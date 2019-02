El debate de los jueves: ¿Quién es favorito para el derbi?

Voz 1372 00:00 el Larguero con Manu Carreño

Voz 3 00:12 hasta la una y media al debate de los jueves Don Manuel Esteban Manolete hora un placer don Miguel Martín Talavera qué tal qué tal mano buenas noches por ahí Antonio Romero hola hola qué tal muy buenas a todos también Jesús Gallego la Gaye buenas noches está Manolete verdad está Manolete de verdad el de el mítico el auténtico

Voz 0239 00:28 que ya desde el original con las rajadas que ha metido empezamos ya

Voz 3 00:31 quién tienes favorito para el derbi Atlético o Real

Voz 0239 00:34 bueno yo creo que el favorito es el Real Madrid porque el Atlético de Madrid no está en el mejor momento de la temporada al revés no le han dado

Voz 1372 00:40 dos

Voz 4 00:41 me bueno Manolete tienes que tener la cabeza sólo te digo una cosa que viene en forma Manolete y no te digo

Voz 0239 00:48 Manolete tienes que tener la cara de cemento armado o tener muy poca vergüenza deportiva para presentarte aquí en este El Larguero de jueves a defender al Atlético de Madrid

Voz 4 00:58 con la mano de palos desde que arrancó la temporada

Voz 0239 01:01 leer metido a la plantilla ya el Cholo Simeone

Voz 4 01:03 no se pelota acoplando bien con muy bien porque es que este Larguero de jueves para decir y defender que el Atlético de Madrid al que tú vienes matando durante toda la temporada sentimiento atlético Supercopa me meto Atlético lo tiene por encima es favorito para el sábado

Voz 1372 01:21 cuando se escucha la verdad

Voz 4 01:23 en el otro cincuenta años que lleva a que lleva juntos

Voz 1372 01:30 que ha gastado eres el miembro

Voz 0559 01:32 de el sanedrín de los domingos de El Larguero que más paquetes de kleenex ha consumido desde aquí en vez

Voz 0239 01:40 con la temporada porque el equipo no tiene pasta para fichar todos se lesionan no hay tiene que tirar de los chavales de la cantera la quiere toda esta prueba se va a sendas aquí con todo tumor a decir que el Atlético de Madrid es superior al Real Madrid

Voz 1372 01:55 me permites tala simplemente no dando fíjate datos

Voz 4 01:59 a vosotros

Voz 1372 02:02 el otro dato el límite salarial impuesto por la Liga de Fútbol Profesional Real Madrid quinientos ochenta y seis millones de euros al Atlético de Madrid trescientos cinco millones de euro hay que sacar a hombros a todo el Atlético de mal

Voz 4 02:17 eso es el favorito el entonces a favorito por eso te genera vamos

Voz 1576 02:22 la cota Andy por parte pues eh

Voz 4 02:25 es algo que a mí lo de lo de parte mucho esta temporada Talavera una pregunta diré

Voz 1576 02:31 sí lo de favoritismo yo creo que como un poco más en

Voz 4 02:34 que se da pero no hago compuesta pero

Voz 1576 02:37 potencial gallego y la de Romero pero pasó lo que venimos a decir es que hay argumentos más que de eso

Voz 4 02:44 es Al Qaeda que estás hablando

Voz 1576 02:47 no no no estoy hablando alto para pensar tramos y está dormida

Voz 1372 02:50 para no

Voz 4 02:53 pero es que eso ha sido golpe bajo Romero y para pensar que el Atlético de Madrid para pensar que el Atlético de

Voz 1576 02:58 París puede ganar el sábado simplemente

Voz 4 03:00 sí sí sí no

Voz 1576 03:03 si no es por ahora bueno tan no hace mucho caso si te digo al fútbol

Voz 4 03:08 más más más papel que que al full pues lo que te decía

Voz 1576 03:13 es que hay más argumento yo puedo decir también aquí cualquier cosa tú has llorado mucho tú has matado eran Isco y quince más ya te has olvidado de Isco en fin esas cosas que tienes tu Romero pero no te voy a decir el Atlético de Madrid es el que más puntos ha sacado en su estadio XXIX Tomo el segundo Veintisiete

Voz 5 03:30 día Jordi mostrar el Barcelona

Voz 1576 03:32 el ex más te digo que no ha perdido ni un sólo partido en el Metropolitano

Voz 4 03:36 no pero si realmente puede convenientes

Voz 6 03:38 Marie en tras quererme estético

Voz 1576 03:42 entonces tres De Gea mientras que el Real Madrid se ha desangrado ha dejado dos empates y cuatro partidos perdidos

Voz 6 03:48 la lentitud ante desangrarse hasta tiro de Madrid

Voz 1576 03:52 ético Madrid en su casa sólo ha encajado en todos los partidos que lleva once en casa cuatro goles mientras que el Real más

Voz 4 03:58 el Bernabéu se han metido veinte

Voz 1576 04:01 diurno uno por lo tanto si no son argumentos de peso para pensar que el sábado el equipo de Diego Pablo sino

Voz 4 04:05 pues yo creo que estamos tuyo me al momento de pesos el tuyo que estás permanentemente llorando porque dices que es una buena noticia

Voz 1576 04:17 primera vez en mucho tiempo muchas semanas sólo tiene un jugador lesionado por línea Savic Koke que en principio tampoco va a llegar indicó Costa el resto está ok bueno y por lo tanto tiene argumentos más que de sobra te vuelvo a repetir que para pensar que el sábado

Voz 4 04:32 a ganar Real Madrid llegue a lo razonable y lo razonable en el fútbol solar dinámicas la dinámica del Madrid ahora mismo es muy buena parte nada mental y la del Atlético no

Voz 0559 04:42 viene de una serie de racha de victorias en la Liga viene de hacer un gran partido ante el Super Barça de Leo Messi ha cogido moral tiene un chaval de dieciocho años que hacía desde Raúl no lo tenía con con una capacidad que ha pasado todo el mundo de decir que la ficticios a decir que bueno va a ser este futbolista la idea más mientras que el Atlético de Madrid viene de perder un partido donde podía haberle sacado puntos al Barça ante el Betis tiene a su delantero bandera el el el el hombre de arriba que que iba a ayudar al Atleti hace grande presionado desde hace no sé cuánto tiempo ha fichado a un futbolista que viene de con perdón casi fracasar en la Premier como Morata como solución esto la Unión lo cual no lo es tiene lesionado desde hace tres semanas a la columna vertebral del equipo esa lesionado Godín se lesionó Koke se ha lesionado Saúl en esa dinámica ha cambiado todo el Madrid que estaba del Atlético de Madrid hace nada ocho puntos y parecía decir que que ya no es no contaba para la Liga Si gana el sábado

Voz 4 05:46 de yo creo que con eso está claro que el gallego te digo este reglamento se te olvida

Voz 1372 05:51 una cosa primero perdemos pero no somos llorones con el tema es una

Voz 4 05:56 por eso no perder no soy yo pero vamos a venera el duro escuchar a Talavera de dejáis habla es que soy mal educado muy mal porque hace muy malherida en la cadena

Voz 1372 06:11 hace hay un señor como llamado Mijatovic que Lotto ayer mismo en el tema del derbi lo viene advirtiendo desde hace meses eso de que Vinicius después de Maradona es el mejor jugador que ha estado sobre la faz de la Tierra es una patraña que estéis vendiendo

Voz 4 06:28 a juicio en el que es un genio mete goles pero lo demás es bueno

Voz 6 06:35 ha cambiado

Voz 1372 06:39 no esta en venir el toreo de salón yo lo hago muy bien si de carromato con el toro pero cuando sale en Miura con los dos cuernos los modos no

Voz 4 06:51 ha quedado exagerado

Voz 0239 06:53 pero no hubiese de orgulloso coincidir contigo en este en este debate sólo quiero que me conteste por favor si es posible con una respuesta de sí o no a una pregunta muy concreta te has pasado desde que arrancó la temporada relajando del Cholo

Voz 4 07:06 sí sí el día que dio el pase a la planta de Lorca

Voz 0239 07:12 el Atlético de Madrid al que tú estás matando desde que arrancó la temporada con planteamientos rácanos te puede parecer que es favorito el próximo

Voz 1372 07:20 porque tiene el mejor porque todo el mundo a partido sombrero hicimos números mete un gol al arco iris al mejor portero del mundo pues fíjate cuando seis partido pero eso no son argumentos Romero

Voz 1576 07:33 pero si tú has matado al mataba

Voz 7 07:36 a todo por que no pone a Isco has al entrar

Voz 1576 07:38 lo que no ponía Asensio han matado al entrenador que pone a has tenido de ahí natos han matado a todos hijo veo que eso no puede ser un argumento para decir que el sábado un coro luego para lo veremos con los oyentes al teléfono mejor argumento mejor el mejor equipo del estadio el mejor equipo estadio S

Voz 6 07:56 la ortografía voces voy a dar ayer

Voz 1576 08:03 la verdad es que no no escúchame de que pierde para el otro día a mí me verán por qué se del partido del otro día que esta dinámica organizado la madre cuando ha sido una de ciertas pues seguramente

Voz 6 08:17 bueno algo esta tala en cualquier cosa pero déjame déjame terminar ahí

Voz 1576 08:24 no porque ha perdido último partido cuando dos mil diecinueve desde que arrancó enero para acá tiene al mejor jugador del mes que ha sido Antoine Griezmann donde ha marca hoy ha asistido en todos los partidos la gran referencia de este dos mil diecinueve el equipo el Atlético Maite es el mejor equipo en el dos mil diecinueve desde que empezó sí

Voz 4 08:41 pero ahí la jornada pasada la oportunidad pinchando el Fútbol Club Barcelona sin haber jugado todavía en Madrid no no lo dejaron o no lo deja no lo dejaron donó lo has dicho has dicho el presi tú has dicho que fue penalti final nunca le ha dicho que vosotros no había llorado de la derrota frente

Voz 2 09:04 el hasta no

Voz 1372 09:07 la mano que y encima habrá un homenaje que todos los atléticos vamos

Voz 4 09:14 sí sí lo harían dio a Calleja como eso sí que no lo tuyo es prepotencia vanidad muy propia de que me blanco no lo vas a entender grata prole Calderón yo estoy calentamiento colchonero Calderón ya no existe

Voz 6 09:32 a los oyentes

Voz 0559 09:34 no solamente voy a decir una cosa y hace un mes vamos no te podías imaginar que el Madrid pudiera pasarle en liga la primera semana de febrero al Athletic es que ni te lo puedes imaginar

Voz 4 09:47 por que lo que decías que el Madrid estaba en la crisis

Voz 0559 09:49 súper Totta el solar el proyecto no sé que lo de Cristiano Ronaldo resulta que han ido bajando subiendo está justo detrás a dos puntos esa dinámica demuestra que el Madrid ahora está en mejor momento ese favor y entonces

Voz 3 10:03 dan los oyentes ahí quemando el teléfono que es una cosa de locos la la la cantidad de llamadas que no mientras hoy para participar en El Larguero estaban ahí desbordados un día más Javi Blanco y Álvaro Benito en ese novecientos ochocientos ya no ya no hay más ya no ya mal que no daban abasto con con dos manos cada uno cogiendo llamadas por todos los teléfonos así que

Voz 5 10:18 yo creo que lo han explicado claramente Romero Gallego Manolete y Talavera

Voz 4 10:21 pero ahora es el turno de los oyentes hola Hipólito

Voz 5 10:23 muy buenas

Voz 8 10:25 buenas hombre poli malo hola

Voz 5 10:29 qué tal estás

Voz 8 10:30 bien gracias de nada nos bueno para Japón en Madrid Manolete con él

Voz 3 10:36 si Manolete con el Athletic Talavera con el Atleti Romero Gallego con el Madrid pero no interesa usted con quién va con quién cree que va a ganar

Voz 8 10:45 quién es favorito está como decía Manolete pero yo creo que ganar en Madrid uno cero favoritos Madrid favorito Purito el Madrid de qué equipo es usted en Madrid pero me encanta el Athletic pero con tanto lesionado fue Purito ya

Voz 4 11:03 no pensó tiene tres Hipólito voto que el hombre lo tiene muy bien por qué contexto ver lo he visto yo Hipólito con poca duda fíjate lo que te ha jabatonas

Voz 1372 11:13 le llamaré para que es el que es amoral que a lo mejor mañana entrenar con el equipo quiso lesionados Hipólito por si quieres cambiar el voto

Voz 8 11:21 Hipólito moleste yo hago de torero

Voz 2 11:26 vamos a repasar junto

Voz 5 11:29 de carromato Manolete que usted de torero bueno se atreve se atreve a dar un resultado Hipólito dos uno para el Madrid bueno ahí queda uno el de casa el Madrid que lo ha dejado claro no no no

Voz 9 11:43 no

Voz 5 11:44 en el Madrid si eso es aclarar y nos engañó pues nada muchas gracias por llamarnos nos llama de Santa Cruz de Tenerife no se hizo buen tiempo y lo vamos que me ayuda envidia Pedro ahí pues nada a pasar buena noche y gracias por llamarnos y por escucharnos gracias Hipólito vale adiós voto optar a romper gallego hola Fernando buenas noches hombre de dónde andas

Voz 1323 12:09 he callejeando corporil callejeando por París

Voz 4 12:13 es lo bueno qué haces ahí

Voz 10 12:16 co buscando la plataforma son buscando

Voz 5 12:21 la plataforma a la plataforma

Voz 3 12:23 María de que llevarse a algunos envíos de Amazon no vas a buscarlos allí o qué

Voz 1323 12:29 no no le has cargado si si descargo en París

Voz 5 12:36 a ti te vuelves te vuelves esta noche o mañana

Voz 1323 12:40 no no ya mañana doce poco tengo que para mañana acepte cuanto ahora obligado a Aleix Quiero hacer yo soy mañana daré algo se día aquí

Voz 5 12:50 pero sí porque además no está claro cómo cómo está la noche en París

Voz 1323 12:54 bueno la verdad que bien buena hace buen tiempo un invierno muy bien pero bueno fuera buenas noches

Voz 3 13:00 he visto por ahí Aimar o no en embarcar

Voz 1323 13:04 no no no no no lo que yo creo que para realizar ahora no

Voz 5 13:09 de ahí que hay cuatro gatos bueno Fernando quién quién cree usted que es favorito para el derbi del sábado

Voz 1323 13:19 vamos de favoritos para mí el Athletic Real Madrid me que va en una buena dinámica sí pero eso es reunirá de momento que perdió esas letras porque no bien lo que cabe la ha dicho del Atlético Madrid El tiró la regularidad que yo ha tenido regularidad no la estola está perdiendo el cultive con la que

Voz 11 13:51 aún con las

Voz 1323 13:54 los franceses no regularidad no de una manera o de otros partidos

Voz 5 13:58 ya el fichaje Morata que el fichaje Morata bueno no

Voz 1323 14:02 es buenísimo yo no sé de la les suero de bien a ver yo suele participante de Barcelona gusto pero que exigía el divino yo lo que quiero para Barcelona

Voz 5 14:18 ya te digo bueno ya lo quisieron por ahí lo quisieron por allí también pues nada voto para mano para Talavera dime Fernando

Voz 1323 14:26 que digo yo que el Bernabéu se dedicaba a Florentino

Voz 5 14:31 no no esto

Voz 4 14:33 Letta pero es igual ya lo hemos viento vale igual marcar

Voz 1323 14:36 bueno bueno bueno pues me tiro todo el palco exactamente

Voz 5 14:41 pues nada Fernando buen viaje de vuelta disfruta de la noche París ten cuidado con los gatos

Voz 1323 14:46 sí

Voz 4 14:51 Manolete no en redes la indicación la explicación al voto es evidente los aficionado del Fútbol Club Barcelona Athletic

Voz 3 14:58 qué pasa pero no Hipólito que era del Madrid era votó de corazón y luego a dormir pronto a ver José que ya es difícil hola José

Voz 11 15:11 muy bien hombre cómo andas como estamos la radio te voy ya lo ha salido de su oyente de París

Voz 1576 15:18 sí

Voz 11 15:19 te voy a leer mapas

Voz 5 15:21 vas a leer El mapa el mapa de donde estás tú

Voz 11 15:26 estamos en la nevera

Voz 5 15:28 no es verdad

Voz 11 15:29 pues estoy Domingo mira es la mira de la playa de las distintas porque cuando yo qué bonito cuando yo vengo de todo el mundo le bueno te quiero decir es que estoy yo sé que yo no me he visto Amado que veamos de Marbella

Voz 5 15:44 te digo escucha escucha me José ya quisiera él ya quisieran en París tener lo que tienes tu en Isla Cristina eh

Voz 11 15:50 sobre verdad

Voz 5 15:52 la playa esa playa enmarque esto ahí esas gambas ese ese vamos Isla Cristina todo lo que tienes ahí

Voz 11 15:59 por fuego yo te he visto por aquí plantilla madurado

Voz 5 16:01 sí hombre por ahí hemos ido alguna vez volveremos claro que sí oye de de equipo ERE Jose

Voz 11 16:06 por favor no duda de todo el mundo

Voz 3 16:09 del mejor del mundo entonces me da me da que se quién crees que eres que es el favorito para el sábado no

Voz 11 16:15 hombre es que la teoría porque no no Torre pero mira venga a mano vendido respeto que hace de viejos cincuenta y tres años Bush escucho a la CNN que tiene él lo cree en la vecina

Voz 5 16:26 cómo debe ser bueno

Voz 11 16:29 sabemos cómo se tiene One todo el mundo tenemos ya El huevo de le puede de tantos años mal vi tantísimo baño que siempre el hueco que tal sentido que tiene quizás lo que tiene que hacer lo mismo que pudiera tuviéramos un equipo no tuvo sentido del hueco en el equipo rácano es que lo sabemos todo el mundo ahora luego en que el Madrid es verdad yo no me siento decepcionado como empezado la digas llevamos tres años donde igualmente es verdad pero también sabe muy que cuando llega febrero el lavada

Voz 12 17:08 llega el carnaval carnaval para el Madrid llega en febrero

Voz 11 17:12 buenas no hay más conocimiento Portillo pero sí Vinicius lo humano igual que yo pasaba por favor por favor se luego judeo y marca el inicio alguna es como dice cómo jugar de segundo Betis pues normalmente lo lo malo malo más goles sí

Voz 4 17:39 prepara el latín la prepara tila

Voz 11 17:43 no yo te quiero darme datos dormimos tu claro que sí

Voz 5 17:49 claro que no irían me callo uno de canela fueron uno de canela de esos hay con el cafecito un abrazo y cuya te muchas gracias por el voto José hasta luego adiós Isla Cristina hombre dos uno a Mary gallego no vamos a Gijón Treo no estaba hay Raúl hola Raúl no no perdona Paul Paul no Raúl Paul hola hola qué tal hombre muy bien de Gijón no

Voz 10 18:17 si las Turia no se fijó en pero vivo en Gijón

Voz 5 18:20 a Vives en Gijón muy bien y que estás trabajando estás en casa ella

Voz 10 18:26 un poco de todo entré trabajo estudiar tan

Voz 5 18:29 Diego un poquitín de todo a ver si que tienes examen

Voz 10 18:33 no no estoy yo fui citando la verdad no

Voz 3 18:37 la verdad no tarda mucho ánimo exactamente lo vas a sacar al hombre por favor

Voz 5 18:42 el Larguero y luego pues no voy a ver pero me sí

Voz 4 18:45 es el para qué a del esfuerzo como el Atleti eso sí que la policía ha para policía muy bien

Voz 5 18:51 pues mucha suerte Paul muchas gracias oye quién es favorito para el derbi

Voz 10 18:56 yo creo que ligeramente el Atlético de Madrid generalmente pues por eso que tiene más descanso y todo aunque si te fijas en los últimos tres partidos que enfrentamos han empatado en Liga creo que va a ser un partido igualado pero creo que tiene ligera ventaja al Atlético de Madrid

Voz 5 19:14 un poquitín por jugar en casa o porque está mejor porque estamos descolocado

Voz 10 19:18 jugar por jugar en casa tener más descanso yo creo que Castro igualmente Moratón y todo ya veréis bueno

Voz 5 19:25 el equipo eres tú

Voz 10 19:27 yo soy del Sporting luego de ninguno hemos luego lo del maligno pero me gustaría que narra la vida

Voz 4 19:34 no deben Joker su vais a primera que os estamos gracias Manolete vaya en contra de moda lleva a ver también sí señor un abrazo un abrazo muy fuerte que te salga muy la oposición hombre gracias adiós adiós estudios adiós a gente Paul te te digo una cosa mano sí

Voz 3 19:54 yo esto no me lo esperaba yo también estaba yo tampoco cinco cero cuatro uno puedes poner ahí el redoble de tambores porque que no sabían empalar de uno el sábado tiene el doble Pablo un redoble por ahí tendrás vamos a ver

Voz 4 20:04 que la responsabilidad recae en en Jassim que está por ahí

Voz 5 20:08 hola de primero de disgusto malo hola Jassim mira noches buenas noches pero segundo que te te te tengo que poner el redoble espera pues sabes que el debate va empatados no si vale de qué equipo eres de Madrid Boris del Madrid se sí pues nada buena noche de donde pasa

Voz 13 20:32 ah vale pues nada a tu dirás quién es favorito favorito yo voy al Madrid favorito además el partido del sábado va a ser muy importante para el Madrid porque si el Madrid consigue ganar ese partido eso pasó

Voz 5 20:44 claro claro se mete en la lucha por el título no

Voz 13 20:47 ese partido pero todo era un todo

Voz 5 20:50 pero te veo como que lo ves muy fácil como que va a ser falso

Voz 13 20:53 no lo veo fácil yo creo yo creo que el Madrid Barça Athletic hundido y con el Gerona pagaré zaguero levanta cabeza

Voz 5 21:05 no está está has tocada ahí no está como cómo

Voz 13 21:08 vamos Manolete hombre lo y volvimos vamos yo siempre te justo esta vez

Voz 3 21:14 tú hará Nate porque he el ganamos luego en Mata sketches les va a hacer siempre queda un torneo temprano

Voz 13 21:21 si no se porque pero es que yo yo creo que es una cosa igual tú tienes mucho yo creo que yo le veo al Madrid que está muy sabe que soy yo es muy difícil que el sábado

Voz 5 21:32 bueno pues nada la opinión de Yassin de Ciempozuelos madridista quiere dar el voto a Romero Gallego favorito el Real Madrid en Madrid tres Athletic uno tres uno tres exagerando peor

Voz 13 21:45 yo le dio igual de Madrid

Voz 1372 21:51 ya sólo falta que me diga queda que mete hasta para todos

Voz 13 21:56 qué va a ser mejor el partido

Voz 2 22:00 exacto

Voz 5 22:01 dice un abrazo Yassin

Voz 13 22:04 igualmente Nando Jorge que lo hace que las seis muy bienio escucho todos los días de agosto trajo la radio aunque estoy viendo el PP conectados

Voz 5 22:12 así debe ser echando a Romero

Voz 6 22:15 para ver a la banda y luego escuchando Larguero un abrazo

Voz 13 22:18 igual me tiene mucha a todos podrán en una noche porque estamos trabajando y al lo damos muy

Voz 5 22:22 de hecho la pelota en que estás trabajando

Voz 13 22:25 trabajando aquí una fábrica de aluminio aquí encima

Voz 5 22:27 muy bien pues que vaya bien la noche muchas gracias hasta luego gracias por llamar a todas las llamadas que habéis hecho que ha sido hoy otra vez Álvaro Benito Javi que no daba abasto y has aguantado aguanta bien el tirón y fíjate por Internet

Voz 3 22:42 y fíjate por Internet no me gusta el tonito cuarenta y nueve por ciento favorito el Atlético cincuenta y uno por ciento favorito el Madrid

Voz 6 22:50 a las llamadas de este mal

Voz 0239 22:56 es lamentable que para una vez que tenemos el honor de compartir debate contigo no resulta que tengas que mentir

Voz 4 23:02 pero bueno ya ya ya el de y siempre en serio

Voz 3 23:07 ha ganado alguna vez un debate todo lo que iba contigo

Voz 2 23:11 no tocaba tocaba el trombón y todo eso un abrazo a los cuatro Javier Romero Gallego un abrazo hasta luego