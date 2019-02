El secreto mejor guardado de Iturriaga: ganó una medalla de plata

Voz 1284

00:00

la lista secundarios bueno pues hoy hemos invitado a nuestro digamos Historiador de cabecera que te acuerdas claro Josete es un historiador amateur ya es conocido que la fiesta no se no tengo ni papa se Historia distaba inventada pero me decidí cuyo creo que Isaías sí que va a admitir la palabra biografía porque hace unos semanas hiciste la viuda de Isaías se lo come todo ahora Isaías en el bolsillo bueno pues hoy hemos llamado Josete para que nos haga la biografía de uno de los colaboradores de los martes de uno de los dos colaboradores de los martes en la radio me hubiera gustado hacerlo sobre Pina la anormal porque es la que tiene un hito me vino lo sobre mi abrazo no pero bueno así será un in crescendo de otro Macarena de menos a más no bueno pues vamos con la biografía de Juanma López Iturriaga que realizado nuestro biografía está amateur Josete