Un mal día lo tiene cualquiera (08/02/2018) | Reinar en apellidos

Voz 0315

00:12

me temo que estáis equivocados hoy vamos a recordar un capítulo bastante patético para Felipe marido de la reina Isabel Segunda duque de Edimburgo y sobre todo bastante doloroso para la reine misma porque el ocho de febrero de mil novecientos sesenta hace cincuenta y nueve años la Reina anunció que iba a haber un cambio en el apellido oficial de sus hijos según se supo después su marido llevaba ya años quejándose con el tema llorando por las esquinas diciéndole a su mujer que era el único hombre del Reino que no tenía derecho a estampar su apellido en sus retoños el hecho de que sus hijos debieran todo su futuro estatus a su madre parece ser que no le pareció un argumento de suficiente peso recordemos a todo esto que los británicos en principio tienen un solo apellido no sabemos exactamente qué método de coacción utilizó Felipe pero lo cierto es que la Reina anunció ese ocho de febrero que sus hijos pasarían a llamarse Macún baten no sólo Winston lo cierto es que lo han aplicado de una forma algo errática pero al menos ese día el duque de Edimburgo se fue a dormir satisfecho lo que podéis sacar del día que pasa Isabelle es que ahora en el Reino Unido las mujeres pueden pedir que sus hijos e hijas lleven su apellido tampoco sorprenderá saber que pocas lo consiguen