La más grande de las pequeñas estrellas

Voz 1 00:00 bien que no puedo

Voz 0544 00:06 niños prodigio en el cine ha habido muchos pero ninguno consiguió llegar tan alto y que su leyenda perdurará tanto tiempo como Shirley Temple

Voz 2 00:13 días disputar este es un ángel venido del cielo tiendas de así nadie creería que a veces eres un pequeño Diane de ella

Voz 0544 00:20 con sus tirabuzones rubios su nariz respingada y sus ojos pícaros Shirley se convirtió en un icono del cine sus películas son casi un género en sí mismo historia siempre amables probablemente cargadas de un exceso de cursilería

Voz 3 00:33 vale guapa pronto hija nos traerá Bulli podremos comprar bonito regalo

Voz 0277 00:38 un vestido rosa con latas Rosa Molló Rosa

Voz 3 00:41 desde luego que sí tendremos todo lo que queramos soy tan feliz

Voz 0544 00:46 pero todas irradiaba optimismo y funcionaban como un antídoto para los malos tiempos que se vivían entonces hecho el presidente Roosevelt agradeció públicamente a la niña el haber colaborado a que Estados Unidos atravesara con una sonrisa la Gran Depresión de los años treinta

Voz 4 01:01 este honor Le ha sido conferido por sus nobles servicios porque sin usar más armas que sus talados rizos sus ojos pardos sus duelos cautivó a todo un régimen

Voz 0544 01:12 a todo un regimiento no a todo un país Shirley Temple alcanzó la fama muy joven se cuenta que una vez contra él solo siete años acudió a un centro comercial para ver a Papa Noel cuando se sentó en su regazo para pedirle los regalos éste acabó pidiéndole a ella un autógrafo y es que casi desde su nacimiento la niña había mostrado un gran talento

Voz 5 01:33 como bastante cruda pero concretaría vinos

Voz 6 01:37 uno para la danza creo que debería urbanos

Voz 0544 01:39 ya sí con tan sólo tres años la metieron en una escuela de baile allí fue donde un cazatalentos se fijó en ella y la fichó para una serie de cortometrajes bastante polémicos por cierto en los que niños muy pequeños interpretaban situaciones adultas en este por ejemplo era la bailarina de un club que ligaba con un licitar de permiso la Fox de hecho entonces el ojo le propuso firmar un contrato

Voz 7 02:06 parece muy joven cuántos años tiene es mayor de lo que parece

Voz 0544 02:10 aún así tuvieron que falsificar su certificado de nacimiento porque la niña no tenía ni siquiera los seis años que era la edad mínima para poder contratarla Sisley debutó en el cine en mil novecientos XXXIV con un pequeño papel en el musical esta napa el sur pero su consagración llegó poco después con la película Amores siempre en la que hacía de hija de Gary Cooper

Voz 6 02:31 pero no lo haré palabra gastarme

Voz 1 02:43 mi

Voz 0544 02:48 a lo largo de los años treinta ITEL rodó unos veinticinco largometrajes hecho en esa década fue la estrella que más beneficios proporcionó a la Fox

Voz 0277 02:57 cómo te ya me llamo Piti del general de las cables tú tienes me llamo Heidi voy a vivir enconados Framis mi abuelo

Voz 0544 03:04 Geli la pequeña princesa la mascota del Regimiento pobre niña rica la pequeña coronel

Voz 0277 03:10 es un auténtico coronel porque no puede ser un coronel no porque usted no lleva patillas no necesitan llevar papilla tengo mal genio es lo que se necesita para ser coronel

Voz 0544 03:21 a decirle y era la estrella aunque compartía reparto con grandes actores y fue dirigida por algunos realizados renovables como John Ford Henry Hathaway

Voz 8 03:30 este era una persona muy

Voz 0544 03:32 bueno es cierto la niña no paraba además de los rodajes estaban sus continuas apariciones en la radio las sesiones de fotografía los actos públicos su fama era tremenda si el Pato Donald se encontraba en una de sus cortos en las tiendas se vendían muchos productos que lleva su nombre en especial destacó la muñeca sirve y temen que se vendía con los diferentes trajes que lucía en cada una de sus películas

Voz 2 03:58 qué muñeca tan bonita han visto ustedes una muñeca tan bonita como esta

Voz 0544 04:03 fue la actriz más joven en plantar sus huellas de manos y pies en el cemento del Teatro Chino de Los Ángeles irá más joven también en recibir un Oscar honorífico lo ganó en mil novecientos treinta y cinco con siete años por su contribución al mundo del entretenimiento gracias podemos volver a casa ya mamá fue lo único que dijo al recogerlo

Voz 1 04:28 mayo

Voz 0544 04:34 pero más allá de su fama sirven Tempel era a su corta edad una gran profesional que se ganó la aprobación de directores y colegas

Voz 0277 04:41 lo ha hecho muy bien quién equilibren que acabe

Voz 3 04:45 creo que se pueda mejorar

Voz 0544 04:46 siempre se aprendía bien el guión y ensayaba los bailes y las canciones antes de comenzar el rodaje mucho mejor incluso que algunos veteranos parece ser que durante el rodaje de la pequeña a el gran John Barrymore olvidó parte de frases dio ya no cesaba de recordárselo

Voz 3 05:05 aquello provocó el estallido no sé quién es tu madre pero sea quién se debería educarse mejor

Voz 0544 05:14 su madre fue una figura muy importante en su carrera ella misma peinaba la niña en las películas y la acompañaba a todas partes además se preocupaba de no descuidar su educación

Voz 2 05:24 ahora vete a la cada mañana hay colegio ya sabes que hay que valga

Voz 0544 05:28 además de su talento y simpatía la niña sabía cantar y bailar en especial se le daba bastante bien el claqué

Voz 3 05:34 vale que llevarme hoy algunos pasos nuevos hoy no señorita lo sabe usted tengo que ir a la ciudad

Voz 0544 05:39 bailó en cuatro películas con el famoso bailarín Bilbo Jungle Robinson un especialista en el tapan Dancing con números tan recordados como aquel en el que bailaban subiendo una escalera

Voz 3 05:49 quien quiera hacerlo está bien preparada si vamos

Voz 9 05:57 lo apreció enseguida

Voz 10 06:01 Willy acceso menos tiempo inevitablemente fue pasando yo tengo quince años yo diecisiete estupendo me gustan las mujeres mayores

Voz 0544 06:08 llegados los años cuarenta el público tuvo que aceptar la evidencia de que la niña se había hecho mayor

Voz 1 06:14 o a imponen ventana voy yo

Voz 0544 06:20 surgió así el así Rey adolescente primero las irle y juvenil después desgraciadamente para ella los papeles protagonistas se terminaron y tuvo que contentarse con personajes secundarios su fama también decreció bastante porque al público no le hacía gracia ver a su querida niña ejemplo tirándole los tejos a Cary Grant en el solterón y la menor

Voz 2 06:40 Susan si mirándome y cariño ni esas cosas no me parece correcto por qué el cariño yo Le diría esto a mucha gente pero tan viejo que podría ser tu padre tienes Azam cariño es es molesto para mí no sólo es molesto para mí sino que lo será para ti también

Voz 0544 06:57 una de sus mejores películas de esta época fue fue el Apache de John Ford en la que su todavía importante peso en la industria del cine les sirvió para imponer como por tener a su joven marido un instructor militar llamado John acabar que debutó como actor con aquella película

Voz 2 07:11 dijo usted su tarjeta Ana no es lo correcto sargento mayor que un oficial pase necesita después de haber dejado su tarjeta

Voz 10 07:16 el efecto señoritas pero él me ha prohibido que hable con usted señorita

Voz 2 07:20 pues ahora me está hablando no es así teniente joven no tiene valor suficiente para hablar con una joven porque el padre de ella se ha coronel entonces este joven no es tan valiente como se erige

Voz 0544 07:31 la ley se había casado a los diecisiete y el matrimonio apenas duró cinco años su divorcio coincidió con su decisión de abandonar el cine al darse cuenta de que su época de gloria había pasado había pasado en el cine aunque continuó un tiempo más en la televisión

Voz 0277 07:47 los cuentos de Shirley tanto podéis

Voz 11 07:52 el mismo año del mundo

Voz 12 08:01 ah

Voz 1 08:04 eh

Voz 11 08:06 no

Voz 0544 08:08 en esta sintonía cantada por ella misma comenzaba todas las semanas el programa Los cuentos de Shirley Temple un programa que tuvo mucho éxito entre el público infantil en la década de los cincuenta pero su futuro tampoco estaba ahí sí retén Tempel necesitaba encontrar una nueva profesión

Voz 2 08:24 mi familia quiere que estudie leyes pero yo no quiero ser abogada el mes pasado quería ser diseñadora nuevo un naturalista de una conferencia pensaste que sería estupendo ser la primera mujer buceador a la semana pasada quería ser psiquiatra la política

Voz 13 08:38 eh

Voz 0544 08:42 gracias a su segundo marido miembro del Partido Republicano Sir ley se involucró en la vida política y fue ascendiendo poco a poco en mil novecientos sesenta y ocho Nixon la nombró delegada en las Naciones Unidas en las décadas siguientes sería también jefa de protocolo de la Casa Blanca y embajadora en Ghana y Checoslovaquia en dos mil seis el sindicato de actores americanos le entregó el premio a toda una vida de trabajo

Voz 14 09:05 Valentín Dueñas Suez Lin One yo he sido bendecida en mi vida con tres carreras actriz de cine y televisión esposa madre y abuela miembro de los servicios diplomáticos del Gobierno de los Estados Unidos y en todas muy feliz mi consejo para todo aquel que quiera conseguir este premio a toda una vida eso a comenzar pronto vuestra carrera

Voz 7 09:31 está mal a quién les dieron gracias por este zona

Voz 0544 09:36 la actriz murió el diez de febrero de dos mil catorce a los ochenta y cinco años de edad hacía muchos años que no rodaba películas y aunque sus mayores éxitos los consiguió en su época de niña prodigio su contribución al cine no se ha olvidado de hecho en la clasificación que hace el American Film Institute de las grandes estrellas de la pantalla de todos los tiempos Shirley Temple aparece en el puesto número dieciocho de esta lista