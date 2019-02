La opción premium de Amazon con la que te puedes acostar con el repartidor

Voz 3

00:23

las manos en la espalda ya tú eres de manos en la espalda pero nuestro invitado de hoy es de los primeros de los que compran hola muy buenas tardes buenas tardes es Juancho verdad Juancho Juancho para bien Juancho tú compras te hace tiempo algo por Internet verdad semana si me metieron Puerta de esos Internet es lo que encuentra de todo es que te vas para casa se puede decir marcas lo podéis traer una Coca Cola les habría dicho eso gratuitos es la marca del portal de Internet no la dejo también Amazon vale vale comprarse una Amazon y que he comprado usted un par de condones dos Si me gusta comprarlos por internet porque en persona a mí me Juan te da me da vergüenza a comprar condones alturas de la vida todavía te da vergüenza comprar condones es malo producción complejo dilo dilo condones sólo dices bien condones pero me refiero a matarte lo zapatos cordones cordones no sabe es decir cordones eso vale lo propios mal entonces te eso va a su bola de comprar cordones porque claro es el escribí que cordones en Amazon y me puso en Amazon que menos traerían al día siguiente muy bien entonces ya sea viéndolo con tiempo meció la apeló necesidad de Pilar las inglés rebujito la casa también con unas gambas una botella brusco y un CD de Barry White pero un poco de Pascua va cuando viniera el de Amazon el reparto gusta estar en buen estado revista estas cosas