Haikus free style

vale bueno pues como en Carrusel deportivo no tenemos bastante suficiente con las once horas que de programa para hablar de fútbol vamos a aprovechar un poquito más para hacerlo aquí vamos a comentar con el director de una revista especializada en fútbol en una revista nueva de la Comunidad de Murcia una revista tiene llamada fútbol qué bonita eres su director Alfredo ópera peldaño qué tal buenas tardes Alfredo

SER Madrid no es sólo un ratito por muy corto un ratito que ratito tres minutos treinta y ahora que me di cuenta que era fútbol cambié no nos queda el fútbol aunque quedar la revista la que es sólo para blanquear el dinero que gano con ellos hemos abierto hay una puerta chunga cuál es tu otro negocio haikus por encargo haikus haikus y haikus está frases así pretendidamente poéticas de japonés no es un ratito una cesta de ropa pero se mueve millones se mueve millones de hombre más que con los videojuegos que te lo diga yo trabajo yo trabajo para particulares por ejemplo a Miquel Iceta le facturó unos doscientos mil euros al mes objetos de emisión oye cómo cómo cómo va esto es esto es un un encargado de haikus a la gente debido al artesanales orfebrería si queréis os hago aquí cómo va pasando el fútbol no entonces a él es que alguien elija un verbo un sustantivo es el arcano de Chivas Espacio lo diga un verbos