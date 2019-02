FLASH DEPORTES 18:30 08/02/2019

hoy a las nueve de la noche comienza la jornada veintitrés en el Estadio de Zorrilla con el Valladolid Villarreal pero el partido el fin de semana es el derbi madrileño mañana sábado el Atlético de Madrid se mide al Real Madrid en el Wanda Metropolitano a las cuatro y cuarto el Cholo no podrá contar con Savic Koke ni Diego Costa mientras que Solari deja fuera de la lista de convocados a Marcos Llorente ya Isco baja de última hora por problemas en la espalda Kinsey estará es Morata que en su primer partido en el feudo rojiblanco se medirá a su exequipo en los banquillos se reencuentran dos excompañeros

decenas verso su chico que está capacitado le ha demostrado personalidad y obviamente que ser argentino me pone muy contento yo al Cholo

quién seguro que se beneficiará del derbi es el Barcelona que se medirá el domingo a las nueve menos cuarto al Athletic Club en San Mamés todo apunta que Messi volverá a descansar tras su suplencia en Copa ante el Real Madrid los culés tienen un mes complicado por delante con intervalo de tres días se enfrentarán al Lyon al Sevilla en los dos partidos en el Bernabéu Valverde no quiere perder a su estrella en la parte decisiva de la temporada además esta noche tenemos cita con la Segunda división el partidazo de la jornada veinticinco en El Molinón Sporting Osasuna los locales que tratarán de reengancharse a la zona noble de la tabla y los navarros a seguir con las buenas sensaciones dos malas noticias tragedia en Río de Janeiro diez personas han fallecido y otras tres están heridas de gravedad tras un incendio de gran magnitud en el centro de entrenamientos del Flamengo en el caso Emiliano sala la noche del miércoles fue rescatado un cuerpo del interior de la avioneta hoy las autoridades lo han identificado y han confirmado que era el jugador argentino en las próximas horas serán entregados los restos la familia para organizar el entierro lo antes posible en baloncesto tenemos cita con la Euroliga en juego el partidazo de la jornada veintidós el segundo puesto en juego ante el CSKA de Moscú y el Real Madrid y a las ocho y media Baskonia Bayern además todo preparado en las instalaciones municipales de Gallur XXV medallistas olímpicos y mundiales darán brillo a esta reunión de atletismo en la que habrá nombres como You Lima Rojas Ana Peleteiro Oscar visillos Orlando Ortega o Daphne Schiffer de momento esto es todo más información deportiva encarna en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo y en todas las emisoras de la Cadena SER