La reina y sus fanses mendingan herrapientas

Voz 1 00:00 bien

Voz 2 00:04 he venido tenemos ha rodeado sabemos que usted me habla muy mal

Voz 3 00:11 el rey del porno Larry Flynt ha publicado un anuncio a toda página a toda página página en el Washington Post más de cien kilómetros de retenciones más de cien kilómetros de retenciones en la cola no llega a Bailén no son

Voz 4 00:26 por razón no contestaba al PP haber malos organizarlo Nacho pero momento vale esto es lo que pasa en las orgías esto es lo que pasa las orgía

Voz 3 00:34 día de intensa y cuál no Lucía Méndez Joaquín Estefanía Ignacio Ruiz Jarabo de para poder Jarabo Migoya jarabe me sale con naturalidad no estarán esta tarde piensan trasladar sus protestas versión hace días a las puertas del Sol a las puertas del sólo podemos cometer error iban los horroroso

Voz 5 00:51 rápido hay que emitir esta cinta esta grabar esto sin más dilación las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 1 01:00 sí sí es IU de UPD unidad de vigilancia forme número quinientos setenta y seis y

Voz 0827 01:11 bueno vamos a ver comenzamos con una vigilancia urgencia porque le dicen a través de Twitter Manuel Zúñiga que Manu Sánchez ha debido emplear la expresión poner toda la leña en el asador

Voz 6 01:20 en el otro a Carla carnes y se puede hacer lo que quiera que te pongas leña después dicho eso hay que

Voz 0827 01:28 Peña después toda la carne bueno siempre decimos que aquí cabemos todos hasta el último que ha llegado y hoy comenzamos la unidad con un personaje realmente interesante creo que nunca había entrado en la unidad porque ella habla de por sí muy bien porque además sólo solemos escucharla cuando le discursos que siempre están más controlados pero hasta el mejor escriba echa un borrón y recibimos a la Reina Letizia invitada por Alfonso Sanz en esta ocasión

Voz 1928 01:53 el asunto que han elegido es el dolor emocional por tanto saldremos aquí conociendo mejor cómo debe ser esa escucha atenta sabiendo cómo respetar determinados silencios sin silenciar teniendo más herramientas más herramientas para poder ayudar y mejorar la vida de las personas Coca

Voz 0827 02:11 teniendo más herramientas se que podría ser y si puede ser una herramienta envuelta en hará pues por ejemplo herramienta eh bueno supongo suponemos que se refería a herramientas cae la reina y cae una de las ministras del Gobierno la de Sanidad que con buena intención quería tranquilizar pero se puso nerviosa nos lo envía nuestro compañero lo Peters y por tanto no

Voz 7 02:32 no hay ningún motivo de alarma a Lerma hablar de Alarte a Lerma Allard alerta

Voz 6 02:37 sí por supuesto eso es ni de alerta consiguieron las dos cosas

Voz 0827 02:44 Iker también esta unidad Nicolás Maduro a Izaskun Pérez le chocó un verbo que usó el presidente venezolano con su encendido verbo

Voz 8 02:52 Nos bloquean miles de millones de dólares en el mundo

Voz 0827 02:55 pues si te quiere mandar dos cambios Sito con

Voz 9 02:58 cuatro pero le contesté Chow de ayuda humanitaria mandando un mensaje del estuve dando puede Venezuela tiene que mendigar al mundo tienen en suelo no le va mendigar nada a nadie en este mundo

Voz 1 03:09 en Venezuela no va a mendigar nada

Voz 0827 03:12 nadie bueno el verbo desde luego no lo recoge el diccionario de la Academia ni siquiera como variante del español que se habla en América pero es curioso porque el Vermont mendigar sí que estuvo en el diccionario allí desapareció apareció en las ediciones del Diccionario manual en mil novecientos veintisiete ya en mil novecientos cincuenta Eso sí común vulgarismos usado en México y en Honduras no dice nada de Venezuela bueno seguro que algún vigilante venezolano no puede iluminar por ver si se sigue usando aunque sea eso sí como vulgares común vulgarismos seísmo eso es para que estemos todos yo me acabo de meter en el equipo de todo por la radio también me manda el encargo semanal correspondiente

Voz 10 03:51 hoy ha hablado Pablo Echenique mostrando sus reservas planteando dudas sostiene Echenique que reconocer agua es peligroso en diplomacia internacional

Voz 11 03:59 es algo muy peligroso diplomacia internacional

Voz 1 04:03 ah caramba el gran Isaías queda para el gran Isaías Lafuente aclara

Voz 12 04:12 a ver si existe una diplomacia que no sea internacional en la medida que la diplomacia trata de las relaciones

Voz 0827 04:18 entre Estados muy buena observación muy buena vigilancia efectivamente la diplomacia es el conjunto de procedimientos que regulan las relaciones entre Estados así que no cabe una diplomacia que no sea internacional en el contexto en el que se expresaba Echenique es como hablar de Hacienda Pública innecesariamente redundante ahora bien diplomacia es también el señor de cada Estado en sus relaciones internacionales ya y no sé por ejemplo si España hubiera sido el único país en reconocer ha ido pues podríamos hablar de la decisión de la diplomacia española en contraste con la diplomacia internacional o mejor con la diplomacia mundial por ejemplo hay podría haber sido pero la vigilancia desde luego estaba bien apuntada venir después dirigirá a gente tan principal pues aquí voy yo con lo mío con este fallo de concordancia fruto de mezclar dos frases posible de quién se estarán acordando en quién estarán donde la cosa acabó en en quiénes estarán acordando sean acordado de mí Vicente Palomino Cathy a Dane Enrique López

Voz 12 05:15 treinta y tres mil cuarenta y siete este es el número que ha dejado en Andalucía varios millones de euros

Voz 13 05:21 no ha sido es y ahora me imagino a los pobres que lo tuvieran en quién se estará acordando en quince estarán acordando

Voz 6 05:30 en King's estarán acordando bueno fue en la UVI de la semana pasada en otra cosa que también puede ser cruzó por la cabeza también puedes

Voz 0827 05:38 pero tengo otra eh pero creo que de esta me puedo salvar corregimos una mala acentuación de la localidad de Vejer a la que nombramos Vejer indigesto haciendo un juego de palabras como al alcalde de Béjar localidad de Cádiz debe hacerlo

Voz 6 05:51 el alcalde de Béjar no será el alcalde de

Voz 0827 05:54 pero allí son agudos eh no los hagamos graves que no los hagamos graves son agudos no los hagamos graves y Óscar Vidal de orador me dicen que Vejer no sería una palabra grave sino llana es verdad que llana es la palabra que lleva el acento en la penúltima sílaba que también se denominan palabras graves a los oyentes van muy finos muy finos aquí desde luego nadie da puntada sin hilo por cierto algunas acentuación de nos crean problemas como la de las de las cuadrillas romanas una palabra llana o grave que con frecuencia convertimos en la vigilantes Lorea Martínez el vigilado uno de esos personajes maravillosos ya extravagantes de los Especialistas secundarios Candanchú

Voz 14 06:35 que no os cuando yo pues me congratula en presentaros el paraguas centurión es un paraguas creado a partir del modelo de cuadrilla romanas Cuadri romanas

Voz 0827 06:44 cuál Liga romanas bueno pues tiene razón la vigilante escuadrilla Hinault cuádriceps que por cierto nombra tanto el carro como el conjunto de cuatro caballos que tiraban de él en las carreras del Circo Romano especialmente ya metidos en materia aparte de las cuadrillas también había trigo más de tres caballos o Bigas con este nombre de dos caballos yo tampoco lo sabía pero es que aquí no paramos ya la vida ha dicho cuadro un Cuadri yo también todos yo también y seguro que sin escapará más de una vez irme vigilarán pero es cuadrillas de momento de momento veremos a ver qué pasa en Francia ya lo cambiaré Bush bueno el domingo Partido Popular Ciudadanos y Vox han convocado una manifestación en Madrid como castas que tiene una cuna ciudad lingüística yo voy que ayer entró en las twiterías todas las librerías

Voz 15 07:27 así López vamos con el gran Isaías Lafuente que más un Premio Ondas se merece una calle una avenida aplazar este tú y sobre el manija del domingo es el Twitter

Voz 1 07:36 día niños y niñas de España yo voy es un dramón una frase que se le igual Paqui Payá que Palha Paquita bueno pues más o menos

Voz 0827 07:45 es así sería una explicación un poco arrastrando el suelo pero es así y son curiosos los Palín no hemos el más conocido es aquel de daba le arroz a la zorra Elbaz que no sé si comen arroz las Torras y tampoco que hace un abad dando de comer a una zorra pero bueno como como queda muy bien y es curiosa la etimología de la palabra porque es explica por sí misma no llega de griego casi sin tocar Palín Dro Moss que recorre a la inversa sería la traducción osea que después de haber ido aquí Payá pues recorrer a la inversa iba paya

Voz 1 08:15 sí aquí aquí aquí aquí

Voz 0827 08:24 Palin lo que llegó al Diccionario a mediados del siglo XX ya como palabra es brújula aunque algunos dicen Ares anteriores lo recogieron también como palabra llana o grave Palin bromas bueno el Palin como es a las palabras que el capicúa es a los números una palabra que no llega del catalán por cierto capicúa interés hay cola eso es la misma explica por sí mismo cabeza y cola textualmente por cierto capicúa llegó al Diccionario académico veinte años antes el humo

Voz 1 08:59 íbamos a ver algunas me lo nada recogidas esta semana una recogida en la misma gala de los

Voz 0827 09:04 hoy hay escuchada por dos clásicos Mario Suárez y José Antonio Barrionuevo cuando queriendo construir un lenguaje inclusivo pues se pasaron el vigilado Julio Pérez del Campo merecidísimo Goya al mejor corto documental por Gaza

Voz 16 09:17 a las académicas los académicos que con su voto han roto el silencio en defensa de los derechos humanos

Voz 11 09:23 el premio va dedicado a todas y a todos aquellas personas todas y a todos aquellas personas que que han mantenido viva la lucha del pueblo palestino

Voz 0827 09:33 a todas y a todos aquellas personas buena al duplicar en exceso se produce un error de concordancia en ese todos aquellas personas que se leería así un error innecesario además porque si hay un sustantivo inclusivo para referirse a todos y a todas ese es persona tampoco hace falta ni requiere ninguna duplicación más otra melón nada de esas que se producen cuando vamos como locos acabamos salud

Voz 6 09:57 Flandes de una manera un tanto extraña desde Valencia rendían en este saluda

Voz 0827 10:01 Piñera que se ve hice oye que es compañera pero que cambia de sexo en unos segundos para conseguir que dos conexión

Voz 12 10:07 es ferroviarias tan importantes como la de Sagunt Teruel Zaragoza y la de Madrid Valencia sean incluidas entre las prioridades de la Unión Europea Ana Talens buenos días buenos días Juan buenos días Juan

Voz 6 10:19 por qué no están buenos días Juan voz tan bonitas de apuestas esta mañana bueno no sé qué es lo que está pasando en Palencia en Valencia parece así que sé que lo que está pasando en pero en Valencia no lo sé en los últimos días eh pero les cuesta un poquito atinar son sesenta y cinco mil novecientos parados menos en la Comunitat

Voz 1564 10:37 la semana que bueno que ese esa valoración ha tenéis nuestra página web en Radio Valencia punto Es Cinema más la permanencia pero en Vermont permiten Vermont por menor Merceditas Jan ahí está muy bien mira para Isaías ya lo tenemos de Isaías un saludo desde la Lazio Valencia

Voz 0827 10:57 hombre desde aquí desde Madrid qué haría yo sin vosotros y una melón a la muy sutil que nos envía Pilar Lahoz nuestros vigilantes están muy atentos a todo lo decías antes Francino hablábamos de los riesgos y de las consecuencias de fumar pedimos esta estadística un poco rara

Voz 1995 11:11 ahora Marcos estos son los datos insista por eso hemos invitado a gente que no son datos que son personas con usted como Laura muchísimas gracias Alberto dos de cada tres hombres que fuman van a morir dos de cada tres hombres que fuman Van Amaury bueno Toni

Voz 0827 11:25 el tercero también de la vigilante que morir morir lo que se dice morir digo yo van a morir todos los fumadores incluso los que no hayan probado un pitillo en su vida otra cosa es que dos de cada tres fumadores pues vayan a morir prematuramente o vayan a morir de una determinada enfermedad a consecuencia del tabaquismo como consecuencia tabaquismo etcétera pero morir todos moriré vamos que es una de las pocas certezas que tenemos desde que nacemos al menos por el momento antes recogíamos de extraño que llegaba con saludo también incorporado desde Radio Valencia aquí va a otro diálogo de besugos que me envía Pepe Rubio que escuchó en El Larguero

Voz 17 12:01 Nos queda un minuto para que nos diga Héctor González hacíamos ha pasado Héctor nada rápido muy Manu muy mano Osalan

Voz 18 12:09 muy rápido esta ha sido aprovechado para el uno de enero hubiera previsto

Voz 6 12:14 yo no prendas para qué vamos a esperar alude pero ya lo tenemos

Voz 19 12:17 Zeid maldito reveló

Voz 0827 12:19 siempre se me para en el minuto veintidós C

Voz 19 12:22 hoy maldito reveló soy un presente para en el minuto

Voz 0827 12:25 por cierto sobre distorsiones temporales tenemos varias esta semana en los cuarenta Classic nos han ofrecido una nueva versión sobre un clásico de esta unidad que es el huso horario en Canarias respecto a la península esto me lo envía Roberto Cuadrado

Voz 20 12:42 las griegos agua con usted equipo en los cuarenta clásico las ocho cuatro minutos las ocho cuatro minutos siete tres y seis en Canarias y aquí tres estas en Canarias claro

Voz 0827 12:56 ocho y cuatro siete y tres en Canarias y en nuestra compañera claro hombre claro hasta el momento lo estamos haciendo mal siempre muy claro muy claro tampoco parece bueno Pepa Bueno aún está saboreando parece la resaca de fin de año así abrió el programa del pasado cuatro de febrero cuatro de febrero ante la sorpresa supongo que entre otros de José Amador de la chica Se reúne por primera vez este jueves en Uruguay

Voz 3 13:24 este lunes cuatro de enero y cuatro de enero

Voz 0827 13:26 la con dos noticias aquí en España este lunes cuatro de enero que fue eh no sé lo que le está pasando a Pepa Bueno con las Navidades nos dice Rafael Cobo cree por ejemplo que la cena de Navidad es algo cotidiano

Voz 22 13:37 nuevo informe de la Guardia Civil que acredita que la campaña de Esperanza Aguirre en las autonómicas del año dos mil once si financió ilegalmente hasta algo tan cotidiano como la cena de Navidad hasta algo tan cotidiano como la Navidad

Voz 0827 13:50 hasta algo tan cotidiano como la cena de Navidad está también es útil si se entiende muy bien lo que quiere decir Pepa algo tan normal como la cena de Navidad pero es que algo cotidiano es algo mucho más preciso no es algo ni siquiera frecuente es algo que se produce diario cotidiano yo hombre uno puede estar con la cena de Navidad todos los días pero suele ser no suele ser los pero no es lo habitual ahora pelillos a la mar porque siempre es mejor pensar a destiempo en la Navidad que acordarse del sexo a destiempo en plena Nochebuena

Voz 12 14:19 vean felices que la tengan grande que la tengo en grandes ir y no podemos acaba de pillar después eso

Voz 0827 14:30 es desde los históricos pero nos gusta recordarlo de vez en cuando pero bueno en materia temporal lo de Pepa Bueno no es lo más grave Toni Garrido por ejemplo toda vida todavía vive no en las pasadas navidades sino en el año pasado mañana en las pasadas navidades también por lo menos una parte esto nos lo envía Elena Pérez

Voz 1995 14:48 es que investiga el cáncer como explica que hoy febrero cuatro de febrero del dos mil dieciocho cuatro de febrero del dos mil dieciocho sumemos más que nunca

Voz 6 14:57 cuatro de febrero de dos mil dieciocho que fue el cuatro de febrero

Voz 0827 15:00 lo del año pasado también hay otras como Dani Mateo que acaba confundiendo años y metros un año

Voz 6 15:06 por ejemplo que te va muy bien las cosas

Voz 23 15:09 si hasta para ir a por el pan bien y al cabo un metro oye y al cabo un metro oye ya sea al cabo de un año al cabo de unos

Voz 0827 15:18 no corrige así tiempo en este otro caso en el que confundimos horas euros no dio tiempo a corregir estábamos en plenos titulares no dio tiempo lo escucharon Natalia Álvarez Sergio García habláramos de subvenciones en dinerito para comprar andador espero una subvención de muy raras porque se pagaban en horas

Voz 24 15:36 a partir de julio las CCAA van a financiar prácticamente todo su coste el usuario sólo tendrá que pagar como mucho treinta y seis horas en Brasil treinta y seis horas miembro

Voz 0827 15:44 el continúa la búsqueda de de las once y treinta y seis euros

Voz 25 15:48 todo pasa y todo

Voz 0827 15:51 un Un

Voz 26 15:54 duro es Pass

Voz 0827 15:56 otra versión de Cantares para hablar de generaciones literarias están no la envían Beatriz Araud y Carmen Espinosa el vigilado Vaquero que ayer deja estaba claro que no iba a leer el libro de Pedro Sánchez decía una cosa que cree que es un error

Voz 18 16:11 no lo voy a le no he leído a Unamuno voy a Pedro Sanz eh eh la descripción del dice la canción dice un libro

Voz 0827 16:20 la generación del veintisiete dieciséis y la verdad es que vaqueros no termina la frase parece que iba a decir generación del veintiséis que es una generación que no existe

Voz 18 16:30 la canción dice la versión dice bueno

Voz 0827 16:33 yo también podría decir que me iba a decir

Voz 27 16:36 Veintisiete no bien en todo caso sea

Voz 0827 16:38 sí porque Unamuno fue una de las grandes figuras como Antonio Machado de la generación pero no de la del XXVII de la del noventa y ocho

Voz 28 16:46 sí me está entonces es da miedo a hablar

Voz 0827 16:52 la ausencia de Piedrahíta esta semana lo hemos sustituido por otros ilustres creadores de palabras Carmen Espinosa invita a la Unidad de Vigilancia a Mara Torres que quiso hablar de dramaturgos en un error a flor de piel acabó hablando de Ermua turbo

Voz 29 17:07 no es fácil que los oyentes hayan reconocido

Voz 0827 17:09 dio la voz de nuestro gato para

Voz 30 17:12 no que utilizada como seudónimo el vasco neoyorquino porque no es fácil que conozcamos a los dramaturgos que conozcamos en los dramaturgos

Voz 0827 17:19 a los dermatólogos en este caso es bonito neologismo eh sí dramaturgo es quién trabaja el drama del turbo palabra no registrado de momento sería un cirujano plástico por ejemplo que trabajan la piel o un esforzado empleado que se deja la piel en el trabajo del Burgo Marta Zamora también te invita a ti Francino por el neologismo taxi coma no

Voz 6 17:38 han transmitiendo ya a estas alturas otra cosa y eso es peligroso yo creo que incluso para ellos joder te está muy mal generalizada con todos los colectivos que estamos pero muy enfadados gente que mantengo que somos taxi cómo estamos

Voz 0827 17:52 que somos Taxco manos bueno Marta entiende el juego de palabras que quieres hacer pero textualmente Si fueras taxi coma no serías maniático de los taxímetros no de los taxis amigo en la palabra sería taxi mano o taxi maniático no estén en podría ser pero ojo Marta no es que quiera defender que también queda también el juego de palabras como titular

Voz 6 18:14 a Elvira Lindo esto que conste bueno pues el otro desde luego

Voz 0827 18:17 no funcionaría también así que admitimos el lo de taxi con manos Javier del Pino también se inventó el verbo

Voz 31 18:24 aunque LEAR sabes algo de la de la persona que teníamos antes como alcaldesa llamaba Ana Botella no y cuando llegaste aquí estaba todavía a ella o ya estaba no estaba manolas no sólo a leerlo

Voz 0827 18:40 Google lea lo bueno Larra eh no nos puede ayudar en esta materia ya introducido el verbo tuitear por ejemplo pero todavía no ha metido ni Wass apear New crear que es la forma más extendida para referirnos a buscar en Google pero por qué no Google Earth que es lo que usa Pino porque en el fondo es una forma híbrida entre lo escrito y lo fonético no signos atendiéramos sólo a la grafía de la marca el verbo sería Guo crear en castellano o en español pero nadie o pocos dicen me voy a buscar en Gog le sino en Google

Voz 27 19:12 el desde el punto de vista fonético

Voz 0827 19:14 Tico pues sí pero denunciamos Google tendría sentido

Voz 6 19:18 no fue el verbo LEAR

Voz 0827 19:21 exacto ir de Google antes así que habrá que esperar cuál de las dos formas se instala definitivamente cuál triunfa o a lo mejor si están a las dos y triunfan las dos de momento parece que gana Google eh pero vamos a esperar tenemos también este Knicks en el plural de la palabra fan ya sabemos que unos dices dicen fans Otros dicen que sería lo que marca la norma aunque no acaba de instalarse otros optan por una tercera vía

Voz 6 19:47 esta esta semana no sé si los fans es desfases

Voz 0827 19:51 los Suárez en la competencia en No es un día cualquiera de Radio Nacional no hay

Voz 0161 19:56 canal dedicado expresamente a retransmitir un equipo de videojuegos que tienen bueno Francis pensé Si un público partido de tú es es Bankia espero acogerse Roberto

Voz 0827 20:09 Isabel astures Aberasturi si lo dice Aberasturi oye pues fans es debate bueno y a veces no sucede lo contrario en vez de maquis decimos Maki esto lo escucho Julián Vega en La Ventana

Voz 32 20:20 he descubierto que tiene bastante que ver con mi historia familiar cuenta cuenta es la historia de un Mackie en Galicia de un guerrillero ha descubierto que en ese Maki que fue asesinado uno de sus hermanos que también era era guerrillero

Voz 0827 20:35 bueno ese Maki pues en este caso esta palabra que no llegó del francés acaba en ese es maquis se introdujo singular o plural se introdujo como invariable para referirnos tanto a la guerrilla o para denominar a los individuos que formaban parte de ella ya sean uno o varios es decir sería un maquis serían seis maquis por ejemplo

Voz 21 20:57 las calles

Voz 1 21:03 bien vamos acabando hoy Ignacio Barrón

Voz 0827 21:08 cierra siempre está unidad estando donde estamos no es propone un viaje a Venezuela pero pasando por Venecia y a partir de un gazapo como corresponde

Voz 33 21:18 esta semana escuchamos a Kike García decir esto en Todo por la radio

Voz 0827 21:21 propone también construir un muro en tema de

Voz 17 21:24 hoy el pueblo veneciano pueblo veneciano miles

Voz 33 21:27 nuestro compañero de El Mundo Today confundió a los habitantes de Venezuela con los de Venecia Un fallo divertido pero no del todo desacertado

Voz 34 21:37 el nombre de Venezuela tiene su origen en el italiano en esa zona vivía la tribu construía sus casas sólo unos para dos en el lago Maracaibo esta imagen les recordó a Venecia Américo B escucho lo llamó Venezuela La pequeña Venecia iré ahí Venezuela la fórmula de añadir esos viejos Puebla para nombrar a nuevas ciudades no es poco habitual por ejemplo una de las ciudades más importantes de Filipinas es Valenzuela cuyo nombre significa pequeña Valencia en España también tenemos varias Valenzuela incluso una Palenzuela en la provincia de Palencia por tener tenemos hasta un pueblo lo sufijo en León llamado sencillamente sencilla a la familia en otras ocasiones fueron un poco más lejos y en vez de llamarle pequeña tal buscaron algo diferente que recordar al territorio de origen sin menospreciado así que tras mucho pensarlo decidieron llamarlas nueva tan en un alarde de originalidad como es el caso de Nueva Escocia Nueva Inglaterra Nueva nada o Nueva York en América encontramos unos cuantos ejemplos de poca originalidad hay un sinfín de pueblos llamados como ciudades españolas Córdoba Guadalajara Trujillo aunque la palma se la lleva mal no sólo en Estados Unidos hay nueve ciudades llamadas así está tan repetida que hasta buena Madrid en Uzbekistán hasta que se convirtió en un barrio de Samarkanda así que la próxima vez que viajáis asegurarnos de que vais al continente correcto

Voz 6 23:17 muy interesantes por cierto sobre Madrid que es una vigilancia pero eso no para decir dirá pues para la próxima semana total hispalense sales más deberes para la próxima semana

Voz 12 23:28 sería una duda curiosa cuál sería el plural depende hay dependerá va de diríamos tendrá AIDS pero sería un premio

Voz 3 23:36 no no si nos quedamos eso que nos quedamos con la fonética inglesa la acabaríamos en Drive no

Voz 35 23:41 sí pero si pendrive otra el ritmo

Voz 0827 23:44 los hay que buscarlos en Íscar bueno para la próxima semana vamos a pensarlo mientras tanto recordamos nuestra dirección de correo de V arroba Cadena Ser punto com muchísimas gracias y ya saben si en algo equivocado