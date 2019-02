Los acusados prometen dejar sus cargos

digamos que mi carrera por mi carrera política natural era en el Ayuntamiento de Barcelona ha yo he renunciado incluso a presentarme de candidato a las primarias de de mi partido porque he tomado la decisión no ahora una decisión que yo había tomado hace un tiempo no la había expresado pero de de abandonar la política activa tales como la he vivido

Voz 2

00:21

el juzgado no he salido el territorio nacional y además he comparecido ante este tribunal cuántas veces se me ha requerido además que también he dejado mi acta de diputada antes de desfilar situaciones dejé mi acta de diputada por tanto en caso de que hubiera una posibilidad de delito es imposible la reiteración de delito en política uno sale sabe cuándo vendrá pero no cuando sale airoso farmacéutica por lo tanto de hecho ya ha hecho la solicitud en el laboratorio donde había trabajado para poder reincorporarse si es posible