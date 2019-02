El Larguero: Hablamos con Malcom, Rubiales y Fàbregas (07/02/2019)

Voz 1 00:00 buenas noches bienvenidos al larguero punto seguido en el deporte en la Cadena SER acaba de terminar la ida de la segunda semifinal copera en el Carrusel deportivo con Dani Garrido y con toda la banda de Deport

Voz 1887 00:46 pues si la de ayer

Voz 1375 00:49 tablas al final del primer asalto hoy se decidirá en el Bernabéu la de hoy termina en tablas se decidirá en la vuelta en Mestalla acaba de terminar el Betis dos Valencia dos

Voz 1938 00:59 Pedro Morata muy buenas hola qué tal

Voz 0200 01:02 saludo buenas noches

Voz 1938 01:03 desde la zona mixta del estadio Benito

Voz 2 01:06 camarín estoy con un boxeador

Voz 1938 01:09 creo que es un boxeador que te quedas Kevin Gameiro buenas noches pero bueno es tremendo eso debe doler

Voz 2 01:17 montó no porque es que es como si tuvieras una berenjena en en el

Voz 1938 01:19 ojo izquierdo Kevin ahora estoy bien lo hemos visto que vuelve a dos goles pero buen

Voz 3 01:26 no hay siete vino un balón de cabeza remates remata sin pensarlo porque debe doler perdón por la expresión

Voz 1938 01:30 algo más que estoy estoy en el partido y no pienso eso si queremos ganar los partidos tenemos que he luchado hasta el final te hemos quedado todo

Voz 4 01:40 lo estoy haciéndolo bueno que ha cambiado Kevin

Voz 5 01:44 porque lo que ha cambiado es que acertada

Voz 4 01:47 Ike tenéis confianza y que la cabeza ahora creéis que puede ser creéis que si puede ser y antes era que no

Voz 1938 01:56 no sabemos que no es un campo fase para para ahoga es un buen equipo hemos hablado con buen equipo ahí pero bueno ellos ha marcado dos goles como he dicho a mi compañero sabemos o Loi potente de Kfor de casa y cuando hemos marcado el tema gol te da más confianza para para intentado este fondo eh pero bueno hemos empatado es bueno para nosotros pero queda en noventa minuto eh en casa en Palencia hay que para llegar al final bueno estamos en directo en El Larguero de la cadena

Voz 3 02:30 el derecho que evite va saludar Manu Carreño

Voz 1938 02:33 yo director del programa El Larguero hola Kevin ahora buenas hoy hablaba francés es mejor hacerlos español mejor hace dos años yo te entendida han mejorado vas siempre era un poquito a poquito poquito poquito a poco no poquito a poco a poco bueno bueno oye te gusta marcarle al Betis eh sí me gusta es que sea hay o en nuestro campo provocó es que aquí es un es un estaba muy diferente

Voz 1887 03:00 ha marcado hoy el segundo además en el momento en el que ha sido en el minuto en el que ha sido ponía feo el partido con dos cero pero ha sabido estar tranquilos tener tranquilidad e ir en busca de la portería del Betis

Voz 1938 03:13 sí en Copa hay que que sea te la gente sabemos que lo importante que es más que ha fuera de casa

Voz 6 03:22 yo no he visto cuando o

Voz 1938 03:23 el en Sevilla Atlético Madrid que cuando son gol de casa muy importante cuando negó este da más confianza para intentar marcado entonces Un mundo lo hemos hecho esta noche y es bueno para nosotros

Voz 1887 03:37 fíjate que con el con el dos cero El Betis no se ha metido atrás han seguido jugando igual y eso lo habéis aprovechamos otros Kevin para a la contra hacerles daño

Voz 6 03:46 sí hemos visto

Voz 1938 03:48 cómo pudo podríamos daño a este equipo y yo sabía que si te es como si puedo de si teníamos la oportunidad existen era porcina

Voz 1372 04:03 de de de la

Voz 1938 04:05 profundida y eso es bueno para el equipo y podemos hace muchos ya no estoy equipo oye te han criticado mucho durante la temporada lo has pasado mal durante la temporada al eso eso eso es el fútbol hay que que en de futuro oí yo no sé qué debo esta aquí en los momento me por tontería tampoco ha dado tengo y me queda dos traspasa es para palada todo para este equipo Claude después después quedó aquí con Kirov la Richards tres meses digo no me asuste que va a Bale fuera vemos que que yo estoy feliz aquí que no es fácil de Devin dentro de un equipo ahí que si bien yo electo hola eso es el pasado y pensar en el futuro ya está el ojo como está que dice Morata que parece que tienes una berenjena como lo lleva tengo bien lo hemos visto esta noche es que he podido marcar un gol oye a seguir así a cambio de tener asilo Juan marcas otro la vuelta seguro que lo vas por bueno sí creemos que ese es la camiseta que llevas en Gameiro y el buen amigo de aquí Tábano tiene tiene muchos amigos en Sevilla que dejó muchos un abrazo Kevin está

Voz 1375 05:24 el Saxo Chao y enhorabuena a Kevin por su gol les empate a dos está hablando Setién en la sala de prensa Florencio Ordóñez

Voz 7 05:30 efectivamente está hablando Quique Setién está hablando ahora de de Laine la pregunta comedia mexicana que ha jugado Laínez en su primera respuesta a de escucharemos hablar de

Voz 1375 05:39 partido nuevamente ha dicho que el

Voz 7 05:42 el Betis ha debido ser más inteligente con el dos a cero que era un premio excesivo y que la nariz de querer ir a meter otro gol le ha hecho ir a poner el tercer tanto en lugar de haber preservado un marcador que era magnífico con dos cero e incluso con dos uno vamos a escuchar a ver qué dice Setién ha terminado hablar de Laine íbamos a ver si vuelven las preguntas

Voz 1938 06:07 partido donde escuchamos una respuesta la primera

Voz 1375 06:09 ahora con la segunda

Voz 1938 06:11 has cubren ahí donde defensas por

Voz 0282 06:14 aparte de los cambios ha dicho algún jugador algo mermado

Voz 0231 06:17 no físicamente cree que ha sido el partido en el que más

Voz 0282 06:19 se ha notado ese cúmulo de partido que ha venido arrastrando el Betis

Voz 1757 06:25 sí es verdad que que ha habido algunos futbolistas que que que es el les ha notado porque en el caso de William por ejemplo pues también viene de prácticamente de un problema que tuvo en la rodilla que no ha entrenado en condiciones a forzar mucho para estar hoy en el campo pero se ha notado no Joaquín que ha jugado de carrilero pues también es normal que se le note en algún momento aunque ha estado bien no pero Andrés que siempre es un ejemplo de de trabajo yeso la veces le falta un poco de control y también se le notan poco al final hicimos

Voz 7 07:05 hay exactamente igual que también ha venido también de un proceso se está hablando

Voz 1375 07:11 su físico del desgaste que sean otra evidentemente en varios jugadores recordamos que apenas ha hecho muchas rotaciones después del partido contra el Atlético de Madrid hoy había copa muy exigente la temporada Europa Copa Liga y aún así haciendo un gran papel este Betis de Setién que hoy había pero como ha pasado del dos cero al dos dos árabe no con todos los compañeros ahí con Florencio Ordóñez en la sala de prensa con Pedro Morata también con Fran rojillo al que por ahí en la zona mixta del billar

Voz 1887 07:35 bueno la arranque hola hola Manu que a mi favor hoy ambientazo en el Villamarín quedan pocos han quedado poco frío pero ya te debido en Carrusel récord

Voz 5 07:41 el récord cincuenta y siete mil ciento veintitrés aficionados

Voz 1372 07:45 la leyó más o menos lo controlaba antes de que dieran

Voz 5 07:48 el dato de manera oficial y concreta ya te oigo pero es una barbaridad una barbaridad eso no había ocurrido récord de largo en este estadio que hoy ha vibrado que que va pasando francamente bien y que ha dado tanto espectáculo en la grada como los buenos momentos de su equipo es porque nos hemos divertido mucho viendo animar a vamos

Voz 1372 08:04 del Betis que se ha quedado planchada Manu

Voz 5 08:06 esto ha sido un mazazo buena muchos de esos cincuenta

Voz 1375 08:09 desde mil esperan estar en la final que será en ese mismo estadio en el Villamarín pero también los pero a Valencia a ver qué pasa en la vuelta que será el veintiocho de febrero a las nueve de la noche jueves en Mestalla ha marcado para el Betis Loren hijo Joaquín que ha marcado gol olímpico eh el rito no no lo dio pero el asistente le dijo que había entrado aunque lo saca el portero Jaume pero ya está la pelota dentro y luego el barro confirma no hay ojo del com pero sí que se ve claramente que la pelota rebasa totalmente su circunferencia la línea de gol ahora se lo pregunta y tú pero se ve claro esos dos goles Loren y Joaquín los remontaba luego Cheryshev en el setenta y Gameiro en el descuento con el que acabamos de hablar en además la resaca del clásico unos deja una queja más la de Isco Alarcón respondiendo a palabras de Rubén de la Red que ha dicho el Madrid no espera a nadie lo ha dicho el ex futbolista de Real Madrid bueno pues Isco ha vuelto a usar Twitter para pegarle un grito y una y un viaje a su entrenador Solari eso sí ha dicho totalmente de acuerdo con De la Red ha puesto disco en Twitter pero cuando no goza de las mismas oportunidades que tus compañeros la cosa cambia aún así sigo trabajando y luchando mucho a la espera de ellas Hala Madrid va a quedar opiniones sobre esto con cada uno dirá hoy que cada cada futbolista que haga lo que le de la gana e Isco que haga lo que quiera que ya es mayorcito pero yo creo que Isco debería buscaron cómo se llama eso como Unity Manager de esos no que te dice porque en el campo no lo veo no lo veo pero fuera lo veo muy perdido lo que menos le conviene Isco ahora mismo les pegó dale un palo públicamente su entrenador otra de reivindicando no no te dan oportunidades nos de verdad eh una pena un futbolista con mucho que se ha ido difuminando de esta manera y que sólo es noticia por sus mensajes en las redes sociales pero pero bueno además noticia que lo buenos contratarán Javier Herráez Marcos Llorente lesión de grado II en el abductor de la pierna izquierda estará alrededor de un mes de baja la misma lesión que tuvo hace nada

Voz 8 10:09 ah

Voz 5 10:09 habla Loren nos pide paso rompí con un protagonista al Betis hola Falic hola eh está aquí el autor el primero de los goles del Betis Lorenzo Morón Loren igual porque

Voz 9 10:20 eh porque bueno la verdad es que casi una pena que se haya ido del partido en el última la última jugada no

Voz 5 10:27 Laurent que habéis hablado en el vestuario no terminado el partido esa contra y al final cuando ya estaba complicados dos a uno pero el dos a dos lo ponen muy cuesta arriba allí

Voz 9 10:36 bueno en el vestuario no nos habló nada somos conscientes de lo que ha pasado ya te digo que que bueno vamos allí con con la mayor ilusión y yo creo que esto lo sacaremos adelante está el Betis vivo la eliminatoria si obviamente El Betis no ha dicho todavía su última palabra Hay todavía queda el partido de vuelta

Voz 10 10:53 pero que ocurrió en el partido Atlético de Madrid se pone por delante

Voz 5 10:57 el equipo se mete atrás es capaz aguantar

Voz 10 11:00 me imagino que habría cesado porque hoy a lo mejor no hemos hecho eso con el dos uno no

Voz 9 11:04 bueno pues pero también es una una manera de de quizás cerrar partido es verdad que no no es nuestra filosofía ni mucho menos nosotros pues bueno queremos tener el balón y que bueno había una pérdida ahí que que de por lo mejor pues pues sí es verdad que deberíamos cortarla pero pero bueno de aprendiz de estoy como he dicho antes pues pues todavía queda el partido de vuelta muchas veces

Voz 1938 11:24 en en el vestuario después del dos a cero

Voz 9 11:27 más que decepción fue como como se ha dado con el sabor que te va de boca que te llevas que que bueno que no es lo que esperamos iba después de un dos cero la falta

Voz 5 11:37 la maldad al equipo Lorenz

Voz 9 11:39 bueno maldad mandando se pero la verdad es que que en explicar lo que ha pasado es verdad que que bueno pero nosotros pues pues ya hemos hecho un partido hemos a los noventa minutos impecable ellos también son un gran equipo ha tenido sus ocasiones pero pero bueno con sobre todo lo que he dicho es que no jugamos mal sabor de boca por por el último juega dirige

Voz 5 11:58 de los cincuenta y siete mil

Voz 11 12:00 a mí me mudé aquí el partido de vuelta

Voz 1938 12:04 sí de todo todo en el momento que

Voz 9 12:06 que hemos entrado vestuario pues pues ya hemos olvidado lo que ha pasado porque porque bueno ahora es cuando todos tenemos que está junto también lo de lo de la afición que que no sea el último apoyo antes de meternos dentro después de lo que había pasado pues también es de agradecer así que bueno con ellos pues pues sabemos que lo vamos

Voz 5 12:22 a tener toda ahí van a ir muchos a Valence tú lo has dicho ya ha sido importantísimo y el papel que ha jugado la afición pero el Betis no ha podido llevarse el partido aunque dice Lauren sale vivo de la eliminatoria que no den por muerto al Betis

Voz 1375 12:33 bueno protagonistas con los dos jugadores

Voz 1887 12:36 de ambos equipos lo que no ha hecho Gameiro abriendo el larguero lo que decía ahora Loren

Voz 1375 12:41 lo que acaba de decir Setién que ha terminado ya la rueda de prensa en el Villamarín Florent

Voz 9 12:44 yo sí yo hablo de prensa de Quique

Voz 7 12:47 muy interesante lo más interesante gente no porque es titular digo por ahí

Voz 1375 12:52 igual el titular digamos sería hemos sido

Voz 7 12:54 poco inteligentes y la verdad la así ha sido muy poco inteligente un Betis

Voz 1375 12:58 sufre en Gijón donde es que sabes qué pasa que con dos cero este equipo está programado sólo para seguir jugando igual y a lo mejor en un momento pues con un dos cero tienes que decir ostrás son ciento ochenta minutos dos cero tranquilos aquí pero el Betis ha seguido igual a seguir igual a la contra la ha al Valencia por eso hay

Voz 7 13:12 los registros que hay que trabajar mano que hay que conocer mejor o o hecho ensayar más porque este equipo es tremendamente vulnerable Manu cuando no tiene la pelota ha pasado hoy y con el dos a uno ha sido bueno de locos no buscando el tercer gol cuando lo donó era un magnífico resultado para el Betis mientras que el dos ahora le obliga a tener que ir a ganar o a empatar como mínimo va a dos para forzar una prórroga lo que ha dicho Marcelino Marcelino estaba contento el hombre in aparte de confirmar a pregunta de nuestro querido compañero Pedro Morata que Jaume va seguir jugando la la Copa la vuelta por supuesto

Voz 1938 13:46 Easyjet al Valencia la final también jugará la final ha dicho que

Voz 7 13:49 el Valencia ha sido bastante superior hoy

Voz 1938 13:52 Betis y yo lo entiendo ahora es justo

Voz 12 13:55 claro porque seríamos dos cero minuto cincuenta y cinco pero es que a mí me parece me da la sensación con total objetividad que el que más merecimientos hizo para ganar este partido y fue el ballet eh

Voz 1375 14:08 le preguntaría Cañete que decía en en Carrusel Deportivo que hay tanta diferencia entre Nieto y Jaume pero finalmente Marcelino ha dicho que este su portero de Copa y tiene que jugar al final también Morata

Voz 13 14:19 escuchamos a Cheryshev ocasiones no la tengo metido luego en los balones parados eh nos han castigado y bueno hemos reaccionado hasta el final hemos querido al hasta el final y y bueno pues yo

Voz 1938 14:29 vamos son un empate importantes

Voz 2 14:31 entre Gameiro y tuvo en directo para el larguero habéis terminado metiendo al Valencia la eliminatoria primero tú eh asistencia de Gameiro oí el gol y luego el gol de De Kevin

Voz 13 14:43 sí la verdad que que que Bin para mí así ha hecho un partidazo qué más se puede pedir a un jugador que salga de banquillo no eh eh ha dado un pase de gol ha metido Troy Ivonne eh la verdad que que hoy el hombre de partido es él

Voz 0645 15:00 pues nada palabras de Cheryshev allí en directo la zona Mista en el Villamarín el hombre el partido ha sido el yo escuchamos a Joaquín que está en directo en la tele dice he dicho todavía queda queda el partido de vuelta como ves ese partido de vuelta el vete ya ha demostrado que tiene bueno que estos grandes partido fuera de casa

Voz 0969 15:14 sí bueno nosotros vamos dedicó la ilusión la ICO la certeza de que de que bueno que que vamos a ir a a a pasar a pasar a hacer un buen partido no será fácil porque es un el Valencia pues viene haciendo una segunda vuelta importante de que poco a poco pues se está viendo el eh la clase de equipo que es pero pero bueno nosotros vamos a ir con nuestra con nuestra ilusión nuestro documento que creo que estamos atravesando un buen momento y igualan vamos a intentar de de ir a la final

Voz 0645 15:44 de la última en jugando como carrileros recordando bueno los tiempo no jugar pegado a la banda llamar gol olímpico no sé qué sentido tenía un poco de suspense ahí la que sí lo daba no daba como como la bicha

Voz 0969 15:52 no bueno yo sabía que con el bar eh

Voz 1372 15:55 lo nada porque yo desde el con el bicho cantado

Voz 0969 15:58 el perfectamente no bueno una posición en la que ya también pues eh mira años atrás también ha jugado osea que que bueno que no es fácil porque tienen más recorrido tiene más sacrificio pero bueno me he encontrado bastante cómodo

Voz 1938 16:11 hace a Joaquín

Voz 1375 16:12 bueno las palabras de Joaquín en directo hablando de ese gol olímpico hizo el empate quedando todo abierto para el partido de vuelta todos los protagonistas directos que están saliendo ahora mismo terminando la rueda de prensa pasando por los micrófonos de Fran ronquidos de Pedro Morata ahí en el Villamarín y de Florencio Ordóñez en la sala de prensa bueno anuncio antes de que eh hagamos el Sanedrín rápidamente con Santi Cañizares y con Benjamín Zarandona de este dos dos que enseguida en cuanto terminemos este Betis Valencia va a estar aquí en El Larguero mal con el jugador del Barça que anoche marcó ante el Madrid ganas de hablar con el brasileño en cuanto terminó con el Betis Valencia el gran protagonista de anoche por parte azulgrana mal con casi desconocido todavía para muchos con pocas oportunidades les vamos a escuchar aquí enseguida en el larguero después vamos a felicitar a Luis Rubiales que está en Roma presidente de la Federación Española de Fútbol que ha sido hoy elegido uno de los ocho miembros de el Comité Ejecutivo de la UEFA enhorabuena a Luis Rubiales y enhorabuena sudor español que es bueno que tenga ahí a su presidente y ha felicitado Tebas luego se lo preguntaré me imagino que sí que algún mensaje habrá calle muy va a estar además aquí Cesc Fábregas programón yo diría Pulido y además hoy es jueves tenemos debate sobre el derbi muy sencillo quién es para ti nos olvidamos de la Copa el sábado hoy a las nueve de la noche en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid Real Madrid quién es favorito para ti y para el sábado Atlético que Juan Casa Real Madrid Llama gratis que ya sabes que ahora tenemos teléfono gratuito para el debate de los jueves al novecientos cien ochocientos enseguida a Jesús Gallego Antonio Romero Jordi Martí Miguel Martín Talavera tú que puedes esta noche hablar en el Larguero gratis no cientos cien ochocientos ya vaya dejas tus datos te llevamos enseguida para poner en su sitio Jordi a Romero a gallego y a Talavera a mí también novecientos cien ochocientos Llama gratis y enseguida al debate de los jueves quién es favorito para el sábado el Atlético o el Real Madrid veintitrés y cuarenta y ocho una menos en Canarias arranca al larguero

Voz 14 18:25 Euskal aun más vital no más

Voz 1375 18:46 doce minutos para las doce de la noche acaba de confirmar eh las autoridades e los encargar de bueno la policía de Dorset que es la localidad la ciudad más cercana al Canal de la Mancha que el cuerpo que se ha recuperado desde el fondo de ese canal de la Mancha que estaba dentro de el avión estaba todavía dentro el fuselaje del avión es el de Emiliano sala eh es el que estaba detrás digamos del piloto sólo ha recobrado Un cuerpo estaba dentro del avión y ese cuerpo que estaba situado detrás de la primera fila donde está el piloto es confirmado repito por las eh por la policía de Dorset es el cuerpo de Emiliano sala noticia de hace unos minutos así que eh de y aunque ya lo dábamos por hecho ahora sí podemos decir eh descanse en paz y un abrazo a toda la familia porque se acaba de hacer oficial que es el cuerpo del jugador argentino que tenía veinte hay ocho años Emiliano sana está por ahí Iturralde a González hola y tú muy buenas hola buenas noches y también Santi Cañizares nuestro Cañete qué tal hola Santi Manu ahora le preguntó también a Benjamín Zarandona que incorpora te apareció justo no te Santi

Voz 16 19:59 sí para mí el empacho justicia porque yo creo que ha estado mejor el Valencia sobre el tema de juego regalarles usuarias entonces cumbre galas también es justicia que no gane pero desde luego con dos ceros yo tiene un enfado tremendo porque el equipo está jugando bien no está haciendo un buen partido yo creo que estaba interpretando muy bien todo lo que estaba pasando en el partido pero bueno pues dudas sobre todo el portero pues soy provocaron que la entidad se pusiera cuesta arriba sumamente pudo reaccionar acabar con un dos dos que no garantiza absolutamente nada pero que si alguna forma llenan al Valencia de confianza porque vuelve a darle yo no soy así lo que

Voz 1375 20:40 digo con el portero sobretodo no sólo por el juego por el gol olímpico el a Joaquín que

Voz 0231 20:44 oye sino porque ves que hay mucha diferencia entre neto el portero titular en Liga

Voz 1375 20:52 Jaume a confirma Marcelino que va a jugar la vuelta es que es una decisión complicada yo yo entiendo a Marcelino Cañete el el que dices venga a el portero que no ha llegado hasta aquí pero claro muchos dirán ya pero cuando llegas a la hora de la verdad hay que jugársela con el mejor que esa es tu opinión

Voz 17 21:06 no

Voz 16 21:07 vamos a ver yo creo que lo han hecho esto cuesta Copa del Rey desde dos situaciones completamente distintas cuando empezó manifestó claramente además por parte subdirector general que bueno la Copa era una competición empezaba el camino pero que no era ni mucho menos objetivo del club

Voz 0796 21:24 es por eso que hemos visto animaciones de la esquina

Voz 16 21:26 a todo es que no se parecen a las de la Liga pero donde no han cambia completamente su mentalidad a partir de que Le pido una Marcelino además la ficción Marcelino escucha la ficción escuchas afín a la afición en el partido de vuelta ya frente al Getafe pues que el Valencia quiere ir a la a la final de Sevilla no eso sí cuando completamente sus animaciones es cambia absolutamente todo su criterio antes porque esa decisión no afecta también a la portería yo hablaría lo mismo si fuera Xavi m el titular del equipo ingeniera otro portero suplente crecen resulta que me cuesta mucho mejor defensa obtuvo mejor centro del campo tu mejor ataque porque en la portería no afecta ese tipo decisión cuando has decidido de alguna forma se enviar completamente la idea que tenía cinco

Voz 1887 22:12 ha dejado claro lo hemos escuchado en sala de prensa

Voz 1375 22:14 Mata que que va a jugar la vuelta y que si llega a la final

Voz 1887 22:17 Francia ahí estará aunque también

Voz 2 22:19 bueno eso de la final no lo tengo no lo tengo claro yo no he preguntado si va a seguir jugando la Copa porque lo que es seguro es que el partido de vuelta de semifinales se tiene que jugar pero el partido de la final no es seguro que el Valencia jugó en casa

Voz 1938 22:33 de que la joven sí sí claro Nano no te entendí también

Voz 2 22:36 caballo matizando la explicación que que iba a dar que Marcelino ha dicho que el partido de vuelta claro lo va a jugar pero al no no le he preguntado en caso de una hipotética final si mantendría Chao me

Voz 1375 22:46 también dio Florencio que había dicho que si también la final no no no ha dicho que la final no

Voz 2 22:51 yo mi pregunta ha sido va a seguir jugando la Copa y él ha dicho que si evidentemente el siguiente partido es el des semifinal la vuelta

Voz 1375 23:00 no me extrañaría a mí que si llega al final no ponga Xavi esto

Voz 2 23:03 pues yo creo yo creo que en esa respuesta sin ser preciso

Voz 1938 23:06 ya en la respuesta de la final creo que lo mantendría

Voz 2 23:08 está en esta es mi impresión que por cierto hasta el partido lo comentaba hoy con Santi e hasta el partido de vuelta en Mestalla con el Getafe que encajó ese gol nada más empezar el partido eh culpa suya por por falta de atención y estar atento en esa zona nada más empezar el partido el gol olímpico de hoy que creo que también tiene que estar cubierto por un hombre en el primer palo Jaume había sido un portero de absoluta garantía la temporada pasada y esta temporada jugando la Copa del Rey que lo que ha destaca Marcelino

Voz 1375 23:37 la verdad es que también claro yo esa Cañete también entiendes que Geneto está haciendo una temporada está a un nivel espectacular pero también es verdad pero yo entiendo que sí elige al portero de Copa pues digamos hemos llegado a semifinales y ahora me lo limpio bueno es una decisión complicada entiende entendiendo por todas las partes me está diciendo Javi Blanco que hay una novedad en el acta arbitral en cuanto a los goles bueno en cuanto a uno de los goleadores

Voz 0200 23:57 sí bueno parece obviamente un error ha puesto en el acta del Cerro Grande que el primer gol del Betis ha sido obra de Sergio Canales que es el jugador que centra en el segundo palo eh toca atrás de cabeza Sydney el que remata esa desde luego yo era aún posible que sea gol de Sergio Canales supongo que bueno que se corregirá el acta porque porque evidentemente

Voz 1375 24:16 Nos goles hombre no no va a depender el pichichi no no va a pelear por el pichichi y canales ni Loren pero si esto pasa Iturralde y el árbitro se equivoca y le da en el acta árbitro un jugador que no que no ha marcado qué pasa

Voz 1938 24:27 pues nada a hacer un anexo mañana a ballet paso que los anexos no no se ven porque son de consumo interno

Voz 1375 24:36 privado de eso llegará un anexo y pondrá el Hall al que ha sido vale bueno voy contigo y tu pero para cerrar el Valencia Cañete y yo creo que el Betis aplicado no sé si decir de pardillo ha dicho hoy Setién hemos sido poco inteligentes pero con dos cero es crea deja al Valencia perfecto para la contra la Iggy con un cansancio físico que se ha notado los últimos minutos levantar el dos cero no

Voz 16 24:59 yo no creo que haya sido imputado y mantened Valente estaba teniendo presente durante todo el partido y de salvar al Betis ya de dos opciones de gol importantes una de ellas con un palo yo no te sardina tenía que entrar no yo no creo que haya sido el Betis no ha cambiado su actitud con dos cero no la cantidad durante todo el partido en parte yo creo también porque le tenía cierto

Voz 1346 25:19 el respeto al Valencia que desde el principio

Voz 16 25:22 la va llegando mucho al Betis no yo no creo que haya cometido errores en vez de creo que el Betis ha competido bien lo que pasa que se siempre encontrado una versión del Valencia muy buena repito el partido me ha gustado sí

Voz 1375 25:32 su partido

Voz 16 25:34 por esos dos goles encajados que yo creo que tiene que se pueden evitar no es simplemente ahí es donde los únicos que ha visto el Valencia pero sujetado bien a Canales Él sí

Voz 17 25:44 dentro de lo posible no

Voz 16 25:46 te estás jugando contra un equipo con mucha creatividad en campo contrario y sin embargo pues hubiera llegado más ha duplicado el número de Cornet saturado de allegados de las estadísticas a siete centros al área por parte del Betis veinte del Valencia

Voz 17 25:58 no no lo que son datos que te

Voz 16 26:01 ponen en evidencia que lo han hecho un buen partido y que no mereció ni mucho menos

Voz 1375 26:05 desactivado bien la sala de máquinas es verdad que apenas ha intervenido lo Celso Canalis no será visto como otros días bueno algún fallo de atrás pero bueno Moratti cosa difícil

Voz 2 26:14 si no iba a decir mano que este mismo Valencia que es el mismo Marcelino es el mismo cuatro cuatro dos es parejo en el centro e Hinault es Carlos Soler es mantener a Rodrigo arriba es el mismo Valencia eh sólo que con Parejo y con Rodrigo en forma y a pesar de que no están todavía con dos vía ICO Guedes pero este mismo Valencia hace un mes no habría empatado este partido es el pero pero es que lo lo único que ha cambiado realmente es primero cierto acierto cara a la portería contraria que lo ha destacado Marcelino ha dicho es que yo venía diciendo lo constantemente que los jugadores no paraban de sufrir pero era un problema de que el acierto el no hacer gol afectaba a la cabeza la confianza de los jugadores del Valencia cuando se ha visto con dos cero es imposible que el Valencia anterior que sólo empataba partido

Voz 1938 27:06 he venido abajo pero vamos s Si hubiese venido abajo

Voz 2 27:09 ha sido capaz de empatar el partido y dejar la eliminatoria muy volcada graves mí

Voz 1375 27:14 quién es el artífice de que el Valencia hoy esté como está donde está Mateo le Bail hombre que sino es jugar Mateo sino es por Mateo Marcelino está en su casa no sé cómo estaría inquiere estaría en el banquillo y cómo estarían los jugadores el mérito es de los futbolistas que están mucho mejor Marcelino que ha sabido rectificar cuando ha tocado pero si no está Mateo Alemán diciéndole a Peter Lim este es mi entrenador cuando estaba en la cuerda cuando Anil Murci empezaba filtrar que tenía dudas y que se lo quería cargar esto

Voz 2 27:42 totalmente de acuerdo y lo mandan al pincho hoy no sé qué

Voz 1375 27:44 pasaría sin embargo Mateo Alemán dijo este es mi entrenador ya lista que por cierto no para

Voz 2 27:49 bajar el director general del Valencia y aprovechando que estaba aquí en Sevilla ha quedado con el Cádiz y con Manu Vallejo y han termina por firmar el contrato el futbolista ya te dije el otro día cinco millones y medio oí Vallejo jugará el año que viene en el Valencia como jugará también en cuanto firme el contrato el jugador Forges Sáenz el central del Tenerife un abrazo que

Voz 1375 28:06 Izar es un abrazo Santi hasta luego Morata voy enseguida con Benjamín y le pregunta Iturralde González por las jugadas primer bueno está por ahí Benjamín Prado que le pregunta Benji Benji muy buenas qué tal muy buenas noches Manu cómo se te queda el cuerpo

Voz 0282 28:20 hombre se me ha quedado yo creo que lado como todos los béticos yo creo que al final resultado aparecía con un dos cero que iba a ser tranquilo la eliminatoria bueno pues más o menos asequible para el partido de vuelta pero sinceramente este empate a dos bueno pues con este gol de Gameiro al final también ha hecho un poquito justicia porque Valencia también está muy bien yo creo que no es sabido contrarrestar ese dos cero no ha sabido mantener el tipo no ha sabido mantener la pelota bien ya que era unas contra el Valencia que evidentemente somos los jugadores afinan jugadores claro

Voz 1375 28:50 yo es que es que el Betis no sabe defender no quiero decir no sabe defender en en el buen sentido no es un dos cero pero el Betis no es decir un dos cero unos encerrarnos atrás a seguir jugando igual incluso buscando el tercer yo ya ya la contras donde le ha o bueno de hecho daño el Valencia no ha hecho daño

Voz 0282 29:06 a Gameiro el cambio que ha hecho con Fabero ha sido muy bueno pues bueno Camilo la da mucha o Valencia irán a parte el Valencia tiene a cuatro futbolistas que son muy bueno Rodrigo su mejor que físicamente muy bueno que que te zancada larga Betis caro acumula siempre los últimos cinco diez siempre en todos los partidos mucha gente en campo del Valencia evidentemente las dado lo que quiere el Valencia no que es el contragolpe en esa frescura y al final bueno pues han llegado a mejor oí al final bueno pues se te queda cara de tonto es cierto que si lo que tú decías que tiene que ser un poquito más inteligente parar un poquito más el partido recuperó poquito con ese dos cero pero esto es una semifinal y al final son dos equipos que están informa dos equipos que son muy verticales los dos esa es la auténtica realidad el Betis jugó a lo suyo ha metido goles el Valencia también tiene gol tiene fútbol bueno han llevado los dos muy muy

Voz 1375 29:55 buena forma a la semifinal

Voz 0282 29:57 eh eh todo se va a decidir en Mestalla que es lo que sí

Voz 1375 30:00 esperaba no que todo se decidirá en Mestalla lo que pasa que de un dos cero dos dos pues ha salido la gente el Villamarín como ha salido con con el ambientazo que había al final se ha quedado el lo normal claro es normal al final date cuenta

Voz 0282 30:10 los dos te obliga a ganar ahí Mestalla evidentemente obliga obligada volver con los bueno pues un cero uno cero dos uno uno dos a Firat obliga a jugar cómo está jugando el Betis para mí es una eliminatoria que se evidentemente iba a ser muy igualada en el Betis hasta ganando dos cero pero es cierto que el Valencia los vídeos quince a veinte minutos del primer tiempo ha tenido ocasión para marcar gol de la segunda parte ha tenido ocasión Juanma cargó en Valencia mejor no hace un fútbol espectacular tiene mucha posesión pero tiene cuatro cinco futbolistas es que son determinantes son determinantes demuestra hoy

Voz 1887 30:42 totalmente yo yo les he visto a la última Benja cansados al final también a los de Setién eh

Voz 1375 30:47 si el partido del otro día con el Atleti ahora

Voz 1887 30:50 entre semana el no haber hecho muchas rotaciones

Voz 1375 30:52 también eso también ha podido pesar claro

Voz 0282 30:55 la Pina fíjate Joaquín que Joaquín bueno pues pues el ojo

Voz 1375 30:58 en el partido ante jugar partido entero ha metido el gol

Voz 0282 31:00 picó parecía que todo estaba bien ha corrido ha defendido lo Celso también Canale yo creo que el equipo está muy bien pero es cierto que hay un momento que tienes que ser inteligente cuando quedan diminutos sita marca Valencia ha habido un momento de esos diez minutos que ha tenido valencianos cinco minutos que parecía que iba empatar el Betis ha seguido con ese con táctico en esa posesión larga para o aceptar un poquito es lo que ha sido el partido y que el Valencia para imputó contragolpe y evidentemente luego al final Nos inteligente al final han llegado prácticamente con cuatro cansados a crea una contra insigne no ha llegado ese balón que se anticipa Gameiro yo creo que el partido y eliminatoria final que queremos gravedad es una semifinales él Ramírez es una simple de Copa Rey el Valencia venía de hacer un partidazo en en el Nou Camp ya despierta la Liga jugadores buenos cualquier ocasión que puede tener te ha podido marcar y evidentemente el Valencia ha hecho pues lo que ha hecho siempre para mí creo que no está inteligente en eso tutsis una semifinal de con pan partido de vuelta tienes que ser un poquito más inteligente para mí eh mira niño resguardar un poquito más atrás buscaran el aguantara vamos a ver Hesse cómo está ahí tiene que ir jugando poco a poco doce físicamente bien pero sinceramente creo que el Betis no ha estado inteligente a ti para mí te digo una cosa el partido Bastad precioso ahora ya total

Voz 1375 32:17 mente totalmente de un partidazo la vuelta sí sí pese a hacer goles yo lo tengo clarísimo un abrazo Benjamín un abrazo Racer como siempre hasta luego Benjamín Zarandona en el Carrusel deportivo comentando este Betis dos Valencia dos

Voz 22 35:35 la mano

Voz 7 35:42 Nos vamos a ir ya a Barcelona para charlar con Malcolm Oliveira el jugador del Barça que anoche le marcó al Real Madrid tipo que hasta ahora ha dado pocas entrevistas

Voz 1887 35:53 muy pocas y que después del gol de ayer

Voz 1938 35:56 le vamos a escuchar aquí en hablando tras

Voz 1375 35:59 el empate a uno ante el Madrid nos quedaba solamente Iturralde preguntar nada tampoco que haya habido mucha polémica por ahí no sí

Voz 1887 36:05 eh el gol olímpico de Joaquín pues gol eh

Voz 0514 36:09 sí claro no es una cosa objetiva hay mira pues eh una cosa que ayuda el bar Dios ha querido Dios ha querido que

Voz 1375 36:15 que haya rebasado claramente la línea porque se quedan poquito sexo como no juega el

Voz 0514 36:20 hemos hay un tanto por ciento de error pero bueno está sido claro y mira bienvenido sea pues ya está

Voz 1375 36:25 al ante el primero ese oro olímpico claro y luego en el minuto setenta el bar también tuvo que revisar la jugada dos uno por posible fuera juego de Gameiro

Voz 0514 36:33 sí pero no no hay nada de juego todo bien no no ha sido un arbitraje excelente y eso también debe

Voz 1375 36:40 señor chapó para Del Cerro Grande para Estrada Fernández que lo estamos diciendo poco sobretodo últimamente hiló ha habido una imagen curiosa hito que ha sido de pícaro pero no sé si rozando la picaresca hola

Voz 0514 36:51 pues mira te digo una cosa si pasa en Liga Miramón ésta ya pero bueno para mí final de cualquier no haya visto la Copa si la de la de Parejo que pone la el spray cuando está contando con el spray para que se sitúe el balón y no semiene dijo

Voz 1375 37:06 de Jaime inmersas está contando la barrera claro legal

Voz 0514 37:08 de espaldas al balón pero venía él es preciso echa para atrás es más fácil tener más eh

Voz 1375 37:15 posibilidades salido parejo y ha cogido el pegadito de la espuma del césped

Voz 1887 37:19 ya

Voz 1375 37:22 merengues de lo que sea acogió las punta ya dicho atrás Un porque acoge el árbitro pero pero sí le ven será lo mejor Nadal como se tenía que ganar amonestación pero bueno es una anécdota para terminar que me voy con mal com

Voz 0231 37:35 eh lo de anoche porque he leído y he visto tantas cosas

Voz 1375 37:39 lo de Suárez de decirle al árbitro pero que dice es que no sé qué echándose la mano a la cara era era amarilla o roja es roja de leído tu artículo que sacas mañana en las sea que no se haga pero las la gente que es que lo dice rechazan esa obra eso es no

Voz 0514 37:53 no pero es que el reglamento otra cosa es tú como quieras interpreta el reglamento OCU tú que quiérase salvar al colectivo lo como la mejor manera de salvar a un colectivo sabes cómo es siendo autocrítico y diciendo la verdad darte en la cara con la mano el reglamento te viene claro es un la cosa ofensiva por lo tanto es roja otra cosa es luego tú cómo lo quiera interpretar o cómo te veían que el interpretes pero ya te digo que he tenido muchas conversaciones internas en todas caro como internas con gente de dentro claro la bien todo

Voz 1375 38:25 gente diga reconocen que roja todas dicen que roja

Voz 29 38:29 es que

Voz 1375 38:33 confundir a la gente sin saber fin sabré el reglamento de pues me parece grave no

Voz 0231 38:40 sí pero bueno y cada uno de papel que hay que hacer es decir eh

Voz 0514 38:45 a mí me gustaría poner a mi me gustaría decir siempre excelente creo que que la mejor manera ese haciendo una crítica constructiva una crítica respetable ir a ver a la gente pues el punto de vista de un árbitro no es decir un gesto sin dudar de llamarte caradura ese dos partidos como el paso al llamar cielo llamarte lo con gestos tiene que ser lo mismo es más Mudo Vázquez hizo dentro de un vestuario que y Luis Suárez lo hizo delante de veinte treinta millones de espectadores que estuvieron viendo ayer el clásico

Voz 1375 39:17 si alguien tiene alguna duda mañana en el diario As escriben una respecto Iturralde González que cuando se equivoca también lo dice Iván así nos equivocamos que también es equivocado también lo decimos pero bueno en este caso que lo dice el reglamento mañana más y tú apuntes

Voz 0514 39:33 claro rápido Si atrás el balón en la falta IB que esa tras salvar una falta el árbitro no lo ve y acaba en gol no entra Alvarez

Voz 1375 39:41 ahí no lo hubieran anula no hubiera dicho otros verlas

Voz 0514 39:43 como esta no eso es en el inicio de jugada pero vale el movimiento dicho queda

Voz 1375 39:48 aclarado todo que descansa situ B

Voz 5 39:50 en a un abrazo nuestro árbitro guardia eh

Voz 1375 39:53 será veinticuatro horas al día siete días a la semana trescientos sesenta y cinco días al año no Iturralde González Bueno doce y diez antes de que venga por aquí Cesc Fábregas antes del debate de los jueves novecientos cien ochocientos es llamar al teléfono gratuito de la SER para entrar al debate de quién es favorito para el derbi del sábado Atlético el Real y antes de felicitar a Rubiales que está en Roma Nos vamos a Barcelona porque está por ahí Malcolm Oliveira al jugador del Barça que anoche marcó en el Camp Nou Santi Ovalle muy buena

Voz 9 40:20 qué tal muy buenas pues si el hombre que metió su primer gol en un clásico algo

Voz 7 40:26 muy especial para cualquier futbolista extremo

Voz 9 40:28 brasileño de veintiún años que le está costando tener minutos esta temporada pero a base de goles lleva tres en este curso pues está intentando echar la puerta abajo ese Malcolm Oliveira autor del gol en el clásico que valió el empate que te escucha ya en sintonía El Larguero

Voz 1375 40:46 palco a muy buenas

Voz 17 40:48 bueno como estamos pues muy bien y tuvo hombre pues bien gran ciudad yo creo que peor que tú tú estás muy contento muy contento por el partido de ayer

Voz 0796 41:02 muy contento por el cole

Voz 1375 41:06 oye dime la verdad cuántas veces has visto el gol hoy

Voz 0796 41:10 no sé cómo

Voz 17 41:13 no sé cómo cien veces bien solos bien

Voz 0231 41:20 qué bien le pegas e bien le pegas

Voz 0796 41:24 mucha suerte porque lo ha tocado un poco en la gente

Voz 1375 41:30 bueno suerte no hay que yo he visto que has metido tú en la liga francesa con el Girondins golazos e hombre me acuerdo de acuerdo un millón que te acordarás tú muy bien desde treinta o cuarenta metros

Voz 0796 41:43 se se muy viene muy lejos

Voz 1375 41:45 me gusta te te gusta más jugar a pierna cambiada por para para golpearle desde desde esa banda con La Izquierda

Voz 0796 41:51 se me gusta por la banda derecha

Voz 1375 41:55 claro entrar oye cuando te dijo Valverde que quieras titular

Voz 0796 42:02 yo no sabía todavía no sabía pero ya estaba preparado para para clásico asesar de parados sin ir a cinco minutos del final del partido ha preparado esto está preparado no para jugar titular cero para que de una oportunidad sal es que mi nombre antes del partido titular me he preparado por mi bien con y bien esto con mi familia también siempre me aclarando mentalmente a un pueblo acudieron partidillo y ayudarles Barça impacte

Voz 1375 42:51 qué te enteraste un rato antes

Voz 0796 42:54 ese es un ratito antes del partido

Voz 17 42:57 te sorprenda ahora

Voz 0796 42:59 de sorpresa

Voz 1375 43:01 te dijo algo Messi

Voz 0796 43:04 está tranquilo tranquilo solamente tuve tranquilo oí puede hacer partido

Voz 1375 43:12 oye los aficionados del Barça no te conocen todavía no conocen todavía todo el fútbol que tú llevas dentro no pido pides más minutos que él falta para ver al verdadero mal con que llevas dentro

Voz 0796 43:26 pero poco a poco sabe no quiero que más alargada clave poco a poco y sé que puedo ayudar mucho el Barça

Voz 1375 43:36 Boyero entrenar con Messi todos los días como eso

Voz 0796 43:40 algo increíble lado una cosa que son voy poder lo podía decir a mi hijo a los hijos de mi hijos que justificaron

Voz 17 43:50 el mejor de todos los tiempos

Voz 1375 43:53 es el mejor de todos los tiempos