El cambio de sonido de U2

Voz 1177

00:24

lo normal hasta entonces era que los miembros que pasen por separado y luego se mezclarse en las tomas pero esta modalidad de grabación acabó insuflado al al conjunto y las canciones suenan con una energía vibrante y cautivadora es especial el caso de la canción Where the Streets Have No Name según el productor Daniel la noise sólo este tema costó más del cuarenta por ciento del tiempo que estuvieron en el estudio en gran parte debido a los continuos cambios de letra de Bono apenas siete horas antes de entrar en la fase de Master in diez propuso meter unos coros en ella la opción le fue denegada porque se estaban retrasando en la entrega fue un disco en el que la producción no estuvo clara hasta prácticamente el día de su finalización en el último tramo ficharon a Steve Lily White para dar un sonido más comercial a la banda es importante mencionar que en este álbum hace su debut Flor ingeniero que luego se convertiría en su mano derecha una maravilla con la que consiguieron llegar a la grandeza de los espacios abiertos americanos que