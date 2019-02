Voz 0099

00:00

todo está cambiando muy deprisa por eso hay que pensar las cosas dos veces la huelga deja de ser un arma eficaz cuando un gobierno se comporta como un gánster mafioso Garrido ni siquiera ese sentado a la mesa han perdido los taxistas no hemos perdido todos si la mayoría no se ha dado cuenta peor para ellos piensan los independentistas catalanes dos veces de verdad consideran que dejar caer a este Gobierno ahora o en las próximas generales es un buen negocio esperan algo de una Unión Europea donde cada vez pesa más la extrema derecha a lo peor con su decisiva colaboración España se sumará antes os después a la tendencia más pujante del continente ciento cincuenta y cinco se convertirá en un recuerdo amable manos ha dado cuenta aún de que Waterloo es célebre por sus derrotas llevamos años escuchando que la política española se parece cada vez más a la venezolana pero nunca se ha parecido tanto como ahora y no por culpa de Podemos la triple entente reaccionarias sigue el camino adecuado sin perder el tiempo en pensar dos veces mienten intoxicar incendian convierte en una decisión discutible en un acto del esa tradición y sacan las masas a la calle para echar a Sánchez dicen dejando a un lado que José María Aznar mentor de Casado negoció con ETA con mediadores nunca hemos existido un desprecio por las instituciones democráticas que pueda compararse a la manifestación del domingo y cuando suban al estrado que harán sea auto proclamarán algo uno dos o los tres igual Donald Trump los reconoce y todo