Flash deportes SER de las 10:00 horas (08/02/2019)

pasamos del Clásico de Copa al derbi liguero de mañana el Atlético de Madrid Real Madrid en el que se estrenará Álvaro Morata en el Metropolitano sigue de baja Diego Costa con lo que Simeone contará seguro con él en el once titular tampoco llegará Savic y el argentino está más pendiente de la recuperación de Koke en los blancos mala noticia para Solari que tiene lesionado a Marcos Llorente sufre una lesión de grado dos de su pierna izquierda estará fueron mes será el plato fuerte de la jornada veintitrés en Primera que arranca esta noche desde las nueve con el Valladolid Villarreal baja en los locales Luismi por lesión y Calero por sanción en los amarillos se lo pierden los lesionados Bruno y Trigueros arbitrará el colegiado canario Hernández Hernández también se inicia esta noche la Jornada XXV en Segunda con el Sporting Osasuna que abrirá el colegiado arbitrará el colegiado valenciano y a raíz de anoche en Copa del Rey Betis y Valencia empataban a dos Se adelantaban los de Setién con goles en la primera parte del oro indie Joaquín en la segunda gol olímpico pero reaccionó el Valencia en los últimos veinte minutos con el de Cheryshev defiende en el tiempo añadido el de Gameiro todo se resolverá por tanto el próximo jueves veintiocho de febrero en Mestalla hoy protagonista en El Larguero Cesc Fábregas ahora en el Mónaco compañero deja en el Chelsea al que conoce bien y al que se relacionó a la próxima temporada con el Real Madrid

el Chelsea es un jugador fiel Él siempre me ha dicho que nunca va a pelear con con el Chelsea y por eso lo tiene claro le ha dado mucho desde los veintiuno años pues su primer gran club hagan Almodóvar aquí en Inglaterra más de los que tome decisiones así para dejar el club hacia media temporada pensando otro club lo dudaría mucho

en la Euroliga se completa hoy la jornada veintidós desde las seis de la tarde el Real Madrid visita al CSKA de Moscú desde las ocho y media Baskonia recibe al Bayern de Munich que ayer derrotó de Gran Canaria hay victoria del Barça en la NBA se cerraba el mercado de traspasos terminó afectando para mejora dos españoles Marc Gasol deja Memphis después de dieciocho años once de ellos jugando para la franquicia y aterriza en Toronto para aspirar al anillo junto a dos conocidos de la selección Ibaka y Scariolo el otros Mirotic que cambia a New Orleans por el que ahora mismo es el líder de la NBA a los Milwaukee Bucks de ante Tomic un poco más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo y en todas las emisoras de la Cadena SER lo dignos