Frank Cuesta: "Nosotros somos los responsables de la naturaleza"

Voz 2 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:15 eran cuesta muy buenos días buenos días placer amigo estas aquí cómo estás

Voz 3 00:20 muy bien muy muy frío porque

Voz 1995 00:23 hace frío porque hace mucho frío muchos fueran bueno eso estuviste ayer en la tele un programa en mucha audiencia esta mañana leía el interés

Voz 3 00:34 la gente te notó triste como como bajo estás bien estoy bien estoy bien lo que pasa es que era un tema que hablamos del tema de los programas que que vamos a estrenar y es que tampoco yo no me siento bien en los platós me habéis nunca en platós porque no me siento y entonces voy a la hormiguero porque tengo muy buena relación con él pero no voy a ningún sitio más porque que no soy un tío de plato

Voz 1995 01:01 tú has pensado era de cien quitarte de las de las redes sociales

Voz 3 01:04 no no no eso te da vidilla eso te da mucha pero mucha vidilla eh mucha vidilla sobre todo cuando tienen cuando tienes que ir al baño mucho y pasa mucho tiempo no da mucha vidilla al periódico en una revista el Mortadelo ahora es bueno para la digestión es bueno para pasar el rato ahí sabes cuál es el champú ahora yo a veces ello piensan Letter champú porque no hay Charco donde no te metas sí prometo a ver yo tú entras tú entras al capote si si te lo ponen eso o te vas he sabe lo que pasa es que como yo ni me gustan las injusticias ni me gusta ni me gustan las tonterías siempre determinó peleando me pero normalmente no es con gente inteligente sea normalmente me peleo con gente que no es muy Chaves fuera inteligente no me pegaría porque me pondrían para bajo

Voz 1995 02:03 no es a la vez que estamos contentos de que Franco esta esté en ese estudio con esa otras es que además es viernes ha sido fácil y sencillo pero no ha sido imposible llega el viernes viernes es el machete que te abre camino entre la espesa rutina en la jungla de la cotidianidad amigos por muy grandes que sean los peligros el viernes siempre estará esperando en un claro de la selva en la que me veo la obligación de comentar detalle la horizontalidad la horizontalidad es exagerado lo mejor que he inventado el hombre recuerden que son ustedes los mejores oyentes que nunca hemos tenido que tampoco dice demasía quince minutos una hora menos en Canarias Blair boya con Carlos me va a venir con las doce no quiere el próximo viernes quince de febrero piensa pero a partir de las nueve de la mañana vamos a estar en el Castillo de La Luz y Las Palmas de Gran Canal vamos a inaugurar nosotros por todo lo alto uno de los carnavales más internacional del mundo que este año más están dedicados a una noche en Río de Janeiro dominical en Buenos días ya sabes que te has a hacer bueno poco como vaya comentario más injusto podrían poner una camisa que es normal de color azul yo pongo por poner tierra antes Fran tú podías describir los tirantes vamos Binter Vintage ahí está como como él mismo hombre que lo llevan bueno para poder venir recuerden que tienen que recoger invitaciones La Ser Las Palmas les esperamos a las nueve de la mañana el castillo de la UTE vienes a Las Palmas

Voz 3 04:30 es que voy a estar por ahí dando vueltas de me gusta no hace más que dar vuelta me dais el viaje por supuesto

Voz 1995 04:36 pocos imagínate la fauna la intendente en el Carnaval nunca nada bueno he Rosa Márquez tú sí que bien es verdad

Voz 2 04:48 hoy con Toni Garrido Fran

Voz 1995 04:52 rescates cuánto puede costar Frank sacar una foto con un dúo con un elefante en Tailandia

Voz 5 04:58 nada dos dólares tres dólares no cuesta nada tan barato como sí claro porque es una foto a sacar la foto me piensa que si van quinientas personas estás hablando ya de mil euros mil quinientos euros al día es el dinero

Voz 1995 05:13 es un negocio que precios el que está pagando el animal por esa foto

Voz 3 05:18 el animal al final del día yo yo lo digo la tu foto que es dos segundos para poner en tus redes sociales para el animal es una cadena perpetua vía hasta que ya no vale cuando ya no vale fuera sea yo es tortura al final del día

Voz 1995 05:36 Franco está está a punto de estrenar dos nuevos capítulos de una serie de reportajes televisivos titulada igual Fran rescates sea batir el domingo en el canal de Maxi Nos vamos precisamente cuál es la realidad que viven esos animales Grosske turistas que ya somos todos terroristas turistas de todo el mundo se fotografían a cambio de unas pocas monedas esos dos tres dólares en sus destinos vacacionales

Voz 6 05:58 este búho lo tenían para exposición había un tipo que sacaba fotos con el huevo y cómo lo ponían todos los días durante el día al sol hacerse fotos pues la aceptó de tal manera qué es

Voz 7 06:09 o un ojo cardinal va a estar encadenados para que nosotros tengamos hijos una foto yo tengo ya mi foto para mi red social y a partir de entonces este lejano sigue preso

Voz 1995 06:19 tú dirías que las redes sociales de la que hablábamos antes

Voz 8 06:23 son terribles para este tipo de situaciones antes era una cámara de fotos por ahora en fin con el teléfono móvil todas mucho es que haber ahora mismo todo es una exhibicionismo absolutamente todo y queremos ser más alto más guapo es más chulos tener la mejor foto muchas veces no nos damos cuenta es decir una persona que vais a hacer una foto con un animal no está haciendo nada mal es decir no puedes decir que cabrón que eres tío que te has hecho la foto con el búho lo que pasa es que hay un hay una parte ahí de bebés información personal cuando vamos a los sitios que no sabemos lo que hay detrás es cuando vas a un club

Voz 9 06:58 a tomar algo y no sabe si las chicas que están bailando están ahí porque quieren no porque no quieren luego sale en la televisión

Voz 8 07:03 aún anda estaban hay presas porque las trajeron pues esto es lo mismo tú ves el animal que parece que está bien porqué porque le dan comida constantemente un animal no come constantemente como una vez al día a lo mejor una de cada dos días esos animales primeramente ya estas acortando la vida porque porque una vez que que cambias el metabolismo ese animal se engorda los animales no están para engordar así otra cosa más terribles que se mal va a dormir en una jaula todos los días

Voz 1995 07:32 pero esa es una cosa que está bien últimamente me regañan portó sea últimamente al ciudadano medio de bueno de este país ciertas partes nos regañan no hagas esto no hagas lo otro no sé tú ten cuidado con lo que ello seamos conscientes de de una realidad esa práctica es es legal en mucho sitio

Voz 8 07:50 sí sí es legal es decir si tu tienes los permisos es legal lo que pasa es que vamos a poner que si tú tienes un bonito pequeño tienes un bonito legal pero luego hay siete que tienen ahí detrás para ir cambiando entonces todo lo que es todo lo que es legal a nivel turismo siempre está la típica trampa sin haber cuántas veces no te has ido a un sitio y tan puesto garrafón entonces si la botella es legal pero el garrafón no es legal el mono uno de los monos a lo mejor es legal pero a los otros siete a lo mejor no tienen papeles y se van renovando continuamente entonces es lo que digo la gente no hace nada malo osea mucha gente dejó de hecho una foto un elefante hace un año entonces hecho mal no no has hecho madre simplemente intenta explicarle a la gente que a lo mejor no está también y que a lo mejor es mejor hacer una foto en un parque nacional lo o en otro sitio

Voz 1995 08:38 cuál te gustaría que fuese la enseñanza de la gente que que ve tú programa que te gustaría realmente dejar como Menchov cuál te gustaría que fuera

Voz 8 08:46 el mensaje principal es bueno que se la serie se llama el coste de una foto pero el mensaje es intenta yo lo que hago es intentar hacer el mundo un poquito mejor alrededor mío tú no puede salvar todo tú no puedes ser lo mejor en todo vamos a cometer fallos continuamente yo puedo salvar un animal hoy mañana hacer algo que afecta otro animal pero el mensaje es intenta hacer el mundo a tu alrededor un poquito mejor con lo que puedas con los animales con la naturaleza basa el bosque y te encuentras una lata tío fíjate que tira el alta bueno pues coge la de esa manera está haciendo el mundo un poquito mejor llevamos ya un tiempo intentando explicar esas cosas que no es ser el mejor del mundo salvar perros gatos elefantes au hacer cortafuegos en un bosque es haz lo que puedas para que todo esté mejor entonces si tú sabes que está mal hacer algo no lo hagas sino puedes comunicar inténtalo es decir a ti a él a mí no nos va a cambiar nadie porque estamos ya vigentes pero los chavales bueno

Voz 3 09:46 bueno bueno bueno todo el aporte bueno él

Voz 1995 09:49 sistema estábamos dado sueco yo estamos ahora mismo

Voz 8 09:51 sí sí lo mejor de sí para eso está

Voz 9 09:54 máquinas Radio en la tele para que nos vean todos los días

Voz 1995 09:57 era como si no tienes nada se Lidia viene ahora mismo es estatal no ser aportará al pero como que

Voz 3 10:05 estamos en las redes sociales ahora pelearnos veces me ha llamado viejo lo vamos a escuchar otro fragmento del programa

Voz 10 10:12 hemos confirmado que el tipo ha llegado esta la habitación la policía está en posición ya estamos a cuatro minutos del sitio si pasa algo si escucháis un tiro algo tirados al suelo del coche

Voz 11 10:30 porque no si es que el tenis tenías una academia tenías que si soy en homenaje además si se lleva muy bien porque llegó un momento que eh

Voz 8 10:39 me había haya metido mucho en el tema de trágico animal in esto es como te peleas más cuando te cuando te dan más es decir cuanto más te te pinchan yo me crezco ya entonces es una manera de de decir bueno tú me dices que lo deje yo voy a doblar esto entonces vendí la Academia decidí que me iba a dedicar a hacer los programas de televisión sin parar porque con ese dinero todo ese dinero ha invertido en lo que es el refugio en todos los gastos de refugio in sobretodo porque cuando es muy difícil de entender pero cuando tú abres una caja ese animal no te importa nada porque a finales esté animales pues es como una vaca en Asturias no la veo no la siento pero cuando te miran cuando salen de la caja es muy difícil de entender que ese animal sabe que tú me lo vas a hacer daño cuándo sale y cuándo se va libre después de un tiempo libre en la selva es como que te Ana gracias yo siempre digo yo paso mucho tiempo la selva si sigo vivo es por alguna razón tiene que haber algo hay que está diciendo a este no le hagas daño a este no mates

Voz 1995 11:51 pero tú estás ahí hablando de de disparos hace poco veíamos unas imágenes Éste es el sonido

Voz 12 11:56 que ya no voy a Diego Olmos dime

Voz 1995 12:05 no debería tener problemas

Voz 2 12:12 qué pasó hoy

Voz 8 12:14 qué fue mal es decir normalmente tú para para poder traer te a la policía y sacar los animales ellos necesitan tener visual algo visual y entonces normalmente voy solo otras dos voy con con alguien este caso iba con con un amigo llevamos una camiseta chiquitita de botón y lo grabamos lo que pasó es que vino una segunda persona que me que me reconoció de nada se fueron y volvieron e Isabel otro mal salió todo bastante mal el mal pues disparar si no dispararon y muy bi bueno está todo el proceso judicial porque fue fue fue algo muy feo que no pasa normalmente bueno llegas a eso es decir son casos muy aislados en los cuales te saca una pistola directamente lo que pasa es que cuando estás en zonas alejadas de las ciudades esto era en Laos dentro de Laos la vida vale mucho menos

Voz 1995 13:11 has pensado vuelve a lo del tenis voy a abrir otra

Voz 8 13:15 un lo pensado pero sin dejar de hacer esto es decir he pensado que en el futuro a lo mejor no sé si si abrir una academia de tenis au pero es que esto te llena todo el tiempo entonces si yo lo dejase tendría que dejar un equipo muy muy bueno allí les daría todo y que se quedasen haciéndolo pero de momento de momento

Voz 1995 13:39 que me imagino también que vives lejos de aquí cada vez que vienes te encuentras con la fauna local imagino que llegara al hotel enchufar la tele oponer la red dices madre mía me luego los traficantes me luego la serpiente

Voz 8 13:52 no sabes lo que me doy cuenta yo que la gente no mucha gente no entiende que en España con todo lo que hay se vive muy bien y con todo lo que hay es un sitio muy seguro y tienes derechos tienes leyes que una sea respetarán y otras no pero me di cuenta que mucha gente no aprecia lo que tiene que lo digo de verdad porque cuando tú tienes que que llamara a la policía mirará que policía llamas para ver si éste pide mordida oeste pide animal oeste pide un favor oeste pide el otro es muy triste

Voz 1995 14:27 hablando de Policía tú te llevas bien con las autoridades

Voz 8 14:31 yo me llevo bien pero piensa que estás en un país donde hay una dictadura militar donde la policía hace seis años tenía toda la fuerza del mundo ahora no la tiene estás siempre entre dos bandos y ahora estoy muy bien con los militares porque son los custodios de la naturaleza obviamente y entonces bueno me ayuda mucho que pasa que cuando cambio otra vez pues no sabe lo que va a pasar hay policía buena ya de policía mala pero aquí en España es decir oye todos los años a lo mejor quinientos policías son retirados o cien o cincuenta por lo que se corrupción si estábamos Conte

Voz 1995 15:08 cuando precisamente

Voz 8 15:10 ahí estás sabes lo que es no sabe lo que es

Voz 3 15:15 pues que no te vienes por la misma razón

Voz 8 15:18 porque mira tú cuando saca los animales de las cajas es otra cosa es que es otra cosa y no vas a salvar el mundo ya lo decía el programa de Hormiguero no llegamos al ocho por ciento de lo que sale de Tailandia pero estás haciendo el mundo un poco mejor

Voz 1995 15:39 cómo está el asunto de mujer

Voz 8 15:42 pues estamos ahí peleando va a haber elecciones ahora en mayo entonces en cuanto en cuanto haya elecciones supuestamente el Poder Judicial volverá derechos humanos volverán justicia volverá hay esperemos que íbamos a ir con las

Voz 1995 15:57 todas las mañanas recorre casi trescientos kilómetros

Voz 8 16:02 doscientos kilómetros

Voz 1995 16:04 a las tres de la mañana de levantas vas a la cárcel con comida vuelves a tu casa llevas a tus hijos al al colegio si la situación cambiará entonces podría replantearse ese futuro

Voz 8 16:14 yo yo yo ya lo he dicho que en cuanto en cuanto salga de la cárcel Nos vamos a replantear todo absolutamente todo de como de como hacerlo obviamente va a salir con la cabeza loca tendrá un periodo de transición hasta que podamos decidir hoy qué vamos a hacer donde vamos con los niños dónde vas tú con los niños que hacemos claro hasta que no llegue el momento todo son suposiciones al momento que salga pues pues todo se verá pero tiene que salir obviamente

Voz 13 16:44 y salir Isaac siguiera en tu camino no porque yo te veo que además yo creo que la humanidad Sederic entre todos los que fascinan los animales lo que en lo que no entre en absoluto yo creo que el asombroso es todo para el futuro profesional sino otro es que hay tanta cosa descubrimos cada día algo más sobre la naturaleza es un sinfín hoy en publique aún una investigación que revela con las abejas tienen tienen una capacidad que no saber saben sumar saben sumar este insecto digo yo que la naturaleza siempre puede dar contenido para para el futuro

Voz 8 17:23 sí sí es que aparte piensa que nosotros yo siempre cuando dicen que los animales tienen mitad los derechos los derechos son humanos y los animales no tienen derechos porque no tienen responsabilidades acciones ya mutilaciones pero nosotros somos responsables de la naturaleza somos los los que tendríamos que tener esa responsabilidad entonces cuidar aprender no amar pero cuidar y aprender es lo más importante entonces es un trabajo que vamos a tener que que hacer todos en la menor o mayor manera posible el poder aportar eso es lo que te digo no tienes que salvar una ballena pero a lo mejor sino tiras un plástico al agua o lo ves y lo recoges estás ayudando a la naturaleza

Voz 1995 18:06 el frac y sus últimos trabajos sí estaba relacionada con los toros con la tauromaquia no te gustan no ganar pero hemos trabas dudas existen reportajes donde las mostraba al mundo que no es el tuyo estabas dudas donde te planteabas entonces que esas no sería mejor sin dudar ambos todos un poco más

Voz 8 18:27 yo creo que lo mejor es que se que terminase el el Madrid Barça que ahora ahora todo es o esto no eres de aquí o eres de allá o conmigo o contra mí es decir cuando hicimos lo de toros yo fíjate que el lo que más pensábamos que los toreros no se iban a es decir que no a todo porque yo iba directamente diciendo a mi me gustan los toros a pero hay que entender a hay que entender el concepto a lo grande no a lo pequeño es decir no podemos ir a los pequeños detalles yo cuando hice la serie toros conoció mundo alrededor también el mundo que va alrededor es decir que hay una corrida de toros en Madrid ya hay un tío en Almería que está ganando dinero porque está haciendo algo para esa corrida de toros entonces el mundo del toro terminará yo creo que terminará no en mucho tiempo como lo conocemos es decir sí a nivel privado pero ah yo creo que terminará cuando la gente deje de ir que será pronto porque los chavales ya jóvenes en todos tienen otras aficiones otras inquietudes ya no van al teatro ya no gana el cine ya no van a patinar somos hacía antes al parque entonces yo supongo que se terminara pero sobre todo sería entender un poco las otras partes es decir la verdad estamos hablando de otro programa de caza y hay que entender todas las partes no hay que decir tú eres un asesino tú eres vigencia

Voz 3 19:43 no no te dejas un Renault de polémica

Voz 8 19:47 no es polémica es que ese día jefe es algo que debe ser en el y tendría que estar junto por ejemplo con los cazadores tendrá que trabajar juntos en el monte sea tendrían que llegar a un entendimiento es que es algo que es normal todo el mundo quiere lo mejor para la naturaleza todo el mundo aunque peguen disparos animales hay que hacerles entender porqué de vez en cuando hay que matarlos es como los traficantes el programa que que empezamos este domingo los traficantes no son tan malos es decir ellos hacen eso porque no tiene otra cosa que hacer el traficante que gana dinero Ése es el malo el que se ocupa de en países árabes de distribuirlo pero el chaval que coge los animales en la selva o que los está creando para venderlos es que no tiene otro trabajo pero yo tengo otra persona yo tengo once personas trabajando y un montón de guardas ya en los parques nacionales que cuando los coges el dije mira quedamos dos opciones denuncia va a ser dos meses a la cárcel pero es que te vamos a seguir cogiendo digamos un trabajo para ayudar a los animales dentro del refugio y soltar o que preparamos para ser un guardia forestal que mejor guardia forestal que un tío que está por la selva cogiendo animales es el mejor Se conoce todos los pubs todos los caminos todo entonces es entender a las personas también

Voz 1995 21:02 da gusto hablar contigo lote teléfono en las redes sociales dice por Dios

Voz 9 21:07 sí las redes sociales es un espectáculo ese es el espectáculo que que Molas es la nueva fiesta nacional es que si te mola mucho mola mucho y te pegas y luego te encuentras con gente yo me mira desde que acaba sangrando serán al toriles estuve he comido el otro día con un tío que nos llevábamos pegando dos años bien a Sevilla hay vamos a todo aunque aceite

Voz 8 21:25 ya hemos comiendo

Voz 1995 21:26 si es que hay que mirarse ese sano ejercicio de mirarse a la cara ahí discutir si está muy bien no estar de acuerdo PSOE decías tú de Madrid Barça

Voz 2 21:34 todo tan polarizado no

Voz 1995 21:37 sí bueno ese es en este domingo tienes dos nuevos capítulos ese igual Fran está vez en esa ocasión rescate en Dima siempre es una buena excusa para no hacer cosa ambas cosas porque siempre es una buena a medias si te vienes a la radio hablamos un rato pues ya sabéis todos

Voz 8 21:52 el domingo nueve y media de la noche en Wall rescates y el siguiente domingo diecisiete también

Voz 1995 21:58 bueno pues tenemos las citas te cuidado vale cuidar pero ahora cuando salga a ver qué pasa bueno la jungla de espero que obra en cierta víboras beso de