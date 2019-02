¿Eres capaz de resolver el enigma del paraguas?

Voz 1 00:00 hoy por hoy con Toni Garrido Cadena SER

Voz 3 00:47 promesas letona buenos días

Voz 1995 00:49 director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán buenos días hasta que ustedes voy a decirle que dejó la semana pasada en piensa mucho sí facilita muy fácil yo creo que sí me facilitó el número de respuestas correctas han llegado no

Voz 4 01:05 no era un era un planteamiento que con un poco Batet e inteligencia lo que pasa es que no sé qué nivel de inteligencia tenemos pero eh

Voz 5 01:15 sí pero no diese a conocer el oyente de hoy ahí oí a alguien muy inteligente sí sí sí es posible

Voz 1995 01:22 no no porque lo que vamos a ser mire usted yo hasta que no lo vea no lo bueno él piensa mucho de la semana pasada era buscamos un número de seis cifras con las siguientes condiciones ninguna cifra es impar la primeras Un tercio de la quinta y la mitad de la tercera la segunda es la menor de todas y la cuarta la mayor de todas la última es la diferencia entre la cuarta

Voz 4 01:47 bueno la verdad es que era sencillo partiendo de que todas son padres la primera del Un dos la quinta eran seis que era la tercera parte de lo demás ya vienen de por sí porque la segunda es un cero que a la mínima la otra es el doble del primero que son cuatro la otra es es un ocho pues es doble de cuatro y luego termina en hondos de manera que en número es dos cero cuatro ocho seis dos

Voz 1995 02:14 es acertado muchísimos oyentes como Marta txuri Noelia Cleopatra David Chicharro Natalia Pérez

Voz 3 02:21 yo supongo que lo mínimo que yo pido es que se hayan divertido haciendo esto

Voz 5 02:26 sí mucho como una diversión voz

Voz 1995 02:29 las risas en la reacción me me parece que está usted de cachondeo yo

Voz 3 02:35 el tema de cachondeo siendo viernes a punto de salir usted cachondo dado no lo entiendo

Voz 1995 02:41 cachondeo de cachondeo está Pablo que ha llamado desde Madrid Pablo muy buenas a ver Pablo Pablo estás ahí ya digo ya colgado digo un hombre prudente ha oído al revés un letona Pablo conoces la sección lo ha sido otras veces

Voz 6 03:00 sí la sigo todos los viernes de hecho diría hasta que la espera donde además

Voz 3 03:08 hola hay gente

Voz 1995 03:12 Pablo te gusta has sufrido es un la vida te va bien y que es comenzarla de alguna manera

Voz 6 03:17 bueno la verdad es que cuando uno no está concursando las acierta a todas así que veremos si habéis examinan

Voz 1995 03:24 las palabras más aves sí pues no sabemos bueno Turk que tienen la respuesta encima de nosotros que no nos que luego la gente también pregunta no nosotros señor bretona amablemente las respuestas que jugamos con con con toda la ventaja pero Pablo no las tiene así que vamos a ser el primer enigma del señor me

Voz 3 03:48 vamos a ver las edades de los cuatro hijos de María suman treinta y tres años cuanta sumarán dentro de tres años

Voz 6 03:59 pues sumará cincuenta y cinco no cuarenta y cinco perdón

Voz 3 04:07 ya no es más doce que son cuarenta y cinco pero lo que Benítez nosotros sí porque son tres por cuatro cuánto suman dentro de tres años pues pues pues como Inditex treinta y tres más que son cuarenta Pablo a qué te dedicas yo no soy cocinero antes que fraile

Voz 6 04:32 bueno espero no es pero no pudo completar del refrán

Voz 3 04:35 pues muy bien muy bien Pablo tiene buena pinta que esto venga segundo enigmática este no lo saca seguro Sí un ladrillo pesa un kilo más medios ladrillo cuánto pesa ladrillo y medio los repito no repito no estaba seguro que había que repetirlo sí un ladrillo pesa un kilo más medios ladrillo cuánto pesa ladrillo y medio

Voz 1995 05:06 que lo enunciado es es tormentas que está hecho a mala uva ladrillo pesa un kilo más medio ladrillo cuánto pesa en la de media

Voz 6 05:17 bueno pues pues encabezara la medio kilo pues la ley no dos que los inquilina de tres cuartos de ladrillo no señor

Voz 3 05:32 vamos a ver vamos a ver pesa un kilo más medio ladrillo por lo tanto un ladrillo pesa dos kilos soy un ladrillo pesados queridos medios ladrillo pesa uno luego ladrillo más firme medio pesan tres

Voz 1995 05:54 vamos a quedar tampoco hemos puesto toda nuestra conciba así una decepción muy grande habíamos puesto toda nuestra has enterado muy bien pero ahora mismo deberá My Haris venga que a uno si es no es que yo ahora mismo estoy ahora mismo ya me da igual si Madrid pero no hay me estoy me da igual todo yo ya venía confiado Pablo pagan ahora ya sí sí si no oye me voy

Voz 3 06:23 te das me cayó bien Pablo pero ahora la gente no sabe lo que pasa es que es la ocurrir es el nombre muy sensible es sensible se emociones vamos a ver el pensamiento lateral se levanta

Voz 4 06:41 animo a que al Toni venga

Voz 3 06:44 imagina que estás solo de noche en una casa abandonada allí encuentras una lámpara

Voz 4 06:50 aceite una vela isleña pero tiene sólo un fósforo que encender las I

Voz 6 06:58 el Pablo el fósforo pues claro

Voz 3 07:01 lo Pablo desde el fósforo

Voz 1995 07:04 mira mira Pablo de verdad ahí conmigo

Voz 3 07:07 chiquillo que me está remontando ya Pablo Llarena el fósforo ya cuelgo yo le corto la llamada contra la otra es un clásico de manera que Pablo hacer un clásico hay que saberlo un hombre construyó una casa rectangular y cada lado está orientado hacia el sur todos los lado están los cuatro lado esta noventosa

Voz 1995 07:31 eh

Voz 3 07:31 vio al oso

Voz 8 07:36 Blanco por qué

Voz 6 07:38 porque si todos los lados apuntando hacia el sur tendrá que estar en el polo lo he vengan Polo Norte

Voz 3 07:49 en el polo pero pero yo sí yo no

Voz 1995 07:54 cae hombre no digo más ágil Pablo te vamos a mandar un

Voz 3 08:00 de ponemos más venga uno más pega presos fuera de concurso no eso es falso

Voz 1995 08:06 digo a este es esta en Osaka

Voz 4 08:10 usted tiene dos latas llenas de agua y un gran recipiente vacío

Voz 3 08:15 ello

Voz 4 08:15 hay alguna forma de poder de poner toda el agua dentro del recipiente grande de manera que luego se pueda distinguir qué agua ha salido de cada lata

Voz 8 08:27 está entendido es sencillo

Voz 6 08:30 no no otros dos recipientes con agua dos dos dos

Voz 8 08:35 latas llenas de agua y un recipiente grande se echa las los contenidos de las dos recipientes grande de qué manera puedo distinguir después una vez que está todo un recipiente grande de que agua ha salido de cada uno de las latas

Voz 6 08:51 pues Anwar de verter el agua meterla dentro del recipiente

Voz 3 08:55 no no no yo he dicho yo he dicho yo he dicho que yo volcaba el contenido

Voz 8 09:01 todas las latas lo volcaba en el recipiente grande no me mandan historias

Voz 3 09:06 pero lo tengo daba caza que lo claro lo tiene lo tiene puesto no por qué no está en el guión perdón no esta no es verdad que lo he sacado de este lo tienen claro

Voz 6 09:17 el famoso como viendo el sueco pero la de respuesta yo creo que sí venga vez menos

Voz 3 09:23 no era de agua no no no no no no bueno

Voz 1995 09:27 sí como del sueco te has salido Pablo Pablo de estoy intentando ayudarte lo siento pero

Voz 8 09:33 te invita a que no vamos a dar la respuesta que es más sencilla que nada estamos hablando de pensamiento lateral

Voz 6 09:40 yo congeló gemelo en aguas de nata

Voz 8 09:45 de charlas congelada en el recipiente grande se cuál proviene de una cuál pero

Voz 9 09:50 en e Bay

Voz 1995 09:53 yo no yo no

Voz 3 09:56 no estamos hablando de hielo

Voz 6 10:01 vale

Voz 3 10:03 eso sí yo tendrás tanto lo que quiero es vino o qué

Voz 1995 10:09 Carles razones pero también tiene claro lo que pasa el llamado todavía a ver si yo que se si lo hemos tenido un momento bueno malo no en fin un abrazo muy grande y gracias por llamarnos

Voz 6 10:21 otra abrazo muchas gracias enfade más

Voz 3 10:24 el señor una entonces virus vamos con el quien insistió mucho en que tenemos que poner los deberes de Vestas siempre que éste sí Gordon le a los T porque a mí me dos

Voz 1995 10:34 hizo un concierto en el Estadio Olímpico en dos mil diez en Atenas como parte de su gira mundial trescientos sesenta grados ese día llovió mucho en Atenas Bono Adam echa y Larry tuvieron que ir del camarín a la tarima del concierto bajo la lluvia el problema era que tenían un solo paraguas en el que sólo cabían dos personas pero nadie quería mojarse bueno era capaz de hacer el camino entre el camerino y la tarima en un minuto Adam en dos diez en cinco Larry que es muy tranquilo en diez los cuatro componentes realicen los dos respectivos viajes de regreso en la tarima al camerino también en el mismo tiempo como deberían organizarse para llegar todos cuanto antes a la tarima publico espera seguir encontrarán una manera para que U2 llegue al concierto en dieciocho minutos pero hay una solución para llegar en menos tiempo no se preocupen que todo este enunciado lo vamos a lanzar a mí la Red es y ahí lo va a tener en nuestra Twitter en yo lo que digo

Voz 8 11:31 lo decides que agradezco este problema que es un problema muy bonito aún no ha profesora de la escuela de pensamiento matemático Nicky tan lleno que es una profesora griega que lo ha por eso está no a el pues en los matices de de Grecia de Atenas de dos

Voz 1995 11:51 estado limpio me vale pues enseguida tenemos el piensa mucho en nuestra redes sociales señor de toda la muchísimas gracias a todos los reyes