Daimiel: "No hay que descartar que Pau Gasol rescinda contrato y se vaya a Toronto"

Antoni Daimiel muy buenas qué tal buenas noches pendientes antes de cerrar el larguero de que empiece el Faro de los últimos movimientos ha cerrado el mercado de fichajes ya ha pasado con por ejemplo Marc Gasol que se va Toronto Raptors toma ya pagó en Toronto Raptors si yo creo que una excelente operación para la franquicia canadiense y muy mala para Memphis que no ha sacado jugadores jóvenes ha sacado sólo una segunda ronda el rap Balanchine unas tiene un sueldo alto y le quedan dos años Éste y otro bueno pues muy bueno para Marc muy bueno para Toronto se junta con Ibaka hay con Scariolo quién ha salido eh vale vale a las unas y un Theron Wright sigue email sin una segunda ronda me parece que tiene un equipazo pronto pues yo no tenía pero si sabes lo que pasa que se queda sin jugadores sólo tiene Diez jugadores ahora con ficha la NBA Le obliga a tener trece Ile da de plazo catorce días osea tiene que fichar tres o cuatro jugadores te voy a decir una cosa más primera no hay que descartar si esto yo creo que no lo ha dicho no lo supone nadie hasta ahora que Pau Gasol pudiera llegar a un acuerdo rescisión con San Antonio hace vaya pronto y se vaya a Toronto no me lo puedo creer ir cumplieran el sueño de jugar juntos los pues nos abonaría como socio no se puede hacer unos socio Toronto y hay que hacerlo vamos a dejar esa pues sin vamos lo viendo El Larguero para Toronto producción Manolete que Clemente Santa sábado eh sí sí bastante claro es bastante duro descontrolada pero después del debate necesitaba tú es bueno Marc Gasol a Toronto y ojo hay dejándole de lo de su hermano Pau a ver qué pasa con el eh la otra noticia que afecta españoles son de Nikola Mirotic a Milwaukee Bucks allí al mejor equipo de la NBA hasta el momento a Milwaukee Bucks eh eh bueno pues se han ido Stan Lee Johnson y Jason Smith a Nueva Orleans es un muy buen jugador para el segundo equipo que más triples lanza detrás de Houston Rockets actualmente la temporada yo creo que va a jugar mucho iba a ser importante en un equipo que es aspirante no compañero ante todo cumbre bueno eso lo más importante en cuanto a los nuestros de no se va a y Davis pues a Nueva Orleans si eh yo creo que antro goleado eh o los peli Kansas los libros y sin burbujeo y además vamos a ver cómo queda el estado de del Vestuario de muchos jugadores de los Lakers que el otro día perdieron por más de cuarenta porque yo creo que estaban influidos por todos estos rumores por esa oferta en la que los Lakers habían ofrecido un montón de jugadores a Pellicano Pellicano había dicho que no tiene muy pocas opciones Lakers eh Lakers eh bueno se ha reforzado con Mike musical a la que así eh que llega de Detroit pero son jugadores que no van a sumar demasiado con respecto a lo que tenía bueno bueno pues así se quedan los Lakers algún movimiento más así que merezca la pena esta bueno yo creo que hay que destacar a Philadelphia ha habido muchos días Harris que es un jugador gastaba apuntó ser All Star ya Jonathan Simon SEC César Antonio de estaban Orlando también se suma Philadelphia en Markel Funds ese que fue número uno que estaba lesionado se iba Orlando vamos a ver si juega bueno allí y luego muchos jugadores que van a rescindir sus contratos y que pueden reforzar equipos como en el que ya se ha desvinculado de Nueva York Wesley Matthews que dicen que se va a ir en Indiana Carmelo está esperando bueno hay muchos jugadores y en ese caso como te he dicho podía estar pago así pues nada los Warriors con quinteto tipo sea los Sixers con quinteto tipo hórreos no sí sí un quinteto tres