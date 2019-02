Flash derpotes SER de las 14:30 horas (08/02/2019)

Voz 0419

la Copa del Rey cierran la primera vuelta de las semifinales con dos empates uno en el Camp Nou Barcelona uno Real Madrid uno y otro en el Benito Villamarín veintidós Palencia dos resultados que dejan abierta la eliminatoria para los partidos de la vuelta de semifinales Bernabéu bien y Mestalla serán los escenarios donde se decidan los dos equipos que disputarán la final el próximo veinticinco de mayo hoy de la Copa del Rey Nos vamos a la liga el derbi madrileño llega con la jornada número XXIII Atlético de Madrid Real Madrid el encuentro se disputará a las cuatro y cuarto en el Wanda Metropolitano el Cholo tiene bajas no estarán ni Diego Costa ni tampoco Koke que fin la mente es baja para mañana el hombre que sí estará será Álvaro Morata que se entrena en el Metropolitano en los blancos mala noticia para Solari Isco es baja para el derbi se ha retirado del entrenamiento con molestias en la espalda y no podrá contar con el mañana hay partido estrella de la jornada veintitrés una jornada que empieza hoy a las nueve en el Estadio de Zorrilla con el Valladolid Villarreal además esta noche tenemos cita con la segunda división Jornada veinticinco con el encuentro entre el Sporting y el Osasuna en El Molinón in noticia de última hora Arthur el jugador del Fútbol Club Barcelona se rompe y estará cuatro semanas de baja Nos vamos hasta río donde ha habido una tragedia un incendio durante esta madrugada en la Ciudad Deportiva del flamenco ha dejado diez muertos según fuentes oficiales entre las víctimas habría seis futbolistas de las categorías inferiores dos de ellos en prueba y cuatro empleados del Qunu carioca Picasso Emiliano también a otra de las tragedias de esta semana el delantero argentino de veintiocho años desapareció el pasado veintiuno de enero junto al piloto David son de Nantes en la noche del miércoles fue rescatado el cuerpo sin vida del jugador en el interior de la avioneta localizada a sesenta y siete metros bajo el nivel del mar las autoridades han identificado los restos mortales del jugador y en las próximas horas serán entregados a los familiares y recordamos en baloncesto tenemos cita con la Euroliga esta tarde CSKA de Moscú Real Madrid a sex de momento es todo más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER Carrusel deportivo que en todas las emisoras de la Cadena SER