Gameiro: "Por mi etapa en el Sevilla y el Atlético sé la importancia que tienen los goles fuera de casa"

bueno es que estoy de estos vienen partido y no pienso eso sí si queremos ganar los partidos tenemos que he luchado hasta el final te hemos quedado todo

no estoy haciéndolo bueno que ha cambiado eh Kevin porque lo que ha cambiado es que hacer Thais que tenéis confianza y que la cabeza ahora creéis que puede ser creéis que si puede ser y antes era que no

Voz 1800

00:56

no sabemos que no es un campo fase para para mí es un buen equipo hemos hablado con un buen equipo ahí pero bueno ellos ha atacado dos jugadores si como he dicho a mi compañero sabemos lo Loi potente de de de casa cuando vimos el extremo gol te da más confianza para para intentado macabro ese fondo eh pero bueno hemos empatado es bueno para nosotros pero quedan noventa minutos en casa en Valencia ahi tenemos que para llegar a la final