Un PP de día, un PP de noche

hay un PP debía hay un PP de noche el PP que gobierna y el PP que cuando están la oposición sólo piensa en el ruido y en las manifestaciones callejeras en pocas horas la derecha convocado a salvar España con concentraciones en la calle contra el presidente Sánchez y anunciado eterna repetición de los mismos fracasos la reforma de la ley del aborto y el matrimonio gay es curioso el PP la Iglesia católica han compartido todas batallas verbales y todas las manifestaciones que en este país han dado contra leyes que ampliaban los derechos de las personas en materia de moral y costumbres y las han perdido todas incluso Rajoy siendo presidente sí tuvo que Mainar la reforma de la ley del aborto porque ni siquiera entre los suyos había consenso casados todo seguía insiste fanatismo o vicio dice Pablo Casado la agenda que vemos en Cataluña es la de ETA mentira provocación ignorancia indecencia o disparate ponga una x en la casilla correspondiente sea cual sea la palabra ganadora en boca de un presunto líder político en esta coyuntura es una tremenda irresponsabilidad premio Vox sus colegas de mayoría en Andalucía le colocan en la presidencia la comisión parlamentaria de Cultura y Patrimonio Histórico que tiene entre sus competencias todo lo relacionado con la memoria histórica es un es lo que da testimonio de arrogancia es la incapacidad de empatía con la que actúan la derecha extrema y el extremo centro con todo lo que no sea la España de los suyos Delibes lío y tiro porque me toca no se entiende muy bien que a menos de una semana de un juicio de tanto calado político el presidente del Gobierno acuda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo al glosar los méritos de la justicia española con este gesto Pedro Sánchez de está reconociendo que esta tiene algún problema de reputación en cuyo caso la justicia con sus actuaciones tiene suficientes instrumentos para dar la imagen conveniente que el presidente les echa una mano ser objeto de todo tipo de conjeturas que alimentarán las dudas sobre las relaciones entre poderes más teniendo en cuenta que el juicio contra los líderes independentistas tiene todas las probabilidades determinar en este tribunal europeo