Las Noches de Ortega: Un poeta (08/02/2019)

Voz 5 00:49 me encuentro frente a este micrófono que conecta la radio con tu corazón que habla aquí que estás preocupado sin saber porqué que estás triste porque siempre lo ha asestado a ti que me escuchas desde un hospital aquí que lo haces desde tu casa Ci que conduce un taxi

Voz 7 01:16 aquí que conduces un cabizbajo

Voz 5 01:19 al lado de ese taxi

Voz 7 01:23 te hablo aquí siempre lo haré hasta el final de mis días hoy quiero que conozca hija una persona extraordinaria es todo un poeta galardonado con todos los premios a los que un poeta puede aspirar Premio Nacional de Poesía Premio Cernuda Premio Alberti Premio Lorca premio de la Fundación Machado premio pasión de Aranjuez premio Salinas lleva años poniendo sobre el papel ideas trozos de vida que a todos no se los poemas de nuestro invitado invitados estudian ya en las universidades y su obra se ha convertido en clásica Raúl Bernárdez buenas noches

Voz 6 02:30 gracias por por la amabilidad con la que me ha presentado es un placer tenerle aquí en hacer en mayo

Voz 7 02:36 enumerar vamos en la presentación sus premios pero hay muchos más Premio de Poesía Miguel Hernández Premio de la Fundación Juan Ramón Jimenez distinción de las letras Gustavo Adolfo Bécquer Premio Lope de Vega del verso Premio Gil de Biedma distinción de oro Fray Luis de León que siente al saberse merecedor de de todos estos premios bueno

Voz 6 03:02 no sé yo si merecedor en la palabra en cualquier caso ha sido distinguido con con estos premios merecer rojo no es algo que a mí no me corresponde decir no a los amables lectores de de mi obra acaba de publicar el libro de poemas vida son

Voz 7 03:17 día que podemos encontrar en este poemario

Voz 6 03:20 bueno me resulta siempre difícil de describir mi propia obra uno siempre intenta que sea el lector quien quien la defina en cualquier caso todos los que se acerque nada al me poemario Vidas sombría van encontrara sin duda una parte de mí de de lo que es hoy de lo que sido yp probablemente de de lo que sufren

Voz 7 03:41 veo al azar un poema de su de su último libro que dice así camino sobre piedras ángulos que se hunden en las playas entró en los cielos de las olas rompiendo los papeles que nos unen sumerge a los labios en ríos de labios

Voz 5 03:59 aprieto con hispanos las manos heladas del mundo

Voz 8 04:02 hemos así eres tú y así soy yo precioso Rahola muchas gracias Paco Ibáñez

Voz 7 04:10 ha hecho una canción basada en su poema

Voz 2 04:13 la obra trata a los pies de los rom los comprar observaba bien conmigo

Voz 9 04:38 no no

Voz 1174 04:43 maravillosa canción en esta de de Paco Ibáñez que vengo de de su poema hablábamos antes Raúl de sus premios literarios a los que hay que añadir otros muy curiosos como por ejemplo el premio mortero de Oro dos mil dieciséis el mejor cocinero de de Alicante sí bueno es una afición que tengo soy cocinera aficionada buen aficionado aficionado el premio mortero de oro es es importante me gusta cocinar menú pero hay más premios curiosos porque mirando la lista de de todo lo que usted ha obtenido como galardón vemos también el Premio Nacional de ajedrez dos mil

Voz 6 05:16 sí siempre jugar al ajedrez ya desde niño lo cierto es que no no se me da mal del premio puño de oro de Boxeo Ciudad de Salamanca

Voz 7 05:23 te nos ha sorprendido muchísimo siempre me gusta

Voz 6 05:26 el boxeo lo practicaba de jovencito lo cierto es que no se me da más mal tú

Voz 1174 05:30 pero lo importante son sus premios literarios me pone a la hora una lista con nuevos premios que usted humildemente no no ha nombrado premio de Otero de Poesía Premio Miguel Hernández Premio Jorge Guillén premio Clarín bueno premio

Voz 7 05:43 de la Asociación de poetas españoles Premio Latinoamericano de poesía qué hermoso es que le les reconozcan a uno verdad es lo más hermoso lo más hermoso que directamente yo imagino que cada lector tiene un poema favorito de de su obra desde aquí invitamos a los amigos oyentes a que nos digan cuál es su favorito teléfonos están abiertos a partir de ahora para que todos los seguidores de su obra se asomen a esta radio e incluso si quieren no resisten el el poema favorito de de Raúl Bermúdez que más les gusta muy bien será el mosso muchas gracias a todos los poetas en general tienen los artistas de referencia tienen un maestro alguien que les inició del que aprendieron en caso quién quién fue su maestro

Voz 6 06:25 sin duda Lorca la poesía de Lorca me cautivó en en mi primera juventud Lorca también pues Fernando Belloso la obra de Belloso pues conocer los poemas debió eso me cambiaron la vida ahí mi forma de enfrentarme a la a la literatura

Voz 7 06:39 Nos llama Luisa buenas noches Luisa

Voz 0885 06:41 sí contenta de poder saludar a Raúl Bermúdez Luisa

Voz 10 06:44 no soy una gran admiradora de usted señor Bermúdez muchas gracias el honor de de poder saludarle cuando le concedieron el Premio CAM rabioso que es su perro Cuzco ganó el el premio en la pelea de perros de Getafe hace años que él admiro y bueno poder saludarle ahora en directo es un privilegio

Voz 0885 07:04 muchas gracias me gusta la poesía de si a cambio me cuál es el Podemos favorito de agosto

Voz 11 07:11 la porque me llena el alma es bueno así que si quieren unos rayitos porque me lo sé de memoria

Voz 6 07:17 si lo dice así

Voz 11 07:19 ni rastro decírselo en el tejado de invierno reflejo de vida en la cabaña dorada tus manos tocan el suelo de la nada todo es cierto cuando te miro cierto sólido como el parque en el que entonces jugaba vamos a esconder como la brisa que Movilla el tiempo porque se mueve peores tiempos cuando tú lo habitan

Voz 6 07:47 qué bonito poema Paco Ibáñez cantó este poema en uno de sus

Voz 7 07:52 esos maravillosos discos

Voz 2 07:55 el aquí no iba en la cabaña todos los tocó suelo en todo dos mil diez el PAR no vamos a veces con unos Hornets remueve el ya no

Voz 7 08:28 no le impresionante canción gracias señora por recordar en la que esa canción se basa

Voz 10 08:33 a ustedes les ni me gustaría que hablarán también de su vertiente cinematográfica

Voz 6 08:38 sí porque no hay que olvidar que Raúl Bernárdez en ganó un Goya a los efectos especiales por la película el viaje eterno también el premio a Joselito de toreo si yo bueno a mí me ha gustado siempre y bueno no no no se me da mal bueno se le da muy bien gracias señora por su llamada

Voz 10 08:59 un abrazo y me gustaría gen también de su labor en las artes marciales

Voz 6 09:04 así es cierto ahora mismo lo comentamos porque usted en Raúl ganó el premio karateca de oro sí señor quedando campeón de España en el año dos mil catorce si igual siempre me ha gustado el kárate y la verdad es que no no se me da mal del todo ello escribió un poema precioso dedicado a esa disciplina que dice así

Voz 8 09:24 golpes de puño patadas golpes con mano abierta soy karateca debía cinturón un cinturón dan

Voz 7 09:37 soy karateca de noche Paco Ibáñez cantó este poema en uno de sus maravillosos discos

Voz 2 09:44 o sea cuyo abierta acabaría en Turón

Voz 9 09:55 no no no

Voz 2 09:58 eh

Voz 7 10:00 impresionante como siempre Paco Ibáñez musicado verdad estos poemas me pasan una nueva lista Raúl con sus premios en el año dos mil once ganó el Premio Pablo Picasso de pintura

Voz 6 10:13 el a su trayectoria pictórica sigo bueno a mí siempre me ha gustado a pintar eso me une con las fuerzas de la naturaleza y lo cierto es que no me ese da del todo mal los demás Fernando buenas noches

Voz 0885 10:23 pues no que cuál es tu poema favorito de Raúl Bernardo

Voz 12 10:26 hay mucho muchos poemas de Raúl que a mí me gusta que me entusiasman por ciertos íbamos nada

Voz 13 10:34 un abrazo fuerte el poema ver a mi me gusta a ver cuál es

Voz 12 10:41 el que escribió cuando le entregaron el premio Máquina total dos mil cuatro por su disco de música máquina era a toda hostia así

Voz 0885 10:51 exactamente lo voy a necesitar adelante claro que sí reciben no cuando quiera

Voz 12 10:57 con Mis amplia El IMI secuenciado método tralla Mi Cartera ya empecé con el bacalao

Voz 11 11:09 y me pasé a la máquina tralla

Voz 12 11:13 Reach Mi Cartera ya que me llena el alma Rich Mika alma tan maravilloso con

Voz 7 11:21 muchas gracias Paco Ibáñez hizo una maravillosa versión musical de este poema en uno de sus magníficos sí

Voz 2 11:39 no me a M

Voz 9 11:54 que no

Voz 7 12:00 magnífica también esta versión deportiva que diseña su pueden Caballero gracias por su llamada

Voz 13 12:05 gracias a ustedes que sería bonito

Voz 12 12:07 lo que sí hablar aquí también de los premios científico que ha obtenido Raúl Bernardo

Voz 7 12:14 José

Voz 13 12:14 bueno ha hablado de da igual logros algo que habría que poner el punto sobre las íes también si bien por ahora luego de tintes épicos

Voz 1174 12:23 es cierto don Raúl usted ganó el Premio Max Planck de Física Teórica en el año dos mil trece también el premio de química Marie Curie en dos mil catorce si me ha gustado siempre la física y la química no se me daba mal entre sus muchos premios algunos de los cuales ya hemos ido comentando Podemos

Voz 5 12:40 encontrar el premio de veinte mil de

Voz 1174 12:43 las antiguas pesetas sí señor en el concurso Saber y ganar sabe de ellos en española también ganó el premio de La ruleta de la fortuna señor fue ganador del programa Un dos tres responda otra vez hace ya muchísimo tiempo aunque con la edad ganó también el sorteo de la ONCE con un bote de doscientos mil euros el premio al mejor periodista deportivo por su retransmisión del partido Elche Osasuna el Premio Anagrama de Ensayo fines sujeto un hombre afortunado Raul deje y además

Voz 6 13:14 ahora es que usted comenta esos premios algunos

Voz 7 13:16 se siente de verdad que su vida vale la pena

Voz 6 13:19 no quería reconozcan a culmine acaban de enviarme ahora mientras está sonando la canción de Paco Ibáñez acaba de enviarme un water no diciéndome que acabo de ganar otro premio que permitió es que permite un premio que me hace especial ilusión no es el el premio Barakaldo de peleas de gallos que se ve es que mi Mijayo Quintín acaba de dejar hecho una mierda al gallo capitán no que era el gallo favorito oí muy bien pues felicidades a Mike Gallo Quintín destrocé el gallo capitán pues soy muy importantes para los que estamos los para los que somos aficionado a la espera de no en ciudad yo de hecho escribí un poema Mi Gallo Quintín que si quieren lo lo recito claro que sí adelante pues una dice así

Voz 14 14:00 in Tim gallo

Voz 8 14:03 quién animal fuerza bruta me gusta como pelea Quintín tu pico resume la fuerza del mundo tres Gallo fuerte eres Rayo grande Gallo universo Gallo Quintín

Voz 7 14:19 Paco Ibáñez cantó este poema en uno de sus maravillosos dice

Voz 15 14:26 eh

Voz 2 14:27 a qué animal pues no yo por raso me la fuerza del SVA yo no

Voz 9 14:51 que que

Voz 7 14:57 sin ante la voz siempre nueva de Paco Ibáñez usted ganó el premio a la mejor composición musical por su ópera La venganza de la emperatriz yo me lo concedieron o el pasado mes de enero y nos Gemma Gregorio desde Álava Gregorio buenas noches

Voz 0885 15:15 hola y tiene al poeta Bernárdez por si quiere saludar

Voz 13 15:19 sí sí encantadísima conmigo amigo mío

Voz 12 15:26 los regalos de los envíos del campeonato llenan hamburguesas de sí

Voz 6 15:34 sí lo que me me comí la haciendo burguesas seguida hay bonos de prender el primero el segundo comió solamente ochenta y cuatro hamburguesa yo ya tenía la estómago bastante Prieto alguno fue una satisfacción para mí recibir el premio de la relacionan burgués yo a mí cada vez me gusta más comer mucho ir a campeonatos de eso de comer hamburguesas dice también nunca mudo coca también gane el que el campeonato de comer huevo duro con mil ciento veintiocho Pennetta que quede segundo en esta tú me gusta mucho eso que encantado de que hemos

Voz 13 16:08 bueno entonces tengo mucho favorito de de la obra de Raúl

Voz 12 16:12 estado en el el poema de Raúl Bernardo es que a mi más me gusta es el que les yo en el discurso de agradecimiento del premio Cabello Bonito entregó la

Voz 6 16:25 la Fundación de pero sí es cierto que les dejaron uno el premio por por tener un cabello bonito si a mí me me ha gustado siempre desde cuidar me gusta siempre es bueno tener un mimo pero es cierto que tengo las puntas abierta Hay en todo Estado que utilizaron aquí yo no me gusta de cuidarme no estaba mide menos bastante el el pero yo cuando la Asociación de peluquero Llongueras me me me distinguió con el Premio Cabello Bonito la verdad es una satisfacción enorme enorme dicho yo compuso un poema que ese es el que usted no imagino

Voz 13 17:01 no me voy a lo que voy a ver yo que te bien

Voz 1174 17:05 cuando quiera lo puede recitará el poema que nuestro invitado leyó en él

Voz 0885 17:09 discurso de agradecimiento del premio cabellos bonitos que le entregó la Asociación de peluqueros Llongueras adelante quiera bueno

Voz 12 17:18 veis cabello veo oro dicen que tengo cabellos de plata para mi cabello de oro de oro del cielo de luz estrella me dicen que tengo cabello de plata lo veo yo más pobre con las puntas abierta las puntas abierta del mundo

Voz 7 17:39 Paco Ibáñez músico este poema en uno de sus maravillosos y gloriosos

Voz 2 17:49 de en Qatar hacía lo da luz y no sólo no más bien

Voz 7 18:18 Caballero gracias por habernos quitado este poema

Voz 13 18:23 gracias a mi me gustaría también

Voz 12 18:26 quién era un momento que hablaran de la vertiente informática

Voz 13 18:30 pues sí

Voz 17 18:33 he tenido muchos premios al mejor programador de aplicaciones para teléfonos móviles en fin gracias Irene

Voz 6 18:40 buenas noches efectivamente Raúl ha ganado el premio Hall el uso de la inteligencia artificial en varias aplicaciones para para teléfonos móviles que usted mismo ha programado a la programa hacia de aplicaciones para móvil pues le gusta es algo que me que me gusta y lo cierto es que que no se me da del todo mal no eso es lo que dicen a veces la gente la que valore lo que llevamos Bono aparece pues gusta lo menos gusto gustan los que sí son son esos bueno pues me aplicaciones chulas hemos hablado mucho de su vida profesional sí pero casi nada de su vida personal conocemos muy poco de acerca de su vida personal de su familia tan usted esta casado si bajado hoy felizmente casado además con Beatriz Mi esposa y lo que más ilusión me ha hecho en toda mi vida es obtener el premio al mejor marido concedido por la Asociación de Mujeres de Ciudad Real eso para mí eso fue gloria bendita cuando yo recibí ese premio al mejor marido no permiten mejor marido dos mil once dos mil once sea también premió al mejor

Voz 7 19:51 desde dos mil doce donde donde guarda tanto

Voz 6 19:53 premios usted voy yo tengo en casa una una estantería dedicada a los premios una estantería por la que obtuvo el premio a la mejor estanterías para premios dos mil catorce Un premio que concede la Asociación de Fabricantes de estatuillas para premios y la verdad es que es un gran honor haber recibido estadounidense ese galardón el mes pasado

Voz 1174 20:16 obtuvo también el premio al mejor Guardia Civil

Voz 6 20:20 qué significó para usted Raúl o Un profundo orgullo lo que yo yo llevo la Benemérita la Benemérita la verdad lacra llevo en la sangre ese premio a lo mejor podía civil España pues está está

Voz 7 20:36 entrevistaremos favorito de hecho compuso usted una maravillosa poesía que que dice lo voy a leer benemérita hermosa cuidadora de la población Guardia Civil soy lo fui antes de nacer y lo seguiré siendo tras la muerte Paco Ibáñez lo músico en uno de sus maravillosos

Voz 2 21:01 la Guardia Civil

Voz 16 21:12 que no no

Voz 7 21:19 impresionante como siempre esta canción dedicada a la Benemérita basada en un poema

Voz 6 21:26 de nuestro invitado no se llama Carmen desde Aranjuez buenas noches Carmen señor cuál es su favorito de Raúl Bernárdez

Voz 10 21:35 mucho mucho fuera de madera aún me gusta encantada de saludable pues miel

Voz 18 21:41 te encanta diésemos señora un placer que más le guste que más me gusta el por que

Voz 11 21:48 me concedieron el premio de la Asociación de Trabajadores de Hacienda

Voz 18 21:52 si en mil novecientos noventa y ocho poemas que adelante con ella cuando quieras

Voz 11 22:01 cautivos del mundo por la economía nacional yo me con calma los datos del hombre o Gisbert actor de Hacienda tal cerca sí sí

Voz 7 22:14 Paco Ibáñez compuso una maravillosa canción sobre este poema en uno de sus

Voz 2 22:21 no tenemos el mundo leáis o no con no lo es

Voz 9 22:42 ah

Voz 7 22:45 premios de poesía premios de toreo de cocina de peleas de gallos de peleas de perros premios al cabello bonito premios de informática premio de escupir lejos también me dieron premios del sorteo de la ONCE del programa Saber y ganar premios a las estanterías de premios Ashton premió a comercien hamburguesas ha sido un privilegio que alguien como usted haya querido compartir unos minutos con nosotros el tiempo se nos ha echado encima pero nos gustaría que que volviera algún otro día para seguir comentando con muchísimos premios y sus grandes cualidades porque gracia no hay nada por lo que usted no haya sido distinguido mía

Voz 6 23:26 me acaban de mandar otro guasa para decirme que que acabo de ganar el premio Alfaguara

Voz 7 23:31 pues enhorabuena la verdad

Voz 2 23:32 hacía un abrazo y eso siempre es una buena

Voz 7 23:36 día vosotros deciros que volveremos el viernes que viene otro trocito de vida y ahora a seguir escuchando la radio tenéis sueño apagar la luz a dormir porque mañana empieza otro día hasta el viernes que viene amigos gracias

