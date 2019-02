SER Aventureros: La vuelta al mundo en bicicleta (09/02/2019)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena Ser Ser aventureros José Antonio Ponseti

Voz 2 00:08 no

Voz 3 00:57 qué tal aventureros buenos días bienvenidos un en fin de semana más hacer aventureros aquí está la tropa o parte de ella porque tengo a

Voz 1025 01:05 José Luis Motta y así vamos a intentar hablar con José Luis en Birmania que hace José Birmania no tengo ni la más remota idea pero ya sabes que nosotros mandamos siempre que podemos alguien bien lejos porque cuanto más lejos mejor todo pero pero pero tengo equipo médico habitual señor Chema Rodríguez qué tal está usted buenos días

Voz 4 01:22 eres que reproducimos la conversación que teníamos hace un

Voz 3 01:25 no no no me parece interesante para interés la puedo relatar hombre Ángel Colina qué tal estar buenos días buenos días lo todavía estamos un poco resfriado dijo entonces esto

Voz 1025 01:35 sí fastidiados me parece pero hoy estoy en plena forma muy bien simplemente puedo decir que hola qué tal a todos los que no sintonizáis a través de la Cadena SER si si si bien es lo que estoy viendo yo ahora voy a primero saludo hola qué tal a los que no sintonizáis a través de la Cadena SER en la Península y en Canarias y hola qué tal muy bueno las tardes porque es a partir de las tres de la tarde donde no sintonizáis en la costa este de los Estados Unidos a través de la voz sesenta de Radio Caracol qué pasa con la familia de Caracol un abrazo enorme lo que estoy viendo es alguien con unos calcetines verdes a rayas que lo va enseñando por ahí que Rebecca en la producción Rebeca estaba sacando calcetines de su bolso que llevas todo ropa interior y de todo dice que sí por todas siempre muy preparada puesta pues os puedo poco contaron no no no no no cuenta no

Voz 3 02:24 lo que más que nada hay dos alegría nada nada ya no porque me pasó una cosa del gimnasio

Voz 1025 02:30 el poder

Voz 1025 02:57 te puedo decir bueno hoy tengo tengo la suerte que lo voy a saludar ahora porque nos va a acompañar a partes de de ahora en todo el programa a bicicleta a Javier que lleva cuántos años llevas pura buenos días buenos días qué tal yo los dándole vueltas en bicicleta Ocho y medio en ocho años y medio todo esto me aquel pequeños que éramos nosotros no es bueno para

Voz 3 03:22 ocho usar los cinco euros y medio que recogimos hará un poco más allá pero no piensas claro de momento bueno me que quedan como

Voz 5 03:31 dos o tres años en llegar a Madrid en bicicleta Kabir sabes no también pero pero bicicleta es como Le luego por cierto es cierto es que ese momento de que ellos millonario yo he de tienes que moneda en Bolivar es lo que quiera seguro millonario pero cuenta un parón de seis días

Voz 0765 03:48 yo a casa cuanto hacía cada vez que venir hace casi tres años con la que ya cosa de mi hermana de cáncer tal y ahora bueno pues totalmente esta fenómeno está perfectamente ya una de alegría verla

Voz 5 03:58 sí

Voz 0765 03:59 mi madre pues se jubilada hizo gala en presencia sorpresa y regreso a Colombia mañana mismo

Voz 1025 04:06 osea que has hecho un parón de seis días vi a partir de ahora vas de Colombia para donde a Venezuela

Voz 0765 04:11 está Colombia Panamá América

Voz 1025 04:13 he hecho la tienes que voy para allá hacerme millonario pues te voy a decir una cosa veré con cuidado porque el primero es el primero que igual igual llevas detrás tuyo a todos los Marín ya no cuantos más cuidado

Voz 3 04:24 cumbia clave Colombia luego luego Venezuela claro Colombia llevó

Voz 0765 04:27 ya pues como unos setecientos setecientos kilómetros

Voz 1025 04:30 qué te queda por hacer de Colombia hecho ya el Putumayo

Voz 0765 04:33 y la plena espectacular selva selva además claro yo venía de hacer mella dieciocho mil kilómetros por la cordillera de los Andes bajar al Amazonas es impresionante no sé si lo cruza la frontera el acento español es como poesía la gente desagradable el río Magdalena que es un calor insoportable y hay deje la bicicleta en Medellín aparcado cita en casa un buen amigo mío de Bristol de cuando vivió en Bristol yo pues aprendiendo inglés hace ya diecisiete años fíjate

Voz 5 04:58 el vive en Medellín ahora si trabajas te obras de ingeniería eso pero oí en todos los queda cuántos días calculan en Colombia es un país dicen que es peligroso porque no te quieres ir yo calculo cálculo que tengo razón pues me llegara no se dos meses en Colombia tres meses

Voz 3 05:17 ha jugado para cuando ya saben lo no llega a edad aunque no hay nada que no digamos nada no

Voz 5 05:24 en estos dos meses que tiene previsto celebra siempre siempre recorriendo haciendo ruta o te paras en un sitio trabajas estudias no

Voz 0765 05:33 la va a descansar si me lesionó es hará queda hacer la zona de la cordillera en Colombia la cordillera de los Andes es para en tres yo quiero hacerla más oriental que iría como hacia Mérida en Venezuela y que la región de Santander Santander norte que son pueblos coloniales cordillera nevados Iraquiya la guajira al Caribe acompañarme que ellos y mañana en la playa

Voz 3 05:53 vaya a ver a ver yo aquí vamos a hacer

Voz 0765 05:57 por poquito que gaste es que los toros poco

Voz 4 05:59 de dónde sale el ingreso que hace

Voz 5 06:02 años atrás de la fotografía era hacer bonitas por cierto muchas gracias a la gente te siga sí sí sí bidón de arena en me bicicleta acaba de retirar BNG sí señor

Voz 0765 06:11 bueno pues ahora reportajes a revistas una vez al año aún calendarios ellos otra

Voz 3 06:14 ahora que lo tengo Jay Guardado que no gastando poco que hace lo venden

Voz 0765 06:17 Dario te como lo vendo lo pues eso tengo a mi madre Secretaria aquí algunas imprimo cuatro tres unidades la vendo y con eso pues sobrellevando el año porque me sigo estándolo cinco euros pero

Voz 6 06:27 cuánto gasta al mes en un mes más ciento doscientos

Voz 0765 06:30 poco euros treinta que convives eh tengo sudamericano avisados porque en África el Congo eran trescientos dólares Cameron eran cincuenta bueno claro

Voz 1025 06:38 cada vez que cruzaba tenías que pagar

Voz 5 06:41 entre América y África la diferencia digamos de de gasto era es muy grande donde la estabas una vez pagados esos digamos esos visados donde consigues vivir con menos

Voz 0765 06:50 en África hago menos también es decir que me hago mayor busco más comodidades y bueno pues a veces

Voz 1025 06:56 de no mola tanto que me encanta de fascina

Voz 0765 06:58 esto que cuando hice la Patagon en invierno que llegaron a más corto

Voz 1025 07:02 no no te vas a poner a dormir en la en la atiendo

Voz 5 07:05 lo vio claro que si llegara ahora os voy a contar la historia que tengo para

Voz 0765 07:07 la para el Hemisferio Norte pero por ejemplo allí cuando llegaba a un sitio pues te voy a pagar un hotel quedar en peso sería bueno no sé cuándo sería doscientos pesos diez euros

Voz 5 07:16 bien pero era un gasto que tenía una vez cada tres semanas

Voz 0765 07:19 y hablando invierno ahora Mi Plans cuando llega a Norteamérica es llegar al Polo Norte bueno lo más cerca posible en el Ártico en los meses invernales también

Voz 1025 07:27 ahí tenemos un buen amigo Juan sin miedo se hizo el pueblo kurdo decía por eso eso es otro nivel

Voz 0765 07:33 por eso la Champions ay ay ay Juan seis

Voz 5 07:36 sí fue el primero en llegar inasistencia al Polo Sur de hecho yo

Voz 0765 07:39 el escrito varias veces preguntando consejo un tío de puta madre

Voz 5 07:42 sí gran amigo del programa

Voz 1025 07:45 mandamos no saludo la aquí se vino con nosotros a que qué pena que hayas venido ahora y no haya extinguido con el veintiocho de febrero que vamos a hacer un programa afrontar público en Benasque mira lo hacen es un clásico de decirte una vio venir si puedo

Voz 5 07:57 ha hecho una excepción más me costó costó decir bueno madre cualquier cosa no a la Tierra

Voz 1025 08:03 Corrado para ti todo el año tío estaba

Voz 5 08:05 a tu madre o tu hermana y no vinieron en Asia vilero

Voz 0765 08:10 comparece sabe nada Turquía luego a Tanzania vino mi madre que era muy gracioso porque decía fuimos a hacer un safari lo mira vamos los elefantes a hijo yo convertí

Voz 5 08:18 al final si uno pasa los años del acto mayores y bueno ahí bueno vamos a de de

Voz 1025 08:24 el Gobierno espera quién va vamos a dejar a porque lo ha entrevistado a continuar que tengo que ir a víspera tengo tal vez algo que no se mueve a quinto la hora compensando es entrevista continua si vale sabéis queréis saber más cosas podéis unos pasa te alguna pregunta porqué por Twitter desde aventurero que por cierto tenemos hay ganador tres personas de toda la gente que ha escrito tres han acertado o la mentira tuya de las ha pasado sí señor era no mentira no era una bola pero Carola gorda

Voz 5 08:52 calcula que si hubiese fuese verdad sería buenísimo yo cuento mentiras que es que en la realidad sería maravilloso pero se ha visto ya veo si sí sí

Voz 1025 09:00 el micrófono no te vayas no he voy a cambiar porque es que me están llamando tengo al al australiano ahí no tengo la por cabeza

Voz 7 09:10 desde las antípodas o donde le recuerdo que pasa John como hasta apeló y madrugada ha visto

Voz 1025 09:22 el campeón que tengo aquí bicicleta tú eres muy de este perfil eh tú si no tuviese DO yo creo que habría dado la vuelta al mundo en bicicleta

Voz 1241 09:29 no no creo esto es un fenómeno de son CRA nueve llevo

Voz 1025 09:37 bueno en eso estamos de acuerdo por primera vez de tabaco ya es verdad estamos de acuerdo pero yo creo nivel habrían sobre la vuelta al mundo así es algo o en patinete en

Voz 1241 09:49 no lo sé no lo sé no no creo este tío es un fenómeno no yo solo no podría es otro nivel si es otro nivel

Voz 1025 09:56 Miguel hombre porque no tuvo la mala suerte que tuviste tú que te diste un golpe en la cabeza con la mesilla de noche pequeño

Voz 1241 10:03 sí es cierto es cierto es cierto y eso es muy valiente yo yo no soy tan valiente joe oye pero dime oye pues sigue minando la entrevista de hoy es muy buena muy lo ha ido al principio me porque Abbado sí que

Voz 1025 10:23 qué ha pasado pero la buena noticia me afectó mucho claro hubo escuchaste lo lo que hablamos la buena noticia es que el al chico lo llegaron al final

Voz 1241 10:33 ese tío eso he sentido se puede suponer el el el el rescatador es bombero como se llama este ex bombero eh

Voz 0882 10:43 Pedro Cifuentes

Voz 1241 10:44 Pedro Malla fenómeno macho vaya fenómeno además la entrevista se iba cortando con lo cual le daba quedaba

Voz 1025 10:52 no sé si va cortando para ti para los oyentes afortunadamente no que la escucharon sin cortar no

Voz 1241 10:59 hola a mí me alegro Pedro Cifuentes se queda con el hombre has de seguir el hilo volverla

Voz 1025 11:08 sí lo vamos a hacer cuando esté en Madrid más que llamarle lo vamos a invitar y al estudio para que nos cuenten todo qué te parece

Voz 1241 11:15 jo no bueno fueron me han me estoy plenamente sigo afecta

Voz 1025 11:20 esta hinchado ya te veo ya déjate iluminada por chavales en en positivo ahí por por la vuelta al mundo en vilo sí dime

Voz 1241 11:30 pero aquí estamos aquí en el sabes de Sydney

Voz 1025 11:34 o sea que quedase vengo a ganar comprote al no

Voz 1241 11:42 no sesión oye por la selección española así como compiten pensó ya las chicas no las chicas impresionante los chicos son impresionantes lo que todo lo que sí sí sí sí

Voz 1025 11:55 que son los que te representen que siempre me lo has dicho

Voz 1241 11:57 totalmente totalmente yo resueltamente son gente amateur no te pagan pero nadie habla de ellos no son famosos no no sabe por la calle los tíos están aquí dando el callo jugando contra las mejores selecciones Duarte the same mucha gente sí que me no es verdad esa gente se que Mr

Voz 5 12:22 claro y quiénes son los que son

Voz 3 12:25 no siempre quiere abrir es decir que tienes

Voz 1025 12:32 Letta me he dado cuenta que la gente que viene al programa para fastidiar Tati me he dado cuenta que hay gente que el programa para contar cosas y otros

Voz 5 12:41 directamente me encanta yo sé que soy fan de sí

Voz 1241 12:46 oye que oye Chema digo por cierto he visto fotos que ha sido a la a la entrega de unos demos premios

Voz 3 12:52 claro estuvo este demonio de los de los Goya estuvo hablando

Voz 1241 12:56 oye pero tú fuiste porque existe una película que ha triunfado no

Voz 1025 13:00 no yo creo visto con cara durando invitaron del académico como académico tú espera que nos osea tú tú votas claro no yo voto sí que razón tenía que fueras como zapatos color

Voz 4 13:15 que me equivoqué al coger los zapatos en mi casa eran Sevilla y cogiendo zapatos rápido de de de Ibarra llegábamos tarde al AVE ahí agarré yo tengo dos zapatos del mismo dos pares de uno y otro negro que son muy parecidas entonces sin darme cuenta en red uno de cada color fea luego cuanto más negro

Voz 1241 13:34 todos los actores directores y tal soltó gente muy rara no León

Voz 4 13:39 hecho como todos eso no

Voz 1241 13:41 no desentona banco

Voz 4 13:43 como mirando por encima del hombro nadie se fija en los pies

Voz 1025 13:47 claro que obviamente que hay que brillante fuera se va tienes alguna cosa pues te voy a despidiendo te vas

Voz 1241 13:54 a ver si me voy a deja hoja ya mañana me voy a Doha pues no cosas trabajo

Voz 1025 14:01 la semana que viene gente entradas desde entonces

Voz 1241 14:03 endógenos estoy viendo hoja además en dos Jaime voy de españoles que no sé porque se han ido allí

Voz 1025 14:10 ha salido corriendo en España va también y tal

Voz 1241 14:13 sí hay tanto trabajo y pagan también Vidales pues no han ido a desarrollar su actividad profesional donde quizás les valoren más que en España vale hay mucha gente española han toca hoja de hecho hay me reconoció antiguo el año pasado mes de un tío que creo que este año también me va a reconocer espero que me reconozcan que de mí que hable conmigo igual incluso que me invita a desayunar salir va a comer perfectamente

Voz 1025 14:42 porque eso no no españoles que se ha abierto vía no habían Downey reconoció

Voz 1241 14:47 yo paso me reconoció pero como CD corrido

Voz 1025 14:49 pero por qué qué donde de donde te echen por

Voz 1241 14:52 que porque hablamos oye donde de no sé yo vivo en se menos es que no sé por qué me reconocía

Voz 1025 14:59 era por aventurero porque oye veis me contó vienes cuando vienes da igual que no me caso que no venga

Voz 1241 15:07 voy en mayo voy a venir o no no no no

Voz 5 15:11 jo Agus mirad vaya vaya eso las elecciones te da tiempo agotara camareros esto estaba hombre no sabe si es que preguntar si tenía ganas de venir a España lo que si sí que está tan mal porque tiene ganas de

Voz 3 15:27 el mayor son las elecciones está el hombre

Voz 1241 15:32 es porque España es un país para jubilar Tey para ir de vacaciones

Voz 3 15:36 ahí estamos mira yo estoy de acuerdo pero no

Voz 1025 15:41 en fechas digo pues oye Brice en que estoy aporta mucho más que tú sin ninguna duda sobre si te has quedado impresionado bicicleta pensado aquellas claro

Voz 1241 15:53 el Amare Ponseti porque claro que cada Canfranc porque cada vez que me llamas

Voz 3 16:00 nunca piensas que la última no tuvo tirando de la cuerda al final algún día

Voz 1241 16:08 anda que no ha recibido presiones para echarme y todo vale

Voz 1025 16:11 pero si aguantar aguanta ríete tú tienes me dais la primera línea tío ahí sin pam pim pam

Voz 5 16:18 presión ha recibido tú presiones

Voz 1025 16:21 a mí me ha llamado el presidente este país para pedirme que novio

Voz 3 16:25 esta toreros la época de Rajoy más a mano

Voz 1025 16:32 quién no porque tú no me llama llama pero de tu partido

Voz 3 16:39 bueno vamos a dejarlo aquí

Voz 1241 16:42 sí

Voz 8 16:42 la dureza de Adepa

Voz 3 16:49 con quién vas con quién vamos que no te vayas bicicleta que contar ahora la Not un tú vete ya se queda de fondo venga seguimos era ver

Voz 13 18:32 eh

Voz 3 18:45 bueno pues seguimos a estas horas en ser aventurero

Voz 1025 18:49 con el mejor equipo de producción y técnica que jamás ha tío ni ha existido en la Cadena Ser en sus costillas algún día

Voz 3 18:57 daré a la trastienda del programa es otro no viene a cuento a cuento cosas miedo Alfonso Ojea qué tal estás

Voz 1025 19:04 pues muy bien estoy cansado yo te voy a presentar tú tú conoces conoces seguro pero no le has visto físicamente porque lo hemos entrevistado en el programa a bicicleta que llevaba ocho años y medio dando hago todo el mundo ha venido un par de días haberlo leído en alguna revista no te por ahí sí que tú eh ya regresamos no no no casa aquí Diamond todo Mango seis días que para nada le seis días si sigue por Colombia Venezuela que le podíamos dar un casete de los de toda la vida para que haga una entrevista en Venezuela

Voz 3 19:34 pero ahí me suena oye lo mismo te quedas ahí no ha bebido más con Maduro bajones

Voz 1025 19:38 no se sabe poco

Voz 3 19:39 no me vale te digo es que nadie Google cuando

Voz 5 19:43 es decir para cuando llegue

Voz 3 19:45 cuando hay algo ante lo que debe ser reciclar

Voz 1025 19:48 por esas bien qué quieres

Voz 3 19:52 la pregunta no va va Alfonso le puede por favor la cabeza

Voz 13 19:59 eh yo crean las nieves

Voz 3 20:05 Alfonso Ojea a ver de qué hablas hoy al amor de que es la primera sí

Voz 1025 20:10 mañana en toda la temporada que por fin este país tiene todas las instalaciones alpinas a tope a tope abiertas es la primera vez un daño

Voz 3 20:17 más de un año más daño más tarde la nieve ya hay tarde como yo creo que esa mani

Voz 1025 20:23 ya del sector de tener que abrir la temporada el puente de la Constitución yo creo que es que nos que creo que está equivocada esa decisión yo sé que yo yo cambiaría yo cambiaría es una propuesta al próximo Gobierno que gobiernan este país que no sé quién va a ser que es pillamos Vacaciones en el arranque de Navidades el XXIV las optamos o el yo que es el el dieciséis de enero porque hay algo igual no saqueo nivel no ahí yo creo que sí sí Chase siempre no que había había nieve en muchos sitios del verano tenemos quince días más de vacaciones que te por lo ideal ideal porque además de país y Hidalgo tiene un exceso de productividad como ya que tenemos que trabajar menos armas no tenemos que trabajar menos que nos paguen más todo ahí estamos cada vez estamos en fin yo creo que el mundo de la empresa partidos Brenes empresario este país van por ese camino

Voz 3 21:11 pues ojalá Dios te ha dado total que veremos por todos tenemos nieve por todos los lados

Voz 1025 21:16 está Baqueira Beret que lo PETA esta Sierra Nevada que lo PETA ir tenemos también algo interesante que son los Campeonatos del Mundo de esquí alpino que se están celebrando desde el pasado día cuatro en en Are Suecia Icon novedades importantes muchos de nuestros oyentes conocerán a una corredora norteamericana que se llamaba Lindsey Vonn que ya ha dicho que se retira bueno

Voz 0765 21:38 el tortazo que se mete

Voz 1025 21:40 en serio el pasado día cinco en la durante es mientras estaba desarrollando la prueba de supergigante se comió una puerta se estampó contra las redes no la apasionada pero Lindsey Vonn ya había anunciado que después de esta participación en los últimos no y los que iban a ser sus últimos Mundiales de esquí se iba a retirar yo creo que ya

Voz 0765 22:00 lo que pasa que Estados Unidos es un país

Voz 1025 22:02 con tal potencia deportiva porque hay que reconocérselo que ya está ya está ahora ya que otro americana ocupando su pero que también no suena pero que es muy jovencita es muy poquita cosa físicamente cuando lo vemos a diferencia de Lindsey Vonn que es una mujer muy alta muy corpulenta está Se llama Micaela así Frings lo ganó va líder también en la Copa del Mundo lo gana todo esta niña tan poquita cosa que es Micaela si Frieden es la nueva esperanza del esquí norteamericano que como todos sabéis pues el esquí norteamericano no va a competir osea no les gusta pasar palos eso competir en en este disco nuevas elegí norteamericanos un esquí como sabemos en sus estaciones fuera de pista extremo desde helicópteros eso es lo que realmente al americano le gusta muy bien hacer ir sin embargo pues son nunca son capaces también de llevarse todas los las victorias cuando se trata de algo técnico como su supergigante

Voz 3 22:53 pues encantado sigue nevando

Voz 1025 22:55 este fin de semana está previsto que nieve en el norte pero vamos a adelantar que cuidadito mucho cuidado con el fuera pista nivel muy alto de aludes muy alto muchos no hay muchísima nieve que no han logrado soldar se porque las temperaturas han sido muy cambiante

Voz 3 23:08 me ahí de Llanos del Hospital del Estado bloqueó no yo no veo pisarla

Voz 1025 23:13 ticos han en la cantera ahora ya está

Voz 3 23:16 cierto si España no está unos días se

Voz 1025 23:18 Panticosa donde están famosas termas de Tiberio también la Guardia Civil dio orden de evacuar el hotel que había porqué había alto peligro de aludes lo evacuaron y efectivamente el además evacuarlos se produjo en la luz pues aquí porque imaginaros lo que hubiera pasado me ha pasado en otras temporadas también en Llanos que saquen a la gente al otro lado y no lo han podido no han estado creados volverán a estar los seguramente claro lo del

Voz 3 23:41 en el otro lado sistema hay muchos

Voz 5 23:44 la luz destacaron Cuidad cuando hay una pared

Voz 1025 23:46 de más de treinta grados de inclinación al lado de una carretera nacional suele recibir fuertes nevadas es cuestión de tiempo con treinta grados de inclinación que caiga Procris claro

Voz 3 23:56 gracias señora fuerte abrazo activo

Voz 14 23:58 sí

Voz 3 24:01 sí

Voz 1025 24:04 venga que seguimos con bicicleta aunque teníamos muchas cosas que preguntar de Javier que decías te vas al norte no y que en el norte que quería saber cómo era eso

Voz 0765 24:12 claro hará de a América Central se ha puesto de Nicaragua Honduras Salvador Guatemala México Estados Unidos Canadá la frontera ganaba Constantino nuestra llega en diciembre para tenerlos todos los meses invernales para llegar hasta el Ártico saque y lo bueno es bueno lo bueno no bueno sí bueno también es bonito no pero en bicicletas frío pero bueno yo que conozco bien que no va

Voz 1025 24:35 sí

Voz 0765 24:36 está muy bien de carreteras de instalaciones de todo pero frío hace mucho frío pero bueno también hay voy preparado no por ejemplo es patrocinadas me hace una ropa especial llevo una bicicleta más dijera voy con carrito Witt preparados siempre con la misma bici Orbea me mandar una nueva ya Estados Unidos la ligera carbono carbono sufre menos con la temperatura espesa como nueve kilos menos que la mía la rueda suma gorda sitio es decir no

Voz 5 25:00 lo demás gordo si mucho más a las que tengo ahora

Voz 0765 25:02 bien bueno pues voy con calma no te norte que iré llegue al honor te dicen no Apolo polo norte magnético el Ártico Icomos el mar Artico estará helado pues pues llegar bastante lejos no hay otro

Voz 3 25:15 no depende del frío deprisa dos mil kilómetros de invierno en Canadá

Voz 0765 25:20 te iba a decir entonces a lo mejor cuando llega no Aranoa con el nombre tú algo así bueno que está en el mar Artico pues amor cuando llegué allí me encontré con fuerza sigo o ahí termino termina una médica porque todavía no llegamos

Voz 1025 25:31 Eric Brey encarará caras irás hileras dando vueltas hoy línea recta ahí arriba

Voz 0765 25:36 hoy por hoy los Territorio de Yukos los territorios noroeste y más o menos para Rivas que Canal ganando claro es enorme

Voz 1025 25:44 la zona de Vancouver Vancouver Ailanto todos esos aspectos

Voz 0765 25:46 hablar de Custo entraré pues del estado de Washington Estados Unidos para arriba para ir ahí a para arriba claro Jam demasiado duro es hacer uso en invierno como a poner hacer fuera pista

Voz 5 25:55 el problema

Voz 0765 25:58 viendo lo mal lo más que hay creo que son setecientos ochocientos kilómetros sin ninguna población IDAE pues eso es lo que te pillen con la campaña pero bueno los osos y los lobos pero lo bueno es que los osos duermen invierno lobos

Voz 1025 26:09 también preguntaba

Voz 3 26:12 pero tú echar entre lideraba en invierno porque la cremallera de la tienda de campaña no pasa nada

Voz 0765 26:20 porque en África por ejemplo leones tú estás dentro la tienda campaña y los leones merodean pero no te atacan

Voz 1025 26:25 ah mira va a ser que tú sabes que es la una de las grandes anécdotas de Chema de José Luis en la en todos los viajes a África es que se les ocurrió acampar entoces para aprender a escuchar leones se interrumpió en el momento que quiera no

Voz 5 26:41 que si quieres no que estábamos acojo

Voz 4 26:43 no porque León pensábamos que estaba a cien metros de la de la de la tienda y nos miramos los dos qué hacemos qué hacemos lo que es no ocurrió fue echarla echar el mayor mayor Ariel

Voz 0765 26:56 a Castro tras el aspecto lo hice lo cuando haces una zona gay leones en África en Tanzania especialmente esa zona dicen tuvo la noche en campaña cuando lo hagas de guía al lo cuando hace calor no vayas a cero al amanecer al atardecer porque lo leonés es cuando hay una también aclara que el calor pero soy de lo tienes

Voz 5 27:14 y con eso no una vez cumplís sí sí lo máximo posible hace muy

Voz 0765 27:19 mucho calor pero bueno casadas a las ocho de la mañana ya hace calor cuando lo no se vayan a sombra no pero pues lo lo has ahora a mediodía lo que pasa es que está lleno de moscas S

Voz 5 27:28 sí claro si si no hay descanso

Voz 3 27:31 o sea lo leonés quedamos a moscas y tuviese algún susto con León ahí no yo abrumador

Voz 0765 27:40 Nos lo único que he visto en Namibia del guepardo pero bueno eso es muy bonito pero no es un león leopardo no dicen en León por ejemplo ataca cuando pues cuando salen a cazar el leopardo es más oportunista que aunque estés durmiendo si te vea a cazar de pero lo tuve la suerte bueno encontrar

Voz 6 27:55 no

Voz 1025 27:57 cómo encontrar te lo de no encontrar otra vez pues bueno aún

Voz 0765 28:01 un elefante que vino en el Kalahari arreglarme el agua cuando estaba por la noche una campando mientras yo cocinaba que fue tan gracioso yo cuando el hornillo hacían mucho ruido estado el frontal cuando me di cuenta tiene elefante a un metro y medio y claro porque huelen el agua

Voz 5 28:14 a usted eso claro es un Dinosaurios impresionante yo creo que cogí la olla donde

Voz 0765 28:18 estaba la pasta hirviendo y me fui corriendo para atrás elefante está tan cerca que sin mover las patas con la trompa cogió la botella está la gasolina y donde sale la Hornillo no y lo zarandeó y lo tiró y se queda allí se fue pero bueno en el Kalahari están acostumbrados a los safaris estos a las personas no deben como si no nos acercaría

Voz 5 28:35 vamos no la pregunta es qué qué pensamiento tienes cuántos años piensas esta aventura digamos de vuelta al mundo

Voz 0765 28:42 yo galgo son cálculo lo tiene no llevo ocho años en año y medio la con la bicicleta pero antes ya estuve como dos en África haciendo fotografías haciendo este tipo de cálculo que tres años más y luego me pondré tengo muchas ideas ideas tienes para después unirnos

Voz 5 28:57 sí pero te pasa un montón

Voz 0765 28:59 sí sí claro bueno pues no es tanto si hace tres años está iguales todos no

Voz 1025 29:04 Muñoz gracias a Dios es él ya no tiene pelo

Voz 5 29:06 sí tres años tres años más y luego que yo un proyecto nuevo estaño Brass América ojalá adiós alpinismo me gusta para cumbres ahí va gusta mucho bueno a lo mejor determine me voy al Himalaya usted era cojonudo que dije

Voz 4 29:22 estaba haciendo un curso de abogacía por on line

Voz 3 29:24 cuando llegue voy a ejercer de abogado presentar registra

Voz 0765 29:27 pero no no pues ya se verá

Voz 5 29:29 mira lo bueno está claro que ahora vas a cambiar la bici por la montaña y hago bici de montaña ya hablábamos montañas invite pero tú quieres hacer luego has dicho que ocho mil alpinismo malayos miles se Milan

Voz 0765 29:40 no a al altura sino pues montañas no dedicarme pues

Voz 3 29:43 ah bueno ocho años

Voz 1025 29:46 dando brincos por la montaña ya son ya lo ves

Voz 3 29:48 ya otros ocho años ya que era muy lenta

Voz 0765 29:52 lo mejor viajes más cortos no es cierto un viaje como estoy haciendo ahora de estar nueve años de seguido una vez en la

Voz 5 29:58 no recuerdos el primer día todavía no

Voz 0765 30:00 decirle dama acuerdo que lo sufrí me dolía todo el culo la manos el cuello llama

Voz 3 30:04 a la gente saliste pero cuentan a la gente porque yo empecé en Indonesia

Voz 0765 30:09 es decir aquí una las primas estabas quite yo fui Vidal broma Arena rampas ahí del veinte por ciento yo con la bicicleta que pesaba sesenta kilos y que nunca me ha subió la bicicleta con alforjas daré puedo días con el calores e Indonesia decir pero cuando cuando llegué arriba y en una curva de repente ves el cráter con el broma con la fuma Adela y todo dije esto merece la pena ya pues bueno pues pues eso no que acordadas acordarse cuando no viaja que hay momentos duros pero iban acompañados siempre de recompensas entonces bueno para que no les va ganando

Voz 1025 30:39 se llama a que llaman momentos duros a momentos duros sicos de esfuerzo todo de todo

Voz 0765 30:44 Lola a la malaria al hace poco pasé un dengue y pues cuando en Nigeria me atacaron porque es impensable que un terrorista

Voz 1025 30:51 yo me acuerdo bien terminado estén una iglesia Iglesia que que bueno Diana

Voz 0765 30:56 el ataque a católica justo estaban pues la gente allí un para protegerme de la gente que me quería a peligroso no llegue con la bicicleta cargada y todo el mundo salió corriendo pensando que era o no una estampida terrorista la policía sin tener un obispo gracias al obispo que Messi pues había está en Ávila lo típico no como los obispos Italia o en España me escribe una carta en dación para todas las parroquias ya me escoltaban todas las parroquias de pueblo en pueblo hasta que conseguía la afrontará con Camerún y no pude salir de Nigeria porque estaba el ébola se tuve que estar en cuarentena cinco semanas atrapado y mi madre en películas en un periodo de que me va renueva imagínate animal hay mi hijo

Voz 3 31:31 no queremos la verdad pero bueno era terrorista llora pillarle bolas pero pero no había pilla o la malaria hace poco he tienes crisis

Voz 0882 31:42 en algún momento crisis de proyecto en cine uf ya estoy

Voz 0765 31:45 todos los pilotos me lo da hace poco uno de los ocho años en ningún momento duro cuando ves a la hasta que conocí una chica viaja dejó todo Bolo Bolo la indaga una bicicleta era Majadahonda ella también hicimos dos años y medio y cuando lo lo una separación siempre es dura además yo justo iba a cruzar ingería alcohol muy todo

Voz 4 32:03 gusta África a tener mal de amores te fuiste

Voz 0765 32:06 no lo hice con ella pero nos hicimos juntos desde

Voz 5 32:08 de Ladakh en la India que sólo siete más uno y todo el mundo en un castigo precioso increíble

Voz 0765 32:13 de ahí hicimos hasta África al oeste y bueno pues ahí sacaba el amor no separamos yo continúe y fue un momento duro pero nunca ha dicho yo esto lo dejo al revés hay me acuerdo muchas veces el que lo duro viene acompañado de bueno entonces lo mismo no

Voz 5 32:24 oye es lo que más lo más duro para ti cuando vuelves cuando regresan es decir porque claro tú estás habituado llevas muchos años haciendo este tipo de vida

Voz 3 32:31 aterriza Simon quiso que te resulta más duro o crees que vas a poder adaptar no

Voz 0765 32:37 bueno pues adaptar matarme a lo que es

Voz 5 32:40 el día el estilo de vida de muchas personas lo normal

Voz 0765 32:43 eh nunca lo he hecho y no creo que pueda pero bueno pues vivir en España de otra manera pues pues una idea me gustaría mejor vivir un poco en el campo como sería eso

Voz 5 32:51 o pues yo qué sé si viene viene sí sí sí la Copa hemos creado tiendas de campaña hay suelo aquí también tenemos que se quedó los no sé que dormir en el suelo aquí no va a tener en verano a perfecto ese sitio no las vean con muchas de un sitio aquí para acampar sería a lo más lo más difícil de llegar es

Voz 0765 33:12 porque ahora por ejemplo venido para seis días Si ya

Voz 5 33:15 despedía mi padre mañana a mi madre también cuando vengo yo no vengo de

Voz 0765 33:20 eh con mi casa con mi vida vengo aquí pues compromiso tienes que verá latía tienes que ver a no sé quién es que ver a los amigos a los hijos de los amigos porque ya los amigos tienen hijos

Voz 1025 33:29 claro esas cosas pasan no no te vayas que seguimos aquí si lleva aquí sigo pero es que me tengo en Birmania a José Luis Angulo oye vamos a aparcaba cerdita Angulo aunque no tenga nada que ver la tiene es una aventura

Voz 15 33:42 muy viajar desde

Voz 5 33:44 sofás

Voz 16 33:46 los litros de José Luis Angulo

Voz 3 33:50 bueno muy bien libro Hessel y no se viajar en el sofá porque no sé dónde voy a estar en Birmania en algún lugar hola José Luis buenos días

Voz 17 33:58 bueno cómo estáis muy bien

Voz 1025 34:00 dónde andas

Voz 17 34:03 el año de el maña bien en contextos nacionales de ahí al vamos hacia hacia pagano los sitios top ten en cualquier viaje que se haga a Birmania igual no pasa nada nada alejaremos durante cinco seis suele estar por el por el río ayer Guardiola bueno pues la columna vertebral de este país que muchísimo al Rayo pues las comunicaciones fueron difíciles no digo tragos eran pero con aviones y demás bueno pues el río ha sido una columna vertebral durante años dos mil kilómetros hable nacen las estribaciones del Himalaya ahí bueno durante la época británica hay mucho pues pues como digo ha sido el el lugar donde la gente se comunicado semanal acción muy bonita para llegar a bueno pues ese lugar quiera más el el cinco mil pagodas icono escucharte nuestros derechos que se conocerá el país a auténtica lecciones

Voz 1025 34:58 oye que Birmania convertido mucho Luis en un país muy visitado por españoles verdad

Voz 17 35:05 pues sí fíjate curiosamente bueno estamos en Mandalay llevamos aquí un par de días de tres ya manejaba como digo nos vamos bueno pues alguna pagoda algún Monasterio en la gente que está en las puertas de algunas vuelvan a surgir alguna fotografía algún giro pues bueno eso salen algunas palabrotas en España o sea que eso era sinónimo de que de que el turista cuando está llegando desde Pagaza andador dinerito porque ya te digo que no es mucho pero bueno pues lo típico de la André como hace ya más

Voz 1025 35:36 de hecho nada pero que sí que sí

Voz 17 35:38 esto que nuestros idiomas no hacer un sino que para para nosotros españoles pues es relativamente barato no están pocos supermartes pero bueno es lo que está muy muy agradecidos no no tiene gana la clasificación turística que puede ser pues Tailandia o Vietnam país de ir algún relato tiene ese momento sobreros la época pocas pues buenas para para viajar nada lo estamos dotado bastante

Voz 1025 36:02 oye en la semana pasada te quedaste con un protagonista que tenías que tener a poner Obama que era Faustino Rodríguez que nos está escuchando y por qué nuestra agita Faustino da patada que me voy a entrevistar llora

Voz 17 36:15 bueno pues Faustino otro o de mi generación no lo puedo olvidar que es otro amante de de bueno pues de vez en cuando con cierta frecuencia hacer pequeñas grandes locuras y bueno pues nos ha metido en organizar esto lleva varios paritorio haciéndolo en la pasividad que tiene en Marruecos me particular que tiene sacando en vehículos dos caballos y caballeros pues Yaris pero tiene que ser pues Citroën vehículos que para los que como yo tenemos una cierta edad tripartitas toda una generación pues son vehículos muy muy emblemático es que ser ese vehículos casi hecho de plástico pero que trabajo en la ciudad y el dos caballos en marcha están tan particular pues también también pues fue muy muy muy significativo para una generación hija opinó porque está todo muy buenos amigos ideas de Sevilla que donde el buenos y tienes una voz enseguida de raíz que por lo que yo sé que ya llevo pues suele y bueno que la gente quiera pues hay que dejar días al proponer porque claro pero enfermedad espita les pueden donde lo cultural

Voz 3 37:31 bueno Faustino qué tal estás buenos días

Voz 1025 37:34 qué tal buenos días buenos días ha encantado de saludarte cómo se te ocurre que lo que el Cáceres organizar un rain con dos caballos bueno Juanjo que hay variantes puedes ir con Diane se hizo con un me y verdad sí

Voz 18 37:45 bien lo que se llaman los ricos ahí Somaen Dos caballo el Diane seis mear y que como dice Jose Luis ese coste de plástico

Voz 1025 37:55 claro oye José Luis L quiere darle una pregunta por ciento de despido ya porque te va a conferencia a Birmania el barco pero bueno

Voz 17 38:05 pues nada ella o me encanta que lo sobre los dos a la que pueda ha apuntado libros pues nada situarse después comentado libro claro tongo no es un libro de George Orwell el agua escritas en mil novecientos ochenta y cuatro es bueno el dieciocho en la época colonial en un precioso libro que se llama Vicente tener una novedad concederse la reeditando en España circuito te mucha gente la que pedir con la que ya de aquella época seguir un autor muy conocido y novecientos ochenta y cuatro por este Gran Hermano también que polvo vigilar todo lo controla y recomendó pues palos así que os ahí

Voz 1025 38:45 muy bien

Voz 17 38:48 y nada que que vaya Hayes Nos vemos también en unos días

Voz 1025 38:51 venga cuidado te mucho hasta luego José Luis estaba dejamos ver Armani nos vamos para Marruecos e fascinó una cosa importante el dos caballos el deán seis duerme Ari os similar lo pone cada uno no no es que tú los K

Voz 18 39:05 claro claro la idea surge porque yo fui un usuario de Hungría en seis de mi padre dice locura fui a los Alpes Pirineo fui Argelia al momento fui a Marruecos bueno eso hace muchísimos años ir y no hace mucho pues pues dirige a mi me gustaría después de haber viajado con mucho tipo de vehículos me gustaría volver a contarme dos caballos me buje un dos caballos y a partir de ahí tuve yo estoy buscando buscando Ivica hay que hay una cierta afición que ahí hay un prototipo de persona

Voz 1025 39:36 mira yo yo lo tengo pero para scalextric ojalá lo hubiera de verdad pero yo sí

Voz 5 39:41 yo yo estuve allí yo estuve hundían seis también herencia de mi padre también eh sí

Voz 18 39:47 pues eso hay un prototipo de gente que quiere viajar de otra manera ahí escuchando el ruido de los motores en marcha Hay tranquilamente y lento y además divertido entonces buscando buscando fue encontrando gente y el año pasado montamos la primera ruta este año hemos montado la segunda Hay bueno viene gente de toda España nos juntamos en Tarifa y a partir de ahí pues con un itinerario determinado no nos metemos en los caminos más insólitos Marruecos porque además este tipo de vehículos se meten donde sea ya de malos arregla quién sea que no y un todo terreno que yo que tengo

Voz 1025 40:24 en África África amigo te arreglan cualquier cosa a cualquier manera y al hospital de Lord

Voz 18 40:31 sí los todo terreno de hoy en día con tanta ordenador evitando

Voz 1025 40:34 ahora no lo mortificáis Beto

Voz 18 40:37 este tipo de coches ya te digo un alambre y cuatro cosas el asegura que sea y bueno es muy divertido y además llevamos La Tessio pueda porque claro hay gente que sabe de esto estoy con dos faro que te salen por fuera de la caja día ir el ruido así que has citado hasta en particular pues bueno es una forma diferente de de de de viajar de meterte en el mundo de del viaje en fin es divertido Iggy Ésa fue la filosofía con la que lo lanzamos y al final te das cuenta de que hay más gente piensa igual y hay un alrededor de esto hay pues un grupo de de de gente que ama su coche que Le gusta viajar con él que que bueno que nos metemos el camino donde era final siempre sale

Voz 1025 41:25 está muy finos

Voz 1893 41:28 a veces entonces en el viaje porque son siete días dos mil cien kilómetros creo más lo que es lo que porque alzas no por persona acompañante que son seiscientos cuarenta y nueve euros por persona vehículo dentro ochenta euros por acompañante que es lo que él

Voz 18 41:44 bueno pues ahí bien incluido lo que es el el paso de del Estrecho lo que son los alojamientos lo que son la las comidas durante el viaje un mecánico que llevamos porque sabe siempre da más garantía igual un poco lo que es el saber hacer la ruta revela que las el te vaya acompañada hay gente que tiene un coche de esto pero a lo mejor las excursiones alrededor de su casa no se atreve nunca una aventura destacar

Voz 5 42:10 aquí pues vamos a acompañar

Voz 18 42:12 dado vamos a disfrutando del recorrido vamos a hacer también una serie de desafíos durante la ruta para los que quieran pues bueno hacer tal fotografían tal sitio hacerte una foto haciendo un té a la menta no se resiste en una serie de cuenta y al final pues pues se dan unos premio en una serie de cosas que que hace divertido divertida la la aventura no ahí disfrutar de de de viajar de esa otra manera que indiquen lo que implica viajar con desea características

Voz 1025 42:42 claro muy bien oye por si queda alguna plaza la gente que se queda apunta donde lo tiene que hacer

Voz 18 42:47 el equipo puede puede mirar en la en la web al tus punto com cómo es eso

Voz 1025 42:52 al vent con v punto com

Voz 18 42:54 sí al punto com entra ahí ahí tenemos un vídeo del año pasado velas

Voz 17 42:59 a lo da todo como no como en las organizamos exhibe toda la

Voz 1025 43:03 oye a lo que hay claro pues mucha suerte Faustino y a partir del dos caballos muchas gracias venga hasta luego

Voz 19 43:29 la sangre Gerber cuando un soldado veinte

Voz 1025 43:32 qué sabrá Alejandro de batallas Aristóteles

Voz 19 43:35 el no siempre se gana con la espada la Filippo a veces conviene usar la cabeza

Voz 20 43:41 SER Historia con Nacho Ares todo lo que quisiera

Voz 3 43:45 es la historia la matriz

Voz 20 43:47 el domingo en la Cadena Ser

Voz 21 43:50 el ladrón está en el tren y el águila de la ley se encargara del de manera que el dinero está en su bolsillo pero usted vigile su bolsillo

Voz 22 43:59 todo es mentira

Voz 5 44:03 con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 1025 44:06 por el momento el concurso el momento mágico por cierto que ahí ganador de la mentira de la semana pasada en total al final tres personas acertaron a esa hemos hecho una sacada

Voz 3 44:21 ve a la larga ya gastados que tanto quería decir que ha ganado me hace mucha gracia hagan

Voz 1025 44:29 dado Pijus Magníficus que dijo la mentira es la conexión aérea en globo entre Barcelona e Ibiza Izar vieja Kaká dio con ese nombre

Voz 3 44:40 bueno pero ha salido uno de los todo y ha ganado

Voz 5 44:43 para que veáis que no somos Tel Afar ha querido que sea Pijus Magníficus el que el que el que haya

Voz 1025 44:49 que por cierto ha ido a su cuenta dice amigo de Poncio Pilatos hago un cameo en la vida de Buenos Aires

Voz 3 44:54 en la víspera del ganador de seguro que todo lo que cuenta es mentira también con más razón para darle el premio muy bien bueno esta semana vamos a Guatemala a mí

Voz 5 45:08 ya porque además

Voz 3 45:11 en Viena

Voz 4 45:14 tanto unos meses por allá por Guatemala y a lo mejor le damos alguna idea para pasa que el tiene que saber que no todo lo que vamos a contar en esta sección es verdad esta sección se llama No todo es mentira

Voz 1025 45:24 claro vamos a contar cosas si alguna de ellas y si la abierto tal vez nos tienes que decir en arroba Ser aventureros en Twitter arroba Ser aventureros cuál es la mentira entre todos tesoros seamos este espectacular la aventura de viajar una historia ilustrada de los viajes desde las civilizaciones antiguas hasta el siglo XXI de ediciones beca

Voz 3 45:42 míralo si te daremos un libro un libro un libro de pues yo ve con mi sección va mirando vamos a votar

Voz 4 45:50 Malaya un sitio muy especial un lugar que se llama El Mirador El Mirador son unas ruinas mayas que se descubrieron hace relativamente poco estamos hablando del año en mil novecientos veintiséis

Voz 0765 46:01 tuvieron unos chicle leeros unos daban que

Voz 4 46:03 daban por la zona estamos hablando de una enorme una grandísima ciudad en la que vivieron de cerca de doscientas mil personas que tiene la pirámide más alta del mundo maya y la pirámide más alta del mundo con setenta y cinco metros muy está relativamente cerca de al norte de al hacia la frontera con con Méjico y al cual sólo se puede acceder de Don Manel las o caminando que estarán tres ya lo hizo hace unos años el el la expedición

Voz 23 46:32 al al al mirador en helicóptero

Voz 4 46:36 ahora se puede ir porque

Voz 0765 46:38 durante unos cinco meses al año

Voz 4 46:40 un equipo de arqueólogos de con Richard Hansen a la a la cabeza trabajan un montón de gente hay trescientas cincuenta personas trabajando de los cuales la mayoría son científico de cincuenta y dos universidades distinta porque estamos hablando de un gran hito un gran descubrimiento del del del del mundo maya o una ciudad que representa muchísima más radical en la más conocida más de trescientos cincuenta mil personas al año van a visitar la ciudad ética alíe Iftikhar es una pasada es un acceso muy fácil aquí es más difícil llegar como digo son tres días caminando se puede con uno acompañado por burros por el camino va viendo en en en los claro de de de selva vas viendo como pequeñas pirámides son abriendo pirámides a las que está cerca es muchas veces están huecas porque ya han venido los Wichert los saltadores de tumba para sacar restos que hay a veces a veces cincuenta Se encuentran enterramientos encuentran vasijas a día de hoy todavía se encuentran restos de después de tres días caminando por la selva durmiendo en la selva se llega a El Mirador y es impresionante ver esos estructura

Voz 0765 47:48 enorme son hombres que la mayoría de esos estudios

Voz 4 47:50 estructura todavía están cubiertos por la vegetación pero cuando lleva llegas arriba ves cincuenta sesenta setenta kilómetros a la redonda de selva virgen pues te das cuenta que estás en un lugar muy especial todo lo que hemos contó de eso no tiene que ver con el Mirador pero no todo es verdad algo de lo que hemos contado en mentira

Voz 1025 48:12 voy a voy a lo sabéis arroba Ser aventureros en Twitter y no decís que es lo que tiene os ganáis el libro venga un minuto para encerrando con tengo que luego viene ya Javier Gregory nos has contado todos tus planes historias de superación porque al fin y al cabo cuando te da un Yuyu ya estás tú a mitad del camino solo te tiras para adelante pero sólo han conseguido ese dinerito que nos has ido contando otra tocado trabajar por el camino quiero decir alguna vez has tenido que parar bicicleta joven pues aquí o trabajo hondo como

Voz 0765 48:44 por suerte con la fotografía ambos aviones lo comentamos con reportajes en Sudáfrica tuve la suerte de sale un programa televisión y famoso me reconociera Allá tú eres el ciclista

Voz 5 48:53 en serio si un nombraba muy bonito un reportaje

Voz 0765 48:56 esto y bueno pues ahí me salieron patrocinadores y uno de ellos aportó dinero

Voz 1025 49:00 qué me estás contando Seat ha salido estos histórico te salen patrocinador en Sudáfrica donde