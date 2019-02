Casado es un peligro para la estabilidad del país

Voz 0194

sí accionario en un intento de que Vox no les robe protagonismo sólo así se entiende su escalada dialéctica plagada de mentiras y de hipérbole es para justificar que los ciudadanos tienen que obligar a Pedro Sánchez a convocar elecciones su llamada la manifestación del domingo Se basa en un cúmulo de argumentos irresponsables que se deberían rebatir uno a uno tanto es así que miembros de su propio partido que ya han anunciado que no van a estar el domingo en Colón los líderes del PP en Galicia en Andalucía y en Euskadi se alejan del discurso de Pablo Casado incendiario que ha decidido trasladar a la calle la crispación y abandonar los foros donde debe hacerse política hoy sin inmutarse ha dicho por ejemplo que la agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA una barbaridad que sólo puede ser dicha ya no sólo por un irresponsable sino también por un indocumentado piensa Casado que por poner a ETA en la misma frase que Cataluña va a encender aquellos que con el fin de la banda terrorista podrían haberse desconectado de la movilización callejera Capítulo aparte merecen sus palabras sobre el aborto a las que hemos dedicado parte de este programa Casado no sólo quiere volver a la ley anterior tiene la desfachatez de mezclar un derecho adquirido y ganado por la lucha de las mujeres con las pensiones o la conciliación casado convierte a las mujeres en reproductoras de cotizantes lo que no sólo los asqueroso sino que es absolutamente falso ya no sé si el pánico al ascenso de Bozzo que realmente siempre ha pensado lo que ahora haber baliza pero Casado se ha convertido en un peligro para la estabilidad de este país algunos de sus barones empiezan a darse cuenta Ciudadanos sigue agarrado de su mano en su alocada carrera hacia los postulados de la ultraderecha Ángels Barceló