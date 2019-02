Natalia Verbeke: "Pasaba horas en la perfumería de mi madre descubriendo olores"

Voz 1 00:00 Julieta Julieta que relación tiene esta Julieta con el mar pues a Julieta le encanta el mar yo creo que como es Pizzi

Voz 2 00:11 tiene una cosa muy de mucha conexión con esas profundidad profundidades de las mareas los altos y bajos del mar siempre que puedo es escapa al mar siempre me gusta mar cuando no hace demasiado calor me gusta disfrutar si estar dentro pero pero en días un poco grises te gusta mirar la tempestad por ejemplo si estás en un acantilado observar cómo chocan las olas las fumando solas contra las rocas me encanta y además lo usó ese sonido para para relajarme incluso para dormirme hice lo pongo también a mi hija que ya cuando escucha el el ruido del mar pero incluso una buena tormenta calma

Voz 1 01:00 sí

Voz 2 01:01 a irnos a Buenos Aires sí que es donde

Voz 1 01:05 hace Julieta sí cómo era esa casa en la que

Voz 2 01:08 qué pasa de los primeros años de tu vida mira en una casa que recuerdo con lo que más recuerdo son esos sofás de terciopelo de terciopelo granate que tenían mis padres que me parecían como muy de función teatral hay en mi habitación yo dormía con mi hermana pero mi hermana me hecho muy pequeñita en la habitación porque mi hermana siempre ha sido muy que no la moleste nadie recuerdo que que yo le pedí a mi padre que me pintara la habitación de fucsia tenía una habitación en aquel momento de parecía maravillosa ahora tendría que se tanto porque era absolutamente fusión desde desde el a la cama en las paredes todo era un fucsia terrible pero era una casa preciosa que en la que fui muy muy muy feliz y bueno que nunca he vuelto a ver me propusieron verla in ha podido no quiero

Voz 1 02:10 a ver cómo ha cambiado esa casa antes de descubrir quién está detrás de esta Julieta quiero que nos vayamos a a la sintonía de la serie Fama

Voz 2 02:28 maravilla tú veías fama cuando eras pequeño veía fama cuando era pequeña y es una serie que que me marcó totalmente cuando cuando yo la veía yo quería hacer eso yo quería poder estudiar en un lugar como Fama fíjate cómo marcarán a veces las cosas de de pequeño que que al final fui a la escuela de Fama a la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid que era exactamente lo mismo disfrutaba tanto viendo esa serie me sentía tan identificada y te estoy hablando de pequeña muy pequeña creo que es una serie que no es marcó a muchos de mi generación a la hora de de dedicarnos a a la

Voz 3 03:08 acción

Voz 1 03:24 ahora quién detrás de esta risa ha reconocido Ana

Voz 2 03:29 tres Verbeke que utilizado como seudónimo Julieta aunque yo pensé que ibas a ponerte Escarlata O'Hara a fíjate si no tan podría ser Escarlata podrían ser tantas Julieta es que es el papel que estoy representa cuando ahora mismo es el papel que hace dos más si ahora que estáis interpretando en el Lara que ya tuvo un elenco hace un año y ahora volver a otro equipo estamos contentísimos con con la acogida es una obra súper divertida estamos pasándolo en grande nosotros Si un

Voz 1 04:02 hacer ir cada día al teatro a ver cómo la gente se divierte contigo Natalia tu madre era taquilla Rafa un padre dentista si eso en qué te ha marcado

Voz 2 04:15 el dentista parecen tenerlo claro que me lo ha estado cuidando desde que nací yo creo todavía a día de hoy me dices No te olvides de lavarse los dientes Mi padre imagínate mi madre era taquígrafos y estudiaba Económicas cuando nace mi hermana ay bueno pues ese como muchas mujeres de aquella época decidiese decidió cuidar a sus hijos montó una perfumería eso sí que me marcó yo creo en Buenos Aires todavía se montó una perfumería yo tengo una relación con los olores muy muy muy especial yo debo de tener muy probablemente en el sentido que tenga más desarrollado es el del olfato todos los relaciono con con olores momentos de mi vida ya sabes que lo olfativo va muy ligada a los recuerdos a las emociones cada personaje tiene un perfume que pasaba horas en esa perfumería descubriendo olores viendo a esas mujeres que iban a comprar maquillaje perfumes y me encantaba no sé si los oyentes saben que detrás de esta niña que descubría el olor de los perfumes hay una estudiante brillante que sacaba todo sobresalientes

Voz 1 05:35 eh o Matrícula de honor que una vez tu padre te

Voz 2 05:38 dijo a ver si sacas un cinco si te compró lo que quiera si mi padre yo no he sido nunca una niña de salir a jugar he sido muy exigente conmigo misma desde pequeña me gustaba bailar hacía vale muchísimas horas al día y luego sacaba mucho sobresalía sientes como tú dices y matrículas para eso era muchas horas de codos y me perdía lo que para mi padre era lo más importante que era el jugar con los otros niños no tener presiones a esa edad porque los niños deben jugar que es lo que me dice y me ha dicho siempre imán pero bueno yo era así mi padre pues yo un momento que yo me lo sabía todo lo sabía todo con comas con puntos contar siempre era el no me lo estoy no me lo sé que alguien me lo pase que alguien me lo pase allá absolutamente todo de mi padre era como mira si consigues el lo que quería era que yo me diera cuenta que no pasaba nada por qué podía disfrutar y podía al otro pero ni exigencia no me lo permitía

Voz 1 06:41 has conseguido darte cuenta totalmente cuando en qué momento mira

Voz 2 06:46 eh yo creo que hubo un momento donde viví para trabajar si de repente me di cuenta que era importante también cuidar de mi sea que era importante Mi vida que de importante mi tiempo y y hay un momento donde quizá me no sé si fue que tenía menos trabajo

Voz 1 07:07 o o que estaba

Voz 2 07:10 saturada de de estar durante años sin vacaciones donde en ese momento yo me doy cuenta de que todo lo que yo me he volcado con mi profesión de repente no era de la misma manera retribuido

Voz 1 07:21 lo dije me he perdido muchísimas cosas que podría haber compaginado el

Voz 2 07:28 tanto el poder viajar permitirme siempre que viajaba era con haciendo un curso o porque tenía algo que podía aportar a mi profesión hasta que de repente dije no ahora había viajar para poder disfrutar yo vacaciones saca Acacio negro viajar para sí esa palabra no me cuesta decirlo porque no quiero que me hables de tu abuela que fue alguien muy importante intuía no si mi abuela ha sido para mí como como una segunda madre

Voz 1 07:57 era una mujer muy risueña muy divertida y yo creo que mi madre yo

Voz 2 08:06 incluso te podría decir que hasta mi hija por lo que veo nos parecemos muchísimo a ella era una mujer con con un optimismo brutal hay con ganas de divertirse de disfrutar

Voz 1 08:21 era maravillosa cuando tu familia se trasladó a Madrid una tus condiciones fue tenemos que chino venía huela sino sino a la abuela noveno

Voz 2 08:31 sí sí sí exactamente era tan importante para mí

Voz 1 08:34 ha visto todo vuela vio murió nunca

Voz 4 08:36 que no murió nunca visto nunca tuvo oportunidad

Voz 2 08:40 me encontré con Bertín ni siquiera supo que que estudiaría Arte Dramático Nina

Voz 1 08:46 sí sí

Voz 2 08:47 qué diría a ellas y hoy ellas ella estaría tan orgullosa seria tan feliz ella cantaba ella es fue la única Argentina la única que en Buenos Aires de once hermanos de de Málaga su su padre era de la Línea de la Concepción y la madre era de Benalmádena terminaron viviendo en Cádiz y Málaga a Carullo no en Málaga bueno estaban siempre según me cuenta mi madre y a mi abuela le oído siempre cantando flamenco soñando con la idea de volver algún día a España

Voz 5 09:22 pero volvió volvió con nosotros cuando vinimos aquí como si la Virginia Pérez genial

Voz 7 09:36 no

Voz 5 09:46 Natalia esté programada sobre el café

Voz 2 09:48 pues yo soy una adicta claro entonces padres estamos preguntando a los oyentes

Voz 1 09:54 a qué hora se toman el primer café del día y que ahora se toman el último pues miro

Voz 2 10:00 mira a mi primer qué hacer el día siete y media a ocho de la mañana el último a las seis de la tarde

Voz 1 10:07 qué tiene para ti el café de especial me gusta mucho su sabor

Voz 2 10:14 ya lo tengo ligado también a esta activa hay despiertas ignoto un poco de cansancio me tomo un café lo cual no sé si es bueno creo que tanto café como puede ser muy buena pero me gusta el ritual del café el poder antes será con un cigarro

Voz 1 10:34 afortunadamente ya ha dejado de fumar pero

Voz 2 10:38 el poder disfrutar de ese olor osea por la mañana el café es al ex te envuelve ahí empiezas el día de otra manera

Voz 5 10:48 estamos diciendo en el programa que es también el principio de muchas cosas cuando tú conoces a alguien probablemente lo primero que hace es porque no te compromete demasiado es quedar a tomar un café cuando alguien te va a ofrecer un guión igual que dais a tomar un café

Voz 2 11:02 totalmente cuando vas de viaje algún

Voz 5 11:04 todo es muy probable que lo primero que hagas sea toman un café en alguna cafetería totalmente yo de verdad no lo había pensado si ya

Voz 2 11:13 además incluso cuando llegas a un sitio yo cuando llego a París yo alguna ciudad de estas que dices me voy a tomar un cafecito eran una terracita me encanta me encanta ritual ahora que las de París quería preguntarte por Carmen Maura sí

Voz 5 11:30 que fue muy importante cuando tú estuviste

Voz 2 11:33 eh trabajando en París fue muy importante para tienen reparadas vivido muy importantes siempre Cármenes Mi vida ella trabajó conmigo en mi segunda película de repente fue como encontrar un ángel de la guarda fue una mujer que me enseñó y me enseña cada vez que tengo la suerte de trabajar con ella o de coincidir con ella muchísimo cuando estuve en en París y y viviendo tuve la suerte de poder compartir mucho con ella porque realmente es complicado estar allí los franceses no son muy de abrirse y tener la suerte de tener a Carmen como un apoyo y con una descubridora de de París es muy bonito

Voz 1 12:12 yo les dirías que han sido quiénes son

Voz 5 12:15 marcado tu vida profesional

Voz 2 12:17 mi vida profesional ha marcado Juan Pastor que fue mi profesión de interpretación es mi maestro me ha enseñado el respeto a esta profesión el compromiso y el amor por encima de todo

Voz 1 12:31 en

Voz 2 12:33 Chus Delgado que fue el director de Un buen novio que confió en mí a ciegas absolutamente bueno me hizo mucho casting hay que decirlo pero confió en una era una chica que que hasta ese momento los haya puesto delante de una cámara Carmen Maura totalmente porque me sentí arropada tan a gusto en ese momento donde estaba llena de inseguridades

Voz 1 12:57 hay un Pedro Larrañaga Maribel Verdú esta película la el otro lado de la cama que para una general

Voz 5 13:06 hacia una entera fue el descubrimiento de la comedia musical español que marcó un antes un después fue un punto de inflexión que recuerdos tienes de esta película que nos hizo descubrir te a va al público

Voz 2 13:19 pues mira tengo unos recuerdos maravillosos lo que me divertí mira cuando no se enviaron el guión el guión se llamaba hace magnifica era un guión maravilloso con canciones Italy de repente decidieron que ese es esa película sería sin canciones hice luchó muchísimo para poder conservarlas porque realmente se confiaba mucho en ellas pero los productores no lo tenían tan claro

Voz 8 13:47 Nos reunimos un grupo que ya nos conocíamos de haber trabajado haber

Voz 2 13:50 coincidido en otros sitios ahí empecé mi mi relación de amistad con quien hoy en día casi una hermana María Esteve hay tuve la suerte de coincidir con David Serrano con quién ahora estoy trabajando en dos más dos con Paz Vega que también ahí empezó nuestra mitad nuestra amistad compañeros como Ernesto con el que he trabajado muchísimo yo creo que que el rey el éxito de esa película fue que lo pasamos muy muy bien y que no sabíamos que iba a tener el éxito que tendría entonces todo era súper relajado

Voz 1 14:27 Nos divertimos a tela que te da estar encima de un escenario me da me da mucho aprendo muchísimo cada día tengo la suerte de Haro

Voz 2 14:40 hacerlo lo mejor al día siguiente sino me ha salido como quería cosa que en el cine no ocurre tengo la suerte de tener un feed back del público la suerte de sentir el aplauso de de estar desnuda frente al espectador sabiendo que te la juegas en ese momento y que no hay segunda toma

Voz 1 15:02 y en los nervios el olor

Voz 2 15:09 teatro

Voz 1 15:10 el silencio que se escucha el olor a a olvidado

Voz 2 15:18 no es ese crujir de la madera

Voz 1 15:21 no sé son es impresionante ya tenemos que es pedirnos llegamos a final de esta entrevista

Voz 5 15:30 hemos siempre preguntando a nuestros invitados a a nuestros pardos en este caso a tapada quién ha sido o es el faro de su vida pues el Faro de mi vida mis padres siempre han sido mi faro y ahora mismo mi hija hay mi pareja