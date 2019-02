"La soledad es uno de los males de este siglo"

Voz 0313 00:00 cuando pensamos en la soledad soledad no deseada quiero decir lo asociamos casi siempre a la vejez pero ese sentimiento presionó lo saben será prácticamente a todas las edades más el cuarenta por ciento de las personas que viven solas admiten que no les queda otro remedio en el Reino Unido ya lo sabrán también se ha creado recientemente una Secretaría de Estado de la soledad en Japón en Japón que siempre hacen cosas singulares se han inventado bueno algunas soluciones su géneris para enfrentarse este fenómeno desde una cafetería con peluches para que los clientes se sienten acompañados King fines un remedio discutible pero bueno es una idea hasta citas con novios virtuales en una aplicación móvil de realidad aumentada en fin bueno hoy vamos a hablar aquí en La Ventana de algo que normalmente no no no se reconoce que es el sentimiento el sentimiento de soledad pocas personas son capaces de verbalizar que se sienten solas y las hay insisto de todas las edades Sonia Ballesteros ha conseguido hablar con alguna de ellas Sonia buenas tardes hola buenas tardes

Voz 1913 00:56 buenas y además con jóvenes que se sienten solos y la soledad nos habla de ausencias de incomprensión falta de encaje o de la necesidad que tenemos de los otros son algunas de las palabras que escuchado cuando he preguntado por ella y todos los que han hablado sin excepción han coincidido al decir que no tiene edad que es un sentimiento que puede aparecer en cualquier etapa de la vida y que tiene muchas caras a veces vinculadas a la edad a los veinte Nos lo cuenta Gonzalo aparece vinculada con la pertenencia o no al grupo

Voz 1078 01:25 una persona los veinte a los quince a los veinticinco de esas edades para muchísimo estar rodeado de gente todo el mundo necesitamos el grupo Unión de pertenencia a sentir los que pertenecemos a algo el hecho de pertenecer a algo yo creo que es el es lo que más induce a sentirse solo a mí es la que ha pasado siempre cuando me he sentido rechazado cuando me sentido son las veces que me he sentido solo en los jóvenes

Voz 1913 01:49 escoger a los treinta en esa generación de españoles que como Álvaro ha vivido de lleno la crisis la soledad aparece ligada

Voz 0313 01:56 el momento que les ha tocado vivir estos momentos

Voz 1 01:58 dando que ha ni siquiera sobrevivir no tenemos trabajo en realidad vivimos de nuestro padre pero estamos en una angustia en una angustia que como no sabemos cómo solucionan la eso también hace queda soledad jamás fue esa necesidad de futuro y de esperanza se percibe también como como Soledad porque acabó lo sabe cómo hace la sabe cómo afrontarlo pero crueles

Voz 1913 02:20 el cumplidos los cuarenta la ausencia de hijos y de pareja para quién no lo ha escogido como iba como le pasa a Eva pues se convierte en la principal razón de una soledad que pasa a ser

Voz 2 02:30 mi compañera de vida no elegida aprendo o al menos lo intento a vivir con ella tiene algunas partes buenas duermes cuando tienes sueño comes cuando tienes hambre no hay reglas de hecho ahora mismo no podría vivir sin ese pequeño espacio que me da la soledad luego también tiene su parte fea un día todo huela Soledad estoy cansada acostarme levantarme sola ir a la compra sola comer y cenar sola

Voz 0313 02:54 yo Sonia les has preguntado si si han llegado a reconocer en algún momento ante la familia a los amigos y tal que sienten esa soledad o prefieren ocultar lo prefieren no hablar lo que que pues mira es curioso porque por al menos en este grupo

Voz 1913 03:05 a más edad más se habla del tema Eva contaba quién esquiable Eva grita su soledad aquí la quiere escuchar en no lo ocultan y se avergüenza de un sentimiento del que normalmente Gonzalo que es el más joven del grupo reconoce que no hablan nunca con su gente Álvaro con treinta en el parque viviendo con su padre sí que lo hace y también Paula que en la treintena nos habla en plural de las soledades las que ya ha vivido

Voz 3 03:29 descubrí la soledad del investigador cuando estaba trabajando en en mi tesis doctoral yo me pasaba horas y oración a solas escribiendo encerrada ahí al estar tan centrada en un tema parece que sólo tienes un tema de conversación y además piensa que ese tema no les interesa nadie he visto que me sintiese que sientes una soledad que no había sentido antes

Voz 1913 03:50 Paula también ha experimentado la soledad del inmigrante y ahora le toca vivir la del regreso

Voz 3 03:55 ahora tengo esta nueva sensación de soledad de recién retos nada después de haber estado tres años viviendo fuera bueno ya casi más de diez años viviendo fuera de mi ciudad natal de Granada que es que me siento completamente como si fuese una turista en mi propia casa no tengo rincones no tengo vínculos con casi nadie la mayoría de mi amigo se han visto obligados a migrar yo tengo amigos por todo el mundo que está muy bien para viajar pero no puede escalar con es un día a tomar una cerveza era hablar de nada

Voz 1913 04:23 y a unos habla de otra la soledad de los nuevos modelos laborales

Voz 3 04:26 yo por ejemplo trabajó como freelance Si bueno sí veo a a la gente para la que trabajo puntualmente o cuando trabajo pero a Universidad de Amis compañeras puntualmente pero no existe una relación real de personas que están trabajando en el mismo ámbito entonces creo que eso ha fragmentado muchas relaciones interpersonales y ha fomentado el que la jóvenes de hoy en día nos sintamos un poco más sola

Voz 0313 04:50 el hoy en todo esto tema el lo de las nuevas tecnologías no ha aparecido también en algún momento me imagino

Voz 1913 04:55 ha aparecido además es inevitable porque todos coincidían al afirmar que esas nuevas tecnologías han cambiado el modo en que nos relacionamos es sobre el rol que juegan pues hay matices según Paula todo depende de cómo las utilicemos Gonzalo el más jóvenes más crítico y cree que hemos ganado en inconsistencia

Voz 1078 05:13 fragilidades relaciones está este establecemos relaciones basadas en las redes sociales y a mí me sólo supone fragilidad fragilidad hay también desconfianza final de te lo que no llegas a conectar con las personas de la manera en la que antes hacía

Voz 1913 05:27 Álvaro con treinta años también va por ahí

Voz 1 05:30 yo creo que hay una falsa sensación de comprar tics estamos muy muy metidos en las pantallas metidos en las redes sociales ir hay una sobre comunicación pero no hay un acompañamiento

Voz 1913 05:41 acabamos conlleva que de forma muy gráfica nos cuenta cómo han entrado esas redes en su vida

Voz 2 05:47 sí que es verdad que ayuda mucho acercarte a personas que por circunstancias viven lejos pero anula totalmente las relaciones en las distancias cortas ahora por ejemplo recibió abrazos y besos con formas de emoticonos alegrías en forma de flamenca comparten una cerveza conmigo en tiempo real por Instagram aquello contexto problemático en verde de envidia no hace falta ponerse los zapatos para salir hace falta quedar con nadie para contarle lo que te sucedió ayer pues escribirlo en un grupo de personas o publicarlo en cualquier red social con la que crees nuestra tan solo

Voz 0313 06:20 Javier Yanguas buenas tardes hola buenas tardes Javier es doctor en Psicología director científico del Programa de Mayores de la Obra Social de La Caixa yo no sé si soy el único me imagino que no pero me ha sorprendido muchísimo escuchar voces de gente joven de veinteañeros de de treintañeros verbalizó cuando oí reconociendo de manera tan explícita lo lo de la soledad son muchos los jóvenes que se sienten así se puede medir eso Javier

Voz 4 06:44 bueno yo creo que son muchos los jóvenes que es al final la soledad es una de nuestros males de este siglo no yo creo que nosotros la vis a vis ha abordado muy bien no desde esa complejidad desde distintos sentimientos de distintas maneras distintas causas sí sí mira nosotros ahora hemos hecho en la en el problema ahí desde la Obra Social la Caixa hemos es una encuesta a personas entre veinte y más años veinte cuarenta cuarenta sesenta y cinco sesenta y cinco ochenta ochenta y más en nueve ciudades españolas aproximadamente bueno pues la soledad podríamos decir que es está entre un veinte por ciento de los personas entre veinte y cuarenta años y la ILE el aislamiento social también está entre un veintidós por ciento que sube a lo largo de la vida hasta el envejecimiento donde los mayores de ochenta extras rededor de un cuarenta y cinco por ciento esa es un poco la foto que tenemos en este momento que son muchos muchos que además yo creo que la visa bordado muy bien porque sabéis la soledad tiene un componente de fracaso no imaginados no reconocer que que padre de conozca que su hijo está sólo se siente solo pues pues pues yo creo que es una cosa muy complicada en términos personales de poder reconocer eso y que un hijo reconozca que su padre Mayol pues está solo también es una especie de fracaso personal de ser un mal hijo etcétera Esta esto está cubierto un poco

Voz 0827 08:04 de de de tinieblas no Javier y al escuchar el reportaje de Sonia ya al escucharte a ti me pregunto si hubiera rebajado la edad de los entrevistados se hubiera preguntado a chicos y chicas de trece catorce años que viven en sus casas con sus padres con su familia con sus hermanos se habría encontrado un panorama semejante

Voz 5 08:20 la la bibliografía científica la evidencia

Voz 4 08:23 científica lo que viene a decir es que hay dos momentos malos en la vida en en en la vida en y digamos en el ciclo vital y donde la soledad es especialmente relevante unos en la adolescencia hay otros en la vejez por lo cual la respuesta lo que tu dices pues teóricamente es que sí que nos encontraríamos también sobre todo de la adolescencia y en la vejez dos en los extremos cuando hay momentos de crisis cuando necesitamos ayuda con el acompañamiento es donde cuando más se nota no

Voz 0313 08:46 tiene género la soledad Javier

Voz 6 08:49 eh bueno yo sí

Voz 4 08:52 en España ha habido en en la prensa no y a veces en los medios de comunicación las redes sociales también ha habido una especie como de decir bueno la la figura de la soledad es la persona mayor mujer mayor peso la etcétera no bueno yo tengo algunas reservas porque ahí se hace una equiparación que yo creo que no es buena vosotros lo habéis dicho muy bien no que es una cosa es vivir solo y otra cosa es sentirse solo es decir la cosa objetiva respecto de la cosa subjetiva y luego todos tenemos la la experiencia personal de estar con gente y sentirnos solos si por muchas cuestiones en la vida por lo cual claro que hay muchas mujeres mayores porque son más viven más que los hombres viven solas que hay una gran digamos no

Voz 7 09:33 una soledad importante

Voz 4 09:35 pero hay mucha gente que vive acompañada que también siente esa soledad así que yo no dejaría parte Quique respecto al género pues curiosamente hay una tendencia a decir que las mujeres se sienten más la soledad que los hombres las cosas apuntan en dirección contraria así los hombres padecen más la soledad que las mujeres y que los hombres tienen más problemas en sus redes sociales que las mujeres esto es lo que sabemos en este momento será de las pocas parcelas en las que el género masculino parece aquí más perjudicado de todos los que sí bueno yo creo que es que no es lo ganamos

Voz 5 10:06 o sea lo es decir que vamos yo creo que lo primero que hay que hacer la autocrítica no de críos no has persiguiendo no vamos te digo ahí vamos a vamos a ver si llegamos a ver

Voz 4 10:19 mirar antes cuando Pony salas a las los testimonios de estas personas si yo me apuntaba ayer en recogía algunas ideas que yo creo que son fundamentales para entender esto mirar yo creo que en las en las relaciones tenemos que intervenir gran parte de la salud de la ira no tener discapacidad cuando uno es mayor gran parte eso se debe a nuestras relaciones sociales y esas relaciones sociales exigen compromiso exigen mutualidad exige apostar por ella es gastar tiempo en ese en esa mutualidad quién ese compromiso hay partes buenas muchísimas buenas que tiene las relaciones que es el compartir el vivir los proyectos de los demás las emociones los sentimientos también tiene algo que las redes sociales nos quitan y por eso son esa relación es absolutamente artificiales que es la parte de mala no los enfados las malas caras y sabéis yo creo que eso es en parte lo que hemos perdido no es apuesta por las relaciones y eso es lo que yo creo que deberíamos de recuperar

Voz 0313 11:16 me encanta ese concepto de mutualidad para para utilizar en las relaciones y se me ocurre Javier que de cara al futuro ya no sé si es tanto la prioridad

Voz 6 11:24 a buscar programas crear

Voz 0313 11:27 sin experimentos como la secretaria de Estado de Reino Unido desde la edad que que enseñara cómo se gestiona la soledad no sé qué puede ser más útil de cara al futuro

Voz 4 11:35 pues lo segundo seguramente Carles porque mira

Voz 5 11:38 en en la entrada que había puesto la canción de no de Jorge Drexler no

Voz 4 11:42 la canción espero que nos vayamos conociendo porque vamos a pasar juntos temporales algo así no dice la canción no bueno pues es que una de las cosas fundamentales en el programa de maíz desde La Caixa estamos también trabajando en esto no es ser capaces de en poder unos ante las situaciones de soledad porque lo hemos hecho en otras cosas Ice en otras cosas de la vida hemos aprendido a gestionar no yo creo que tenemos que aprender a gestionar nuestra propia soledad porque vamos a pasar épocas de soledad la demografía sabéis no es algo hipotético cambio climático vendrá no vendrá pues habrá distintas opiniones pero pero la demografía está sembrada no tenemos hijos cada vez vivimos más separados a pesar de que Hamás nunca en la historia de la humanidad fijar usted es una ironía no del de las cosas de la subida pero nunca jamás han vivido en la historia de la humanidad tantas generaciones juntas tan tantos años por ejemplo hemos podido disfrutar de nuestros padres ahora es habitual vivir cincuenta sesenta años con los padres de uno pero jamás nos hemos sentido tan solos esta es la la ironía también no

Voz 0827 12:41 Xavier pero esa esa mutualidad de la que tú hablas hay que construirla preventivamente porque claro mientras estamos trabajando mientras estamos activos bueno pues tenía los compañeros de trabajo los amigos que tienes etcétera no pero claro no puedes empezar a construirla cuando de repente ya tienes sesenta sesenta y cinco setenta años no hay que construirla a lo largo de la vida

Voz 4 12:59 hay que construir la rueda de la vida es el compromiso y eso que estábamos diciendo la mutualidad es importante el en Gates Men osea ese compromiso no como dicen los americanos tan no ese compromiso en las relaciones que tienes durante tu juventud citó adultez define en gran parte la soledad en la vejez osea que en este sentido vamos está totalmente de acuerdo entera de todas formas hay algo

Voz 8 13:21 la vejez quién no está en la adolescencia que

Voz 4 13:24 ese la discapacidad la calidad de vida

Voz 8 13:27 pero la demencia el que El Mundo

Voz 4 13:29 que se te mueren todos yo supongo que eso lleva conlleva también mucha soledad claro en a la hora de analizar la soledad podemos analizar desde un punto de vista personal sea los sentimientos y los motivos las causas aquello que constituye la soledad eso que tú sientes pero también hay factores externos que provocan esa soledad a la política de vivienda provoca una soledad donde tú vives hay factores externos que no son que el individuo no puede controlar por ejemplo la dependencia por ejemplo la discapacidad por ejemplo tener una enfermedad por ejemplo el que te jubilen por eso en la vejez es más importante y la soledad tiene algunas marcas especiales no a veces por ejemplo tiene que Veri en la ahora por ejemplo con muchas jubilaciones anticipadas que serán las empresas españolas no caro uno antes cuando la vejez duraba cinco años pues uno hacia actividades vivía ahí esperaba la muerte no pero claro es que ahora no se jubile tiene veinte treinta años

Voz 6 14:20 sí claro uno necesita tener un

Voz 4 14:24 por decirlo en plan freak y si me permitís una versión dos punto cero de uno mismo no es decir uno deja su actividad laboral tiene que poder aportar al bien común es que esta sociedad tampoco tiene una idea de aquello que las personas mayores tienen que aportar a la misma no yo creo que ahí estamos tenemos que avanzar en en esa aportación al bien común que tiene como tú bien decías mucho que ver también con la soledad sabes esa falta de proyecto y tal

Voz 0313 14:47 Javier Yanguas director científico del Programa de Mayores de la Obra Social de La Caixa muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana ha sido un placer de verdad un placer para mí también al palo