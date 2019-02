Manu Carreño: "Isco debería buscar un community manager"

Voz 1375

00:04

la de Isco Alarcón respondiendo a palabras de Rubén de la Red que ha dicho el Madrid no espera a nadie lo ha dicho el ex futbolista de Real Madrid bueno pues Isco ha vuelto a usar Twitter para pegarle un mito y una y un viaje a su entrenador Solari es así ha dicho totalmente de acuerdo con De la Red ha puesto disco en Twitter pero cuando no gozar de las mismas oportunidades que tus compañeros la cosa cambia aún así sigo trabajando y luchando mucho a la espera de ellas Hala Madrid oye es que dar opiniones sobre esto cada uno dirá oye que cada cada futbolista que haga lo que le dé la gana e Isco que haga lo que quiera que ya es mayorcito pero yo creo que Isco debería buscar un cómo se llama eso como Unity Manager de esos no que te dice porque en el campo no lo veo no lo veo pero fuera lo veo muy perdido lo que menos le conviene Isco ahora mismo es pegarle un palo públicamente su entrenador otra de reivindicando que cuando no te dan oportunidades los de verdad eh una pena futbolista cómico que se ha ido difuminando de esta manera y que sólo es noticia por sus mensajes en las redes sociales