Winter is coming

buenos días Pablo Casado está en racha será que el líder del PP se ve en la Moncloa y eso excita a sus instintos más salvajes tras agotar el diccionario con sus insultos a Sánchez el pasado miércoles ayer nos dejó otra perla si queremos financiar las pensiones y la salud dijo debemos pensar en cómo tener más niños Hinault en como los abordamos me voy a borrar los adjetivos para centrarme en los datos España es uno de los países de la Unión Europea donde más se retrasa la maternidad donde más mujeres son madres primerizas pasados los cuarenta y el que tiene la tasa de fecundidad más baja el número de abortos no es muy diferente al de otros países de nuestro entorno con similares legislaciones así que las razones de la falta de niños son otras los expertos lo explican es el desempleo y la precariedad laboral la falta de ayudas de un estado de bienestar en caída libre la difícil conciliación para las mujeres profesionales el riesgo evidente de que un embarazo y la maternidad suponga un frenazo en su carrera eso sí ha casado subir el salario mínimo a novecientos euros le parece un exceso pero los datos ya saben son lo de menos los iluminados no los necesitan y al final lo relevante es saber que el PP de Casado quiere volver a la ley de supuestos del ochenta y cinco para ganarle la mano a dos y la escusa ahora es el invierno demográfico en el que dice que vivimos si Winter es camino