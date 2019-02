"Es una política de baja estofa, a mí me repugna"

Voz 0194 00:00 el presidente del PNV Andoni Ortuzar muy buenas noches

Voz 1 00:04 no la vamos buenas noches se tal habla

Voz 0194 00:06 se habla de de un clima nauseabundo lo hemos escuchado a quién le atribuye la responsabilidad

Voz 1 00:13 pues a esa línea que hay que se ha instalado en la la derecha española por por ver quien es más bruto y por ver quién lanza el mayor abrupto pensando yo no espero que no sea si tú has pero pensando que el electorado que su electorado de esa pelea que tienen por el electorado aquí en Premià es al más radical al no lo que no se dan cuenta es que eso a otros muchos lo que hace es alejarnos más esa idea no yo creo que no hay más que ver el el lema que han elegido para la manifestación del sábado no que tiene que ver la unidad de España con las selecciones ya no sé y probablemente con el clima que ellos están creando lo que están haciendo es dividir más a España no no Cataluña y Euskadi que desde luego con este tipo de cosas Nos alejamos todavía mucho más no sentimos mucho menos partícipes de ese desastre no sino en la propia sociedad española en la propia sociedad en cualquier rincón de la ínsula esto que hace que uno o de es una yo creo que les une sea que están haciendo un flaco favor a lo que ellos preconizan no me da la sensación de que de que estamos dando ya nos estamos acercando demasiado al abismo no

Voz 2 01:35 todo por por ver quién quién

Voz 1 01:37 les quién quién llega mejor situación a a esas elecciones pensando en el cuento de la lechera no como lo que pasó en Andalucía vaya miméticamente a suceder Iker que saque al cuerpo más va a ser el que llegue a la Moncloa yo creo que eso eso utilizar este tipo de cosas para para para llegar a La Moncloa por ese atajo pues me parece que es éticamente reprobable políticamente

Voz 2 02:05 pues una chapuzón diseñado que que consigue

Voz 0194 02:08 pueden ciudades puede tener el trasladar la agitación de las instituciones a la calle es decir no hacer política y hacer agitación

Voz 1 02:15 pues mala porque además es un es un procedimiento bastante artificial yo no no de verdad

Voz 3 02:25 no

Voz 1 02:25 desde trescientos y pico kilómetros de distancia que es donde estoy yo con respecto a Madrid nosotros toda esta polémica porque haya una mesa de diálogo entre partidos porque hay una mesa de diálogo entre gobiernos incluso por que haga falta una tercera instancia que ayude o que facilite que que deseen Grace es un poco la que que que integrase perdón las las relaciones pero qué problema hay si eso pasa eso en Euskadi lo hemos hecho a lo largo de todos estos años en innumerables ocasiones

Voz 0194 02:56 pero usted cree usted usted cree usted usted cree que la figura del relator es el argumento de esta manifestación de esta convocatoria no

Voz 1 03:04 es una excusa es una pura excusa estos estaban buscando una excusa para montar un lío el Madrid no para empezar con una agitación repitiendo el manual aquel que hicieron contra Zapatero no pensando que ahora les puede dar la misma o mejor el mejor resultado pero con una diferencia que habrá hay tres que compiten por ver quién es más radical voy a quién se le ocurre el mayor exabrupto y ver quién es el que tensiona más la situación política yo creo que eso es una absoluta irresponsabilidad

Voz 2 03:40 la gente que se lo digan no no porque porque que al fin

Voz 4 03:45 tal vamos a ver a ver

Voz 1 03:48 el fenómeno contrario es que vamos a ser muchos más los que estamos en contra de eso que lo que ellos quieren

Voz 2 03:57 porque nos van a nos van a hacer

Voz 1 03:59 si no lo haces movilizarnos y nos va a nacer

Voz 2 04:01 también que tienen que pongamos

Voz 1 04:04 pongamos unos enfrente de los otros esa es la solución

Voz 2 04:09 yo creo que no yo creo que no la siente que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA como dice Casado

Voz 1 04:15 por es otro exceso clava auténtica barbaridad pero es que además es que es muy fácil recordar nosotros hemos vivido ese proceso de aquí a todos los gobiernos también los del Partido Popular se acercaron a ETA yo utilizaron mediadores utilizaron intermediarios y con esto no quiero establecer ningún paralelismo porque no lo tiene en el caso de Cataluña estamos hablando de partidos establecidos legales con representación en las en las instituciones y con un peso electoral de no por por votos en unas elecciones todavía muy reciente estamos hablando de dos gobiernos legítimamente constituidos cómo puede compararse eso con con con negociar va a hablar con ETA pero dicho esto salvar esa esa que es muy importante es el matiz pero es que conecta lo hicieron ellos es que lo hicieron ellos como pueden sacara a relucir un argumento tan endebles pues porque el permitan a las bajas pasiones intentan sacar lo peor y como el tema terrorista el tema de ETA pues en la memoria colectiva de la ciudadanía española tienen mucho pero eso no dudaron en utilizar verlo aunque sea una auténtica barbaridad aunque sea una injusticia compararon pero no es que es es

Voz 2 05:38 hola muy una baja

Voz 1 05:42 es una política de baja estofa no normas donde no puede se a nosotros Ci personalmente esto me repugna no creo que no creo que la gente la ciudadanía summer esta esto no por llegar a La Moncloa eh por ganar La Moncloa ahora ahí no intentarlo con de común no como fuera lo normal como sería lo normal dentro de unos meses cuando toque no

Voz 0194 06:05 dígame una cosa el Gobierno tiene a la derecha movilizándose en la calle por el relator de esto estamos hablando ahora pero Esquerra y el P de Cat presentan enmiendas contra los presupuestos el PDK te lo ha confirmado esta misma tarde la un poco la sensación de que los independentistas no ceden en nada

Voz 1 06:20 no hombre dan la sensación de que de que en este momento cualquier la situación política en este caso la tramitación de los presupuestos dos cada uno la quiere articular y utilizar de manera táctica no para mejorar su posición yo no puedo olvidar la situación política tan difícil que viven en Cataluña y que especialmente los partidos soberanistas mi hermana que viene piensan en juicio de qué que tiene expresos a unos cuantos dirigentes y representantes políticos catalanes por algo que yo creo que está injustificada su prisión y eso condiciona todo mucho y la situación política es la que es el ahí ahí un continuo proceso judicial contra todas las decisiones que se toman en las instituciones catalanas ahora esto yo les pedí que dijo que sería bueno para ellos porque uno tiene que también hacen saber cuándo hace táctica también tiene que saber si los movimientos que hace son favorables más allá de si le hacen daño al otro son favorables para él o no yo personalmente creo que no dar paso a la tramitación de los presupuestos más allá de que le haga o no les hagas daño a Sánchez es un daño no es favorable para la propia posición de los partidos catalanes es lo que honestamente pienso y cómo se lo han dicho ellos privados lo puedo decir también el público no yo les recomendaría que negocien que que que como hacemos nosotros que extremen todo lo que quieran suposición pero con la idea de llegar a un acuerdo o no con la idea de no hacerlo

Voz 0194 08:10 les ha dicho esto como vaya como si estuviera usted haciendo de relator

Voz 1 08:14 no no por Dios nosotros ya sabemos que no podemos esa figura porque nosotros no no no podríamos estar en ese en el centro

Voz 2 08:22 no el de Inter

Voz 1 08:25 la historia nosotros tenemos estamos en una esquina estamos en nuestras esquina que es la de Euskadi y nosotros también donde eso entiendo la posición once manifestaba ayer la Generalitat que que nada esa ese papel tiene que ser alguien sin sin sin prejuicios ni intereses en en en el diálogo no nosotros todo el mundo podría pensar que los vascos pues como buen esa fama que se nos pone ya vendrán a sacar algo de aquí también pues no no queremos sacar nada no queremos más que que las cosas vayan bien que haya una solución para Catalunya

Voz 4 09:00 que podamos empezar a a

Voz 1 09:03 a cantar en positivo y a contar en positivo porque el tiempo político y es bastante complejo en el mundo como para que aquí estemos en este tipo de de de de dinámicas no

Voz 0954 09:16 eh Le quiero hacer una pregunta Ignasi Guardans Ignasi cola así es el el el Gobierno vasco y el PNV siempre siempre siempre han tenido un respeto exquisito por el Parlamento vasco siempre las mayores broncas que desde el Parlamento vasco lo que han sido es un reflejo perfecto de cómo representaba la sociedad escucha de todos ha escuchado cosas desde el PP obviamente también de lo que la dentro de Batasuna tanto vasco ha sido siempre el eje de la vida política en Euskadi desde esa perspectiva cómo cómo se interpreta en Euskadi un Parlamento catalán cerrado manipulado con una vida política que intenta crear fuera del Parlamento esas mesas de partidos que vacían de sentido Parlamento eso eso cómo lo entenderéis desde Euskadi tener una cierta simpatía por lo que puedas

Voz 1 10:08 no no no si no hombre nosotros para nosotros el funcionamiento normal de las instituciones es un valor ahí y nos costó mucho recuperar el Parlamento vasco como no lo vamos a vamos a cuidar a mi madre efectivamente para discutir para decir lo que haya que decir pero también para que sea un foro de cuentos y de acuerdos que es lo que soy un Parlamento muy por cierto muy fragmentado en el que no tenemos nuestro Gobierno no tiene mayoría absoluta y y unas veces conseguimos con acuerdos con la oposición tenerla y otras veces no es pues para nosotros es muy importante y yo supongo que para los partidos los catalanes específicamente para los partidos soberanistas catalanes esta situación será la misma lo que pasa que es verdad que la la situación anómala que vive la política catalana hace que lo normal pues pues es imposible no yo espero confío en que pronto haya entre las fuerzas primero entre las fuerzas políticas soberanistas catalanas allá una colaboración ni un acuerdo suficiente para para normalizar poco a poco la vida política catalana pero también sin olvidar que que hay un juicio que hay prisioneros que gente que es está sufriendo mucho también con otros partidos políticos y también con las fuerzas políticas españolas se pro mueva un diálogo eficaz y sincero para buscar una solución yo quiero una solución para Catalunya lo mismo que quiere una solución para Euskadi

Voz 0194 11:41 pues Andoni Ortúzar yo agradezco muchísimo que no haya tendido lo hemos sacado de una cena del Partido Demócrata europeo que mañana celebra su consejo Bimba

Voz 1 11:48 siendo me están haciendo a un auténtico interrogatorio tenemos aquí a noventa personas de quince países europeos y claro pues pues la situación política española es tan llamativas está entrando en una fase tan complicada que ahogó a los Italia visual ecos amarillos estoy aquí sometido a una rueda de prensa prácticamente