Malcom habla sobre Messi: "Algún día le diré a mis hijos que he jugado con el mejor de todos los tiempos"

Voz 1 00:00 y antes de felicitar a Rubiales que está en Roma nos vamos a Barcelona porque está ahí Malcolm Oliveira el jugador del Barça que anoche marcó en el Camp Nou Santi Ovalle muy buena

Voz 2 00:09 qué tal mano muy buenas pues si el hombre que metió su primer gol en un clásico algo muy especial para cualquier futbolista extremo brasileño de veintiún años que le está costando tener minutos esta temporada pero a base de goles lleva tres en este curso pues está intentando echar la puerta abajo es Malcolm Oliveira autor del gol en el clásico que valió el empate que te escucha ya en sintonía El Larguero Don Malcolm Oliveira muy buenas

Voz 3 00:37 muy buena como estamos pues muy bien y hombre o bien engrasada yo creo que peor que tú tú estás hoy muy contento concentre fuera

Voz 0796 00:47 yo soy de ayer de muy contentos por las

Voz 3 00:52 con él como oye dime la verdad cuántas veces has visto el gol hoy

Voz 0796 00:59 no sé cómo vamos

Voz 3 01:02 soy como siempre veces sólo si bien solos bien qué bien le pegas e que bien le peras

Voz 0796 01:12 mucha suerte a la tocaba un poco en Carvajal antes

Voz 3 01:18 bueno suerte no hay que yo he visto que has metido tú en la liga francesa con el Girondins golazos e hombre me acuerdo me acuerdo uno millón que te acordarás tú muy bien desde treinta o cuarenta metros

Voz 0796 01:31 se se muy lejos muy lejos eso sí

Voz 3 01:34 te gusta te te gusta más jugar a pierna cambiada todo para para golpearle desde desde esa banda con la tierra

Voz 0796 01:40 se me gusta me haré derechas claro para entrar chupar

Voz 3 01:46 oye cuando te dijo Valverde que quieras titular

Voz 0796 01:50 yo no sabía todavía no sabía pero ya estaba preparado para para clásico hay que estar preparados si miras tienen Cotino sino todo el partido he preparado esto se estaba preparado no para jugar titular cero está preparado para vivió una oportunidad sabes es que mi nombre antes del partido a titulares he preparado mi bien y con y bien esto con mi familia que a mí siempre me aclarando mentalmente pueblo hacia una parte yo ya yo darle el Barça para

Voz 3 02:39 si no sea que te enteraste un rato antes

Voz 0796 02:43 ese es el resultado antes del partido

Voz 3 02:45 si te sorprendiera

Voz 0796 02:47 se nos sorpresa

Voz 3 02:50 te dijo algo Messi

Voz 0796 02:53 tranquilo tranquilo solamente tuve tranquilo voy puedo hacer partido

Voz 3 03:00 oye los aficionados del Barça no te conocen todavía no conocen todavía todo el fútbol que tú llevas dentro no piden más Tácito si pides más minutos que les falta para ver al verdadero mal con que llevas dentro

Voz 0796 03:14 pero poco a poco se sabe no quiero y aquí hay más alargada clave poco a poco se que puedo ayudar mucho el Barça

Voz 3 03:24 oye lo de entrenar con Messi todos los días como es

Voz 0796 03:28 es algo increíble claro una cosa aquí os voy poder no podía ir a mi hijo a los hijos de mi eso es que no

Voz 3 03:40 este es el mejor de todos los tiempos

Voz 0796 03:43 para mí es muy arriba lo mejor de todos los tiempos no solamente para mí pero para muchos quien juzga sido como con él quien juegan también entonces para nosotras fundamentales está ahí de más cerca más cerca acompañando a todos los días dos día a día de hoy

Voz 3 04:11 con quién te entiendes mejor de de del Vestuario

Voz 0796 04:15 siempre con la ley son ahora sí a lo hacía no mucho mejor no mucho ahora porque está lesionado pero de estábamos siempre juntos todo vi yo estoy entre otros

Voz 3 04:35 sólo te falta animar

Voz 0796 04:38 Neymar tuve con él en la selección no se mano todos semana no se partido también muy buenas en los que los mejores del mundo

Voz 3 04:54 Nos gusta gustar te gustaría que volviera al Barça o no

Voz 0796 04:57 no sé no sé pero

Voz 3 05:00 qué te dice que te dice lo que dicen en El Vestuario cuéntanos lo

Voz 0796 05:04 no no dicen nada no sé que Barcelona es una ciudad con una de las mejores del mundo porque esta hay que vemos el sobresale a parar la citación es más fácil bocata aquí en Barcelona para protestar siempre son siempre caliente claro no mucho frío

Voz 3 05:31 oye Santi tenía alguna pregunta para ti antes de dejarte que que descanses Santiso Valle si es Cuéntame dos secretos el primero como esta Messi está para jugar contra el Atlético no

Voz 0796 05:42 no sé no sé espero que si quiera se tenemos más posibilidad que gana el partido

Voz 4 05:50 y el segundo se que ha sido un mercado éste último que acabamos de cerrar mercado fichajes un poco agitado para hay una oferta de China algunas ofertas de Europa en algún momento dudas tesis seguir en el Barça viendo

Voz 3 06:05 que no tenías muchos minutos os siempre te has querido quebrar

Voz 0796 06:09 no yo no tengo cuatro años y medio de contrato porque yo quiero triunfar en el Barça sabe entonces yo voy a dar todo para triunfar para ganar títulos para para ganar al ayudar el Barça junto con mis compañeros y yo lo dejo esto no esto para mucha gente piensa que haga el mejor para ellos también he llegado ahora pienso solamente vincular el fútbol

Voz 3 06:46 oye qué te pareció el Madrid ayer mejor en la primera parte ellos mejor vosotros en la segunda

Voz 0796 06:52 sí sí jugará contra Madrid preparativos dice Saviano también quién tiene jugadores cualidad y calidad en el otro lado y a inscribirse sí sabemos que en teníamos que aprovechar lo soporto mi edad he pienso que fue un gran partidario y no pudimos ganar el partido como queríamos cero ahora vamos al Bernabéu él Gerona para para datos clasificar

Voz 3 07:29 oye este Vinicius es bueno eh

Voz 0796 07:31 hemos bueno bueno jugador jugador que tiene mucha calidad mucha velocidad

Voz 3 07:38 quién es mejor Vinicius Malcolm no ser

Voz 0796 07:45 estamos en el equipo del mundo entonces sí señor sí señor somos como somos buenos