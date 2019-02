Nadie Sabe Nada: Dos títeres en Lamparís (09/02/2019)

Voz 0169 00:00 bueno pues buenos días a todos sus buenas tardes buenas noches porque ya se sabe que esto sí que es emiten ahora mismo en las

Voz 1 00:05 SER pero cualquier hora del día

Voz 0169 00:08 qué lugar del mundo estarán en estos momentos viéndonos esto es el Nadie sabe nada Berto Romero buenas tardes

Voz 1 00:13 buenas tardes Sim

Voz 0169 00:15 qué bien dicho no me gusta

Voz 1 00:18 a ser consecuente muy bien vocalista

Voz 0169 00:20 yo creo que sin más dilación esto merece una explicación Ismael Serrano buenas tardes

Voz 2 00:25 buenas buenas tardes un aplauso para Ismael Serrano

Voz 3 00:29 a pie muy amablemente ha aceptado la invitó

Voz 0169 00:33 John de váter sessions aportando todavía más cálidas

Voz 1 00:38 cabe a este incipiente espacio que yo no sabía cómo definir pero no está dando grandes satisfacciones pues si como tú has dicho antes de empezar la grabación y esto huele a Grammy Latino así es que sí

Voz 0169 00:50 huele huele este valle a Grammy Latino oye ni ni que sea por justificarlo Ismael es cierto que en los baños la reverberación ante lo hablábamos es propicia para para Elsa ya no sé si para componer has compuesto alguna canción en un baño

Voz 4 01:06 no no yo no he compuesto pero es verdad que el cuarto de baño tiene son deben ser los azulejos sólo así de alguna reverberación espacial yo creo que sigue San debido componer

Voz 0169 01:14 hoy grandes canciones además es tiene su punto

Voz 4 01:17 tirador porque no saber hasta en el baño no desconecta eh oye ir

Voz 0169 01:21 qué pasa por su cabeza si es que ha pasado y que después de actuar yo que sé en grande en teatros de España auditorios de repente un baño con como el como le tu cabeza eso bien o mal no justos estaba pensando esto mientras hablaba

Voz 4 01:36 de que verá curioso no después de recorrer grandes teatros acabar en un cuarto de baño es como un colofón podía ser retirarse ya decir ya que aquí en el cuarto de baño ya Jazz uno se puede retirar ha llegado a lo más alto que profesión

Voz 0169 01:49 al Ismael boquetes y si me apunten me apunto y luego me pregunta qué quieres que cante di entonces como una responsabilidad no digo que como pedirle algo a mi me gusta todo lo que tú quieras no claro

Voz 1 01:59 lo que que claro claro no lo entiendo como que contratar los Rolling Stones no hay realmente no

Voz 0169 02:05 además que son maño quiero esta Hinault no se te ocurre cantar mi yo no puede sonar según qué temas

Voz 3 02:12 entonces hemos dejado a a Ismael

Voz 0169 02:14 lección evidentemente de su repertorio lo agradecemos sinceramente bromas aparte y ITER vamos a escuchar Tíncer yo mismo voy a hacer de técnico

Voz 5 02:26 y

Voz 6 02:28 eh

Voz 5 02:32 si te das los árboles del parque seguirán creciendo Baser este otoño dos no edad soledades se dieran mentiras seguiremos pocos metros solo hombre era Omega yo como siempre seguiré cerrando paredes y recuerdos la aparente era retirarme era tiempo todo dormir en la calle de Bezares otros fuegos la CDU seguirá creciendo de devorando vidas haciéndola como otros cumplirán los planes que traza dos que no terminamos haciendo lo suyo seguirás llorando olvidando todo aquello que aprendí nada será el Mini Yo Dona

Voz 1 03:57 nuevas canciones

Voz 5 04:00 salgo no quizás lleve tu nombre nuevo simulacros nuevas concesiones si te da dos árboles que se seguirán muriendo eran bien mi fe seguiré olvidando las edades e ir de casa y quizá en tu vida haya quienes esconda cansancio todos sus temores o quizás tantas tantas cosas seguirán pasando que quizá las cosas no tanto tantas tantas cosas pero si te das estos días era esa sucia la franja de playa que que era cuando tú te has ido cuando el mar se aleja Irán agrega baja yo estaré calzado y quizá más bien diciendo en estos días muerto tantas cosas seguirán pasando que no nos quedan viertan todo tanta tantas cosas

Voz 0169 06:05 pues oye Ismael muchísimas gracias que

Voz 4 06:07 eh qué sensibilidad de fíjate un baño que clima se puede crear en un baño pensando eso justo es momento romántico sí sentado en la taza de un váter poco momentos románticos habilitarse

Voz 1 06:19 pueden hacer una una bonita historia en un baño sí que que nunca acabará

Voz 4 06:24 por no no no no no no no yo esto lo veo para para gira en lo quiero incidir en tu creación artística pero un escenario con un baño de acuerdo hay una peli de Woody Allen no donde un tipo para cantar opera tenían hemos

Voz 0169 06:37 es una lucha en el escenario acaso no sólo cantaba bien debajo de la ducha

Voz 4 06:41 dentro en una gran gran teatro Le montar una dulce el piel salen pelotas se pone tan yo también montaron cuarto de vale la tacita en mitad de la está ahí

Voz 1 06:50 gran día para el arte palo fabricante de sanitarios también muchísimas gracias gracias muchas gracias Ismael Serrano acabamos Payá

Voz 2 06:59 en la Cadena SER presenta nadie sabe nada

Voz 7 07:03 programa a priori deudor con Andreu Buenafuente y Berto Romero

Voz 8 07:22 bueno bueno bueno pues ya estamos aquí gracias es muy amables eh

Voz 0169 07:27 este es el el el grueso del público porque sólo tres personas a bordo no han podido estar el en el interior del baño representando como antes decíamos a todo el público cárnico que ya porque inicia joder esto es lo que yo había comprado yo no he comprado ir a un programa donde no

Voz 1 07:43 presentadores que Benito tía de verdad yo me emociona un poco en yo también yo también me emociona un poco sólo recuerdo una vez que me que me a tanto en un baño ya fue después de un periodo de estreñimiento fuerte que acabé llorando si oye antes no lo que vi comentara Ismael me estaba guardando ahora de una historia de hace muchos años de una compañía a mí mía de trabajo compañera que me dijo un día no me lo invento dice tengo un problema grave que es que mi marido

Voz 0657 08:14 se acababa de casar inicial ha dado por la guitarra mi marido se acaba de casar no no no sea el problema era grave de verdad

Voz 1 08:22 ella acababa de que era un paréntesis pero no lo marcado bien no me parecía un problemón me dice mi marido

Voz 0169 08:29 con los acabamos de casar y le ha dado por la Guitar entonces dice que sólo puede tocar en el baño y digo dónde está el problema dice es que igual se tira de tres horas

Voz 1 08:41 un álbum doble allí dentro no

Voz 0169 08:43 dijo otra la roca sessions yo les dijo mira esto no puede ser no podemos empezaron a convivir sabes no puede ser que iniciamos un proyecto de vida en común hizo usted todo el rato el lavabo

Voz 1 08:54 la verdad es que yo no estoy en tercer bis

Voz 0169 08:57 y él decía es que aquí suena bien no me ha venido a la cabeza

Voz 0657 09:00 es los baños como lugar de peregrinación qué tal está bien todos y todas para luego no todos bien yo estoy muy resfriado así muy muy muy resfriado

Voz 0169 09:12 pues yo tengo un

Voz 1 09:14 claro veo venir el chiste pero es igual yo tengo un un lado de la nariz tapando a la vez y el Barça nada comedia nariz respiro como como alguien normal con dos Narita

Voz 0657 09:29 claro que tengo esa sensación tiene una fosa tapada es una espiral a la derecha derecha es una sensación muy jodida no te son problemas de primer mundo eh claro claro que lo estoy

Voz 0169 09:44 ahí ya tienes una fosa está te tienen que aplicar la memoria histórica una fosa no solo

Voz 1 09:48 la memoria esto quiero decir me entiende no vaya que lo apliquen lo que sea pero ahí hay que entrar con Barrena están ya ya ya ya me por eso mi a lo mejor nota de voz habitualmente muy bonita hoy un tanto tomar bueno pero pero los refieran siempre dan personalidades hijo a mí todo me da personalidad como novedad belleza es lo que te contaré la historia de dos amigos valencianos que están

Voz 9 10:09 aquí de público eso pero

Voz 1 10:12 ahora qué buen titular contaré la historia de dos amigos no es vender más seguro que seguro que suelo y la gente se va a quedar una hora esperando que oye me gustaría probar todos bicha artilugios tengo mi mi timbre tengo esto poder esto es como los aviones te lo tengo dicho no se puede despegar sin comprobar el mental If la última novedad

Voz 0169 10:36 es un aparato de tema tecnología

Voz 1 10:38 podéis ver visita al modular termina si si mutan modular lo llamaban entonces es un artilugio es un Celemín eh digital que ya es Le he pedido al equipo de técnicos de la Cadena Ser que Mel

Voz 0169 10:52 que cojan sonido

Voz 1 10:55 lo que viene a hacer conciertos para que se escuche bien se entonces así

Voz 10 11:01 gracias a ver al equipo de llegó Borut

Voz 2 11:04 micro

Voz 1 11:11 ya rock'n'roll sabe y a ver si los podéis micrófono también el objeten

Voz 11 11:16 cuidó con todo todo con lo que pueda hacer ruido

Voz 1 11:19 eh yo sí lo hacen las orejas por cierto reto

Voz 0169 11:24 tímido mensaje que tuvo una ilusión me dice además que tú no Ice T comprado flautas mal Progrés

Voz 1 11:30 lo que a mi a veces como como

Voz 0169 11:33 como una expectativa no de atraen verás ya M

Voz 1 11:35 contra gente en actuaciones Mirian si diciéndome al el otro día en

Voz 0057 11:41 donde fue que estuve en Avilés si bien

Voz 1 11:44 en unas personas y me dieron una guitarra de los chinos pequeñita compré de siete euros has traído no la tiene

Voz 0657 11:50 con todo respeto lo digo pero

Voz 1 11:53 la regalé será regalado un niño hombre volátiles a regalar niños que no con las yo no meto yo más tras Torradijo años metió la cabeza loca hombre está la guitarra de juguete y sonaba bien si bien no placidez de dicho bueno pues muy mal cuando te den algo para mí también lo porque yo guardo los regalos Patín no porque yo también tengo la obligación de cuidarte vale vale vale vale pues nada una pistola pacto dispares no no ya está pero la pistola no haces música o la guitarra puede te pueden matar igual más lento pero bueno pues vamos a atacar la urna igual cosas de las cabezas

Voz 13 12:39 estamos

Voz 0657 12:40 Teatro Lara de Madrid hemos vuelto a Madrid estábamos en Madrid antes estábamos en Barcelona si no sabe estamos en Barcelona ha

Voz 1 12:50 así no en Madrid ya estábamos estábamos en Madrid no pasan hay una persona que a veces hay una persona que sabe siempre dónde estamos es muy importante porque se con nosotros eh Duero nuestro anclaje con nuestro espacio tiempo correcto venga

Voz 8 13:02 vale bueno dice Luis vaga de Valencia quiero hablar

Voz 0169 13:06 los sobre las gallinas hombre hace esta introducción no punto que tema

Voz 1 13:10 qué te mazo eh no es parece

Voz 0169 13:12 intrigante y fascinante el control de estabilidad que poseen en la cabeza cuando la coges gira su cuerpo pues como los gatos tienen el mismo sistema lo que bien acaba el tío gracias eres mi favorito de los dos

Voz 11 13:27 a Bruno puesto quién no extendió su este el

Voz 1 13:34 Luis eh tú eres vive Mi espetado el favorito también que oyen los que cogido hoy el el que más que bonito maravillosa vamos a ver yo creo que la gallina tiene el mismo sistema que el gato el gato también se vuelve del revés pues en la cabeza el derecho si si no tienes presión ninguna ya que para él lo que está ocurriendo es normal tiene yo creo que la gallina el gato comparten el mismo sistema

Voz 0169 13:54 claro tienen como común en un juego tiene un juego en el cuello de humor que los pueblos y tienen como una brújula en el cerebro no no estabilizador no

Voz 1 14:03 eso un giroscopio un giro

Voz 0169 14:05 tienen un giroscopio en el en el puto cuello ya ya

Voz 0657 14:08 pero yo veo más preparados los animales tecnológicos pero oye yo veo más preparado al al eh

Voz 0169 14:15 se tiene más capacidad de reacción un un un gato que una gallina no me Carlos Gatos Felipe primero que yo no puedo coger una gallina claro sabes eso no no no puedo que tengo fobia

Voz 1 14:23 o sea que te prohibió el médico no no no

Voz 0657 14:26 no me vuelva a fallar yo te crees que tengo una orden de alejamiento niños no hagáis eso hombre va sólo se comenta que el contacto con la

Voz 0169 14:46 con las aves con la pluma me ponen muy duro

Voz 1 14:49 nervioso pues sólo que te dan

Voz 0169 14:51 muchísima grima te da he pasado momentos muy delicados me acuerdo una vez que vino Miguel bosque al programa para dormir una gallina te acuerdas de eso

Voz 1 15:00 tenemos a Miguel Bosé qué hacemos con el que nosotros sólo traemos artistas para hacer cosas que que es uno de los grandes artistas de la historia qué hacemos con el que duerma gallinas nada porque es sabíamos que sabía hipnotizar gallinas sabe comida esta no que dice Si una gallina tú la la puede sitúa

Voz 0169 15:19 es un metro en el suelo mira

Voz 11 15:21 si alguien ahí es desigual de tonto que una gallina

Voz 0169 15:28 era cuál es tu traza una línea de metro en el suelo Hypo ponen una calle primero mucha calma que ya lea estabilizó

Voz 0657 15:35 ya no la gallina Pola patas no no El hombre que susurraba las gallinas y pollos no ya ya hay muy poco apoyo por ello pues no podía de agua eh

Voz 1 15:46 igual sí sí son de una ordinariez gallina Metro Metro en una hacia mi padre por no sé si si si en Familia

Voz 0657 15:54 intelectuales si existiese

Voz 1 15:57 bueno a ver a ver si voy por partes y entonces hace son meto traza un metro pones la ley la en la cabeza de la gallina con el pico en en exactamente la mitad

Voz 0169 16:09 la lectura que hace de los ojos sabes que tiene los ojos a los lados si vale la lectura que hace el celebrities de la gallina que eso debe ser como es

Voz 1 16:18 cardo cobrar la costra ella hace se bloquea si si se prueba prevén lo prueben sus casas la sequedad in Hincada con el pico y allí puesto está bien saberlo si te ataca una gallina y que debate Pepe tiza en el bolsillo para trazar un metro de exacto exacto e como hagas un metro diez centímetros la ataca de te comen no no no no nos saca los ojos porque allí el ojo que le sesenta y el otro cincuenta dice esto es pero de verdad hay ve mi padre

Voz 0169 16:49 sí sí sí Mi padre era representante comercial lo vendía todo sabe casi me vendió un día la broma entonces estuvo una época sin querría comprarte claro claro estuvo una temporada vendiendo gallinas huevos en el sector avícola y me contó una cosa súper Misterios me dice yo no gallina pero al que las duerme bien el que duerme bien Miguel Bosé no

Voz 0657 17:16 de puta tiene me dice es él

Voz 0169 17:19 con el Fontcuberta sabes uno que trabaja

Voz 0657 17:22 allí en la granja donde estaba eh

Voz 0169 17:24 digo yo claro como niño fascinado no todo lo que te cuentan su padre el maravilloso era como Gandalf y digo pero a qué te refieres Papa dice que me refiero dice el Fontcuberta el otro día durmió un gallinero entero

Voz 0657 17:40 el Mago Pop de la sabes dice

Voz 0169 17:43 el pico suelo pico suelo suelo Kiko fue evolucionando y cuando lo tuvo todo todo lo que tiene no dormido porque fueran trescientas gallinas

Voz 1 17:53 le dice a los compañeros que trabajan la gran facha voy Paca abre la puerta del gallinero y pico en la acción porque es una performance una persona

Voz 0657 18:09 todas las gallinas Trinta Kentucky Fried Fontcuberta

Voz 0169 18:15 que hubo cubo alguien que sea no me lo contó mi padre pero ahora tú imagínate la situación más de uno diría no las top ten dejar las así así para siempre así para siempre y entonces no se ve que el propio Fontcuberta querellaron era larga de gallinas he avanzado ya pues lo que hizo algo no se quería hay dos siempre juntos

Voz 1 18:36 más que un truco clásica de leitmotiv es hipnotizar de luego te dicen ahora cuando despierte será una gallina por ejemplo yo estoy piden como Coco a la gallina se puede hacer a la inversa Arkote despierte serás una persona un cliente hola qué tal o lo que es el abuelo por favor que nadie pinte una raya en el suelo hola buenas tardes eso sí sí un poquito de pienso en mi familia la única anécdota de gallinas que que atesora Amos es una de mi abuela que en paz descanse

Voz 3 19:05 bueno lo típico bueno lo típico doblados Berta no no no es mi abuela Alberta no me hubiera María a vale mi abuela María al parecer una vez decapitó una gallina la gallina corrió por la

Voz 0057 19:13 Casas sin cabeza eh

Voz 1 19:16 un rato entonces eso de comentaba mucho en casa la huelga que gracia le cortó el cuello a una gallina la gallina siguió corriendo que eso se dicen se dice qué pasa si se calla unos segundos

Voz 0657 19:28 fue probar una vez solo que con esa gallina bueno pues nada no hagáis cosas malas a la calle

Voz 1 19:36 no sabemos cómo funciona su estabilización pero me Llanos a bueno no sea lleva un ratito ya que habla de animales si queréis seguimos

Voz 0657 19:46 el animal nada

Voz 1 19:48 esto es es el es es es una sección nuevas el animal nadie vale vale venga Rafael García desde Twitter dice que las hormigas con alas sólo salen después de llover porque la evolución les dio alas sola las hormigas más cosas desconocía este dato es hormigas con después de llover porque gilipollas no se ha con alas nos hormiga no si hay hormigas con hablar mal pero vuelo corto vuelo gallinas

Voz 3 20:12 claro es la gallina no huela a saltos largos la hormiga también también hablaron Miguel pues no tiene más hacer

Voz 1 20:19 vale si quieres interrumpido esta sección la doy por muerto vale para decirte anécdota de mi hija pues entonces esto sobre Servibeca estos son vive incrustado

Voz 0169 20:31 la sacó un castillo pata negra común como lo añejo no

Voz 15 20:35 venga vamos ya verás tú la encabecen venían de Adela beatle

Voz 3 20:49 no no hace falta ir granos y luego yo con la boca hemos dado cuenta que un eco no hace bien no hago eco normales un cartel de la Cadena SER pocos ese tipo poco veo que se caiga ahí yo ya con lazos regla de cosa que

Voz 16 21:06 el otro día mi hija Paula llegue me dice papá yo quiero ir a Lahm París como Lahm París quiero ir al Lahm París pero que es lámpara Islam París París que está el ratón Mickey si Frozen Lahm París Lampre y al final descubrimos que era Disneyland París porque ya había leído Disneyland París había entendido coño Disney es la marca pues el producto es

Voz 0657 21:33 y hasta aquí las buenas tardes

Voz 1 21:36 eh en casa nos hizo muchísima gracia e también

Voz 0657 21:39 sí

Voz 1 21:39 sí sí pero me gusta también que a veces eh sea una pincelada ya está ya está te llega alma ibas base llevarla no porque no existes es decir que has ya dejaré que la que la realidad le de unos no te va a funcionar de mayor diga nunca me llevase Leire porque lo esté mal

Voz 0657 21:58 oye me lo parece a mí o ni

Voz 1 22:00 con padre y madre quiere llevar a Disneyland París a nadie a sus hijos si no lo dicen

Voz 0169 22:04 dos

Voz 1 22:06 ah pues no no tenía ni es como un viaje reactivo a una demanda yo no veo ningún matrimonio que

Voz 0169 22:11 hoy tengo les damos hace una sorpresa la niña los padres dicen bueno y no sale de ella

Voz 1 22:17 ya lo pedirá si lo pide bueno pues lo mira

Voz 0169 22:20 hemos sabes invendibles decir sí sí lo sé porque

Voz 1 22:22 a lo que vas claro claro que con niños sabes de lo que vuela sea un punto follón pero puede estar guay no sé yo no he ido nunca yo no conozco es que vaya que lo diga vale venga venga vamos a sí

Voz 0657 22:48 estoy leyendo compañeros una leyenda

Voz 1 22:52 es que le Urkullu madre mía dice devolvió el nombre ya es pegamento per amén P dan momento de Twitter bueno dos preguntas Palin Dolomitas para el programa bueno yo lo pienso contestar es lo que empieza igual que acaba eh

Voz 17 23:16 Boya acaso

Voz 1 23:20 quieres que lo lea yo que a lo mejor no no más por la mano a no acaso mis inanes odas a Canarias a Irán a casados enanismo saca a Irán bueno es que como tiene que hacer un nuevo le vino el que intentar que las palabras sexista no

Voz 0657 23:39 no hacen palentinos jugadas

Voz 18 23:41 no

Voz 1 23:42 no así también lo hago yo claro dice otra más la red ISIS acaso crecerá para parecer cosa casi sideral éste sí éste es vencer a ver a Irán si no si acaso mis inanes hordas sabe acaso acaso Mis nada todas a Canarias a Irán a casa no esto no está bien está bien esto no pegamento ya os cinco no no hola si un cinco porque la mitad función era otra no va uno cincos pum cinco para tiene el primero cinco para les quitará pasta

Voz 0657 24:20 un eso para es un libro estupendo un cinco para ir a la paz es como Maya no si lo he dicho Maya se lo he dicho deja una pausa ir volvemos vemos aquí

Voz 2 24:37 en la Cadena Ser nadie sabe nada

Voz 19 24:39 con Andreu Buenafuente Berto Romero

Voz 21 24:53 hola mimos por qué todo no no sino trabajo lo sé

Voz 1 24:59 existe de que está mirando el móvil deja el móvil que me apunté una cosa para contarte de me lo deja el móvil que parece mujeres que estás hablando conmigo con el móvil no de eh contenido para no no no me hacéis la conducta pero he puesto esta música para el gran momento de entran entraña habilidad extrema por eso está ya para generar un momento de entraña habilidad extrema habilidad es una palabra que no existe creo yo escucho pero sí existe puede existe entraña habilidad sí que es arrancarle las entrañas son Nariman no roja no me joder más te valdría que no te escucha eh mira

Voz 0657 25:41 Valencia Valencia hoy

Voz 1 25:44 cuatro de la mañana hoy cuatro de la mañana Valencia pasar repetir todo lo que yo digo que no sé qué quieres que haga molestarte no los quieres que me vaya no no llevo seis años molesta no no que va tiene una rémora para tu crecimiento sabes qué es una rémora no que el pescado que va un pescado que va al lado de los tiburones así la sombra Sparassis tú puedes ser una pescadería de

Voz 3 26:08 me pongo me la rémora se ponga y se come la Red Moreno

Voz 1 26:13 Luis nunca un restaurante que me digan que despeja el día tenemos rémora buenísima pero podría comer bueno Palencia cuatro de la mañana Oencia cuarto de la mañana oye

Voz 17 26:23 dos personas jóvenes

Voz 1 26:27 se han levantado y han dicho joder vaya horas cuatro cuatro de la mañana festividad hoy en Valencia no en el día de emisión del programa sino la desgravación de hoy es San Vicenç Ferrer que ha pasado como mártir Martín equilibrando avala avala vale vale vale no vengáis ahora de subidito se esto es un moño me momento entrañable ya están corrigiendo mártir vamos a llevarnos bien dos chavales decía hay que hacérsela será mártires y además creo que tuvo una muerte muy mala no tienes datos no

Voz 0169 27:05 soy de Palencia se e hizo los

Voz 1 27:08 autores de esa vivencia sea levantarse a las cuatro País Madrid a a ver al habernos la intención era emular el el hecho

Voz 22 27:16 eh estamos estamos en la semana exámenes y estamos jodidos

Voz 1 27:20 mañana a los tocáis lo que lo que queríais era emular el martirio el sí

Voz 22 27:25 sí sí claro no hay mejor homenaje a nuestro santos que puedo hacer lo mismo que ellos muy bonito si se me estáis aquí en Madrid

Voz 17 27:34 a la sopa boba no sé

Voz 22 27:35 hemos dejado el libro que teníamos que estudiar en el coche en Vallecas bien

Voz 0057 27:40 iré que a conocer el tema de que se os va a examinar

Voz 23 27:43 llama e Historia de uno de los tantos es que teatro de los orígenes del teatro de los orígenes en en Roma en Grecia Hay dos orígenes de teatro general mucho a Grecia no es arte dramático arte dramático

Voz 22 28:00 traemos bonita merecería de interpretación en la Escuela Superior dramático de Valencia entonces puede que todo esto no sea verdad eso Isaac

Voz 0657 28:06 eres si todo es una farsa hemos benefactores

Voz 1 28:11 muy buenos

Voz 0169 28:13 sí si Dios pues se que sepa es que me me ha soltado entrañable les a un KC porque estábamos los dos en tayikos en el suelo ateridos Si con un frío que hacéis aquí les invita a un café que me he puesto a tu cuenta que lo sepan no pero he pensado que estarías de acuerdo a todas café para todos cómoda

Voz 0657 28:29 yo entiendo no sé cuál es la pena de momento esta experiencia se produjo con los estudiar no coche en Vallecas eh en Vallecas suerte suerte así es la mira Christian de Castillo desde Madrid a dice hola Andrea hola Pablo Casado

Voz 1 28:59 Pablo Casado pues Pablo Casado que dijo a Aznar hace unas semanas en la edición una convención los de PP para refundar se no todo no te has enterado media mil diré pero pasó hace bastante días ahora son ya se iba no ahora ya son muy del PP antes estaban como Despistaos y ahora ya todo entonces su subió José María Aznar dar Baker

Voz 0657 29:19 en entrar no

Voz 0169 29:22 reapareció hoy dijo vinimos un bueno lo voy a imitar pues no no cansa que me hago daño que Kansas

Voz 1 29:27 aquí en la cabeza también índice en tenemos un líder que dice ni tutelas ni tu tías porque eso es una frase de Fraga había sido frases míticas de Fraga tutelas ni tu tías es decir ganar ni tutelas ni tutelas Caudete pues el primero un mérito acordarse de lo que decía Francis muchísimo de la historia de peligroso ese hombre no que habla del madre unos entendían ni el que has dicho Manuel bueno

Voz 0169 29:52 pues dijo tenemos un líder como un castillo de puso como definición de liderazgo

Voz 1 30:01 Castillo que quería siquiera como de piedra no lo sé vale yo en el programa dice que efectivamente era un buen símil era algo medieval muy bien Cristian del Castillo desde Madrid dice hola André un consejo de pareja para quién para nosotras cuando haces el amor en invierno y hace mucho frío con quitar qué prendas de ropa convalidará estar desnudo sin caer resfriado o que sería defendible llevar puesto más allá de los calcetines

Voz 0057 30:27 bueno yo creo que sí hay si hay genital desnudo ya ya se considera

Voz 0169 30:33 desnuda bueno a ver si haces un agujero al pijama

Voz 3 30:38 como un guiñol no hay una cosa ese llamado bragueta como diciendo lo conoces que ya está el agujero hecho

Voz 1 30:44 yo permítame que sea hay clásico es hace mucho frío yo quiero piel bueno vale pero es que está el dame piano al empleo que estamos hablando son suponer que estamos hablando de que haga mucho frío pues entonces ha dado

Voz 0169 30:57 en todo el mundo que también lo queremos todo quiero está calentito por dentro

Voz 1 31:02 claro claro que no entonces is sobre todo

Voz 0169 31:05 los calcetines eh

Voz 1 31:07 calcetín yo la verdad es que te diga la verdad no prestó mucha atención a lo que yo pueda haber acaba de hacer el amor y de repente es decir ostia yo es calcetines no me había dado cuenta si focaliza mucho

Voz 0169 31:20 ya te digo pero para un ratito mira hacer el amor cada vez estaba buscando ya que venir al sus para hacer para hacer bien el amor hay que venir al sur ilegal ya que te pones que te pones poco con con un poquito sabes

Voz 1 31:32 esa es mi mi mi idea eh eh eh bueno correcto pues venga eh quién era este hombre el de castillos de Castilla y lo tiene pues venga baja te da el salto al menos vengan Gabriel García desde Twitter en que se equivocaron los dinosaurios para acabar siendo Paloma

Voz 23 31:46 sí

Voz 1 31:47 yo en que se equivocaron los monos para acabar siendo personas de Narbona de Vitoria Gasteiz nos ha pasado nunca que escucha es un monólogo que empieza un no

Voz 0169 31:57 usado nunca himnos ha pasado nunca

Voz 0657 32:00 a mí Luca eh pues no nos ha pasado nunca no es verdad que no es un clásico de monologuista nos ha pasado

Voz 1 32:11 nunca como el viniendo hacia aquí los inicios clásicos de monologuista que ya está aquí estaba pensando dar un poco de modestia por demasiado manidos pero bueno of Yoldi desde Twitter dice podéis cambiar las gafas y dar un paseo por el plató podéis describir lo que vais a

Voz 0657 32:26 es lo hagamos sin gafas no

Voz 1 32:29 intercambiamos las gafas dar un paseo por el plató describiéndole como vemos Mumbai a través de las gafas dos experimento querrán a crear una nueva sección nada experimental lo que sí te pido otitis o lo Josep Maria títeres de los oyentes títere sin cabeza Títeres Títeres encabeza te gusta do no vale vale bueno hagas lo que hagas ponme Bracons bragas

Voz 0169 32:52 sí que te pida que no me es mi graduación porque esto es muy típico llevo con esta mierda de cincuenta años que la gente pone me dejas estocada fallecen hoy como pude ver cómo puede cómo puedo ver pues porque es migrado acción hostia me lo escrito en otras tenía que haber puesto

Voz 1 33:13 no pude porque son mías siguió te molesta es si hiciéramos no ha pasado nada medio siglo estoy vaya bronca preventiva e el bronca

Voz 0657 33:19 entidad

Voz 1 33:19 es que llevo medio siglo con esta mierda sabe no pero que yo estoy yo te voy a dejarme

Voz 0169 33:23 por favor comenta lo que quieras pero me digas os enseño llevas Johnson

Voz 1 33:29 o cualquier sucedáneo me va a costar porque no pensábamos decirlo pero ahora ya me has te condicionado no más metido dentro provenga coge el micrófono vamos intercambia

Voz 24 33:39 ya no está gafas venga iba a las minas

Voz 0657 33:42 Eva lo hacemos y no te que con una mano agarramos el micrófono con la otra

Voz 17 33:49 Bush es

Voz 25 33:53 pues mira pues muy bien muy bien oye que no veo tan mal no yo tampoco en serio bueno yo yo lo que veo es en el centro centro muy bien

Voz 0657 34:10 pero hacia los lados según se vuelve muy Trípoli hacia hacia los lados es poco les

Voz 20 34:15 ndez

Voz 1 34:19 pues sí la verdad es que sabes tú qué me pasa algo similar en foco bastante bien casi casi podría leer yo de cerca puedo leer llevo vocales se osea que para ahí para arriba abajo estás como como pescado con el culo

Voz 0657 34:32 ya

Voz 1 34:35 ya estamos pero entonces yo casi que podría leer oye tenemos la grada una relación muy parecida pero yo tú sabes que cloración tiene

Voz 3 34:42 tengo yo no lo sé pero no tengo mucho yo creo que tengo dos hijos

Voz 1 34:46 Ello y uno y medio yo no sé pero yo tengo Atutxa y otros dos

Voz 0657 34:52 tú tienes un cóctel que Otegi Permach

Voz 1 34:54 pero Pia vista cansada y miopía estrabismo pero a ver

Voz 3 34:59 hay algo joder voy con esto voy con esto aquí quiere ir al partido con esto es cuando cuando dejaba deja catarata ya que ganas el bingo

Voz 0657 35:08 cederá

Voz 3 35:10 que los limones no paraban te quiere que te que te

Voz 1 35:14 en una cosa bueno ya conté perdona que no me puedo operar que fue un médico me dice digo a ver me podría ópera yo eso que se hace ahora con el láser me dice esto es insuperable y a mí me mosquee oye me jodió eso no como que no

Voz 0169 35:28 él tiene solté Kenneth que payaso

Voz 1 35:31 a veces soy médico que tenía muchas veces

Voz 0057 35:35 muchas veces se les queda cara de de CEGAL

Voz 1 35:38 la gente que supera bueno pero me dijo es que se queda los Ogier risas un poco siempre como como entre la niebla como si pues me dice este médico no no se puede operar y digo voy a pedir una segunda opinión dice bueno Videla ese todo pide pilota

Voz 0169 35:58 que por primera vez en la vida hice algo que había dicho que haría entonces fui consecuente fue otro médico con esa ilusión de operarme me mira otra vez

Voz 17 36:08 está activa sabes que que que que que no se puede operar el segundo

Voz 1 36:16 tocó el espíritu que una tercera que no una tercera opinión no tíos porque no podía estar toda la semana con esto médico vías por favor porque no dice le falta usted profundidad de córnea tiene tiene poca digo pero eso profundidad cómo es que ponen ustedes como una varilla como cuando M tras el aceite con que quiere que tenga una pelota de pimpón a su nombre no pero si es que si operar es cortar

Voz 0169 36:43 sabes te van que como como un pan te van limando alojó te van quemando el ojo hay un momento que ya no queda ojo

Voz 1 36:49 Lima hable Lira y me dice que como el ojo de un pez no

Voz 0169 36:53 como plano bueno

Voz 3 36:58 se va quitando hay Batman rebañar de aspira que te quedan exacto como un papel como llevar un papel de te queda como cerebro poco rojo te queda como un diente de ajo no pierde la la la cosa esférica ya digo ostias pero en serio

Voz 11 37:20 el ojo cóncavo

Voz 0657 37:23 eso sí lo ves todo en Medgaz por quitar ya es que me marea un poco se tienen más que yo ya no sin ahora sin gafas bien no te veo bien

Voz 1 37:35 yo es que ya me este foco bien eh pero no te enfocó

Voz 11 37:41 tiene tenido esta idea

Voz 0657 37:46 que me parece

Voz 1 37:48 en este experimento si está contento al oyente pues venga esto la patrocinado multi caóticas

Voz 26 38:04 interés de los oyentes de la secesión llámennos y diga lo que quiera y hay una duda que debiera siempre y es que si el si la propia y la miopía Asón

Voz 1 38:15 son lo contrario una de la otra no son me equivoco no hay algún óptico aquí algún Polop tope Tristan Optometría esta una postal Quique Vázquez y si lo hay no lo dice sabe no medicina general cargos habrá de ojos a competir con la sala de algún médico hoy el otro día en un avión me escuchó la frase perdona que te corte no no me lo estábamos a punto de dejar de despegar dice hay algún médico entre la tripulación Postiga es ojo de hombres hijo hasta me dedico a ver si hubiese yo que esto más hipocondríaco con poco y no no no no subimos nada más que se médico se presentó vale vale lo que esto es lo que he pensado siempre es que si son afecciones contrarias si tú tienes y perímetro rubias miopía no te quedas bien se te anula no no no no no no haber aquí ninguno ya ya no lo estamos pues si quieres voy a los médicos esto lo negativo estilos lo pregunto oye una pregunta desde las islas lo de Noruega con veces está alguna en las Islas lo foto

Voz 0657 39:23 no si os

Voz 1 39:28 quiero Oli coordinador de público por primera vez hasta las islas los falten dónde están pues era pero qué parte

Voz 11 39:35 noruega NRK eh

Voz 27 39:39 arriba del todo ya has pasado el círculo polar y está muy arriba hay un poquito

Voz 23 39:44 hacía la izquierda hacia lo este aparte de un frío de pelotas como son maravillosas espectacular y en ellas pues fuimos acerca ya que la verdad es que estoy yo

Voz 27 39:52 hay navegando un poquito tampoco demasiado pero lo que recuerdo era espectacular Un paisaje es recomendable al al mil por mil

Voz 1 39:59 cuerdas pero no puede escribirlo porque sólo un paisaje espectacular la Las Hurdes también lo tiene

Voz 28 40:05 eh pues ostrás describe es que no nevado

Voz 3 40:07 lo mucho pino abeto dame dame dato también mierda

Voz 27 40:11 en era era verano por lo tanto no había nieve pero sí se observarnos gracias ahí al fondo

Voz 20 40:17 vive Poveda mierda

Voz 27 40:19 que sí que se observaba un poquito de nieve por ahí pero era todo muy frondoso frondoso agua transparente y naturaleza en estado puro una época vimos nutrias focas nutrias foca

Voz 0657 40:32 a la sombra y se me hace ilusión que hubiera nutria de las Islas

Voz 1 40:38 ha perdido la desde las islas lo foto no me encanta el nombre dice o te dice Alberto un amigo alemán me hizo una pregunta que me dejó sin respuesta por qué pimiento y pimienta son masculino y femenino de cosas tan diferentes porque nos da la gana Alberto claro es que es que no hemos querido así estás en el círculo polar estás está Pal esas cosas saber te importa nada el desarrollo del mundo ni nada sólo la pimienta el pimiento

Voz 0657 41:06 bueno pues nada un abrazo amigo hoy antes de acabar el programa

Voz 1 41:10 muy poco antes de que acabe no digo que sacaba ya pero quedan diez minutitos ya pues

Voz 0657 41:15 estamos ya no no no no no no podemos parar ya que hoy ha sido un programa marcado en el arranque por la actuación de Ismael

Voz 1 41:23 Serrano se pone más música ella está esperate hombre cómo vas a acabar ahora diez minutos de música ya que hoy hemos vuelto sobre la época músicas las naves escúchame hemos vuelto sobre las andadas de la reverberación y con la actuación de Ismael en el baño del programa promoción un poco que de repente éste será el eh pues nada que me dicen que ha seguido la gente mandando

Voz 0169 41:46 las grabaciones de ecos ecos de váter que lo llamamos ricos debate o reverberación porque también alguien que mandó mensajes estáis equivocados no es veracidad reverberación mal ya sabes que hoy en día no poder decir nada si te equivocas te dan en la boca no vamos he a manos de verdad

Voz 1 42:01 de baños de acuerdo yo le voy a seguir con todo esto es un loco no lo que a mi me da igual estaría yo me siento muy cómodo hay vale perfecto es verdad este programa trabajará ignorancia en fin que podrá

Voz 0169 42:13 hemos entrar en la sección ecos de váter porque

Voz 1 42:15 han llegado algunos más que creo que podemos pasar a detallar

Voz 0657 42:26 venga si te parece vamos con uno que lleva por título a ver si os centrales un poco

Voz 23 42:32 poquito falto no bueno a ver toda vez Si ostente un poco sí sí

Voz 0657 42:42 quiero creer que

Voz 1 42:43 es con la boca

Voz 0657 42:46 quiero creer yo creo que también porque

Voz 1 42:48 no ha dado tiempo a mover el móvil de llevarlo de un de un extremo a otro extractos si sigo o habla con el culo que también podría ser

Voz 0657 42:58 porque para lo que ha dicho mira estás expulsado del programa hasta las

Voz 1 43:04 semana que vienen como si fuera un deporte que ETA cartulina roja tarjeta no ya al banquillo con una Paquillo no al vestuario fuera que venga fuera no sé ni cómo Delors

Voz 8 43:14 vámonos a Bilbao donde Asier Nos espera

Voz 0169 43:16 con en principio ecos de baño sociedad hola

Voz 17 43:21 hola hermanos hermanas

Voz 0657 43:36 días bienvenidos nadie sabe nada para que dices eso sí ya ha empezado el año habrá muchas acústica pero en tu mente hay muchas pausas también

Voz 18 43:45 eh

Voz 0657 43:48 también está revelando la neurona no no pero entiendo

Voz 1 43:51 no entiendo lo que le pasa se porque sabes yo soy un especialista en revelaciones y la reverberación Terrell en tiza ralentiza tu tu habla porque estás esperando el rebote poner el retorno el retorno entonces te regala ahí hola ese al que parece que tengan algún problema es en realidad la escucha cazas de tu propia voz bueno a mi me parece que ha abusado L eso también también se ha regalado también ha regalado pero lo digo para no bueno vamos vámonos a Málaga José Carlos el último hola hola André uso y José Carlos de Málaga yo quería mandar este audio para muestras en Piamonte de debates a ellas

Voz 0657 44:35 va

Voz 2 44:40 está este llevó narrativa han pasado cosas bien napas obra mala del diez

Voz 0657 44:53 a a ha preparado desde que estaba preparado pero pero muy bien no funcionar avión trabajo yo había un guión

Voz 1 45:00 voluntad de gas se mueve es muy premio Echo si te pareces para él si Eco se sí Leko dos mil sacaba email se acaba aquí ya la no es que una cosa te quiero decir

Voz 0169 45:10 Emma no acaba nunca nada

Voz 1 45:13 empezar si empiezan febrero se diluyen su como satélites a la deriva entonces de la gente de bien ya sabe si queréis participara tenéis que mandarlo a Internet hay poniendo en el sobre Internet entonces el cartero ya sabe no mientras llegue

Voz 0169 45:32 en pues los ponemos esto pero no sino llegan pues no la ponemos bueno

Voz 1 45:35 pues hemos llegado ya al final del pueblo no es el momento en el que si alguien del público tiene algo que decir puede mira ahí tenemos sabía o las personas cárnicas muy bien y no te importa porque esta chica está más cerca voy a hacerle desde aquí

Voz 3 45:50 como como asomándose al balcón como

Voz 1 45:53 como en una escena clásica de Romeo y Julieta se tu para que pero este es tu momento que te voy a poner te voy a poner una musiquita era adecuada para que tenga esto como un empaquetado bonito sabes muy bonita desde aquí venga vamos chica y un chico en el balcón

Voz 3 46:09 qué hay más bonito con una chica uno a la piscina por ejemplo oye la música mira mirar adelante eco te llamas Paula hijas llevan Paula nombre muy bonito

Voz 1 46:26 hay perdón que estaba con él me he puesto yo micro en la boca y estabas hablando esto

Voz 20 46:30 que os traen regalos detraído un par de mapas que tengo

Voz 29 46:33 yo soy ilustradora los dibujos se venden por Madrid Barcelona y cómo vivís cada uno en una ciudad magistradas de ciudades pues ha traído un mapa cada uno que os queréis cada uno con el que queráis ir once añadido a cada uno tenéis que buscar

Voz 1 46:48 de dónde está Wally donde está Andrei donde está Berto no

Voz 0657 46:52 les puesta Andreu en Madrid porque

Voz 1 46:58 muchas gracias muchas gracias Paula

Voz 0057 47:01 lo que podemos hacer es eh colgarlo el enredo

Voz 1 47:05 es verdad que la gente lo busque también muchas gracias gracias Paula

Voz 7 47:18 oye a ver si en el trazo que encuentran

Voz 0657 47:22 iba otra persona que quería hablar con nosotros es por aquí muy muy escondido eras tú

Voz 1 47:32 bueno es que tal abramos habrán adelante

Voz 23 47:35 nada que somos seguimos también un detallito

Voz 1 47:37 bajo de verdad

Voz 23 47:40 nosotros también tú con tus manos si hay una hay una parte que es para para vosotros dos y luego hay un regalo de para Andreu sí lo que ocurre que este detalle para Andreu puede suponer una brecha en vuestra relación

Voz 3 47:55 más brechas que tiene nuestra relación dame dame pero espero quitar pero quizás gracias a él también nos den el premio

Voz 23 48:00 sí

Voz 1 48:03 a ver o a comienzos saco rojo y lo sacas al final si vamos a ver

Voz 0657 48:10 pero esto

Voz 1 48:11 como ir de casa y cuando ya te vas dices a que había traído vino Chávez levanta la mala al Príncipe pero con la emoción ya te has cortado no aquí hay unas camisetas de nadie sabe nada con unos dibujos y una inscripción en árabe no sé que salmantina no es en árabes

Voz 0657 48:34 sí es una tipografía que recuerda algo la escritura estén

Voz 3 48:39 qué va a abrir una brecha no esto

Voz 23 48:41 a esto pero yo sugeriría que primero los diez Berto si Berto evalúe mes para mí la L para él entiende S

Voz 1 48:51 bueno tú gilipollas eh tengo dos puntualizaciones una gusta si tu cuerpo a veces no que primero muchísimas gracias Trias no quisiera yo dejar de decir que es un poquito complicado ponernos las camisetas con nuestras caras

Voz 3 49:08 a mí me pasaron a mí me pasa que no no me la pongo porque me da vergüenza yo salía a la calle con mi cara y una camiseta con mi cara claro sea ya la gente ya sabe que sigue egocéntricos y lo digo por si no te lo tomes mal que a veces cuesta aplicar la regla vale pero a veces me las pongo pasar por casa

Voz 1 49:25 yerba

Voz 3 49:26 lo que te puedo decir que en casa yo necesito recordarme que eso yo no sé si es desembarcar psicológico jodido es raro pero muchísimas gracias y acabamos con la brecha no tengo idea mejor bueno otra idea no es así por qué no dejamos eso para la semana que viene ir arranque de programa ya trabaje la posible derechona estás loco le obligamos a venir la semana que viene

Voz 0657 49:50 sí sí eso es amena de Valencia toda la mañana

Voz 1 49:57 ahora vamos a sellar las puertas eh

Voz 9 50:00 con vaselina me lo voy a llevar

Voz 3 50:03 ha empezado la semana que viene con la brecha con la brecha venga vale muchísimas gracias gracias

Voz 0657 50:23 también está trabajando eso no vamos a vos sabes

Voz 8 50:26 sí les judío de Podemos y les de sufrimos perdona eh

Voz 0657 50:30 los eh

Voz 1 50:33 nada me he puesto la bolsa a la cabeza amar

Voz 11 50:36 el precio

Voz 7 50:41 como es común

Voz 8 50:47 recomiendas que estoy por la radio que vayáis a buscar el vídeo a Youtube en lleva una bolsa muy de fantasía larga bueno para acabar el programa qué lástima que que gracias a la Cadena Ser pues este sueño yo a veces

Voz 1 51:00 gracias estoy intentando definir vino

Voz 8 51:03 bueno yo no sé yo no me veo bueno muchísimas gracias amigos por venir al teatro Lara a la Cadena SER Serrano que no

Voz 0169 51:10 acompañado hoy ir la semana que viene volvemos cuidado puede ser la última semana de programa porque un objeto regalado hoy abriría una brecha

Voz 1 51:20 que se pararía la Pangea que formamos en un big bang irreparable si esto no es una expectativa ya oye yo

Voz 0657 51:30 sobre todo mira que normalmente lanzas frases como muy de mierda para acabar pero ha quedado bordado es que yo soy más culto de lo que parece