Gastronomía: todo sobre la fritura

Voz 2 00:06 sí

Voz 0194 00:08 indispensable en todas las cocinas es poderosa porque siempre manda quién la tiene por el mango las hay de cerámica de de flor de acero inoxidable hasta de titanio y es fiel porque siempre hay una disponible a pesar de que la ponemos en el fuego la golpea Amos la menea vamos con vigor a veces la olvidamos por un tiempo después el trabajo y las rascando sin piedad para dejarla como nueva hemos pensado que hoy Lasarte se merecía un homenaje

Voz 1490 00:35 cómo va la plena cocas era muy olvida

Voz 0194 00:54 este uso del sartén tenaz que le canta Conchita Bautista Carlos Cano responsable de la sección de Gastro de la Ser buenas noches hola buenas noches hoy hablamos de loco mundo de las sartenes el arte de freír creo que más o menos todos nos hacemos la idea pero técnicamente que

Voz 1722 01:09 bueno pues podríamos decir que es un tipo de cocción que se Casper que ese carácter

Voz 0335 01:12 fija por el uso de una grasa quizá no sea tan saludable como te ir SAR está

Voz 0194 01:17 buenísimo pero está buenísimo nos gusta

Voz 0335 01:19 a Soros alimentos te da un toque crujiente además así que si no usamos la fritura es todo un placer de hecho está muy asociada a la cultura gastronómica mediterránea a nuestra cultura gastronómica la grasa aquí que más útiles

Voz 1722 01:33 vamos es sin duda el aceite de oliva pero bueno también podemos usar otros productos luego hablamos de ello lo importante es que esa grasa soporte bien una temperatura elevada de entre ciento sesenta ciento ochenta grados para que la gente no penetren en alimentos sino que crea esa corteza crujiente por dentro se mantenga todo la jugó seguida de del producto no Si lo que queremos es Freire algo muy fino en cambio pues se va es hidratar y nos va a quedar crujiente como una patata

Voz 0194 01:59 claro que cruje entonces bolsas al pensar a mi se me ocurren muchos platos buenos buenos herrikos cuáles podríamos destacar

Voz 1722 02:06 bueno pues a las croquetas y patatas fritas el pescaíto chopos la salvo

Voz 0194 02:12 el asunto viñetas la temporada de verlo

Voz 0335 02:14 dura los calamares a la romana los buñuelos los rollitos de primavera

Voz 0194 02:18 incluso cosas dulce como los churros solas o los buñuelos dulces también

Voz 0335 02:22 la verdad es que yo después de mucho rato pensando en cuáles eran mis florituras favoritas me quedo con tres las patatas fritas en concreto las de mi abuela que las cortaba así como de una forma especial le quedan aprobado las mías pues no a ver si a vérselas pro profit las croquetas desde luego que las hay muy buenas en muchos sitios no me puedo olvidar de un sardo frito empero All o en puchero que proveen La Taberna del Chef del Mar en el Puerto de Santamaría qué maravilla qué maravilla

Voz 0194 02:49 el hombre mucho pero sí frito en puchero y ahora que dices lo del puchero que utensilios utilizamos habitualmente para Freire que deberíamos utilizar para freír

Voz 0335 02:56 claro es que has empezado hablando de las sartenes que es el utensilio más habitual pero también se puede freír en en una olla en un pero un puchero como quieras llamar o en la freidora no tenemos esos tres utensilios básicos al final se trata de un recipiente en el que podamos calentar una grasa hay dependiendo de lo que queramos freír Si es una pieza muy grande pues necesitamos también un domicilio un hotel silencio y la verdad es que este tema ha causado furor en la redacción de la Cadena SER pocas veces la gente tiene tanto interés es que es verdad que sea es algo que hacemos todos los días pero que no despierta muchas dudas

Voz 0194 03:31 pues sí ILT en Silvio las sartenes cómo cuidarlas como bueno hago saber conocer algo más de este arte en la cocina de su principal y utensilio que es la sartén que a mí me dices que en la redacción yo te diré que tengo tesis doctorales sobre las sartenes ahora ahora me vas a presentar a a la primera de nuestras invitadas y podré hablar con ella de ello quiénes Eva González pues miras la responsable

Voz 0335 03:51 entienda en Cuqui in the Kitchen Company una cadena de tiendas especializada en menaje pequeño electrodoméstico que tienen dos tiendas en Barcelona dos en Madrid y una en Palma de Mallorca yo la conocía en la que tienen en la Corredera Baja de la RAE muy cerquita en Malasaña y la verdad yo antes compraba utensilios de cocina aprovechando ofertas de supermercado en en el primer bazar que pillaba pero me he convertido en cliente de esta tienda porque trabajan buen género y te asesoran la mar de bien en la tienda de Corredera más tienen un espacio llamado The Box en el que ofrecen cursos y talleres de todo tipo también de cómo utilizarla sartén es que es muy importante baja

Voz 0194 04:28 vez muy buenas noches buenas noches la

Voz 1945 04:30 a quitarme de la gente cuando va a comprar una sartén me decir vamos vamos muy perdidos no le vamos todos muy perdidos yo de hecho aprendido mucho también aquí me he tenido que Olegar en preguntas que me hacen mis clientes a investigar y luego pues con la ayuda sobre todo de los fabricantes y sus luz los distribuidores que nos ayudó la venderlas a B tenemos un sinfín de utensilios en lo que es la la parte del menaje acabados Mi no conocemos nada de ellos que ya conocemos el te telón en la gente además ultimamente es el nombrado muchísimo pero hay muchísimo producto tanto del aluminio acero del Hierro hay muchísimo

Voz 0335 05:07 las muchísimos precios también muchísimo parece

Voz 1945 05:10 pero pero cuando vamos a comprar una sartén tenemos que ser conscientes de que estamos vamos a compraron el decía yo antes compraba cualquier sartén decía Carlos tenemos que ser conscientes de que vamos a comprar una herramienta importante en la cocina muy importantes sartén y cuchillos lo que más utilizan la cocina a diario todos los días aunque no sabemos cocineros cuando tenemos que comer es algo que utilizamos pero es donde menos dinero se invierte es algo que no mostramos al exterior nadie lo ve entonces es como que nos cuesta más gasta pero al final lo barato siempre sale caro lo caro no tiene porque ser barato todo lo contrario sobre todo cuando tenemos fabricantes que no garantizar el producto de vida entonces no va a salir caro pero lo compramos una vez en la lo mejor en veinte años no puede ser caros y utilizamos tres veces salía lo tienes amortizado completamente en una semana ha venido de Bacon

Voz 0194 05:56 muestra de sartenes que tenemos encima de la mesa pero estar aquí yo estoy que me estoy muriendo porque me las quieres llevarte a casa no todas las sartenes sirven para

Voz 1945 06:04 todo no también nosotros claro lo que recomendamos sobre todo es saber quién cocina o casa quién lo va a utilizar para gastar más o menos dinero también porque por mucho que te gastas apenas se tienen su Ferrari lo pisas muerto te estampa como si te compras elabora sartén no la vas a cuidar no merece la pena entonces también mezclar los los materiales porque depende si vamos a freír por ejemplo o vamos a hacerlo la acabado plancha o vamos a hacer una tortilla pues podemos mezclar esos materiales tener una década sí yo tengo una sartén porque frío croquetas esa es la sartén de las croquetas no como tal pero sí como material por ejemplo que nos conducen mejor el calor pues a lo mejor tenemos mejor material en el acero en El Hierro porque no escogen mejor temperaturas aceite más que un aluminio con antecedente entonces ahí sí tenemos esas diferencias pero no porque sea sólo para coquetas osó la de la tortilla sino porque los materiales Nos distribuyen de distinta manera al calor que yo sí tengo la tortilla has todo el mundo que nadie la toque es que tengo escondida no sé por porque es una entidad Drenthe normalmente de la toque

Voz 0194 07:09 porque tomándose la Se la carga claro porque si eso es cierto no si tú frías en la sartén de las tortillas si es yo qué sé salsa de tomate haces hace tomate quietas te la acabas cargando no

Voz 1945 07:20 claro pero por uso a lo mejor pero no porque sea buena o mala cosa si yo me compro una sartén de baja calidad me va durar mucho menos pero ese además yo no la cuido que sobre todo no ponerla como dice José Juan que es el fundador que no la pongas nunca modo infierno no pocas a formato tope porque te la vas a cargar igual sea mala o sea bueno

Voz 0194 07:41 sea como hay que poner el fuego para una sartén sobre todo eso

Voz 1945 07:43 trabajamos con las placas que casi todos ya tenemos placas en casa y sobretodo de inducción tienen que son fuego de dos tercios de temperaturas si tengo nueve La con seis lo ideal es pobre calentar ahora entiendo porque se me pegan a mí la estar lo hacemos al revés lo que llevamos es todo nuevo para que siente que no vamos a correr muy rápido muy rápido pero luego queremos calentar no no no sí yo no pongo a tope luego bajo los y haciendo mal tengo que ponerlo suave y luego subir entonces tenemos que encontrar ese punto de calor tanto porque voy a estropear esa entidad Drenthe como en una cero porque uno a cero ante verse trabajamos con un buen material y una buena temperatura no necesitamos ante adelante para nada lo que pasa delante de veinte es cuatro por cuatro vale para todo

Voz 0194 08:27 y luego para limpiarlas juegue quien dice no no lo pongas jabón no no las flotas con el ex tropa para limpiarla

Voz 1945 08:32 en la guardería pero cuando menos el limpien mejor

Voz 0194 08:34 es decir lo de lo de la servilleta de cocina pasarlas

Voz 1945 08:38 pero esos para distintos materiales también puede limpiar te permite lavaplatos no te lo voy recomendó alguien no nunca me lo permiten lo más recomendado cuando hay un antes y un revestimiento cualquier esmalte cerámico o el esmalte es dejarla enfriar es lo más importante a eso que hemos visto toda la vida de sartén caliente caliente al agua maravilloso porque te sale todo el aceite pero eso sólo se hace para el Hierro natural que se echa un poquito de agua que es el yerra mineral o para el acero para todos lo demás siempre dejamos enfriar cómo se limpia

Voz 3 09:10 con la esponja y ya está

Voz 0194 09:12 eh decía yo antes se que teníamos aquí encima de la mesa los oyentes no nos ven pero tenemos a tenemos desde el entes material eso es no ha acabado a ver si somos capaces de explicarle que tenemos aquí

Voz 1945 09:24 dentro del aluminio o lo que es la base hay muchas personas que no les gusta por todo lo que sea escuchado últimamente tanto del aluminio con Montefrío que es realmente es un revestimiento es una marca registrada es el que más mala fama cogido hoy en día en cualquier establecimiento de confianza incluso una sartén barata no es tóxica pero dentro de esos revestimientos tenemos el aluminio más básico que es el que se de forma que es la capa un fin a muy plana la aluminio en cuanto coge temperatura vuelve a su forma natural por eso se forma lo tenemos los aluminio forjados que es lo que tenemos aquí que ya son aluminio que se hace la foto Emma pero con temperatura con calor en todos no se de forma ese pueden hacer más gruesos están preparadas para durar más

Voz 0335 10:02 hasta que tengo yo aquí es una haber ante

Voz 1945 10:05 eso ya sería un aluminio forjado lo que es la pieza es más compacta la base y además llega un han un alumno osaba perdón un ente juegos revestimientos reforzado no llega a ser el titanio que es también hablamos de él pero sí es urgente del ente preparado para aguantar más temperatura para durar más tiempo de uso que repasan la entidad ente que al final es una composición que con sobrecalentamiento que es lo que más daño le hace se empieza a romper empiezas son como moleculares han unido entonces cuando las sobre calentamos empiezan a separar imagínate que es un espagueti que se empieza a romper si tú no lo ves visualmente los como si fuera un cabello de ángel eso es lo que hace que se vaya atrapando ahí el alimento claro con el uso realmente ahora ya y es cuando se pega es cuando se pega cuando trabajamos con este tipo de sartenes que tenemos homenaje ya bueno que no es ese revestimiento nunca vamos a tener contacto con el Miño no nos vamos a comer el ex ante adelante porque no se desprende pero pierde sus propiedades se queda la parte de la base Matt que es la que más Daniel hace el calor sobre todo el calor

Voz 0194 11:06 y esas pequeñitas que yo siempre que voy a tu entero comprar una no sé para qué pero si me quiero comprar uno bueno si así que se para que para hacer todo

Voz 1945 11:14 dentro de los materiales claro tenemos el aluminio que es lo que más conocemos lo que más encuentra naturaleza lo más liviano y es el todo terreno que vale para todo dos en interface no se pega nada pero es que luego tenemos el York El Hierro dentro de los hierros que se encuentra también no se encuentran fácilmente pero si se extrae también de la naturaleza es más ecológico tenemos dos tipos este el chiquitito que ves aquí es yo creo que es en la llaman mineral es el yerra tal cual no tienen ningún componente más qué le pasa a ser pues como las patrulleras que eso sí que lo usábamos es que era tradicional que cuando limpiamos le tenemos que pone poquito sí sí porque se oxida que tienen contra ese hierro que tiene oxidación tenemos que evitar esa oxidación entonces necesita un poquito más de mantenimiento realmente más mimo para que no se reside y que tiene en contra o porque gusta menos sobre todo cuando se han puesto las placas a La Ventana que son cristales es que son pesadas una sartén de hierro que puede pasar unos tres kilos pero qué ventajas tiene comparado con la otra pues que son de por vida Si los cuidamos se dejan en herencia y con esta pequeñita que podría hacer una tortilla de patatas y no sé no sé me pegaría tramitaban Apple son más caro

Voz 0335 12:25 las de hierro acero no que Grecia

Voz 1945 12:27 no salen muy bien de precio te puede salir como un ante antecedente tipo piedras así van más o menos empresa pero estamos en la idea de que vale la pena gastarse dinero además aquí

Voz 0194 12:36 porque te duran muchísimo tiempo claro vivo como inversión inicial claro

Voz 1945 12:40 lo que pasa es que el el lo que tienen un poco en contra sobre todo es que tenemos que encontrar también el punto de calor decoración

Voz 0194 12:46 es que esta clave que tú me has dado para mí ha creo que me va a cambiar la vida iba a decir ya sabemos elegir la mejor sartén tenemos pistas para elegir la mejor sartén lo va a ver si somos capaces de hacerlo vamos con los secretos de freír y para eso Carlos tenemos a María Victoria María Victoria Ruiz m quién es

Voz 0335 13:13 pues mira es que claro hemos hablado de la sartén pero por muy buena sartén que tengamos y no hay aceite no Fraile lo comentamos dentro de lo que tratamos de exacto María Victoria Ruiz es una de las personas que más sabe de aceites del mundo diría yo es doctora en Química vicedirector del Instituto de la Grasa donde trabajar desde hace treinta años un instituto que forma parte del CSIC a lo largo de su carrera ha participado en más de cien publicaciones actualmente lidera el grupo de investigación de modificaciones de los lípidos de los alimentos que estudia entre otras cosas la oxidación lírica pero yo le he pedido que no se ponga muy técnica y que no de los aceites como si estuviese hablando con la vecina del tercero María dic

Voz 4 13:52 sería muy buenas noches muy buenas noches muchas gracias para la presente pero hay que diga aquello se todo lo que hay que saber en el mundo árabe en España lo vamos a dejar en España el aceite de oliva es lo mejor para freír

Voz 5 14:10 el aceite de oliva uno de los mejores para freír realmente uno un aceite que tienen una propiedad de por dos tipo primero porque resisten mucho la temperatura que tiene poca susceptibilidad a ser degradado y segundo porque nutricionalmente de lo más interesante somos unos privilegiados en España por tener este tipo de dieta

Voz 0194 14:31 lo cual tenemos que freír con el virgen extra aceite de oliva normal

Voz 5 14:35 el virgen extra yo les recomendaría para cosa que necesite poca cantidad de aceite porque porque nosotros compramos extra porque tiene aroma el aceite de oliva virgen y virgen extra se caracteriza porque tiene unos aroma agradable porque tiene sabor sabor picante y amargo si tú eso lo echa en una sartén no en un una freidora al primer calentón digámoslo así pues eleva el aroma con lo cual eso que has pagado esa propiedad de que has pagado se elevan en el primer intento

Voz 1945 15:09 lo tiras a la basura en la segunda parte

Voz 5 15:12 porque los compuesto nutricionales pues se degrada con la temperatura ella no te los comer entonces mejor un aceite virgen para utilizarlo en crudos en ensalada o en una un asado que necesita poca cantidad de aceite teatros matiza la cocina

Voz 0194 15:27 pero está ahí yo cojo una de las sartenes que me ha traído Eva yo voy a hacer un pescadito frito y cojo una de las sartenes que me ha traído además hay una que es así como Dita Le quiero poner bien de aceite para para poder meter el el pescado dentro que aceite pongo

Voz 5 15:41 de los aceites de oliva porque hay que categorías de aceite de oliva oliva virgen extra virgen y aceite de oliva propiamente que es una mezcla de virgen y refinado siempre me aconsejable la aceite refinado y el aceite de orujo de oliva que también está dentro de la categoría que son aceites que están preparados para no degradarse tan rápidamente

Voz 0194 16:03 podemos reutilizar lo el aceite

Voz 5 16:05 si las veces que sea necesario hasta que te sepa mal ahí estudios hecho con flirtea doméstica en el año ochenta o noventa no recuerdo en los cuales se ve que las señoras desestiman el aceite mucho antes de que llegue Dean al nivel de degradación porque cuando a la apariencia de la aceite comunica sabor raro a las a lo alimento lo cualquier persona lo desestima se puede utilizar tantas veces como sea necesario lo que pasa es que lo normal es que sitúa frías pescado o algún tipo de alimento que comunica sabor el aceite pues ya no lo suele utilizar para otra cosa

Voz 0194 16:42 yo que soy un poco mayor en mi casa había una especie de tarros donde se utilizaba el aceite de la carne del pescado y además lo móvil lo ponía así bueno mayor entonces no lo ponía lo ponía así se sea reutilizada el aceite de la carne del pescado para no mezclar los sabores no

Voz 5 16:58 pero exactamente el aceite de pescado se utiliza normalmente para cosas de pescado que se utiliza para referir pescado

Voz 0194 17:06 es decir no puede colar el aceite uno fríe un pescadito yo que sea una puntilla ejemplo puede colar SAC puede colar ese aceite irreal aprovechar

Voz 5 17:15 por supuesto por supuesto hasta que tú tenga percepción desagradable que no es habitual

Voz 0194 17:20 if con aceite de girasol

Voz 5 17:23 claro que también Mamadou cualquier aceite refinado todos los aceites de semillas girasol con soja pero sí

Voz 0194 17:31 cuál resiste mejor las temperaturas dentro

Voz 5 17:34 el de girasol hay dos tipo uno que es al Toledo a un supermercado y te vende especial para freidora alcohólico y otro que es convencional que no pone nada pues dentro de esa gama el alto Leko porque se parece en su composición al Oliva entonces pues para freír el aceite de girasol alto le confería un poco más recomendable aunque también es habitual utilizar el aceite de girasol normal

Voz 0194 18:01 los que utilizan la mantequilla pues mira

Voz 5 18:03 a eso depende de la tradición culinaria eso también se utiliza solamente para asar en los Pirineos para arriba o bueno es fácil encontrar tradición de usar mantequilla manteca de cerdo hay mucha variedad

Voz 0335 18:20 pero son también la temperatura si

Voz 5 18:22 es la mantequilla también es fácil que resista la temperatura toda la grasa que quede claro

Voz 0335 18:28 pues no hay que separa aparte de en ella

Voz 5 18:30 bueno eso es distinto sitúa a utilizar un aceite una vez retirar todos los sólidos en suspensión cualquier cosa que flote sería recomendable porque soy ayuda degradar más rápidamente el aceite pero el usar mantequilla o usar otro tipo de grasa

Voz 0194 18:47 no puedes puedes desear la mantequilla clarificado a lo mejor

Voz 5 18:50 que la que no tiene solido él suspensión esta hecho una batida la mantequilla que se vende ahora son emulsión y la verdad es que no suelen tener tampoco a la flotando

Voz 0335 19:02 y luego una cosa curiosa si alguien alguna vez en una fritura le ha salido mucha espuma igual le puede dar así como mala espina no es como todas estas como de dónde sale y en realidad no es malo verdad

Voz 5 19:15 no va a mano a la formación de de gases no si sale para fuera la lo normal es que cuando tú me tras el alimento suele salir un poco de espuma porque el alimento tiene aire incluido también tienen humedad esa humedad sale pa fuera de forma violenta porque tú fría ciento ochenta grados el agua hierve a cien grados cuando tú metes el alimento el agua sale para arriba como loca Isabel en forma de fuma hacia

Voz 3 19:40 la visita se sigue investigando las frituras

Voz 5 19:44 por supuesto por supuesto

Voz 0194 19:46 son Andalucía donde yo pienso que hacéis las mejores figuras del mundo ahí sigue investigando

Voz 5 19:51 que la fritura a una agresión al aceite ante Pedraz chica tú lo pone de manera natural a ciento ochenta grados entonces lo que se puede producir hay de mucho tipos de cosa desde productos que pueden dar carácter tóxico si se eleva el contenido o también puede ser aditivos que se le añadan a lo aceite para que no formen espuma o porque no porque resista más en la en la fritura que aumente el periodo de vida útil o también se puede por ejemplo estudiar en los alimento si hay alguna cobertura o algún tipo de aditivo añadir a la harina de los rebozado que que el cosa que retenga menos grasa mucha flexibilidad estudio vaya más

Voz 0194 20:34 vaya master de sartenes y de frituras lo último ya que tenemos que dejarlo pero como Eva nos ha traído aquí las sartenes con esto que yo entiendo que es para ponerlo entre Teresa eso es importante es importante que ha aprendido yo

Voz 1945 20:45 pero esto es una encima de la otra al fin y al cabo todas vienen ya preparadas con una base normalmente fondo difusor o con unos tornillos que te va haciendo golpeó en la base de la de la Jiménez poner un protector entre satélites pues entonces tanto la limpieza en frío como utilizar productos sobre todo delante adherentes de madera silicona para no dañar los protegerlas entre ellas pero me acabas de decir perdón empiezan fio todas las sartenes cuando están en frío menos

Voz 4 21:12 a ustedes en esta vía cuando eso es malo

Voz 0194 21:16 bueno máster ya digo en sartenes y en frituras un gusto de verdad María Victoria de va muchísimas gracias a las dos muy buenas noches Carlos la semana que viene hemos aprendido mucho oye

