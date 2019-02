El cine en la SER: El trágico reencuento de los trillizos cobaya (09/02/2019)

Voz 1 00:00 ninguna el cine en la SER con Pepa Blanes

Voz 3 00:33 no importa el edil siempre están

Voz 1084 00:38 son las en los estrenos de la semana hablaremos de María Reina de Escocia con tres nominaciones a los Bafta es una cinta de época de gran presupuesto y con intención feminista protagonizada por socio y Margot Robbie dirigida por una mujer Yossi Ruth

Voz 1322 00:51 tal herencia me corresponde por sangre sin importar quién desposeído no desposeer debemos discutir la sucesión antes del matrimonio y no al contrario respetaré la Corona de Isabel en cuanto me nombre su sucesora

Voz 1463 01:04 otra mujer es una película esta semana es la francesa Claire Denis que se pasa a la ciencia ficción de autor con high life una reflexión sobre el deseo la maldad y la convivencia que cuenta con Juliette Binoche y Robert Pattinson

Voz 3 01:16 la doctora de su misión conseguir fritos saludables que sobrevivan al parto los hombres formábamos parte del plan

Voz 4 01:27 sigue cogiendo su espera incluso si chicas casi quedar embarazada El bebé moriría por la radiación

Voz 1084 01:33 el estreno más comercial de la semana es la Lego película dos una vuelta ese universo de animación con las conocidas figuritas danesas una historia gamberra que copia los puntos fuertes de la primera entrega

Voz 4 01:43 nuestras vidas se sumieron en el caos esta nueva vida Nos ha curtido oyente Huguet y no a todo no

Voz 0653 01:50 dos cafés por favor saldo y el otro con un pelín de XXV tocar

Voz 1463 01:54 se estrena también el documental Tres idénticos desconocido ganador en Sundance gracias a la impactante historia

Voz 5 01:59 el reencuentro de tres hermanos trillizos separados a la fuerza al nacer cuando me fui a financiera clase hola de yo no uso de qué me hablas desde que ese chico yo la puerta supe que era el doble de que no te lo tienes un hermano gemelo

Voz 6 02:21 un día que apasionante Un foto

Voz 0391 02:23 era incierto dos destinos

Voz 1463 03:05 hola qué tal buenos días arrancamos primera edición del cine en la SER con José Manuel Romero buenos días bienvenido qué tal Pepa muchas gracias bueno vamos a empezar con la actualidad del cine

Voz 1084 03:14 sí es que siempre es un acontecimiento en el cine español cuando Almodóvar estrena película todavía queda más de un mes pero ya vamos conociendo más detalles por ejemplo su protagonista Antonio Banderas estaba esta semana en la presentación del teatro del Soho de Málaga y contaba esto sobre su personaje

Voz 0653 03:27 un alter ego del propio Almodóvar es muy bonita historia con Pedro

Voz 3 03:31 son ocho películas me convertido e igualado a Chus Lampreave en número de película con Pedro simplemente nuestra relación sería que Asimo tiene la película la realidad pero haber hecho esto con un amigo exigente dudo cuando se pone no pero al mismo tiempo con muchísimo amor dentro de él no ha sido ha sido precioso ha sido de las experiencias más bonitas en Milán

Voz 9 04:00 Herrera profesional

Voz 10 04:05 la actualidad del cine esta semana nos lleva a la Berlinale ha comenzado una nueva

Voz 1463 04:09 edición de este certamen con presencia española con la sección Panorama y con Isabel Coixet nada más y nada menos que en la competición de la sección oficial con Elisa y Marcela una película sobre el primer matrimonio homosexual entre dos mujeres en España en el año mil novecientos una película distribuida por Netflix vamos a ver qué podemos esperar de esta edición corresponsal Carmen Viñas

Voz 0391 04:30 la gala se ha convertido este año en una especie de homenaje al director saliente a Dieter Kosslick único no ya del festival después de dieciocho años en el cargo de la recibió con un fortísimo aplauso y muchas alabanzas después de los palos que le cayeron los últimos años por parte de quienes en bueno espera nuevos aires en el festival vamos a ver por dónde tira a sus sucesores que son Carlo Chateaubriand exdirector de Locarno quién va a asumir la dirección artística en B que se ocupará de la parte financiera y que ya están viviendo esta Berlinale ya están aquí como decía el gran reconocimiento a Kosslick que pese a su sombras hay que decir que ha conseguido que sea un festival del público a diferencia de otros de su categoría como Cannes más más elitista la muestra está en las trescientas cincuenta mil entradas que se venden cada año con precios de entre trece y dieciséis euros por pelicula la alfombra roja que por cierto este años ecológica pues ha sido realizada con basura marina hasta con pocos Casa de grandes de grandes nombres podría pasado la presidenta el jurado Juliette Binoche Andy Bell Verónica Ferrés la del president da de la Academia de cine alemán Gisbert ven el director vi Wenders y la danesa Lone ser Fitch cuya pelicula inauguró el certamen y la competición la amabilidad de los extraños se titula es una película coral de personajes que sufren una soledad sobrevenida y que salen a flote gracias al milagro de buenos samaritanos es de esas películas que te hace recuperar la fe en el el humano aunque precisamente por su buenismo no ha gustado a todo el mundo se critica que el festival tendría que haber buscado algo con más garra para para inaugurarlo el fin de semana llega una de las trescientas alemanas más esperadas el guante dorado de Fatih Akin quién regresa al festival con una película de terror sobre un asesino de mujeres que vivió en el Hamburgo de los años setenta también esperamos con expectación Mister Jones de la veterana realizadora polaca Agnieszka Polán que cuenta la historia de un periodista Gales que arriesgó su vida para documentar las atrocidades del régimen de Stalin en definitiva una fría muy actual sobre News prensa corrupta pero nada menos que la Unión Soviética de mil novecientos treinta y tres

Voz 11 06:33 L

Voz 10 06:39 después de los Goya seguimos con la temporada de premios este domingo se entregan los Bafta

Voz 1463 06:43 los premios del cine británico donde Roma es una de las favoritas compiten las principales categorías entre ellas en la de mejor película

Voz 12 06:50 la

Voz 1084 06:51 con Green Book ha nacido una estrella infiltrado en el caucus plan o la favorita en mejor película británica la mejor situada es bohemio en Rapsodia el biopic de Freddie Mercury después de las nominaciones la academia británica ha decidido retirar la nominación al director de esta película Bryan Singer acusado de acoso y por tanto sólo competirán los productores

Voz 13 07:09 cuántos Galileo es más vas a querer

Voz 14 07:13 una más otra déjame escucharlo Galileo

Voz 1463 07:30 en cualquier caso será interesante ver si los británicos se atreven a premiar Roma película en español Eden Netflix Osio optan por otra película que probablemente sería la que le hiciera sombra a la cinta de Cuarón en los próximos Oscar

Voz 1084 07:42 Glenn Close es la favorita en la categoría de mejor actriz aunque le sigue de cerca Lady Gaga por Ha nacido una estrella pero ojo porque la británica Olivia Colman juega en casa que ha cosechado muy buenas críticas por la favorita

Voz 13 07:52 la carrera costarle costarles las las comemos

Voz 14 07:59 María

Voz 13 08:03 que nosotros sí azotados Quispe

Voz 1463 08:08 en mejor actor Remi Malek que es el que suena en todas las quinielas por convertirse en Freddie Mercury compite con Viggo Mortensen con Christian Bale con Bradley Cooper Icon Stipe cubano

Voz 1084 08:17 ya hablamos de otra película con nominaciones en los Bafta ese María Reina de Escocia que opta a mejor actriz de reparto para Margot Robbie vestuario y maquillaje y peluquería esta cinta de época protagonizada por Robbie insomnio urbana es uno de los estrenos de esta semana

Voz 1463 08:46 en este giro de Hollywood por tratar de lavar su cara y mostrar su lado más feminista se siguen estrenando películas pasadas por la mirada de nuevas directoras es el caso curioso de María Reina de Escocia una cinta de época que tenía tuvo para brillar en la temporada de premios pero que ha quedado eclipsada por la favorita la película del griego Yorgos lanza hemos ambas se centran en mujeres monarcas tomando el poder mostrando lo complicado que es en política tener sonoridad competirá

Voz 1322 09:12 respetaré la corona de Isabel en cuanto me nombre su sucesor Majestad si siente recelo hacia mi proposición puede expresarme lo directamente

Voz 1463 09:21 los productores de Elisabeth y Elizabeth la edad de oro las películas que recreaba en la vida de la reina Isabel de Inglaterra con Kate Blanchet en el papel han decidido volver a las andadas regresar a esa monarca que tanto supuso para Inglaterra los protestantes y centrarse ahora en la relación que tuvo con suprima que ahora se convierte en gran protagonista de esta historia

Voz 0653 09:39 dice ser emocionante

Voz 12 09:41 gobernar sobre todo lo que se ve soy Sonera Servi preparado para ser sus servicios después el hombre quien pregunte no pues pregunta

Voz 1463 10:00 basándose en el ensayo de John Gay sobre la vida de la reina escocesa la película María Reina de Escocia se aleja de la imagen que sedado de una reina de Billy promiscua para centrarse en los costes emocionales físicos y vitales que suponía reinar en un mundo lleno de hombres

Voz 4 10:14 Caja T con la bella reina de los escoceses y podremos controlarla con convertirse en príncipe eso

Voz 0653 10:23 pero bastante noble para una reina también los hay

Voz 1463 10:26 para otra para llevar a cabo esta propuesta poética histórico y con intención feminista buscaron a una prestigiosa directora de teatro Yossi Rourke una de las pocas mujeres que puede presumir de estar al frente de una película histórica de gran presupuesto

Voz 13 10:39 si concede la sucesión recompensará su desobediencia aquí no es nuestra fue más nos obliga is hacerlo bella o en todas puestas embajada siempre nuestra fe

Voz 12 10:53 más discordia Guerra

Voz 10 10:57 y ahora tenemos la osadía de Duterte mi juicio

Voz 1463 11:00 María es suprima la reina Isabel compiten constantemente como queda claro en la batalla epistolar que vivieron gran parte de su vida sobre todo cuando María Estuardo regresó a Escocia reclamó sus derechos hereditarios sobre el trono que ostentaba Isabel una tumultuosa relación que acabaría con la primera degollada convertida en un mito al que han dado vida a estrellas como hacen Inger Burt para John Ford o Vanessa Redgrave para Charles ya arroz

Voz 0653 11:24 que despedirme eso

Voz 17 11:26 sí las esposas a nuestra nosotros que nosotros Isabel

Voz 1463 11:36 la encargada de convertirse en la Reina Mártir de gustos afrancesados es sor si Ronan que ha cambiado su acento irlandés por el escocés el francés la actriz de Lady compite en un duelo interpretativo con Margot Robbie a la que vemos con un rostro lleno de viruela y camuflado bajo un maquillaje aterrador Robbie destacaba la relación de estos personajes con las mujeres de hoy

Voz 13 11:58 chao

Voz 18 11:59 la razón por la que contamos esta película es que revisan el pasado entendemos el presente esta película es un ejemplo que focaliza esa hermandad entre esas dos mujeres en una posición de poder pero una sociedad controlada por los hombres esto es lo que hace ser muy actual

Voz 1463 12:16 el guión de Bowie limón guionista de Los idus de marzo y la serie House of cards se centra en la estrategia de poder de una corte Illa otra cuyos intereses estaban divididos los escoceses católicos los ingleses protestantes jugaban a un juego de ajedrez como definía la propia actriz

Voz 4 12:32 socio y ron

Voz 1322 12:36 es eso un juego de ajedrez en esa Corte Inglés allí en la corte escocesa acaba uno está jugando a eso era muy complicado las alianzas las relaciones personales suele ser lo siempre que el poder está en medio todo es mucho más difícil es el padre de mi hijo no les someterá a tal humillación que sin ofensivo no es cierto

Voz 12 12:58 conspira para quitarnos la Corona Mis hombres leyeron hablaba de habéis comentado ejércitos contra gel citas y ahora tenéis a un único hombre no he dicho que lo tema If clavo gays por el divorcio porque juré defender vuestra seguridad aunque sí lo tenéis

Voz 1463 13:16 María Reina de Escocia describe también cómo las dos reinas tenían que enfrentarse a las relaciones con los hombres y con ellas mismas lo más interesante de esa relación de admiración y odio son los puntos en común que ambas mujeres tenían sufren una sonoridad aplastada por el bien del trono

Voz 3 13:40 un

Voz 19 13:47 sí

Voz 1084 13:53 hablamos ahora de ciencia ficción con high life

Voz 1463 13:56 es el estreno indie de la semana dirige la francesa Claire de ni está protagonizada por Juliette Binoche Robert Pattinson high life ganó el premio Fipresci de la crítica en el pasado Festival de Cine de San Sebastián

Voz 3 14:10 la directora ni aprovecha su primera incursión en la ciencia ficción para subvertir

Voz 1084 14:15 todas las normas del género high life es una odisea erótica espacial sobre la condición humana un grupo de presidiarios ya condenados de por vida son enviados en una nave hacia un agujero negro diremos escondida

Voz 20 14:28 basura peluquería tuvo la brillante idea

Voz 1084 14:39 es servir a la ciencia una misión que es un experimento un intento por salvar a un mundo en declive a través de unos delincuentes unos despojos sociales sin pasado ni futuro solo ante un presente sin retorno de este que deja

Voz 3 14:50 es el sistema solar no había comunicaciones por radio

Voz 10 14:57 imagen

Voz 3 15:01 pudo que las programas en para tenernos controlados

Voz 1084 15:08 para hacernos creer que era posible con una atmósfera fría hay magnética la realizadora francesa construye una distopía sobre el futuro de la natalidad la reproducción y el control de los cuerpos sobre los instintos y los salvajes sobre la castidad y la paternidad en un relato humanista como defendía en el pasado Festival de San Sebastián

Voz 1513 15:26 tras escrúpulo en Maine fuman se pueden imaginar ustedes en una situación similar como cobayas científicas la especie humana tiene un fondo de solidaridad y te encuentras a esta tripulación con ese fondo humano tan importante son egoístas están solos es verdad pero hay un componente humano cuando se habla de sexo parece que se deja de lado el deseo de no es así

Voz 21 15:49 se amo de Hilla a empezar

Voz 12 15:53 sin generar un ambiente claustro

Voz 1084 15:55 fólico la tripulación se convierte en ganado violento en cobayas al servicio de una doctora que genera una tensión a ratos previsible y artificial entregada a la exploración de lo corpore lo de los fluidos sangre leche Away esperma la doctora Di

Voz 3 16:09 su misión conseguir fetos saludables que sobreviven al parto los hombres formábamos parte del plan

Voz 4 16:19 porque sigue recogiendo su esmero incluso si alguna chica se quedara embarazada el bebé moriría por la radiación se que hay pocas probabilidades sigo mi objetivo si consigo que todo salga bien entonces que

Voz 1084 16:33 Juliette Binoche interpreta esa médica y sexual izado una bruja de la inseminación obsesionada con crear vida en el espacio con reprimir el deseo y poseer la carne solo hay una vía de escape una sala con hundido convertido en toro mecánico donde la actriz se desata en una de las mejores escenas de la cinta con una danza orgánica una coreografía del placer

Voz 4 16:52 cuando te vi por primera vez una joven drogada de mierda

Voz 10 16:57 te ahora así

Voz 4 17:05 pero si tienes sistema nervioso

Voz 1 17:12 tranquiliza

Voz 13 17:15 nunca podremos contar nada

Voz 10 17:17 yo comporta

Voz 1084 17:21 el actor Robert Pattinson continúa su larga travesía alejado de Hollywood el que fuera vampiro de Crepúsculo se entrega directores independientes en busca de una reinserción Casto y contenido realiza un trabajo sensorial y delicado que le lleva con treinta y dos años a ser ya padre en la pantalla

Voz 22 17:36 el día camino de cincuenta ha sido muy bonito trabajar con bebés como tener un animal salvaje tienes que estar concentrado pero luego ha sido inspirador

Voz 1084 17:49 cine de autor con absoluta libertad para jugar con las estructuras narrativas y los saltos temporales pero también un acercamiento humanista la ciencia ficción con temas de interés social desde la reproducción a la soledad Clegg de ni suma una fábula existencialista su tratado de la condición humana en un space opera personal e inclasificable

Voz 23 18:07 sí sí

Voz 24 18:14 uno un a

Voz 25 18:28 usted ha

Voz 1463 18:37 para los espectadores más jóvenes y los más gamberros estrena también la Lego película dos la segunda parte de esta cinta de animación con las figuritas danesas dando caña a diestro y siniestro una película que ha visto Laura Martínez

Voz 0564 18:53 han pasado cinco años desde el estreno en dos mil catorce del la Lego película que contó con una recaudación de más de cuatrocientos millones de dólares aunque ya habíamos revisado este universo con ediciones como la de balonmano o Star Wars llega ahora a la segunda parte de la saga la Lego película tos

Voz 13 19:12 hemos antes de otro planeta ya no hay necesidad de luchar

Voz 0564 19:21 amigos tras el giro final de la primera parte el mundo de los protagonistas cambia por completo toda la ciudad quedó destrozada por la llegada de una imponente fuerza y todos se muestran muy negativos desde entonces excepto el protagonista M

Voz 13 19:40 te tienes que dejar de fingir que todo es fabuloso no vale ok cultivado un lado súper duro que impone muchísimo juego estrella fugaz

Voz 0542 19:51 los personajes se enfrentan a los invasores Lego duple que vienen de la galaxia hermana un guiño a la zona de juegos de la hermana de carne y hueso el protagonista en la vida real estos luego secuestran a la mejor amiga de Hemed junto a Batman y otros

Voz 13 20:05 la plantilla va a todos

Voz 0564 20:11 temas que ha sido capturados en esta ocasión el directores Mike Mitchell responsable de títulos como es Re4 otros los directores de la primera parte continúan en esta secuela como productores guionistas y ahora lo hacen junto a el Bob Whats ver creador de la comedia de animación en de clics Boya Hoffman Él ha sido el encargado de reescribir el guión

Voz 13 20:32 la mala vayas no les deis la satisfacción de decirle

Voz 0564 20:43 la cinta presenta personajes basados en otras ficciones tienen humor basado en gags y referencias a otras películas como Mad Max o dos mil uno Odisea en el espacio y esto persigue una intención concreta según sus creadores

Voz 0653 20:56 es Many la lectura una queríamos hacer referencia a todas las películas posibles que ves en la edad de crecer las que ves cuando tienes doce años las que nosotros veíamos en los videoclubs porque queríamos representar la imaginación de fin a medida que crece él tiene doce trece años y está empezando a conocer muchos aspectos interesantes de la ciencia ficción y ese es el tipo de historia que él está contando nosotros tratamos de contar la historia desde dos imaginaciones distinto

Voz 0564 21:24 estas dos imaginaciones son la del protagonista de carne y hueso y la de su hermana por la otra parte él ve todo como una gran batalla en la calle invasores aliens y ataques desde el punto de vista de ella todo es un musical la intención es que estos dos puntos de vista colisionan de forma transversal

Voz 13 21:42 extraterrestres han secuestrado a mis amigos a salvarles es número reinando soy la reina son lo que aquí transformar menú otra cosa así lo prefería

Voz 10 21:55 Hulk como antes un caballo

Voz 0564 21:56 en la versión original de la película se pueden escuchar de nuevo las voces de carnet como Batman Channing Tatum como Superman o Calders como Wonder Woman además de cameos como el de Bruce Willis

Voz 1463 22:11 para nada

Voz 13 22:13 mira esta es mi llave

Voz 0564 22:20 por otro lado encontramos diferencias técnicas con respecto a la primera película

Voz 0653 22:24 la noche si hay más tecnología avanzada y esta película tiene un estilo multimedia muy artesanal hemos incorporado stop motion Real títeres teníamos figuras delegó reales colocadas en los decorados que íbamos removiendo hemos trabajado con animación por móvil animación a mano teníamos telas cortamos papel los muñecos tenían incluso marcas de uso dado hemos tratado de que eso no te todo tan artesanal como sea posible teme que en paz

Voz 1084 23:03 Laura también analiza el siguiente estrenos un documental tres idénticos desconocidos que ganó el Premio del Jurado en el Festival de Sundance y que está nominado a los Bafta propone algo curioso con tono de thriller nos cuenta el reencuentro de tres trillizos separados por un experimento no

Voz 28 23:16 es muy bien quién

Voz 29 23:19 eh

Voz 1463 23:22 simple

Voz 29 23:25 se le da

Voz 0564 23:31 en mil novecientos ochenta en Estados Unidos dos desconocidos de diecinueve años descubren que son gemelos idénticos ambos fueron dados en adopción al nacer en la misma clínica y a pesar de toda una vida separados sus parecidos en la personalidad son fascinantes su historias publicada en el New York Post lo que provoca que su sorpresa no terminen porque hay un tercer

Voz 0653 23:52 hola este día en casa diez ya no me parece quién dirige bueno me llamo David queman nació el doce de julio de mil novecientos sesenta y uno estaba leyendo el periódico básicamente he visto a mis dos dólares creo que soy el tercero creo que se le cayó el teléfono

Voz 0564 24:13 proveer Safran Edward Ghailan David que en Man se convirtieron en los trillizos más famosos de Nueva York tras su feliz reencuentro conquistaron a todos los medios de comunicación e incluso aparecieron en una película de Madonna

Voz 0653 24:25 a continuación una increíble historia sobre tres hitos que define al hacerse hermano salimos en todas las partes

Voz 5 24:35 Puerta entiendo doble puede que en un momento empiecen a ver perforada de todos los periódicos íbamos por de repente escuchamos sois vosotros podríais O'Leary me película por favor por Édith no sabíamos quién era diera

Voz 0564 24:50 pero tras su historia escondía un secreto guardado a conciencia y es que los trillizos junto con otros muchos que habían sido separados al nacer con motivo de un estudio científico que investigaba como influye en la genética y la educación en la personalidad

Voz 1084 25:04 Juan sus trillizos

Voz 0653 25:07 nacido en Nueva York el doce de junio de mil novecientos sesenta positivos que la biblioteca de Nueva York a algún tipo de registro

Voz 0542 25:18 desde niños pasaron por todo tipo de pruebas grabaciones hasta los diez años y a sus padres se les oculto que muchos de sus extraños comportamientos eran consecuencia de una ansiedad por separación ya que todos desconocían la existencia de los hermanos a día de hoy todavía sufren secuelas Ésta es la opinión de uno de los trillizos acerca de lo que vivieron

Voz 3 25:37 de de chicos West

Voz 0055 25:40 es un crimen creo que fue un crimen contra la humanidad pero la cuestión no es si fue en contra de la ley esta gente estaba en tal posición de responsabilidad que se les consideraba éticos por lo que tenían lo que consideraban una política ética podían tomar un lápiz trazar una línea de esa política y cambiarla cuando les convenía creo que eso fue lo que se hizo del mundo gusto decide

Voz 0542 26:02 este largometraje documental dirigido por Tim guarde él recibió el pasado año el Premio Especial del Jurado en Sundance su narrativa combina diversos géneros incluso llega a rozar el suspense y muestra por un lado la revisión del tiempo pasado con imágenes y recursos de archivo que reconstruyen la historia y por otro adentra al espectador en tiempo presente para profundizar en las consecuencias actuales así hablaba el director de la cinta

Voz 1084 26:26 aún que Istok Menzies aún

Voz 0055 26:29 cuando haces documentales estos sólo pueden ser tan buenos como las personas que aparecen en ellos aquí no sólo aparecen los hermanos sino también los familiares y amigos de ellos y lo que buscamos no sólo volver a contar los acontecimientos con una fidelidad narrativa lo que buscamos es una verdad emocional y honesta Hinault todo el mundo está preparado para hacer o llegar a esto Caio cuentan su historia pero estos hermanos y su familia y amigos lo estaban y por eso esperamos que sea una experiencia tan fascinante de ver su faz estuvo

Voz 0542 26:58 a pesar de no haber podido contar con los principales responsables del experimento la cinta incluye entrevistas a algunas de las personas que colaboraron con él su punto de vista ofrece una comparación de los límites de lo ético existentes en los años sesenta y ahora

Voz 30 27:12 a cada uno cogió un libro y fuimos página por página

Voz 0653 27:17 página un par de horas

Voz 31 27:20 para para

Voz 1084 27:22 Baron es seguidos

Voz 0653 27:24 todos nacidos el doce de julio de mil novecientos sesenta

Voz 32 27:27 no es justo al lado

Voz 0653 27:31 el apellido de la madre este experimento

Voz 0542 27:33 se detuvo repentinamente y la principal denuncia de la cinta es el embargo de los resultados en una biblioteca hasta el año dos mil sesenta y seis por lo absurdo de que estas personas sufrieran estos daños para nada sin embargo las víctimas han podido tener acceso a algunos documentos

Voz 0055 27:50 conseguimos acceso a algunos documentos en dos mil trece y luego hacia el final de la película conseguimos muchas más cosas el otro día avión unas grabaciones de David a quien conozco ahora pero ni sabía que existía entonces ya parece montando en bici exaltando en un palo de pago luego veo una grabación mía estoy haciendo exactamente lo mismo continuó comparando Hyypia como hacíamos exactamente las mismas cosas y pudo ver la diferencia entre nosotros por la casa y el fondo pero no es algo emocionante para mí es obsesivo y esas grabaciones estaban guardadas ya había gente que tenía reuniones ya hablaba de ellas

Voz 3 28:24 no

Voz 0542 28:24 actualmente hay personas en Estados Unidos que pueden tener un gemelo himno saberlo existe un dilema moral y ético acerca de si deben ser informados a la edad que tienen ahora probablemente entre cincuenta y sesenta años de que formaron parte de un experimento científico de que tienen un gemelo posiblemente fallecido a quién nunca conocido

