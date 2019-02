SER Historia: La Laguna / Ciudad Patrimonio de la Humanidad (10/02/2019)

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares al amanecer del veinte de junio nos pusimos en marcha para subir a la villa de La Laguna elevada trescientas cincuenta todo esas cima de El Puerto de Santa Cruz el camino por donde se sube a esta villa que es estrecho y tortuoso está a la derecha de un torrente Barranco que en la estación de las lluvias formas singulares y bonitas cascadas cerca de ella encontramos algunos cabellos blancos que parecían no haber sido nunca carga el principal empleo que se hace de estos camellos es el hacerlas conducir géneros a la aduana ya los almacenes de los negociar antes se descarga ordinaria mente con dos cajas de azúcar de La Habana que pesan ambas novecientas libras pero puede aumentarse les hasta trece tales so cincuenta y dos arrobas de Castilla

Voz 3 00:57 ah sí

quinientos años de historia casi recordando esta recreación del diario personal de Alexander von Humboldt este botánico científico que llegó a estas latitudes del del mundo a finales del siglo XVIII podríamos casi percibir no la bondad del clima el frescor de la vegetación y todas esas bondades como digo que han caracterizado a la ciudad de La Laguna para convertirse en uno de los referentes de la de la historia de nuestro país una ciudad que tiene practicamente quinientos años y que en este año dos mil diecinueve celebra veinte veinte dos décadas veinte años ya como Ciudad Patrimonio Mundial de la Unesco yo creo que lo merecía por ser un escenario absolutamente mágico en donde la arquitectura se funden con la naturaleza con otros elementos que intentaremos desglosar a lo largo de estos diminutos en un programa muy especial de SER Historia que estamos haciendo desde el Instituto eh Cabrera Pinto aquí en la ciudad de La Laguna como digo siempre soy Nacho Ares sean todos bienvenidos a Ser Historia comenzamos

bienvenidos a Ser Historia como acabo de decir veinte años de la ciudad de La Laguna como Patrimonio Mundial de la de la Unesco

de la Unesco quizás es uno de esas metas esos objetivos que muchos laguneros habían plantado durante durante tiempo y que quizá no habían sabido gestionar pero que gracias al trabajo de algunos de los protagonistas que van estar con nosotros en este programa especial hoy muchísima gente puede disfrutar de una ciudad realmente increíble ese será un junto con la figura de Alexander von Humboldt que vamos a tratar en nuestro Cronovisor junto con Jesús Callejo que ya lo tenemos aquí a la derecha algunos de los temas de este de este programa una ciudad que también tiene sus flecos alrededor de lo que es la historia de la arquitecta es una colonial y también bueno pues otros perfiles otras dobleces que le han hecho proyectar su trabajo hasta el antiguo Egipto también hasta las estrellas yo creo que es uno de los escenarios más hermosos con los que podemos divulgar nuestra pasión por la historia y la arqueología

Jesús Callejo bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 8 04:14 tres encantado de estar aquí qué lugar nos maravilla

Voz 0772 04:17 eso qué te parece el lugar donde estamos es maravilloso estar lleno de de historia parece un tópico pero estos cuadros cedidos por el Museo del Prado en este salón de actos la verdad es que dan un ambiente yo creo que inigualable no para el programa especial que estamos haciendo se desde luego pero

Voz 8 04:32 porque que enfrente tenemos ahí un cuadro con la puerta que Gravina en Trafalgar Jicha e es una aparte de nuestra historia no junto con multitud de elementos que que está pues eso marcando y poniendo en valor pues ese pasado tan Glorioso conviene conocer porque de alguna forma ya alguna vez te lo he dicho si somos lo que somos es porque fuimos lo que fuimos de donde antes

Voz 0772 04:54 las gracias al patrocinadores las Canarias Latitude debida también a Radio Club Tenerife pero también quería dar las gracias que me olvidado mil perdones a todos a este maravilloso público que hay en este salón de actos a los que Jesús yo creo que se merecen el grandísimo bueno como seguramente muchos de los que nos están viendo lo que quieren ver es a hacer bueno lo que quieren hacer es vernos viajar en el en el tiempo ya tenemos preparado aquí todo nuestro Cronovisor para hacer un viaje a una fecha lo comentado ya el inicio la figura de Alexander von Humboldt

Voz 9 05:35 cuál es la fecha que los proponerse esta semana que ya en que esté Grange

Voz 8 05:40 logra jo hay astrónomos de todo tipo Lima tan poco a poco su figura por la fecha en la que entra aquí en La Laguna cuando empieza a conocer esta maravillosa ciudad a la cual dedica unas cuantas páginas estupendas en su diario de abordo bueno

Voz 9 05:57 fecha es casi casi en el solsticio de verano el veinte de

Voz 8 06:01 junio de mil setecientos noventa igualmente

Voz 15 06:30 poco montado a caballo muchísimas veces

Voz 6 06:33 el con Volga a una velocidad extraordinaria eh

Voz 15 06:37 tú cómo lo llevas trajes no mareado

Voz 8 06:39 pero hombre yo toco Humboldt y con su amigo porque también hay que reconocer que cuando el entra hasta Ciudad APA con un botánico francés emerge en plan menos conocido que él pero que bueno la verdad que fue uno de esos compañeros de aventura fundamental para enriquecerse culturalmente ambos no ellos vienen en ese periplo desde Alemania habían estado en Francia es muy importante poco ponernos en antecedentes para que veamos por qué elige precisamente eh Tenerife por qué elige una serie de ciudades para ver que él va directamente al Teide que es lo que más le llama la atención pero él llega ya desde Perpignan cruza los Pirineos Se va hasta Tarragona Gerona Tarragona Barcelona sigue bajando por la costa mediterránea llega hasta Sagunto incluso hasta Valencia a partir de ahí entra

Voz 9 07:28 en ancha es Castilla en Castilla La Mancha

Voz 8 07:31 va a estar al juez que es donde estaba Carlos IV porque era fundamental para conseguir un salvoconducto que que lo obtiene porque él quería visitar luego de Sudamérica bueno pues como geólogo como botánico como astrónomo el padre de la moderna geografía lo sabía todo y quería saber mucho más en aquella época consigues el salvoconducto y a partir de ahí pues sigue rumbo hacia Lugo y hacia La Coruña pero antes pasa por nuestra tierra pasa por Astorga ya sabes que todos los revisores hay que hacer referencia a Egipto o a León y en este caso también vamos a hacer referencia Egipto Nacho porque precisamente va a Sudamérica porque el trunca el proyecto de ir a África inconcreto de ir a Egipto para explorar para explorar lo que más le interesa que lo sólo los animales las piedras y la la flora pero como no lo consigue porque estamos a la de una época como conflictiva acordaros que en esa época está el imperio León y hay extendiendo sus tentáculos incluido también en todo lo que era la Península Ibérica también en parte estaba sufriendo los efectos las Islas Canarias hasta el punto de que había bueno pues problemas con bloqueo de barcos ingleses no sabía si al final podría entrar no podría entrar en Tenerife y efectivamente entre el día anterior el día diecinueve entra ya a la isla por Santacruz IFA para que encuentre un contraste muy muy llamativo en Santa Cruz de Tenerife B que hay poca vegetación mucho calor tiene un sofoco tremendo cuando llega al día siguiente a La Laguna encuentra todo lo contrario está más fresquita la temperatura le encanta ya hay mucha más vegetación y a partir de ahí se queda enamorado totalmente de de La Laguna que por entonces como bien sabéis era la capital de las Canarias

Voz 0772 09:12 el dejó constancia de de todo ese periplo de todas investigación hay que pensar que Humboldt era una aristócrata en una persona con con dinero que que tenía mucho mérito no porque no al igual que sucede con muchos egiptólogos ya metemos la cuña de Egipto tras en el siglo XIX eh tenían dinero y no tenían ni es una necesidad precisamente de estar pasando esas penurias porque no deja de ser el aquella época los viajes eh tenían que ser pues todo menos gratificantes pero él buscaba no ese será llamado a tildarse la llegada a tildar no como el primer ecologista no deja de la Historia por toda esa inquietud y ese apego que tenía a la a la naturaleza si te parece vamos a escuchar algunas de sus palabras en ese diario cuando llega precisamente al lugar en donde nos encontramos La Laguna en Tenerife

Voz 1604 10:01 la columna sobre la que está situada la villa de San Cristóbal de La Laguna pertenece a este sistema de montañas de basalto que independientes de las rocas volcánicas menos antiguas forman una ancha faja alrededor del pico de Tenerife La roca de La Laguna no es columna haría Easy dividida en bancos de poca espesura e inclinados al este bajo un ángulo de treinta a cuarenta grados y que por ninguna parte ofrece una corriente de lavas salida de los flancos del pico algunos excelentes la Kaká Alia Klein y a raquetas cactus que se han hecho salvajes en las Islas Canarias como en la Europa austral en todo el continente de África son los únicos vegetales en estas áridas roca

Voz 15 10:50 mira que apañado Humboldt Jesús que va creciendo y todo en el caballo estoy estoy aquí agarraba todos los sitios no sé que me caiga de la silla y me venga al suelo porque la roca de este lugar también es una roca especial una roca

Voz 8 11:02 hola buenas dicho la verdad es que servía para todo ya es cierto que era de una familia acomodada prusiana en Berlín y lo tenía todo pues para vivir como tenía un cociente intelectual altísimos hecho ahora fue muchísimas cosas en su vida y en aquel momento pues era hasta director de minas no tenían necesidad de ir a conocer mundo pero su inquietud yo creo que sus genes Le hacia que tenía tenía que saber lo que había por el mundo y sobre todo una gran pasión que casi le cuesta la vida en más de una ocasión subir volcanes el primer volcar que Solbes subidas el Teide lo contaremos si queréis alguna peripecia y luego cuánto va a Sudamérica sube todo volcar que pilla están activo mucho mejor rosa él bebe una vida peligrosa yo creo un poco encontraste por la vida cómoda la que él tuvo en su infancia en su juventud pero claro cuando llega aquí a la Laguna de chocan varias cosas pues aparte es el paisaje agrario hecho Kaká ya tantos huertos que haya tanta vegetación cargo que estemos a más de quinientos metros por encima del nivel del mar pues eso ya le da su frescura que le agradaba le choca que haya tanto convento les choca calle a tanta remita alrededor de de La Laguna en distintas cimas Lomas que está siempre lleno como de bosques hitos de Arrayanes de laureles de plantas que a él en principio lo llamaba mucho la atención pero que sabe que esto no se encontraba en el resto de Europa pero por el clima no que que se maneja en estas latitudes entonces todo eso lo va notando esa es una persona tan minuciosa que cualquier incidencia cualquier circunstancia cualquier pedrusco para él es como una historia que contar entonces sabe por ejemplo distinguir cuándo va a las Cañadas del Teide sabe distinguir pues las distintas rocas basalto distingue tres tipos de Ozzie Diana la piedra ponme le encanta entonces Se va entre P yendo por cada minúsculo animalito que va encontrando canso amigo en el estaba en Raila ya está bien vamos a llegar hasta la cumbre entonces todo este tipo de cosas son interesantísimas porque vas recogiendo punto por punto como un manual de enología Irán antropología todo lo que le llama la atención el paisaje y el paisanaje es fundamental entonces pero también en un saquito en una especie de pequeño baúl que va llevando por recogiendo todos a piedras plantas animalitos no porque hasta ahí llegaba pero cualquier elemento que le llame la atención para luego medirlo pesarlo clasificarlo cursiva cogiera

Voz 0772 13:25 muchas piedras no me quiero imaginar los problemas que tenía en la terminal del aeropuerto a la hora de

Voz 8 13:30 a pesar la maleta es superaba los veinte kilos pero vamos

Voz 0772 13:34 César a de setenta bastante

Voz 8 13:36 de virtual no tuvo ningún problema pero sabes donde precisamente la ayudar a empaquetar lo todo luego mandarlo a su Berlín natal porque él desde Canarias no vuelve otra vez a Europa el coges ya a la corbeta Pizarro que es con la que el vino desde La Coruña coge para hacer un periplo ni más ni menos que cinco años a Sudamérica donde ese famoso también pues por todo lo que él descubrió el catalogó pero todo lo que él va recogiendo en Tenerife queda aquí almacenado en La Laguna ahí con sus francés es el que se encarga a veces no te preocupes que todos los pedruscos y todas las plantas y todos los objetos extraños casi dos recopilando de los mandamos a tu tierra y efectivamente luego allí se convirtió pues un pequeño museo de Ciencias Naturales porque el título acaba de apuntar antes Nacho fue el padre pasó prácticamente de la ecología Él se da cuenta un poco del desastre ecológico que puede hacer el hombre en contacto con la naturaleza él se adelanta a vaticinar lo cambio climático él es el padre de la ambientalista como a dos siglos antes de que empezara a llamarse así y que empezará a funcionar se da cuenta que soy muy importante destacarlo de ese carácter humanitario que tenía cuando sobre todo va a Sudamérica empieza a criticar el colonialismo y sobretodo la servidumbre y el esclavismo de distintas colores las tanto europeas como americanas porque también llega a América del Norte por yo creo que eso es fundamental destacar y sobretodo la influencia que tuvo con personajes claves en el momento al personajes coetáneos suyos como pudo ser el presidente de Estados Unidos en aquel momento como pudo Charles Darwin luego comentaremos que gracias a las obras de Humboldt pues él se embarca en el Beagle que crea su teoría de la evolución hasta ese momento llega esa esa importancia ir sin apuras hasta los discursos de Simón Bolivar cuando él se convierta el líder revolucionario coge muchos de las piezas literarias que había escrito sobre Venezuela Humboldt para exponerlas a sus conciudadanos decir la riqueza ecológica y ambiental que tenía venezolana

Voz 1 15:40 de caída en la Laguna de su opulencia desde que las erupciones laterales del volcán han destruido el Puerto de Garachico y que Santa Cruz

Voz 6 15:47 sí ha hecho el centro del comercio de estas islas

Voz 1 15:51 sólo cuenta nueve mil habitantes entre los cuales hay cuatrocientos frailes en seis conventos algunos viajeros han asegurado que la mitad de la población vestía el hábito de Frailes el gran número de molinos de viento que rodean la ciudad anuncia la cultura del trigo en estos parajes con este motivo observarse que las gramíneas cereales eran conocidas de los guanches sobre cuyo origen se han hecho tantas fábulas sistemáticas estos son inventos indican bastante que estos guanches pertenecían a los pueblos del antiguo continente y aún quizá a los de la raza del Cáucaso y como no como el resto de los Atlante es a los habitantes del Nuevo Mundo pues que estos últimos antes de la llegada de los europeos no conocían los

Voz 6 16:39 Tales la leche ni el queso

Voz 0772 16:47 a mí me apasiona el relato de estos viajeros de estos científicos como el caso de Alexander von Humboldt en este caso a finales del siglo XVIII eh relatando no sus propias vivencias y dando a conocer como se entendía ahí se vivía esa esa historia pues hace prácticamente un poquito más de un poquito más de dos siglos en el lugar donde nos encontramos no en en La Laguna en este caso estamos en el Instituto Cabrera Pinto pero es uno más de esos espacios que que rodeado de esos conventos de esos monasterios también eh cautivó o no la imaginación de de Humboldt hasta hacerle es cierto que estuvo aquí apenas unas horas poco poco tiempo pero tú buscas las referencias a La Laguna en en este diario de viaje si son continuas hay muchísimas referencias lo que tú decías no su pasión por los volcanes su pasión por el el la la geología por la naturaleza

Voz 8 17:45 por todo y Le llaman mucho la atención a ver recordemos un poco para porrones en contexto que este es el primer viaje importante que hace Humboldt Humboldt luego cuando está por ejemplo en Sudamérica cuando llega por fin con con esta corbeta compiten con la Pizarro así la llamaban el recorre diez mil kilómetros en distintos lugares y en tres expediciones diferentes incluye entorno a España no lo que es actualmente Méjico pero el primer viaje importante cuando sale de su tierra cuando empieza a conocer paisajes exóticos donde empieza a ver que el mundo es mucho más grande de lo que le han contado es aquí es en las Canarias es en Tenerife hasta el punto y eso es muy importante sabes que él además de anotar estas cosas estas impresiones suyas en su en di el diario El viaje que luego se convierten en siete tomos ni más ni menos no les

Voz 0772 18:31 los periplos viajeros bueno pues es creer muchas caras

Voz 8 18:34 las a su hermano Wilhelm su hermano Wilhelm era un gran lingüistas hará un gran político también prusiano que él vivía en Jena donde también estuvo asentado Humboldt durante bastante tiempo ni una de las cosas que el escribe antes de zarpar no porque al final estás solo

Voz 9 18:49 seis días en lo que estará hizo pero seis días muy intensos seis días que en su diario se convierten en sesenta páginas ni más ni menos varias de ellas de becas

Voz 8 18:55 las a La Laguna lo que ha reseña un poco

Voz 0772 18:58 anuncios Zidane no de ese trabajo eso ir escribiendo y poniendo sobre el papel cada detalle de todo lo que le llamaba la atención que en definitiva es lo que ayuda enriquecer un trabajo científico que es el diarios fascinantes yo he tenido la oportunidad de de leer algunos pasajes en en estos días antes de venir aquí a La Laguna ya es interesantísimo no porque te hace viajar en el tiempo a ese año de mil setecientos noventa y pico en el que casi más de de su mano no de la montaña al caballo oí siendo sus ojos cuando describe como escuchábamos ahora en la voz de Julio López esa pequeña dramatización de algunos fragmentos de de su diario pues la la vegetación la la la tierra la la roca absolutamente todo que para él viniendo de de la Europa central le resultaba absolutamente insólito y extraño insólito Bocanegra le tenía que llamar muy

Voz 8 19:50 la la arranca en las lavas eso le llamaba mucho la atención hasta el punto de que fue capaz de descubrir cómo distintas variedades no la piedra pobres pues para él era el primer contacto que tenía por eso es muy importante ver también las cartas que escribe a suerte bueno Wilhelm porque esos diarios es como mucho más técnico es fue mucho más científico pero en el diario sobretodo cuando oí en estas cartas que escribe a su hermano cuánto sube por ejemplo el Teide ahí tiene tiene una especie epifanía una catarsis sobre además su sube derroche con un frío tremendo por suerte no había nieve en aquel momento pero él llega a ver por ejemplo en el amanecer en el Alba no de ese veintiuno de junio llega a ver lo que se llama la sombra del Teide ver cómo se proyecta un fenómeno óptico bueno queda maravillado el islamismo o con plan eso luego se lo cuenta de tal manera con tal discreción y con tal emoción a su hermano que es que lo vivía una de las últimas cosas que le pone antes de zarpar rumbo a Sudamérica a sonaron Letizia te dice casi me voy llorando con lágrimas en los ojos y algún día me gustaría venir aquí para vivir nunca más volvió a Tenerife por defecto es su rumbo su destino fue por otros parajes pero el que escribiera eso quiere decir que realmente se fue emocionado por el trato que recibió por las personas que la cogieron por el cañi el cariño recibido sobre todo por la cantidad de conocimientos que fue acumulando este cuento una anécdota uno de los personajes que les encuentra que esa ejemplo el gran filósofo y poeta alemán sólo encuentra precisamente en llena cuando veía algo que viví allí también su hermano dice una frase muy significativa para darnos cuenta de la personalidad tenía Alexander von Humboldt a particularmente me hubiera encantado encontrarle conocerle y por supuesto conocer el alemán para poder hablar con el hotel luego el hablaba también perfectamente chapurrea Mayol en aquella época bueno pues una de las cosas que dice que cuando él tiene una conversación dice mira dice la sensación tema ha dado Alexander von Humboldt es que he aprendido más en una hora hablando con él que ocho años leyendo libros sea fijaros a la velocidad que avalaba este hombre la cantidad de conocimientos que te aportaba pues todo era fruto de sus viajes de su experiencia de la sensación de que era alguien que quería realmente vivir con intensidad y encima la vida le dio muchos años extra porque llegó a vivir ochenta y nueve años siempre de manera activa siempre de una forma que contaba las cosas que contagiaba todo el que tenía hasta el punto incluso Charles Darwin que al final le tocó a conocer la última etapa de su viene a echar Darwin después de haber hecho todo el periplo de los cinco años Melville Beagle también por distintos lugares Sudamérica que por cierto es Charlie Wi quiso hacer algo esto Jun por lo pudo el queso dentro de suba del cuando iba en el barco parar en Tenerife para subir al Teide porque treinta años antes había subido Humboldt él no pudo verse que se quedó con esa sensación de frustración pues una de las cosas que comenta hardware

Voz 17 22:55 en cuanto a conjuntos no pudo meter ni una palabra de canto

Voz 8 22:58 por qué no la dejó hablar absolutamente nada

Voz 17 23:00 empezó a hablar hablar hablar avala contarle muchísimas cosas de la naturaleza dar vínculo que algo conocía también de Zoología de botánica dijo que no pudo meter una palabra dejan

Voz 0772 23:10 fue un icono en su época no lo hemos dicho antes nació en mil setecientos sesenta y nueve con apenas treinta años llegó aquí a la a la laguna y falleció en mil ochocientos cincuenta y nueve después de haber marcado pues una vida completa llena de de aventura que quizá es el el objetivo y la suerte que pudo el disfrutar durante durante tantos años al contrario de otros contemporáneos que no tuvieron la la misma suerte de él yo de las cosas viniendo de un lugar tan tan frío como era Alemania una de las otras cosas que le causó pues eh pues ese apego o no a la lugar donde nos encontramos La La La Laguna en Tenerife era la temperatura

Voz 1604 23:51 a medida que nos aproximamos a La Laguna sentimos que la temperatura de la atmósfera bajaba gradualmente esta sensación es tanto más dulce cuanto que el aire de Santa Cruz es sofocante el calor que oprime e incómoda el viajero al entrar en Santa Cruz de Tenerife debe atribuirse por consecuencia a la reverberación de las rocas a que esta villa está pegada la frescura perpetua que se experimenta en La Laguna hace que los canarios la miren como una morada de viciosa

Voz 14 24:22 el barco para quitarle quizás

Voz 0772 24:28 siguiendo los pasos de Humboldt por eso nosotros hemos venido aquí a hacer el programa de de Ser Historia verdad Jesús atraídos también por esa temperatura y por la invitación una vez más de Islas Canarias latitud de de vida Jesús lo comentabas antes un poco no aquí tenemos a nuestro Playmobil de Humboldt que lo hemos creado como hacemos siempre no no puedo defiende no puede faltar ya hemos puesto algunas flores sillas en la mano no es que vaya a entregar un ramo de flores a alguna galante lagunera sino que él eh entre sus grandes pasiones lo comentabas era la la botánica la pues es le iba dando nombre a infinidad de de

Voz 8 25:08 de de de especies de todo tanto las que daba como las que luego pusieron el nombre suyo en su honor en agradecimiento a todos los hallazgos que hizo hasta el punto de que estamos hablando del personaje histórico que más nombres de animales de plantas y accidentes geográficos tiene de plantas tiene trescientas que tienen en el nombre de fútbol en algún momento de Humboldt de animales tiene cien uno de ellos el famoso pingüinos de Humboldt pero si nos vamos accidentes geográficos en Sudamérica sea tanto en México como en Perú como Bolivia siempre hay un pico Humboldt una bahía Humboldt una sierra una montaña Humboldt hasta en la Luna hay el está el mar de Humboldt que yo no sé si al hombre ya les repite tanto el nombre porque incluso en Estados Unidos ya tengo que tuvo relación con ya en un tiempo en la parte norte no de América pues hay cuatro condados que tiene el nombre de trece centrales que tiene el nombre de los podría haber alguno no pues si bien la verdad que los tienen repetidos como somos para muchos de ellos a donde se dio póstumamente mucho ser también porque fue cosas que él iba descubriendo porque esto es muy importante resaltar lo porque está considerado como uno de los antecesor desde la ecología se da cuenta lo que decíamos antes no de de la tala indiscriminada por ejemplo de árboles que el encontró en distintas selvas el desvío por ejemplo de cauces del río para cuestiones de regadío que eso estaba empobreciendo el terreno y por lo tanto precipitaba mucho más ese cambio climático que el vaticinó una cosa muy importante también que yo creo que hay que resaltar lo Ipar además el lo merece cualquier nombre que el AVE par de que se lo ganó a pulso pero anticipó también la hipótesis Gaia muchos de los que estáis aquí conoceréis la hipótesis de James lo Beloki ciento que el planeta Tierra un organismo vivo bueno pues él ya lo dijo no sólo en mil setecientos noventa y nueve cuando él está aquí sino a principios del siglo XIX el en distintas obras para diciendo cuidado en la tierra como tal como organismo es un ser vivo la naturaleza es una red de vida que todo está interconectado por lo tanto la tala de un bosque o de una selva está influyendo en el ecosistema pero está influyendo en los árboles en las actas por supuesto en los animales la vida humana que se desarrolla en ese ecosistema o en ese hábitat dice Si estáis haciendo algo sin el control necesario de esas leyes internas que tiene la propia naturaleza es decir lo vais a pagar cargo bueno pues esto lo dice a principios del siglo XIX cuando la hipótesis Gallas pieza popularizar esloveno Jan Lin Margulies mucho tienen su espacio tiempo después estamos hablando los años setenta del siglo pasado bueno pues esa visión de futuro sólo está al alcance de auténticos genios como Alexander von Humboldt se dio cuenta de lo cabía en el presente pero también advirtió de los peligros que ven ocurre en el futuro por eso es bueno releer sus obras pero eso es bueno saber por qué lugares estuvo incluyendo la laguna pero eso es bueno que estuviera en el jardín botánico por ejemplo que también estuvo pasó por la vía de La Orotava ya digo siempre con rumbo a ese Teide pero cada cosa que él iba recogiendo los recogía con la sensibilidad y el conocimiento necesario de aquella persona que sabe que las bellezas que el contempló el dice que en Tenerife encontró las mayores bellezas de las que uno se puede imaginar pero para que esas bellezas quedan preservadas para el oro para que no fueran esquilmado para que nuestros descendientes para que nuestros hijos en nuestros nietos pudiera seguir disfrutando de esas bellezas en lo dijo más de dos siglos y por desgracia ese mensaje psico sigue vivo digo por desgracia porque no todo el mundo se ha hecho eco de este de esta proclama ecologista donde él fue uno de los pioneros del incluso fue uno de los pioneros de la infografía porque las cosas que la CIA describía con dibujitos con señales con nombres de tal manera que cualquier elemento pito gráfico que hacía Humboldt era una auténtica lámina de conocimiento

Voz 0772 29:03 me han Jesús Callejo la figura de Alexander von Humboldt yo creo que ha quedado suficientemente resaltaban en esta primera parte de nuestro programa de hoy que estamos haciendo en San Cristóbal de La Laguna en este salón de actos del Instituto Cabrera Pinto que aunque estoy convencido también de que muchos de los que nos están escuchando bueno pues oirán por primera vez la este nombre Humboldt les invito a que busquen en Internet o en libros información sobre él porque es un personaje fijo es digna ante yo tuve la oportunidad de conocerlo hace muchísimos años y hacemos una fotografía en Berlín no sé

Voz 8 29:38 de aquí hasta el mayor verdad

Voz 0772 29:40 eh delante de una de las estatuas maravillosas que tiene en la capital alemana es un personaje como Diego que siempre me ha cautivado por ser un adelantado en su en su tiempo Jesús Callejo como siempre muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia

Voz 8 29:57 pues desde la ciudad de Los Adelantados que es la Laguna muchísimas gracias a T también por estar en este lugar tan impresionante claras

Voz 19 30:14 sí soy TS único hijo de Egeo rey de Atenas y jamás me inclina haré ante un traido inclina de sino quieres cambiarme cómo te atreves a hablarme así la autoridad no me dice nada menos he venido a segar la vida del Minotauro liberarán y pueblo de las obligaciones con tu tiranía

Voz 20 30:34 en a Historia con Nacho Arés todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 21 30:53 un privilegio además pasear por estas calles centenarias más de quinientos años de historia en un trazado histórico que esa me han tenido además inalterable en los últimos cinco sigla que es precisamente una de las condiciones con lo que la Laguna fue declarada Patrimonio Mundial otro también que es la primera subida del Renacimiento que está construida sin murallas y por lo tanto somos una ciudad amigable abierta ya soy pacífica no y sobre todo porque tenemos más de seiscientos edificios protegidos catalogado y tenemos un instrumento además para gestionar todo lo que es el patrimonio del conjunto histórico que es el Plan Especial de Protección no el documento importantísimo aprobados con el consenso de todos lo que intenta dar uso precisamente pues a estas calles a estamos a estos inmuebles ya estos caserón es no darles vida qué es lo que nos interesa se les dé un uso comercial un uso de vivienda un uso de hostelería lo que permite es que nuestro conjunto histórico sea un conjunto histórico vivo a pesar de los quinientos años

Voz 15 31:49 escuchábamos a Yeray Rodríguez concejal de Cultura del Ayuntamiento de

Voz 0772 31:55 la Laguna hablando precisamente de las bondades de esta ciudad y sobretodo de ese papel tan destacado que ha desempeñado en los últimos años gracias había sido nombrada hace ahora prácticamente veinte años no celebraremos en diciembre de dos mil diecinueve como Ciudad Patrimonio de Mundial de la Humanidad la una de las personas que dio vida a este proyecto está sentada ahora mismo a mi derecha en este salón de actos de este salón como digo de actos de el Instituto Cabrera Pinto en la ciudad de La Laguna ellas Mayka Navarro Baixa bienvenida a Ser Historia

Voz 13 32:34 gracias por invitarme harta tertulia tan animada

Voz 6 32:37 y tan llena de información diversa no la verdad

Voz 0772 32:42 es que es un placer compartir mesa con con usted es catedrática de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna pero está sentada con nosotros precisamente por haber sido una de las partes vitales más importantes de este proyecto no cómo nace el proyecto realmente pues el nombramiento es hace veinte años pero el proyecto no imagino como sucede siempre será un trabajo muy duro pues previa no durante años antes también

Voz 13 33:08 sí porque por una parte la ciudad aspiraba desde hacía diez años antes a obtener este reconocimiento se habían presentado en dos ocasiones a los distintos trámites que son necesarios ante el Ministerio y ante el Centro del Patrimonio Mundial dos propuestas anteriores que no habían

Voz 6 33:29 Haddock por una parte quiero decir que estaba entonces

Voz 13 33:31 la ciudad dispuesta a reconocerse a sí misma en su propia historia cosa que no siempre

Voz 6 33:38 sede en España por lo menos

Voz 13 33:40 otra parte yo de una manera algo solitaria diríamos pues veía muy claro después de un montón de trabajo sobre distintos patrimonios de La Laguna que la aportación más singular de esta ciudad era su propio trazado resulta un misterio porque no había sido admitido por la Unesco como

Voz 6 34:00 mucha razón

Voz 13 34:01 la hipótesis de que era una ciudad americana lo cierto es que la primera ciudad de la estructura que reconocemos como americana da mero o no la llamada cuadra americana comienza en Lima en mil quinientos veinte ella esta es una ciudad que se atrasó definitivamente en mil quinientos con lo cual lo que resultaba era que había que invertir el argumento que se había utilizado y empezar a explorar qué es lo que hacía única a esta ciudad como madre diríamos de todas las ciudades americanas

Voz 0772 34:31 sí porque de alguna forma la laguna se convirtió en fuente de inspiración arquitectónica para muchas de esas ciudades de construidas en época colonial está a lo largo de esta mañana hemos estado visitando el el equipo Jesús Callejo Ana Caballero Fermín Agustí in yo mismo el el trazado un poco de entre las calles la belleza también de los propios bueno momentos que quedan perfectamente ensamblados en esa estructura de de de mero como decía usted ahora Mayka Navarro is quizá uno de sus aspectos más más llamativos no una ciudad que tiene ahora quinientos años de de Historia un poquito más pero que guarda muchos elementos que luego se ven repetidos en en la América bueno en la la Hispanoamérica que todos conocemos no si de hecho hay

Voz 13 35:16 algunas primeras iniciativas colonizadora que incluso se organizan desde Canarias en Colombia hay una pequeña ciudad hermana y hay algunos otros lugares la relación con Cuba fue muy

Voz 22 35:30 densa en determinado momento

Voz 13 35:32 pero es ese episodio tan difícil que son de la ciudad de fracasada que se podría ser una historia muy bonita por cierto de gran cantidad de empeños ese periodo porque claro había un tremendo desconocimiento como es natural de las condiciones de los lugar are de si sería posible plantar y tener supervivencia en determinados contextos geográficos la aventura de Tenerife es como la historia del Arca de Noé Se trata de pensar si en un territorio que tiene unos límites naturales como la isla de Tenerife algo que ya se había pensado en toda la historia colonial del Mediterráneo los grandes filósofos griegos habían pensado en esa problemática de hecho la es la de no dejó de ser un territorio discontinuo lleno de experiencias colonizadora en las cuales eh aparte de trasladar el hogar de la ciudad madre Se pensaba en estudiar las condiciones de lugar qué tipo de trazado y que condiciones de supervivencia por lo tanto siguiendo las dos grandes experiencias de Platón que por cierto subtexto ya convertidos en libros estaba han en la biblioteca del primer adelantado este eh planteó una hipótesis que es la que da lugar a todos los conflictos de los habitantes de La Laguna porque lo que ese plato planteó aquí fue una utopía social en la cual se restringieron los derechos de ciudadano que estaban con plenos derechos en la isla de Tenerife para acabar convirtiéndose en servidores de un vamos decide un objetivo que estaba marcado por el adelantado no

Voz 0772 37:09 imaginó además que la propia construcción de la ciudad en tendría muchos problemas no por la el el propio nombre de de donde estábamos San Cristóbal de La Laguna ya implica desde el punto de vista geográfico pues unos handicap un obstáculo enorme

Voz 6 37:25 sí es sobre lo que realmente

Voz 13 37:27 estado eh tiene muy mala fama con cierta razón con mucha razón porque para sus estrategias de

Voz 0772 37:35 Clara y conquistador tenía que usar

Voz 13 37:37 el mecanismo de cobrarse el botín con eh las poblaciones que encontraba y con todos los bienes que encontraba pero por otra parte era un señor renacentista en el pleno sentido de la palabra ir por lo tanto se planteo conseguir lo imposible que era fundar y construir una ciudad completa en veinte años que fue lo que consiguió lo cual representó por su parte traer una estrategia ya pensada que consistía en aplicarlos

Voz 6 38:04 instrumentos náuticos para

Voz 13 38:07 eh trazar un Un vamos a decir las medidas completas de la ciudad con largas distancias extras poniendo las medidas a diríamos como se haría en una carta de navegar en el terreno de ese modo se pudieron medir todos los límites de lo que se llamó después el beneficio de la ciudad los solares urbanos los trazados en la ciudad están completamente descrito en una colección muy bonita y muy completa yo creo que es la más completa que se tiene de la creación completa de una ciudad porque ocurrió en veinte años con acuerdo que están todos recogidos en un cuerpo de documentos eh que están transcrito el símbolo

Voz 21 38:49 además por excelencia de San Cristóbal de La Laguna no como sede de de de la del Obispado de la Diócesis no siempre se ha dicho la laguna que es una sociedad de curas monjas no el Área de Turismo precisamente para sacar ese partido a esa riqueza eclesiástica de iglesias conventos tenemos firmado un convenio con el propio Obispado a través del cual se abren a las risa estas y a los turistas por los principales inmuebles religiosas no por una módica cantidad de un euro poder subir al punto más alto como la torre de La Concepción desde luego disfrutar de una vista del conjunto histórico que es una auténtica maravilla no es un privilegio yo siempre lo digo pasear por estas calles sobretodo porque hubo una subida que ha sabido mantener pues pues esa esencia no y combinarlo con nuevos nuevos elementos que garanticen pues eso su belleza y sobre todo que sea una ciudad viva que es lo que más nos preocupa a los laguneros que sea viva un conjunto gallego y que la gente saque provecho de eso no

Voz 0772 39:42 en este nuevo corte de Yeray Rodríguez para televisión española que no lo he dicho antes concejal de de Cultura de de La Laguna hace hincapié en en algunos aspectos quizá por los que la ciudad ha sido muy conocida no lo escuchábamos antes en el Cronovisor junto con sus Callejo Mayka Navarro el el el hecho de que la Laguna siempre ha sido conocida por la cantidad enorme de de monasterios que que hay que había no que que que decían que que así más de la mitad de la población eran frailes y monjas todo eso también ha dado pues mucho empaque no a la desde el punto de vista monumental a la ciudad como tal si la la ansiedad

Voz 13 40:24 realmente funciona en su trazado como una imagen que subyace

Voz 6 40:30 ante en la superficie del terreno

Voz 13 40:32 no se puede contemplar de manera visible esas intenciones del trazado pero lo que hicieron fue realmente hacer una distribución de dos círculos en el terreno situar una especie de constelación de fundaciones religiosas que llegaron a la cifra total de dos porque ellos siguieron prácticamente un conjunto de aplicaciones de las descripciones que Platón hizo en el último de sus libros en el libro de las leyes hablaba de la ciudad

Voz 22 41:02 afecta como Ciudad Leal

Voz 13 41:04 el territorio vamos a decir principal metropolitano del que depende un territorio menor la interesaban mucho esas cuestiones de lealtad en la distancia porque realmente Canarias era la frontera final del eh en ese momento de la monarquía de los Reyes Católicos por lo tanto la adelantado propone este experimento precisamente por esa razón en el libro de Platón se describen justamente la cifra de doce como el número de la perfección en La Laguna se fundaron exactamente eh tres conventos que organizan una imagen de Triángulo eh se trazaron en total tres fundaciones religiosas la capilla de San Miguel para enterramiento de la adelantado la catedral en el corazón aquí en los pie está la primera iglesia fundada por los conquistadores que la abandonaron para fundar la ciudad nueva en el extremo opuesto en total sumado los tres conventos las tres fundaciones parroquiales las tres iglesias de los hospitales y por último hay tres ermitas que recuerdan los símbolos de la conquista el lugar donde cayó el Mencey Sancristóbal que es el santo que auxilio para la victoria San Benito que es el vamos a decir el patrono de los pobladores de los agricultores de de la futura ciudad

Voz 0772 42:32 una ciudad que además ha pasado a los anales de la historia de la Arquitectura por ser un espacio con siendo construido en el Renacimiento en el siglo XVI que no tiene murallas a pesar de todas la eh bueno pues ser una época convulsa en la península en cualquier lugar podemos encontrar los restos de murallas en cualquier capital en cualquier ciudad en cualquier pueblo y sin embargo aquí quizás por la propia configuración del terreno donde se encuentra pues hacía que las murallas o también por la naturaleza de la propia ciudad cuál es la razón por la que

Voz 13 43:06 la razón por la razón es también importante que se puede describir a La Laguna como la primera utopía cristiana del periodo posterior digamos el final de los territorios conquistados en la península ibérica es una nueva imagen justamente porque mil quinientos cumplían por así decirlo se formularon unas profecías mil en aristas por parte de la comunidad franciscana de tal modo que el momento en el cual hubiera una ciudad de la cristiandad que cumpliera con todos los objetivos de la FES se produciría el final de todos los tiempos así que en La Laguna se plantea por primera vez después de la conquista de lo de Canarias de otros lugares de Canarias es la primera ciudad que se levanta en alto Pérez físicamente para eliminar las necesarias muralla en los ámbitos de Costa porque Canarias fue asolada por ataques piratas hasta el siglo XIX sencillo no

Voz 22 44:04 tú claro exactamente César A

Voz 13 44:07 la teoría de Platón de nuevo el hablaba de que había que fundar la ciudad en alto en un piano para poder abrir las al territorio y que fue un ámbito de paz donde todas la sociedad fuera horizontal de tal modo que La Laguna toda ellas horizontal hasta el siglo XVIII

Voz 0772 44:22 mucho

Voz 13 44:22 realmente no tiene ningún enclave vertical físicamente construido iré hecho hay el más moderno tratado de la época que era de Alberti en Italia que lo tenía también el adelantado su biblioteca que plantea una imagen organista de la ciudad la casa tiene que tener entre sus partes las mismas partes de la ciudad por ejemplo el patio es una plaza el acceso desde la calle es la puerta de la ciudad el patios en una plaza donde tiene lugar la convivencia y así sucesivamente hasta el huerto trasero y a su vez la imagen de la ciudad debe a su vez como en el caso de la casa tener ámbitos de descanso que son las plazas y las calles es decir hay toda una teoría hasta tal extremo que nunca se entendió bien porque las calles de la dirección este oeste se van a los extremos y lo que hacen es aplicar un criterio tan moderno como el del Tratado de Alberti en el cual se pretendía en Italia que las calles tuviera en en esa posesión los extremos curvado para que se crearan perspectivas interiores el solamente de la arquitectura las calles perpendiculares en La Laguna se da igualmente son las que llaman calles militares que son las que conectan con los caminos del resto de la isla así que es una ciudad muy moderna llena de referentes culturales muy importantes del momento de él The good de descubrimiento porque de hecho sus medidas y sus procesos fueron trazados por el propio Adelantado junto con Antonio de Torres que era un navegante que acompaño eh era un diplomático de la Corte de los Reyes Católicos que acompañó a Colón en el segundo de los viajes que regresó de hecho con toda la flota

Voz 23 46:06 a a digamos a Sevilla no

Voz 13 46:10 de tal modo que ese personaje es un navegante como él mismo ha adelantado que tenía conocimientos de navegación así que es una ciudad que tiene impresa en su trazado la imagen de un astro la náutico tiene también aplicadas un montón de nociones muy modernas de su tiempo

Voz 0772 46:29 a mí me parece fascinante había leído estos días salgo de de información luego tendremos tiempo de hablar un poco de esas claves matemáticas que rodean precisamente a eh a ese diseño de la de la ciudad pero en ese aspecto utópico no de el relación muy relacionado o no con la cultura clásica del Renacimiento que se intenta recuperar pues de pues prácticamente dos mil años antes el el conocimiento de de los autores y griegos e intentar poner los y adaptarlos a las a las nuevas realidades del siglo XVI es yo creo que lo que le da esa belleza esa singularidad a la ciudad de San Cristóbal de La Laguna ya es la razón principal por la que hoy es es Ciudad Patrimonio de la de la humanidad y estamos celebrando estos veinte años desde su nombramiento en mil novecientos noventa y nueve Mayka Navarro catedrática de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna muchísimas gracias una vez más por habernos ayuda hacer un poquito más de historia gracias

Voz 26 47:42 más que las deudas tiene que hacerse os sugiero majestad que dejéis que la Inquisición haga su trabajo entre tanto podéis aprovechar la confesión de este reo para que los obispos neurales a la Corona comiencen a excitar a sus parroquianos en pocas semanas todo el reinos Estará demandando que precisa los templarios y que confisque sus vías

Voz 20 48:03 en Ser Historia con Nacho Ares todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 0502 48:21 el clima de La Laguna es muy nebuloso en invierno y los habitantes se quejan mucho del frío a pesar de que jamás se ha visto nevar allí lo que podría hacer creer que la temperatura media de esta ciudad debe estar por cima de dieciocho grados es decir que excede a la de Nápoles no doy por riguroso esta conclusión porque el frío en invierno no depende tanto de la temperatura media del año entero cuanto de la disminución instantánea del calor

Voz 1 48:49 que un distrito está expuesto por su situación

Voz 0772 48:57 a pesar de estos contratiempos que decía jugando en este fragmento de de su diario antes de comenzar este programa Ana una compañera de Radio Club Tenerife nos decía que algunos laguneros dicen entre bromas que La Laguna es Ciudad Patrimonio Mundial de la húmeda no de la humanidad pero desde luego vamos a voltear esa esa broma más eh más frívola desde luego que es una ciudad absolutamente espectacular en donde quizá la humedad es lo que le da también uno de esos ingredientes extra para convertirla en lo que en lo que es estamos hablando en este programa especial que estamos haciendo precisamente desde la desde La Laguna celebrando estos veinte años del nombramiento de La Laguna como Ciudad Patrimonio Mundial de lomo unidad precisamente de todas esas bondades y todos esos elementos más positivos que ha hecho que desde hace dos décadas hasta nuestros días la ciudad haya dado un giro absolutamente notable en la proyección desde el punto de vista cultural de esos emolumentos alcalde de La Laguna José Alberto Díaz bienvenido a Ser Historia

Voz 16 50:08 hola qué tal

Voz 0772 50:10 desde luego que es tiene que ser importante no estar al al frente de una ciudad Patrimonio de la Humanidad con lo comentábamos antes escuchando al exconcejal eh Yeray Rodríguez de todos esos espacios culturales que quedan vida no porque siguen muy vivos la la propia la propia urbe