Punto de Fuga: alerta nuclear (08/02/2019)

Voz 1667 00:02 hola a todos muy buenos días bienvenidos a punto de fuga hoy empezamos con un viaje en el tiempo que nos va a llevar el año mil

Voz 0861 00:10 no voy cientos ochenta y siete

Voz 1667 00:23 mil novecientos ochenta y siete un año en el que este mítico tema de la banda sueca de rock y pop llegaba al número uno de Los cuarenta Principales su letra refleja el gran temor que sobrevolaba la comunidad internacional por entonces otros grupos escribiría en su visión apocalíptica de un mundo dividido en dos bloques que contenía el aliento ante la posibilidad de un desastre nuclear algo que comenzó a enderezarse a finales de aquel año

Voz 3 01:01 no

Voz 4 01:04 área de Llanos soviets

Voz 1667 01:13 el siete de diciembre en la Casa Blanca acoge la firma del Tratado por el que Estados Unidos y la Unión Soviética ponían fin a la guerra nuclear y se comprometían a reducir su arsenal Mijail Gorbachov y Ronald Reagan lo presentaban como un punto de inflexión hacia un mundo sin esta amenaza

Voz 5 01:30 pese a esta ceremonia ya el tratado que estamos firmando y son excelentes ejemplos de la recompensa de nuestra paciencia hace seis años el dieciocho de noviembre de mil novecientos ochenta y uno que pro

Voz 1667 01:42 puse por primera vez este desarme

Voz 5 01:45 por primera vez en la historia lo que llamamos como control de armas fue sustituido por reducción de armas en este caso hablamos de la completa eliminación de toda clase de misiles nucleares en Estados Unidos y la Unión Soviética con paciencia determinación y confianza hemos hecho realidad lo que parecía imposible

Voz 1667 02:05 este compromiso se ha mantenido durante más de treinta años hasta la semana pasada en la que ambas partes han anunciado la suspensión de este importante pacto Trump Vladimir Putin añaden otro elemento más de tensión internacional este sábado hablamos del fin de un pacto el rearme global que ya está en marcha

Punto de fuga en la Cadena Ser con

Voz 1667 02:37 Pedro Mora llena el programa Jordi arma dance para explicarnos el alcance de la ruptura de este tratado que fue el principio del fin de la Guerra Fría lo de esta semana puede ser un paso más dentro de ese rearme del que hablábamos que ya lleva tiempo en marcha en realidad

Voz 8 03:12 miramos el nivel de gasto militar en el mundo después de la Guerra Fría el gasto militar bajó ligeramente en poco te hace llevábamos unos quince años en los cuales del gasto militar sube se mantienen con lo cual tenemos unas cifras muy fuerte desgaste militar el comercio de armas también se ha incrementado en los últimos años y eso tiene una traslación directa en conflictos armados en muertes han refugiados etcétera etcétera sólo faltaba al tema las armas nucleares hablaremos

Voz 1667 03:41 el director de la Fundació per la Pau después charlaremos de la prensa que en pleno siglo XXI se la juega a diario para contar lo que pasa la represión contra los periodista la censura contra los periodistas por parte

Voz 9 03:54 del gobierno se fue incrementando poco a poco después y luego del asedio de la persecución llegaron ya a las amenazas de muerte con mi caso

Voz 10 04:06 hubieron donde me me detuvieron

Voz 9 04:09 dos sujetos me encañonaron con con fusiles AK y me dijeron que dejara de estar hablando en contra del Gobierno estés Edi Lopes periodista

Voz 1667 04:20 la nicaragüense que ha tenido que salir de su país por la represión que está ejerciendo Daniel Ortega y sus acólitos contra los medios críticos con su Gobierno es una nueva fase de la respuesta que Ortega está dando a las revueltas que están a punto de cumplir un año en el país que ojo EEUU ha incluido dentro de su nuevo eje del mal la troika de la tiranía le llama formada por Venezuela Cuba y Nicaragua así que seguro que resulta interesante escuchar a nuestro compañero enseguida enseguida les recibimos aquí en el estudio desde Ecuador recibimos también a una lideresa indígena empeñada en que la voz de la mujer cuente en su comunidad

Voz 11 04:57 no existe una mujer en una organización largan la organización no puede ser solvente porque igual nosotros conocemos la realidad de un hogar porque somos responsables de largas porque tenemos que sacar adelante a nuestros hijos porque los hombres migran generalmente entonces ven sentido nosotros quedamos en el hogar mantenemos llevamos de alimento diario en la casa aparte aparte de lo que más otro de asumir mucha responsabilidad en lograr también alimentamos a Acciona

Voz 1667 05:28 desde Ecuador desde la región de hecho un voraz au iría acompañada de Manos Unidas nos visita esta mujer que ha cambiado el papel de su comunidad todo esto y más desde ya porque este mundo también importa bienvenido sí bueno al final el mundo no resultó tan apocalíptico como lo pintaba y no de momento en parte gracias a ese tratado que Estados Unidos y la entonces Unión Soviética firmaban en mil novecientos ochenta y siete con él se comprometían a terminar con el arsenal nuclear que tenían ambas potencias bueno pues esta semana ambos han suspendido ese tratado queremos resolver algunas dudas algunas inquietudes que nos genera este movimiento de Washington y Moscú nos acompaña para ello un buen amigo del programa es el periodista politólogo y director de la Fundació per la Pau Jordi armada buenos días Jordi hola buenos días bueno qué significa a la ruptura de este tratado además por ambas partes no primero Estados Unidos como decíamos y un día después Rusia

Voz 8 08:05 pues sí la verdad es que significó en su momento podríamos decir prácticamente el primer tratado que implica un desarme por lo que respecta armas nucleares y que de alguna manera podemos decir que ha ayudado a contener la proliferación de armas nucleares durante estos más de treinta años no con lo cual si se va al garete efectivamente estamos ante una cierta inquietud sobre lo que pueda pasar sobre cuáles son las voluntad de reales si no manifiestas pero parte de Estados Unidos Rusia lo que pueda suponer en volver a emprender una carrera de armamentos con las armas nucleares

Voz 1667 08:42 a que obligaba a exactamente ese ese tratado vigente desde mil novecientos ochenta y siete Jordi a que se comprometían al menos ambas partes

Voz 8 08:49 bueno digamos que el que hay sería largo de explicar pero hay muchos misiles digamos a disposición de las potencias armamentísticas y en este caso lo que se pretendía que los los misiles de corto y medio alcance esos misiles que podían estar entre quinientos y cinco mil kilómetros llevamos pues que estos misiles estuvieran limitados y progresivamente prohibidos erradicadas no con lo cual por decirlo la manera eso al nivel practican lo que conseguía es que Europa dejara de ser un teatro de operaciones en los que una posible de guerra nuclear pues pudiera a digamos pues afectar de forma muy descarada y que nadie ni en su momento la Unión Soviética en Estados Unidos con sus misiles desplegados tuvieran capacidad de hacer daño de forma rápida con estos misiles en Europa no

Voz 1667 09:40 claro porque hay que volverá a ese contexto no Jordi en el momento en el que se firma ese tratado en mil novecientos ochenta y siete en el que ese riesgo era real no de que eso ocurriera

Voz 8 09:48 sí de hecho desgraciadamente continuas existiendo el riesgo si lo decimos con números rápidos hay que recordar que en el punto máximo de la grafía pues estábamos hablando de que villanos cuarenta y cinco mil armas nucleares y ahora estamos hablando de menos de quince mil es decir que ha habido una reducción significativa en estos más de treinta años producto de varios acuerdo de desarme no sólo este tratado sino otros pero aun así tenemos quince de armas nucleares en el mundo con lo cual el peligro nuclear no desapareció del todo lo lo grave de ahora es que en vez de ir hacia una tendencia de insistido de profundizar en ese desarme digamos que lo que puede pasar es que ese vaya en sentido contrario no que por primera vez en estos años pues haya un incremento o una nueva carrera de armamentos en el ámbito nuclear claro porque estamos

Voz 1667 10:38 cuando de las dos potencias con mayor arsenal nuclear del mundo no o dos de las que más tienen

Voz 8 10:44 sí sí clarisimamente Si hay de esas quince mil armas nucleares que hablamos pues entre Estados Unidos y Rusia practicamente se llevan pues no con la mayoría son ellos pasa sí que es cierto es que China es nuevo actor que es uno dos que haya desarrollado más el tema arma nuclear su modernización ya a nivel de misiles también tiene las capacidades con lo cual si que es cierto que este tratado hace treinta y dos años tenía una función y ahora mismo es cierto hay que por ejemplo China que es una actor relevante en ese sentido pues está fuera de esta tratado y en ese sentido sí que es cierto que pues las reticencias que pueden haber para la no actualización de desatado tienen sentido en esta cuestión no ahora una cosa es profundizar para empujar otras cargárselo para dejarlo todo colgado no que eso es lo que sería la situación actual

Voz 1667 11:33 claro es es lo que te iba a decir porque en definitiva tener armas nucleares lo que da un Estado es capacidad de depresión no identificación frente a otro Estado

Voz 8 11:47 sí digamos que hay que hay hay una parte podríamos decir que es casi más psicológica que real en el sentido de que si efectivamente una guerra nuclear a gran escala pues la destrucción mutua asegurada sería absoluta no con lo cual tampoco no habría ningún vencedor no

Voz 1667 12:02 pero la sensaciones

Voz 8 12:03 tener un poder especial de tener una capacidad de fuerza intimidaciones obviamente juegan por ejemplo es muy significativo que las cinco potencias oficiales nucleares y es independiente de que Gobierno de qué partido de qué ideología política detrás siempre siempre siempre lo han sido los abanderados de defender su capacidad armamentística nuclear no es decir que prácticamente no han hecho esfuerzos serios para avanzar a su desarme no probablemente el los últimos años y el político que ha sido más honesto en este sentido ha sido Barack Obama que de alguna manera rescató ese tema de las armas nucleares sí recordó que el objetivo era llegar a un momento al desarme nuclear completo no que es de hecho es lo que le obliga el Tratado de No Proliferación Nuclear de mil novecientos sesenta y ocho y que han obviado y de alguna manera han dejado de de de cumplir de forma significativa

Voz 1667 12:59 Nos decías que la ruptura este tratado lo que nos sitúa eso nos puede situar ante un una posible escalada armamentística que otros gestos que otras decisiones a nivel internacional ya no sólo de estas dos potencias de otras muchas están preocupando ahora mismo desde la Fundación Parla la Pau no de de esta tendencia internacional no más más a la tensión no que que está creciendo o al menos esa es la percepción que tenemos aquí o lo contrario

Voz 8 13:28 no no la verdad esos son datos objetivos por ejemplo si miramos el el nivel de gasto militar en el mundo después de la Guerra Fría gasto militar bajó ligeramente poco pero hace llevamos unos quince años en los cuales el gasto militar sube se mantiene con lo cual tenemos unas cifras muy fuerte desgaste militar el comercio de armas también se ha incrementado en los últimos años y eso tiene una traslación directa en conflictos armados en muertes en refugiados etcétera etcétera sólo faltaba al te va a las armas nucleares que era una cuestión que desde el Movimiento por la Paz y los Derechos Humanos está insistiendo en su desarme completo la campaña hay no consigue el premio la el año pasado Juanma cómo no se iba para atrás no es decir no no sea avanzada pero no se para atrás y ahora mismo la alarmas que de alguna manera Estados en Rusia acaban deben decir de alguna manera pues la la posibilidad de que bueno los pocos mecanismos de control y de contención que había en temas de armas nucleares pues que salten por los aires con los cual con lo cual pues la posibilidad de volver a las andadas esta muy más abierta ahora no

Voz 1667 14:31 volverá a las andadas es una nueva Guerra Fría

Voz 8 14:35 Bono o como mínimo es que las potencias nucleares en vez de estar de alguna manera obligadas a avanzar hacia el desarme nuclear pues inició una carrera lo que hay dos hay quien sostiene que el fondo la la posición de Estados Unidos Rusia en este caso aparte que públicamente pues de alguna manera responsabilizado mutuamente no del rompimiento del acuerdo que en el fondo también es va bien a los dos no tener la capacidad de tener a rienda suelta y volver a las andadas son igual de alguna manera bueno no sé si nos afecta era fría pero sí quiero de acerca o mundo más peligroso donde ahora ambas armas nucleares por lo tanto la posibilidad de que se usen en un conflicto o que haya un accidente pues puede provocar una gravísima crisis humanitaria es una cosa que a veces también se olvida todos tenemos en la memoria sino por la experiencia por por lo que lo hemos visto los impactos de las bombas nucleares Nagasaki no pero se olvida que las armas nucleares de hoy en día tienen una potencia media muy superior a esas bombas no con lo cual cualquier accidente incluso o cualquier uso puntual de un arma nuclear podría tener una devastación muy superior a la que conocimos venas como de superior para hacerlo pues por ejemplo hay armas nucleares las armas nucleares dianas tienen cien veces más capacidad de destrucción que esas bombas que estallaron ahí no con lo cual imaginarse pues una ciudad como cien veces más destruida como quedó pues es algo que es difícil de imaginar es mejor no verlo evidentemente

Voz 1667 16:09 Jordi gracias por ayudarnos a entender este esta importante noticia que que realmente ha pasado desapercibida esta última semana pero queríamos a analizar contigo un saludo

Voz 8 16:17 gracias a vosotros

Voz 13 16:23 nada nada

Voz 14 16:27 que acreditan la mal llamada Iniesta de que son sandinistas y nunca empuñar un útil yo sirvo poner expuse mi vida para ver algo diferente en está más tío y ahora qué

Voz 15 16:41 mi compañero lo asesinan de un tiro en el corazón y otro en la frente y lamentablemente el nivel de represión con la familia han seguido

Voz 1667 16:52 voces de Nicaragua escenario de tensión un escenario oculto tras la crisis en Venezuela de estos últimos días en Nicaragua la revuelta popular contra el Gobierno de Daniel Ortega comenzó hace meses está a punto de hecho de cumplir un año y actualmente atraviesa una nueva oleada de lesión esta vez centrada en los colectivos sociales y en la prensa crítica con el Gobierno de ello puede dar fe un compañero periodista que nos acompaña aquí en Madrid en el estudio es edil López Ebri muy buenos días buenos días cuánto tiene pues llevas fuera de Nicaragua bueno voy a cumplir tres mese el veintiocho de de florero porque porque tuviste que iré porque decidisteis bueno principalmente por qué

Voz 9 17:40 desde el dieciocho de abril desde que iniciaron a manifestaciones en contra del Gobierno en Nicaragua yo era soy todavía corresponsal del diario La Prensa uno de los medio de comunicación escrito más importante del país que ahí en el departamento de León soy corresponsal de cobertura periodística a todos los acontecimientos que están ocurriendo de hecho logre documentar tanto fotográfico como por escrito la represión que estaba teniendo el pueblo y las manifestaciones estudiantiles que se originaron el dieciocho de abril es por eso que ante esta situación la represión contra los periodista la censura contra los periodistas por parte del Gobierno se fue incrementando poco a poco después y luego del asedio de la persecución llegaron ya las amenazas de muerte en mi caso hubieron donde me me detuvieron dos sujetos me encañonaron con con fusiles AK y me dijeron que dejara de estar hablando en contra del Gobierno esto llamó bastante la atención yo inmediatamente lo reparte a mi jefe de de periódico ya había tenía había tenido persecución anteriormente con como agente de la seguridad del Estado de Nicaragua donde a mí me fotografiaban en K cobertura periodística que yo hacía mandaban siguiendo me tenían como dicen al hilo donde comía donde caminaba en qué lugar estaba una

Voz 1667 19:22 pues eso perdona perdona Eddie lo hacían para intimidar te o con qué objetivo exactamente él

Voz 9 19:28 el objetivo de de de intimidad arme de dejar de seguir haciendo mi trabajo porque mis trabajos periodístico en el departamento de León que es una de las ciudades más importantes podría decir la segunda más importante del país primero la capital y luego León es una de las de la ciudad de donde se iniciaron unas manifestaciones las primeras manifestaciones estudiantiles primeramente inició una manifestación de más de quinientos estudiantes manifestándose en contra el Gobierno porque primeramente se había ejecutado una reforma que iba a perjudicar a los asegurado esto provocó o en desencadenó manifestaciones constante yo paso a paso iba documentando las agresiones que iban teniendo los estudiantes y la población que se venía uniendo

Voz 1667 20:23 que que que que pudiste documentar dique que reflejaba su tu trabajo para que molestará tanto

Voz 16 20:29 a al Gobierno de Nicaragua al gobierno de Ortega

Voz 1667 20:32 hasta tal punto de amenazarle de perseguir todas esas fotografías que nos relata es que contabas en esas informaciones contaba lo que estaba pasando que lo que estaba pasando

Voz 9 20:40 los estudiantes que se manifestaban eran reprimido por la policía cayeron dos tres estudiantes asesinados los primeros días luego se unió la población la gente de los barrios la la los jóvenes las mujeres manifestándose en contra el Gobierno documento de los asesinatos que se ejecutaban a jóvenes que posteriormente para defenderse colocaron barricadas hijas y como el Gobierno en una represión con como dicen entre comía en una operación limpieza para limpiar todos los TRAM que lamentablemente murieron más de veinticinco personas en los primeros días de de abril y mayo es por eso que yo documento donde existió para mí nunca existió un golpe de Estado para mí nunca existió eso lo que sí existió fue a un agente a una población molesta de de tanta injusticia que se estaba dando en el país no solamente desde ese entonces del dieciocho de abril he venido documentando estas cosas yo tengo alrededor de quince años periodista doce años de trabajar en el diario La Prensa IU cubrí por ejemplo comicios electorales de en reiteradas ocasiones se venían realizando fraudes electorales documentaba como por ejemplo las boletas electorales aparecían en los basureros de esto ha venido paso a paso

Voz 16 22:38 no venido engordando como una pelota con nieve no

Voz 9 22:41 cosa llamándose como como una olla de presión y llegó el momento donde la población agente dijo basta no podemos seguir en esta situación la situación económica la pobreza incrementándose incluso un sin número de beneficios que nosotros teníamos en el caso de la libertad de expresión Se vino Kovac tanto poco a poco no podíamos ya

Voz 1667 23:06 le cobertura periodística

Voz 9 23:08 no había una libertad de información nadie podía hablar quién quién hablaba era objeto de de de de de amenaza de golpearlo entonces poco a poco se fue cerrando ese círculo de de de violentar la libertad de prensa los derechos humanos se venían violentando también en en Nicaragua ha venido como dicen acumulando una serie de de de circunstancias donde el sistema se ha venido apoderando se ha venido como dicen un poder autoritario donde nadie puede exigir derechos que a nosotros nos competen que a nosotros nos corresponde la gente la población no puede ni siquiera cantar el himno nacional de su propio país ni siquiera puede andar una bandera porque es sujeto de golpista de amenaza y cárcel

Voz 1667 24:10 hay hay más compañeros como Eddie

Voz 17 24:12 en la misma situación que han tenido que salir fuera de Nicaragua

Voz 1667 24:17 en los últimos meses tenemos sin ir más lejos el caso de Carlos Fernando Chamorro el director de confidencial del medio confidencial que es uno de medio eh e independiente más reconocido no en Nicaragua no si no me equivoco baby el ha tenido que salir pero otros muchos han quedado siguen encerrados en condiciones muy precarias como han podido acreditar grupos de eurodiputados que han estado allí en tu país

Voz 9 24:44 gracias a Dios para contestar tu pregunta que yo he sido uno de los acogido por Reporteros Sin Frontera debe debe de estar aquí al menos unos tres meses porque tanto la decisión del jefe del diario del periódico donde yo estoy tomar una exención de de de estar acá en en en España al menos por tres meses por la inseguridad que yo estaba atravesando mi familia una situación bastante difícil porque después de ejercer con libertad el trabajo periodístico de la noche a la mañana se derrumbó no podemos ejercer periodismo no arrebatan la cámara nos quitan las cámara nos quitan el teléfono cuando comentamos cosas no podemos salir porque no han tratado de golpista desestabilizadores de gobierno no han tratado de de que somos terrorista periodistas terrorista y eso se vino como dicen creciendo poco a poco hasta el punto de que hay hasta este momento más de cincuenta periodistas de diferentes medios de comunicación en el exilio han emigrado a los Estados Unidos la mayor parte están en Costa Rica han venido a Europa y otra es parte de de de de países centroamericanos o lo que le llamamos en Latinoamérica más de cincuenta periodistas en el exilio el caso de Carlos Fernando Chamorro como decía es uno de los periodistas más reconocidos en Nicaragua a nivel internacional tenía programas de televisión en en en medio en un medio nacional in lamentablemente fue censurado además de eso el Gobierno le confiscó todos los equipos les confiscó una propiedad donde ahí laboraba su medio de comunicación porque no solamente tenía un programa de noticia también tenía un programa investiga atisbo de de del ejercicio de periodismo investiga activo más allá creo que se ha violentado a tal punto que han encarcelado a periodista tenemos te voy a hablar dos caso que vale la pena que mencionamos por ejemplo en el caso de Miguel Mora que es el propietario era el director de cien por ciento noticia también encarcelaron a la directora de este medio yo colaboraba en este medio de comunicación y los encarcelaron además de eso

Voz 1667 27:19 hemos como están le confiscaron les confiscaron

Voz 9 27:23 todos los equipos de televisión todo hitos no hay un periodista en la confiscada por el Gobierno la situación de los dos periodista como por ejemplo Miguel Mora y Lucía Pina Aguado en el caso de de De Miguel se encuentra aislado que no les dan los los beneficios que debe tener un reo él solicitaba tener papel higiénico solicitaba tener en su poder una biblia Cell han negado en el caso de Lucía bueno y Mora lo han torturado psicológicamente el último informe que tengo Aguado ella estaba en una celda en esperanza que estaba acompañada con otras amigas con otras personas que están también siendo condena luego de una visita de los eurodiputados que llegaron a Nicaragua a verificar la situación de los reo los presos políticos lograron documentar cuál era la situación de ellos posteriormente cuando yo ese fueron me doy cuenta que hace un par de días ahí al aislaron en una celda sola

Voz 1667 28:48 no esto por lo mismo que que te ha obligado a abandonar el país simplemente por ejercer una labor periodística que puede ser más discutible o no puedes estar más de acuerdo no pero es una labor periodística obviamente es que ese es nuestro

Voz 9 28:59 delito el tener una cámara él escribir en una computadora El informal lo que está pasando ese es nuestro mayor delito pero el Gobierno lo lo interpreta de que somos desestabilice desestabilizadores de gobierno

Voz 1667 29:16 es una pulsión que siempre había demostrado

Voz 16 29:19 el Gobierno de Ortega al gobierno de Daniel Ortega au

Voz 1667 29:22 ha sido ahora a raíz de de estas protestas en la calle que están amenazando su continuidad ciertamente

Voz 9 29:28 sí te puedo decir de que Daniel Ortega nunca durante su Gobierno le ha dado una sola entrevista a la prensa independiente no se ha dado nunca Yes para el Gobierno de Daniel Ortega la prensa independiente uno de sus mayores enemigos es por eso las acciones en contra de los periodistas que sean exiliado que tienen miedo te puedo decir que han dejado de ejercer su profesión hay periodistas que están muriendo de hambre porque no hay radio no hay un medio de comunicación no hay un periódico que te dé la oportunidad de trabajar en el caso de la radio y la televisión el Gobierno mantiene controlado totalmente hay autocensura

Voz 1667 30:23 es lo peor que puede haber lo que nos podemos enfrentar los periodistas no debí esa ese miedo y esa autocensura que nos podemos imponer para evitar males mayores yo creo

Voz 9 30:35 que va más allá de la autocensura sea no puede ejercer periodismo porque así hubo es periodismo o estás en una radio te Guillén a quemar la radio te llegan a sacar de la radio te echan preso

Voz 17 30:50 eso ha llegado a pasar no es el veinte de abril efectivamente Radio Darío en el departamento de León

Voz 9 30:56 he trabajado con con el propietario de Radio Darío las protestas iniciaron el dieciocho dos día después fue encendía había más de diez personas en las instalaciones llegaron grupos paramilitares a las instalaciones IU lanzaron rociaron toda la la la cabina de la radio de gasolina rociaron todo el lugar y luego lanzaron una bomba gracias a Dios de los trabajadores de la radio no hubo uno todos salieron por el techo desorientado hay lamentablemente hubo hubieron dos personas fallecidas de las personas que habían ejecutado es acción y me dice cada quien uno cada quién es dueño de su propio miedo y aquí estoy yo sé que cada palabra que Godoy cada informe que Godoy de mi trabajo de defender la libertad de prensa tiene un costo tiene un precio tengo que asumirlo pero creo que si uno no lo hace nadie lo va a ser nosotros los periodistas tenemos que unirnos para defender la libertad de prensa muchas gracias

Voz 18 32:08 el Mundo Express

Voz 0861 32:17 el pasado once de junio de dos mil dieciocho la coalición de Arabia Saudí Emiratos Árabes bombardeó el Centro de tratamiento del cólera que Médicos Sin Fronteras tenía eh

Voz 19 32:28 tampoco ha colocado la coalición interacción

Voz 0861 32:32 al ha culminado ya la investigación abierta a raíz de que el ataque para esclarecer por qué bombardearon a que el centro pues bien el responsable fue Médicos sin Fronteras porque no señalizar debidamente esa zona esa conclusión ha enfurecido como os podéis imaginar a esta realización en Médicos Sin Fronteras están consternados e indignados porque si avisaron de la ubicación de aquel centro de hecho lo hicieron hasta en doce ocasiones y además habían colocado varios emblemas por todo el edificio aún así el centro fue completamente destruido por las bombas Gemma Domínguez portavoz de Médicos Sin Fronteras denuncia que una vez más han vuelto a ser víctimas de un ataque humanitario las

Voz 20 33:13 es Pons habilidad de tomar todas las medidas necesarias para asegurar que estas instalaciones no son atacadas es exclusiva de los actores armados no no de las organizaciones otros la responsabilidad jamás puede ser en los civiles ni en el personal médico en las organizaciones que estamos apoyando

Voz 21 33:34 que desde marzo del dos mil quince pues hubo ha habido unas cinco estructuras de salud que fueron directamente que fueran alcanzadas en en cinco ocasiones con lo cual destruidas Hinault pudiendo atender a la población

Voz 0861 33:59 de Camerón tenderos llego una alerta humanitaria en este caso por culpa del hambre extrema que están sufriendo las cerca de treinta mil personas que se han refugiado en en Camerún estas familias han huido en las últimas semanas tras los durísimos ataques que se están produciendo al nordeste de Nigeria de mayoría de los refugiados son mujeres niños y ancianos hablamos de casi ciento treinta mil refugiados nigerianos en Camerún en los últimos meses la situación es preocupante porque las primeras evaluaciones que ha hecho en el terreno los equipos de emergencia de Acción contra el Hambre han comprobado que las tasas de desnutrición severa doblan el umbral de emergencia Carlos

Voz 23 34:40 es portavoz de esta organización nuestros equipos han examinado el estado nutricional de cerca de mil niños menores de cinco años el cuatro por ciento sufría desnutrición aguda severa y necesitaba atención médica inmediata el ocho por ciento padecía desnutrición aguda Ahmet moderada

Voz 0861 35:02 eres vamos a gas de Argelia porque allí también nos llega nuevos casos de represión a Amnistía Internacional exige la liberación inmediata de un activista que ha sido encarcelado simplemente ojo por subiría en Facebook la foto de un cartel en el que pedía que el actual presidente Buteflika no se presentase a un quinto mandato en las próximas elecciones de abril esa detención según denuncian los propios activistas demuestra la oleada de represión que están sufriendo en este país corresponsal en Rabat Sonia Moreno

Voz 24 35:30 un tribunal argelino condenó la activista tener mulas seis meses de cárcel y una multa por ofender a las instituciones públicas fue arrestado el veintisiete de enero días después de que se publicara una foto en Facebook donde se le ve con un amigo sosteniendo un cartel que dice no a un quinto mandato Se refiere al presidenta de las seis Buteflika que con ochenta y un años y mala salud vuelve a presentarse a las electo tienes presidenciales de Argelia este mes de abril después de veinte años en el poder el preso es un joven de treinta y siete años de la ciudad a ocho kilómetros de máscara activista de la Liga argelina para la defensa de los derechos humanos y miembro del Comité Nacional para la Defensa de los Derechos de los desempleados los agentes de policías en acercaron en la calle veintisiete de enero lo siguieron durante todo el día los tiraron verbalmente cuando Moon les dijo a los oficiales que deberían dejarlo o arrestarlo lo llevaron a la estación de policía acusaron repetirlos La Laser habló sobre la detención con Yasmina casa investigadora de Amnistía Internacional en Argelia aún no han a meta internacional llamó el jueves a la liberación de la activista vino a Toledo Mul condenado a seis meses de prisión por la da una multa el arresto no es por agresión sino que está relacionado con su publicación solicita por lo tanto Amnistía Internacional liderazgo el esperado duelo no despierta explican desde la organización aseguran que hay una preocupación por los arrestos y las detenciones relacionadas con las próximas elecciones en Argelia

Voz 0861 36:54 esta semana además hemos conocido el último informe de Reporteros Sin Fronteras que alerta de la escalada de ataques contra la prensa en los últimos meses ochenta periodistas han sido asesinados en dos mil dieciocho pero la prensa no sólo ha sido víctima de ataques también de represión de hecho sesenta compañeros permanecen ahora mismo secuestrados en todo el mundo ampliamos con José Luis García Íñiguez

Voz 1061 37:18 el dieciocho en el que la libertad de prensa estuvo amenazada porque la propia libertad los tuvo según el presidente de Reporteros Sin Fronteras Alfonso Armada libertad amenazada en la Venezuela de Maduro o en la Nicaragua de Ortega del esa piña corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en Venezuela

Voz 25 37:31 un guión que se ha venido ejecutando desde hace veinte años primero con Chávez y ahora como Maduro es un cerco sistemático para el control de la información

Voz 1061 37:43 de la presentación se ha encargado la directora de Hoy por Hoy Pepa Bueno que ha recordado también el acoso que sufren las mujeres periodistas

Voz 26 37:49 el reaccionaria a la vitalidad el movimiento feminista y al papel imprescindible camión ha ejercido el periodismo y las periodistas en esa vitalidad ha convertido a las periodistas en general a las que más exposición pública tiene en blanco un permanente de un acoso de una descalificación y un intento de amedrentamiento

Voz 1061 38:11 el informe sitúa a España en el puesto XXXI de ciento ochenta países en la clasificación de libertad de prensa y alerta de los ataques en Cataluña contra periodistas de la reforma no culminada para despolitizar RTVE o del exceso de condenas por delitos de enaltecimiento del terror

Voz 0861 38:24 mismo o injurias a la Corona hiciéramos hoy con el demoledor informe de Save the Children sobre la pobreza infantil en España la alerta es clarísima si no se toman medidas urgentes uno de cada cuatro niños en España

Voz 1 38:43 el ojo seguirá siendo pobre en dos mil

Voz 0861 38:46 treinta Adela Molina cuéntanos Save the Children

Voz 0011 38:49 de más esfuerzos para combatir la pobreza infantil empezando por los presupuestos para este mismo año la ONG plantea medidas concretas para reducir la insoportable tasa de niños pobres del actual veintiocho por ciento al diecisiete por ciento en diez años entre ellas aumentar las ayudas directas a las familias más necesitadas de los veinticinco euros que reciben ahora por hijo a cien o favorecer la conciliación Andrés Conde director de la ONG ha subrayado que criar un hijo supone entre cuatrocientos y setecientos euros

Voz 1667 39:15 mensuales responde al líder del Partido Popular

Voz 0011 39:17 por qué propone derogar la actual Ley del Aborto y volver a la del ochenta y cinco para fomentar la natalidad con este argumento

Voz 27 39:23 las razones de la baja natalidad en España son de carácter socio económico tienen que ver con la dificultad económica que tiene la crianza sea tener hijos es un factor de riesgo económico en nuestro país es un factor de riesgo de pobreza así de claro las familias no tienen más hijos porque no pueden permitírselo económicamente

Voz 0011 39:43 la organización asegura que la pobreza infantil cuesta cinco mil millones de euros al año a la economía española combatirla supone la mitad dos mil cuatrocientos mil

Voz 9 39:51 pones aunque habría que aumentar en mil millones

Voz 0011 39:53 lo que se invierte ahora en infancia y en familia

Voz 1667 40:03 Manos Unidas estaba celebrando sus sesenta años de lucha y apoyen condición a los más necesitados con una campaña con la mujer como protagonista mujeres que son ejemplo de igualdad de lucha por la dignidad de las personas protagonistas de cambios en contextos complicados en contextos extremos contextos indígenas también pero en contextos machistas realidades que consiguen cambiar personas como nuestra invitada Marta Beatriz Roldán muy buenos días Marta

Voz 11 40:32 allí pueden ya

Voz 29 40:34 buena buenos diez comprado los oyentes soy Marta Roldán vengo década de la provincia de Chimbo y de paso que Palmira antes como conocido como de cierto de Palmira ahora

Voz 1667 40:46 para ellos Belgica nos ha saludado en quechua si cuanta gente habla quechua

Voz 11 40:54 en Ecuador yo hablaría de de mi paso por que somos del Nobel tiene y siete por ciento indígenas hablantes mantenemos nuestra identidad nuestra cultura nuestra tradición de todo nuestro idioma

Voz 1667 41:11 han vivido siempre de lo que de lo que les da la tierra no de lo que usted a la que ustedes llaman la Pachamama viven de ello comercian también con ello cuidan

Voz 11 41:21 hace dedicamos principalmente en las actividades agropecuarias producimos dignidad tierra cultivamos hay de animales di por ello cuidamos somos dignos con la naturaleza cuidamos nuestra nuestra Pachamama que nos da el agua que nos da aire puro que no da alimento diaria

Voz 1667 41:40 hombre pero la vida no es fácil aquí el todo no usted misma ha dicho alguna vez como por qué me ha tocado vivir en una comunidad indígena tan olvidada con tantos problemas sin agua con tantas dificultades para llegar a su escuela porque usted ha recorrido un camino de hasta cuatro horas para llegar a clase

Voz 11 41:57 sí en realidad nuestra vida no ha sido tan fácil he bebido en carne propia de que más antes sufría muchas necesidades nuestros ancestros pobreza necesita nuestros padres lucharon por tener por dar una vida digna a los que somos nosotros la juventud y no había vías de acceso fácilmente cuando alguien tenía alguna enfermedad sobre todas las mujeres cuando tenían que dar dar parto dará luz de aún a un humano que tiene que traer a este mundo sufría tal vez estaba inquieto de que podía perder dos vidas entonces no teníamos vías de comunicación no teníamos los servicios básicos principales el agua sobre todo en el elemento vital para nosotros las mujeres siempre teníamos que caminar treinta cuarenta minutos para en busca del agua para poder almacenar y preparar el alimento diario también sobrinos de animales que al no tener agua cerca teníamos que teníamos que ir en busca del agua para los animales pasaban dos días tres días sin beber agua los animales ahora gracias a la cooperación de Manos Unidas Mike quita tenemos esa ese reto que hemos logrado de lo que anhela vamos de lo que no era antes

Voz 1667 43:22 es un gran cambio como es la llegada del agua no a esa región que es muy importante porque es una región muy árida no o muy Ci cómo es esto Gomà llanura no que con con con con buena donde es difícil la agricultura no que es la agricultura

Voz 11 43:38 sí a Palmira han conocido como como uno veintisiete punto siete por ciento de población con fuego estadísticamente parroquia más pobre del ecuador que el territorio validada cedido de zona desértica

Voz 1667 43:56 paradones de arena no paró decía

Voz 11 43:59 productos ahora nosotros bueno en ese tiempo teníamos que esperar que que llegue a época invernal para poder nosotros cultiva me pues teníamos que almacenar el momento hasta que regrese el invierno ahora lo cultivamos de diario ya tenemos del alimento diario precedentes para la venta y por ende los de ingresos

Voz 1667 44:22 eso porque se consiguió llevar agua no canalizaciones a través de todas las comunidades de las cuarenta y tres comunidades de de esa región de Chen voraz de la que viven catorce mil quinientas personas para esa para todas en esa comunidad

Voz 11 44:36 su vida cambió con la modelo no se ha cambiado en su totalidad hemos sido beneficiarios una parte de la parroquia de Palmira de lo que era más de más zonas desérticas hay mucha necesidad en otras comunidades nosotros formamos una once de Madrid una junta de agua de riego una organización que gracias con el apoyo de mando Don ir de la cooperación española formamos una organización donde administra nosotros como mujeres los dirigentes lo diez nosotros queremos ver solventes de esa organización yo ahí somos trescientos veinticuatro usuarios que somos beneficiarios directos como mil quinientos habitantes pero hay quedan en el sector de la lo que Permira hay necesidad de esta de ayer

Voz 1667 45:22 ha destacado el papel de las de las mujeres no por la supervivencia de comunidades como la suya desconocemos esa realidad aquí en occidente el papel que juega la mujer mujeres como usted en la comunidad indígena

Voz 11 45:35 el líder como mujeres jugamos principal papel somos pilares fundamentales para que una organización se fortalecida si no existe una mujer en una organización larga la organización no puede ser solvente porque igual nosotros conocemos la realidad de un hogar porque somos responsables de la hogar porque tenemos que sacar adelante a nuestros hijos porque los hombres migran generalmente entonces en sentido nosotros quedamos en el hogar mantenemos llevamos el alimento diario en la casa los excedentes del mercado pues tanto más nosotros esperamos que que en los mercados que una ciudad sean dignos con nuestro esfuerzo que hacemos que el gran esfuerzo diario qué hacemos aparte aparte de lo que más otro de asumir mucha responsabilidad en en lograr también alimentamos a la ciudad

Voz 1667 46:29 sólo entienden los hombres Marta

Voz 11 46:32 Orenga actualidad entendido un poco no mucho pero quedan todavía cosas por motivar a los dos hombres para que como nosotros dignos y que seamos iguales que los beneficios sean equitativo y que las decisiones que tomamos también sean valoradas de que nuestras propuestas que lo hacemos Dante entidades públicas que sean escuchadas y que nos asigna presupuestos para nosotros porque nosotros día a día tenemos necesidad de Uber y nuevas cosas de cuando no de apoyo de las de entidades públicas no podemos también muchas veces ponen imponen las cosas de que queremos hacer entonces esa realidad enfrentamos con mujer pero no les ayudó

Voz 1667 47:23 componente de la mujer no las tienen en cuenta cuando ustedes llevan esas propuestas que es lo que pasa como se manifiesta exactamente ese machismo todavía en una comunidad indígena aquí lo conocemos muy bien el machismo también eh en España pero como se manifiesta allí

Voz 11 47:35 sí la contribución que ha dado de aquí la Comunidad Europea nosotros hemos ha logrado llegar a esos espacios de exigir a exigir ante las autoridades formar organizaciones formas grupos donde donde surge en nuestras necesidades cuando estamos unidos nos vamos ante las autoridades para para que nuestras voces mientras Massa escuchar a hacer más unida se a desde entonces ese sentido bueno yo también fui parte de de una entidad pública cuando asumí el cargo público gracias al respaldo de la gente de mi de mi parroquia pues de allí incrementar normativa que favorezcan a las mujeres es un curso para las mujeres y eso es lo que queremos dar las dos entidades entidad parroquiales de una entidad un gobierno más cercano hundirnos más Chiquito como presupuestos recortados pero hay otras entidades que hay a nivel canto Nan a nivel provincial a ellos no queremos que que también que me impreso puesto a nosotros como mujeres que tenemos normativas constitucionales la ley es en todos a veces sólo quedan escritos no son ejecutadas entonces de esos lo que queremos que sean ejecutadas que nuestros derechos también ser reconocidas

Voz 1667 49:05 hemos conseguido el agua bueno todavía quedan como nos decías Marta algunas comunidades pendientes algunos de esos vecinos de esas catorce mil quinientas personas que viven en el embarazo pendientes de de que les llegue el agua pero cuál cuál debe ser el siguiente reto que es lo siguiente que el siguiente reto que se proponen para su comunidad para seguir mejorando no la calidad de vida hay una cosa importante conservar no sumó su forma de vida su filosofía de vida

Voz 11 49:32 bueno es que Confer vemos nuestra identidad nuestra tradición es nuestra cultura sobre todas las cosas que nuestro trabajo que hacemos como mujer es en el campo que esos productos sean valoradas que es un producto que sacamos al mercado que los que consumen dignos y que paguen un precio justo lo que vendemos porque al sacar un producto al mercado los generamos nuestro ingreso y con ellos lo podemos mejorar nuestro producto queremos transformar darle el valor agregado a lo que tenemos de expandir generar fuente de empleo para en las futuras generaciones innovar algo que para muchos años de adelante y que todos tengamos los mismos derechos hombres dos mujeres hay también el granito de arena que nos da apostado ha apostado de queda España Nos queremos ve expandir a otras comunidades di cualquier apoyo que llegue cuidas trabajar cuidadosamente que valoras sobre todas las cosas

Voz 1667 50:46 yo creo que en eso van a coincidir con muchas mujeres y muchos hombres también de todo el mundo en en ese valor y en ese precio justo para para la agricultura Marta Beatriz Roldán muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Fuga este sábado por venir te a a la radio y mucho

Voz 11 51:03 sorteo el futuro muchas gracias también a los oyentes de que nosotros como ecuatorianos como indígenas tenemos mucha necesidad también gracias por la contribución valoramos mucho que aquí en España una vivencia muy diferente que condón con veinte euros con terminan en diez minutos cuando en Ecuador con veinte euros pueden pasar una semana

Voz 1667 51:29 sí en realidad diferente como se despide uno en Quito

Voz 11 51:34 supo Mato Quick hayan que hubiera una tira llame Él le decía hasta otro momento todos los oyentes de A que de Europa hay que en algún momento en los terrenos

Voz 3 51:52 sí

Voz 1667 51:55 pues ya está bien por ahí no dejamos hasta el próximo sábado hasta entonces seguimos en Cadena Ser punto com en Facebook en Twitter somos arroba Punto de fuga y también en el podcast de nuestro para que escucháis irle escucháis el programa y lo compartís también estas redes sociales cuando donde queráis

