 aquel niño del

Voz 14 11:38 que escribió Manuel Rivas se pasaba las horas corriendo por la Alameda lejos del taller de costura de su padre y soñaba con irse a América para librarse de la escuela me habían metido tanto miedo que el primer día de clase semi o los pantalones

Voz 15 11:54 yo al Monte Sinaí ya de noche lo encontró Beiro el mismo que les

Voz 14 11:59 puso de mote gorrión Houston gorrión quiso mucho a aquel maestro que no pegaba y que casi siempre sonreía con su cara de sapo los momentos más fascinantes de la escuela eran cuando el maestro hablaba de los bichos afín que tienen había un pájaro en Australia que pintaba de color es sólido y cuyo nombre nunca olvidaría se llamaba filones Rinko Riou se convirtió en el suministrador de bichos de don Gregorio recuerden el nombre de la mariposa

Voz 16 12:30 IRIS tiene un día en la cocina

Voz 14 12:33 en que la olla de la cena despedía un aroma amargo llena Viza su madre le preguntó si había rezado en clase

Voz 1880 12:40 Amy supo que el maestro era un ateo y lo que significa

Voz 14 12:44 cava ateo que su padre era republicano y que su madre era de misa diaria más tarde ya saben lo que pasó llegaron las tropas de la capital y ocuparon el ayuntamiento y su madre le puso ropa de fiesta de la boca oscura del edificio escoltados por otros guardias salieron los detenidos al final de la acordada iba al maestro feo como a la madre de gorrión que llevaba agarrado del brazo a su Papa

Voz 17 13:10 le pidió que pica que habían que gritas Ramón

Voz 14 13:18 a Monchi el gorrión también le pidieron que gritaron cuando los camiones arrancaron cargados de presos fue uno de los niños que corrían detrás lanzando piedras buscaba con desesperación el rostro del maestro para llamarle traidor y criminal pero con los puños cerrados sólo fue capaz de

Voz 17 13:36 durar con rabia

Voz 18 13:45 muy

Voz 0194 13:48 bueno que hay músicos que insultan a ellos

Voz 1880 13:51 Nos se muchos vamos a escuchar una canción que es una de las mejores es el ser debe que no el perdedor que además canta también en español íbamos con una serie genial de dibujos animados en la que los protagonistas no paraban de insultarse South Park

Voz 19 14:10 o en guerra

Voz 20 14:14 vamos ahora pues nos vamos a ir con una recomendación musical de Nacho Palomo de nuestra productor yo no la conocía pero verás que cerremos espectacular alguna vez en insultado llamando noté Holocausto pues escucha

Voz 21 14:26 Augusto eres tan guerra civil están peste negra es muy

Voz 1880 14:34 pésima tonta Geli pues el título de este tema de UGT calor es como se llama el grupo que lo forman Carlos Areces y Anibal Gomez estamos que además le han puesto una etiqueta ellos mismos lo llaman sube uno por qué no