En inverno trasladábamos el pueblo entero a Lanzarote

Voz 3 00:07 bueno vamos a volver ahí nuestra sección de nostalgia porque queremos indagar en en el pasado teníamos unas secciones

Voz 4 00:14 si es alguna

Voz 5 00:19 eh

Voz 6 00:21 queremos saber por qué porque el pasado es infinitamente mejor que que el presente lo que hemos hacer con con nuestros abuelos los contenedores de sabiduría ahí de experiencia

Voz 3 00:31 vemos que los abuelos no llamen para preguntarles cosas de cómo era el pasado hoy queremos saber cómo combatían el frío en su época en Zaragoza

Voz 7 00:39 hemos ya al señor Evaristo Evaristo qué tal buenas tardes buenas tardes queda tiene guardado un acuerdo la verdad bien bueno pues nada desacuerdo

Voz 3 00:56 escucha el pasado el frío era pero es verdad como como como combatían ustedes

Voz 8 01:01 nada más

Voz 1610 01:03 me acuerdo que aguando a soplar olvida

Voz 7 01:06 que

Voz 1610 01:08 cierzo el viento que sopla el cierzo no decía nada

Voz 3 01:16 el cierzo el Bierzo es una localidad de León cierto

Voz 1610 01:20 tú catalán era tan agitada

Voz 9 01:31 no no creo que te está pasando un poquito pero aún así

Voz 1610 01:34 déjame que gana garra Jaime no pero me diseñado pero oiga que tampoco gato madre de carácter si entráramos en casa de mi época en sus a Juan Miguel entorno de Dios que lecciones ha dado Boris Doe

Voz 3 02:08 además bueno pues gracias a la lección de Evaristo vamos ahora con Dorothea hola Dorotea buenas tardes

Voz 7 02:14 que no tiene usted que hay seis XXXVI

Voz 1610 02:19 Sara

Voz 3 02:22 en Bali en años Celsius

Voz 7 02:25 de vale vale más normales si bien lo paga aquí no para que la llamada nosotros la radio no se preocupe seguro que juraría que he llamado yo

Voz 3 02:34 no no no no no hemos llamado nosotros usted no sufra por eso Dorothea oiga dígame usted es como combatían el

Voz 7 02:39 frío es que no llamada no se preocupe con quién la paga

Voz 3 02:44 joder y vamos a hacer una cosa para que se quede usted tranquilo tranquilamente usted cuelgue entonces yo le llamo y así se queda un poquito más tranquila vale vale vale

Voz 10 02:53 usted la

Voz 7 02:58 hola sí Dorotea que ha tardó un poquito en contestar no bueno es que tengo las luces apagadas estaba el teléfono

Voz 3 03:05 vale vale vale oiga dígame usted como combatieron el frío Dorothea amiga

Voz 11 03:09 claro es que ahora me sabe mal que para gastando mucho

Voz 9 03:12 la mujer yo no es que esto no

Voz 3 03:14 esto es que esto lo que no

Voz 1610 03:17 de hecho un dineral que no no derroche camilla más tú mañana

Voz 3 03:21 tan pronto se preocupa por mi final que vamos a hacer una última llamada a ver si nos contestes Mauricio José José buenas tardes

Voz 1610 03:31 por eso podemos guapos

Voz 3 03:34 el ego queda tiros

Voz 1610 03:37 pues no lo sé

Voz 3 03:41 a usted dice José cómo afrontaban el invierno en su época

Voz 1610 03:43 aquí nosotros lo que hacíamos yo de ir en Lanzarote todo el invierno estén el pueblo Lanzarote

Voz 3 03:51 bueno todo vuelve a Lanzarote vaya manera de pasar el invierno no prestó todo el pueblo

Voz 1610 03:56 los párroco a Lanzarote estoy invierno

Voz 12 04:02 pero pero ustedes tenían dinero para eso

Voz 1610 04:05 acredita como no hemos peleado duro eso queda ya para mis nietos nosotros montamos pero esto no se a las está en Lanzarote no atención a que sí que dejaba disfrutando aquí agua