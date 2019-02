Voz 1 00:00 entre tiempos hoy la primera parte

Voz 0142 00:02 de nuestro programa tiene nombre propio Lolo Rico escritora y guionista que murió hace unos días y cuyo nombre quedará siempre vinculado al programa La bola de cristal además abriremos el Arca de tres llaves con Almudena Serrano para hablar de espadas junto a mí estarán como cada semana María Romero para poner buena música y Gina Domínguez para escuchar a los oyentes nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos con Ana Martín

Voz 2 00:32 Nos consejo sigue no siempre pero

Voz 3 00:50 Facebook facebook punto com barra entre tiempos Cadena Ser en Twitter arroba entre tiempos ser IN Instagram Instagram punto com barra entre tiempos Cadena SER

Voz 0142 01:06 en ocasiones en los centros de documentación de los medios en este caso en la fonética de la SER cuando decimos adiós son personaje Nos apena que no se vuelvan a escuchar algunas de las voces que de él conservamos porque generalmente el día en el que se hace es su obituario su perfil como decimos aquí en la radio sólo supera a algún fragmento de sus palabras y luego cae en el olvido eso no ha sucedido recientemente con Lolo Rico por eso hoy en entre tiempos vamos a escuchar algunos fragmentos de lo que ella nos contó en algunas entrevistas que lo hicimos en las no fue la primera mujer directora de un programa de televisión en España La cometa blanca fue también responsable del área de programas infantiles y juveniles de Televisión Española sin duda su nombre quedará para siempre unido al de La bola de cristal y sin embargo su salida de El programa fue un trago bien amargo cuando en dos mil ocho publicó sus memorias Lolo Rico pasó por la ventana en el libro contaba por primera vez porque abandonó la bola de cristal por la censura en Televisión Española ante el micro de la Ser Lolo Rico acompañada de Gemma Nierga Forges Juan Carlos Ortega lo relató también

Voz 1302 02:17 es y duro

Voz 4 02:19 es lamentable pero bueno pero que acabaron por un gag sobre la enseñanza sobre la enseñanza privada acuerdo que era no lo recuerdo

Voz 1302 02:29 pero sé que aparecía una pareja pues así como muy pija algo van hablando del colegio del niño de la niña hay decirnos que resultaba ridículo que hacía gracia que hacía reír no te llamaron por teléfono no entonces en momento me llamaron de parte de Antonio Abellán que era el director de programas al estaban estando yo en televisión llamaron por teléfono y me dijeron que quitara Rage entonces yo le dije que sí encantada que no había problema pero que me lo pidiera por escrito claro no me lo pidió por escrito y aquella tarde visión El programa y me marché a casa recuerdo que era un viernes era el día que visionar el programa del sábado que nunca veían directo porque me ponía muy tensa me quería para muchísimos tres verlo a la vez que los espectadores

Voz 5 03:18 eh

Voz 1302 03:20 yo no te esa ese ese grado

Voz 4 03:24 volví a hablar de él cuando lo vi

Voz 1302 03:27 ese sábado suponiendo que había pasado lo peor pues lo vi pude comprobar que habían cortado que habían metido dijera no

Voz 6 03:35 pero

Voz 1302 03:36 no era grave porque además a Paloma Chamorro justo cuando yo entré en en el cuando empecé la bola de cristal Le habían censurado o había tenido una denuncia o algún problema con su programa con unas Tales religión entonces Calviño que fue le llamaron a declarar al juicio dijo que él no tenía nada que ver porque la responsabilidad de los que salía en los programas era exclusivamente del director del programa entonces había un precedente muy recién yo me marché pedí y bueno renunciar a mi puesto no no me dejó Pilar Miró me pidieron entonces yo no quería permanecer más tiempo me pidieron era abril mayo y me pidieron que estuviera hasta julio para que luego en el verano pudieran hacer las repeticiones La bola de cristal que siempre se hacían todos los años y así disponer de cuatro o cinco meses para preparar la sustitución me encargaron a otro programa que después también se censuró antes de salir ya de gente televisión definitivamente es pedir pena es una libio no no no con pena es dejó televisión con pena pues yo le debo a televisión todo lo que sé todo lo que soy todo lo que no soy ya en efecto el haber truncado mi carrera en la imagen que creo que era mi verdadera vocación Mi gran vocación era la imagen pues se ha sido también culpa de televisión

Voz 7 05:18 no

Voz 0142 05:21 para situarnos en lo que supuso la bola de cristal hay que añadir al relato de Lolo Rico que cuando comenzó el programa esa franja de los sábados por la mañana tenía una media de cien espectadores ninguna publicidad cuando ella se marchó el espacio alcanzaba los cinco millones de espectadores de los cuales un millón y medio eran niños y hubo incluso que variar las normas de publicidad para ampliar no sólo ese tiempo de anuncios sino los contenidos del esto

Voz 8 05:56 enviado a poner música cual que ETA celebre

Voz 0142 06:08 en aquella misma entrevista de La Ventana Lolo evocó recuerdos de su infancia y en concreto de las lecturas de su niñez mi padre

Voz 1302 06:16 viento dado había poco libros infantiles tampoco en mi casa en la que ya en aquellos momentos bueno ni después tampoco era muy rico Rossi cuando se acabaron los libros para niños que también estarán limitados pues yo me queje era una buena lectora y me dijo coge de la Biblioteca a los que quieras te hacen daño los dejas yo interpreté que se hacían daño era si se me caían la cabeza al coger a la librería entonces pues abajo en los en los instantes ya bajo que estaban los más pequeños pues fue sonríe yo los cogí entonces uno de los primeros Koji fue el capital recuerdos que eran libre de piel negra muy gordo y con todos los cantos rojos del libro eh abriría por tres o cuatro sitios leería tres líneas y supongo que lo dejé pero pensé ando yo entienda esto sería como Mi padre no pensaba entonces yo entendía que iba a ser la antítesis de mi padre en el aspecto político e ir después subí un estante más y allí estaba un libro que me fascinó y que si me lo leí entero que era la psicopatología de la vida cotidiana de de Freud no encantado aquello de los equívocos que analizara a través de los equívocos a la a mi familia me entusiasma

Voz 0142 07:35 siendo como fue una mujer de televisión que opinaba ella de lo que en dos mil quince podíamos ver en la pequeña pantalla en A vivir que son dos días lo pudo decir más alto pero no más claro es

Voz 9 07:47 es un error cool como una diferencia con una excepción la información pero la televisión es es horrible por otra parte porque cadena es quién del de esas que llaman del corazón no se corazonada mi corazón felizmente no es así y los de la mayoría de la gente que conozco tampoco por allí pues han hablado muchísimo de Pantoja a hasta muchísimo todas muy contentas no poner en esquina venga a verla pasar realmente si bajarla vez Marie y luego fue es han hablado también Mario Conde o es que bases presentador de uno de los programas que ellos son una élite que que bueno que no se está cerrando las puertas de cualquier otro pensamiento que no sea el hacernos tan ricos o tan conocidos

Voz 0142 08:40 con sus palabras cerramos nuestro pequeño Nájera a Lolo Rico íbamos ya con nuestra página de historia de la mano y los documentos de Almudena Serrano directora del Archivo Histórico de Cuenca

Voz 1302 08:52 tiempos

Voz 10 08:53 Ana Martínez Concejo

Voz 11 08:56 no

Voz 12 09:00 Pilar que ha de tres yates con Almudena Serrano buenos días Almudena buenos días cómo estás bien vaya frío por Cuenca eh que bastante frío siempre

Voz 5 09:24 invierno bueno en realidad no se manitas de mucho

Voz 0142 09:27 frío sí que tener en cuenta que Cuenca está muy alto está casi obligado Madrid entonces pues se nota en para pero hoy no vamos a hablar de no vamos a hablar del tiempo en el espacio de hoy vamos a hablar de espadas de otros instrumentos de este estilo que se usaron en España durante los siglos XVI y XVII las espadas eran armas pero no sólo se puede hablar de ellas con esa idea de de armamento puesto que el mero hecho de poseer las era todo un símbolo social podemos comenzar comentando quiénes llevaban consigo Espadas bueno pues durante el siglo XVI

Voz 5 10:02 las espadas fueron las armas más extendidas junto con las dagas y en contra de lo que se pudiera pensar las armas no sólo fueron portadas por caballeros y nobles sino que muchos hombres independientemente de su ubicación en el sociedad las tuviera

Voz 0142 10:18 como suponemos se conserva entonces documentación donde sí

Voz 5 10:21 indica quién estuvieron esas espadas así es la documentación de los notarios que eran los antiguos escribamos públicos tan rica en datos brindará la oportunidad de conocer que el reparto social de las espadas llegaba a prácticamente todos Abades abogados boticarios carpinteros hidalgos hortelanos labradores mercaderes notarios pasteleros pintores sastres secretarios tenderos zapateros bueno el GTA sería bastante largo de personas que las tenía madre mía casi todos los veto en profesiones la fabricación después españolas fue

Voz 0142 10:59 muy célebre de ahí que tuvieran amplia y extendida fama pero en qué ciudades se fabricaban Almudena el español que fue conocido es así

Voz 5 11:09 en todo el imperio no todo el imperio español entonces estoy cuando hablamos de Espadas es inevitable pensar en las fabricadas en Toledo por supuesto pero también se fabricaron en Palencia en Segovia en Barcelona en Zaragoza en Vizcaya en Salamanca o en Bilbao que los artesanos de la espada trabajaban en las ciudades y además estaban muy bien organizados aunque el oficio era bastante costoso de aprender tanto es así que si un mozo quería examinarse del oficio de Espartero debía estar durante siete años aprendiendo con el maestro madre mía si te años no era excesivo pues por su puesto que sí lo era de ahí que en el año mil quinientos cuarenta y cinco la justicia de Valladolid ordenase eliminar los siete años impuestos a los mozos para poder examinarse del oficio estableciendo que hayan de servir tres años de aprendiz

Voz 0142 12:05 dos de obrero oye que se exigía aquellos aprendices en este examen

Voz 5 12:09 bien pues el examen debían demostrar saber lo siguiente según consta en Honduras

Voz 1555 12:16 a una espada dice canalla y hacer una vaina de cuero y puño de hilo tejido Igor nacer una espada y una daga de vainas y puños de seda que limpiarla dicha espada Higuaín mecer un montante de vaina y puño de reclamo The Guardian hacer un estoque de armas de vaina blanca hay puño tejido limpiarlo Igor nacer un cazo pudo con vaina de cuero de cuchillos y puño de terciopelo con sus rencillas

Voz 13 12:43 y con su sueco

Voz 0142 12:47 pero seguro que la picaresca no faltó en la fabricación de espaldas

Voz 14 12:52 gran años de pícaros

Voz 5 12:54 sí efectivamente estaban los que intentaban vender sin tener oficio ha probado así en el año mil quinientos setenta y cuatro se resolvió un pleito en el que los que inspeccionaban el oficio de eso veros que eran los veedores y eran vecinos de Medina del Campo acusaron a varios joyeros un torero detener vender Warner espadas dagas y puñales sin ser del oficio de Spanair falsificación

Voz 0142 13:25 yo creo que que todos hemos visto diferentes espadas pero cuántos tipos llegan a utilizarse durante el siglo XVI cuéntanos bueno pues se efectivamente las espadas fueron que diversos tipos así existieron

Voz 5 13:37 para las anchas espaldas blancas espadas cortas culebrillas Chatham de descarnada de dos manos de esgrima de Juego de Cañas de lazos Ibon hoyo trastos que también si conocemos da las españolas dagas de Flandes dagas de las Indias aunque los documentos de la época se habla de cuatro tipos de armas blancas largas que fueron además de la espada el estoque el montante el montante era una espada grande que había que manejar con las dos manos no ir verdugo era un estoque del gaditano

Voz 0142 14:17 todos estos ejemplares se usaron me temo con bastante asiduidad en las frecuentes peleas callejeras si los altercados con espadas y otras armas cierto es que fueron abundantes

Voz 5 14:28 es en las calles y pueblos de de las ciudades e muchas personas resultaron heridas y muertas en aquellos episodios de violencia además día grupos de delincuentes que se enfrentaban a la justicia si esta osaba requisar las armas como así ocurrió en Medina del Campo en que unos que estaban presos en la cárcel hicieron contubernio para arrebatar alguacil las espadas que éste les confiscó

Voz 14 14:57 en el año mil novecientos cincuenta y nueve

Voz 5 15:00 además también iban frecuentemente de la mano en aquellas disputas claro pues claro era muy frecuentes y como vemos en un caso ocurrido en el año mil quinientos noventa y tres por el que se desarrolló otro juicio por causa de que un vecino de Burgos ingirió gravemente y amenazó de muerte a un clérigo y no contento con eso estuvo hace echándole por la noche en su casa Haakon es vagas

Voz 0142 15:25 por cauces para matarlo la cosa cabezas es estaba la cosa la cosa estaba muy enconada y sacar espadas de España estaba sometido algún control Almudena estaba sometido a control la legislación bueno sobre las armas sobre otras cosas nuestros un capítulo que debemos tener en cuenta

Voz 5 15:42 que he traído un caso del año mil quinientos cincuenta y dos en el que en vecino de Badajoz quiso pasar tres docenas de espaldas a las Indias a la recién descubiertas indias no siendo necesario que el Rey lo autorizase y en este caso que fue el futuro Felipe II que todo

Voz 15 15:59 ese será un príncipe quién le dio permiso del siguiente

Voz 1302 16:03 la presente doy licencia

Voz 16 16:05 multada vos Gonzalo Rodríguez de Figueroa vecino de la ciudad de Jerez cerca de Badajoz para que de estos reinos y señorío podéis pasar ITA seis a las nuestras indias islas y tierra firme del mar océano

Voz 12 16:18 tres docenas de espadas

Voz 16 16:20 que en ello osea puesto embargo ni impedimento alguno

Voz 17 16:24 no hubo

Voz 0142 16:27 hay algún ejemplo de aquellas riñas y altercados podemos contar a nuestros oyentes

Voz 5 16:33 bueno pues en el Archivo Histórico de Cuenca de todos los expedientes criminales conservados una gran mayoría incluyen el uso de estas armas blancas eh

Voz 0142 16:43 la gente era sorprendería siguiese el el la cantidad de de

Voz 5 16:48 intervención esquivó con armas algunos ejemplos que seleccionado son los siguientes por ejemplo en el año mil quinientos ochenta y seis la justicia actuó de oficio en Cuenca porque a su noticia ha venido que un hijo de Iniesta natural de esta ciudad en Nuestra Señora de la Puente

Voz 0142 17:04 se ha dado un acuchillada por la cara a una mujer pobre

Voz 5 17:09 así el siguiente testimonio en un caso de malos tratos lo dio Juliana de Sacedón que fue una testigo que intentó ayudar a una vecina

Voz 1555 17:20 Ginés López había herido a su mujer esta testigo la fue haber evadido curar que tenía dos heridas en la cabeza y otra en los dedos sigo Vanilla de una mano y otra en un brazo Illa de la cabeza era grande y la dicha mujer de fines López le dijo a esta testigo que el dicho su marido le había herido he dado las dichas cuchilladas con una espada sin causa y que en dándole había tomado un candil en mirándole las dichas heridas hice había ido y que desde a tres o cuatro días la llevaron al hospital de Santiago donde dicen que ha muerto y que el dicho Ginés López nunca más aparecido en que no sabe la causa porque fueron susodicho

Voz 0142 18:00 es decir que tras herir la gravemente se marchó de la ciudad

Voz 14 18:05 se le encontró a este agresor

Voz 0142 18:09 yo tal Willy yo Hoyo en algún otro programa yo creo que recuperaremos más testimonios sobre malos tratos que desgraciadamente están están todavía muy presentes sí

Voz 5 18:19 bueno la violencias que va con yo creo que va con la Historia con el ser humano in

Voz 0142 18:26 bueno pues todos estos casos los tenemos documentados no además con muchísimo detalle pues nada para eso tenemos nos cuentes todos estos casos y para traernos estos documentos que encontramos en los archivos de nuestro país y con los que podemos reconstruir nuestra nuestra historia gracias Almudena un domingo más gracias a todos un saludo en tiempos con Ana Martínez Concejo

Voz 13 18:52 de

Voz 18 18:53 en julio estime que estaba ya no decía nada más

Voz 19 19:07 en lo alto tu tu puesto yo no he hecho ya ya

Voz 12 19:17 madre María pero que sólo con escuchar la orilla has ido como abrir la caja de los recuerdos un par de versos y ha viajado a mi más tierna juventud es que la aparición de Estopa en el panorama musical nos ha dejado una huella imborrable a todo el mundo que lo vivimos porque raro es el que no se sabe todos los versos de tu calor que es el tema que suena pero es que de aquel primer disco de los hermanos Muñoz no hay canción que no conozcamos

Voz 19 19:43 por qué

Voz 12 20:08 es que es alucinante me acuerdo todavía de este estribillo de me falta el aliento

Voz 20 20:13 pues sabes cuánto tiempo ha pasado

Voz 12 20:16 no sé si quiero saberlo porque debe ser un puñado de año concretamente veinte hemos tras que el otro día no sé exactamente quién fue tanto la ama de verdad porque yo no soy de apropiarse de las ideas de los demás pero un tuitero recordó que este año en octubre se cumplen dos décadas del primer álbum de Estopa que se llamaba como ellos y tenía tremendos temas dos como este cacho agacho

Voz 19 20:38 de la cárcel la Prim era el oro Deep Purple a romper hemos dormirnos recuerdo

Voz 12 21:17 fíjate que curioso que lo normal digo yo sería que después de veinte años las canciones no sonaran desfasadas y no sé si seré yo qué

Voz 21 21:25 que no soy pero que dice que tiene que decir quién eres tú como unas películas que es durante

Voz 12 21:33 Bill otra vez yo que con ellos no soy neutral pero a mí me suenan muy muy acto la verdad es que tienes toda la razón hay un sin fin de artistas cuya obra ha envejecido bastante peor aunque también te digo no es el caso de sus videoclips e Madre del Amor Hermoso lo que no ha pasado ese filtro el tiempo y lo ha hecho vueltas así un poco regular regular esa esa estética decide Khimki ese Seat Panda esos vaqueros Sanchiz dos ahí

Voz 22 21:58 con calamares

Voz 23 22:27 pero aun así hay que ver qué arte qué

Voz 12 22:33 qué arte qué sensibilidad para las letras sencillas y directas pero quién no se ha enganchado a ella es que porque había que hacer John pero podríamos haber puesto el disco entero lo hubiéramos cantado todos de pe a pa vaya y encima tú con lo poco que te gusta halar una manada de nada porque es que no teníamos demasiado pero con Estopa es como que te atrapa no esa mezcla entre rumba y rock tan especial y no puedo evitarlo a me gusta mucho hasta cuando hablan del del medio de Los Chichos

Voz 24 22:59 sí he dicho

Voz 19 23:09 más parecido yo es el medio

Voz 1490 23:24 a María mina que María de Inter nada nada tú más adelante una vez pero claro es que veo que a lo mejor me deja claro tira ahora que Ci ahora que me siento entre metió demostradas dos yo sí que voy a ser la aparición de dónde

Voz 25 23:41 la vida de los chiíes

Voz 12 23:44 al

Voz 1490 23:46 muy bien entonado sí voy a meterme brevemente la sección musical desde tiempos para recordar la primera entrevista que hicieron Estopa

Voz 12 23:53 en el programa gracioso con motivo de la publicación de su primer disco así las entrevistaba Tony Aguilar en octubre de mil novecientos noventa y nueve El porque no vamos

Voz 6 24:01 un poquito de cómo fue el principio de Estopa así como autobiográfico como comentabais

Voz 12 24:07 está en lo de la música

Voz 6 24:09 pues cuenta Davis como tú sabes yo narra pero sí me gusta detrás lo que pasa digo no saca tengan la guitarra lo escribía letras y cuando aprendimos a tocar la guitarra apoyados por empezamos a a las letras que hacíamos puedan añaden canciones pues se ponen música ya es una canción

Voz 26 24:28 hay de remate

Voz 6 24:30 no pues lo que antes parecía un rap luego se convirtió en un rumba si no se muchacha sin buscarlo te cagas pero de todo eso también yo creo que ese debía bueno vuestro afición indiferente música no únicamente por el lo que yo sé que Copa aquí nacional sobre todo pero pero yo que sí pero ahí dentro hay muchas influencias como de Chicho de Extremoduro el último de la fila siempre naturalmente allí sobre todo en el cinturón de Barcelona no en con la música que se oye tú no las sabe entonces de pequeñito he dicho lo típico a tu padre que te llevó al pueblo a a Pimpinela e también llevaba pueblo tiene hoy quién se lo atascos lea lo de la no no no pues claro me queda se me quedó grabado porque su no es al revés de un tronco común Trauma pero bueno es trabajo que que gusta recorrer tenemos un poco un poquito de música de los Estopa esto es La raja de tu falda que también tiene ahí un buen trocito de Room veo eh vamos pues ya ven

Voz 12 25:43 cómo se ha colado Erina eh el pero bueno sigilo saber que te digo que haría bueno pues venga de falta que cierre yo la sección porque se ha encargado el mismísimo Tony Aguilar el habéis escuchado y es que yo no puedo hacer nada frente a eso tiene su rollo pero tú estás muy cerca María pisándole los talones que no se diga besos si hace es muy bonito lo que me dice y cómo valoras yo te quiero muchísimo jefa está bien pero vamos a dejarnos de sentimentalismos porque muchos no pegan con esa raja de tu falda a la que cantaron sinvergüenza los hermanos Muñoz convirtiéndola en un icono musical encanto al Bigotes vamos ya te digo y con lo animadas que estamos tenemos que acabar al programa ya

Voz 23 26:40 ya ya nos toca modelo clarísima María hasta luego hasta la próxima canción los oyentes

Voz 20 26:49 ahora

Voz 23 26:53 la semana que viene

Voz 19 26:58 esta era sí a la guitarra

Voz 21 27:38 y ahora ya