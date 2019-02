Alerta nuclear ¿Otra Guerra Fría?

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena SER

Voz 1667 00:02 hola a todos muy buenos días bienvenidos a punto de fuga hoy empezamos con un viaje en el tiempo que nos va a llevar al año mil novecientos ochenta y siete mil novecientos ochenta y siete un año en el que este mítico tema de la banda sueca de rock y pop llegaba al número uno de Los cuarenta Principales su letra refleja el gran temor que sobrevolaba la comunidad internacional por entonces otros grupos escribiría en su visión apocalíptica de un mundo dividido en dos bloques que contenía el aliento ante la posibilidad de un desastre nuclear algo que comenzó a enderezarse a finales de aquel año

Voz 3 01:03 de al antes Llanos soviets

Voz 1667 01:13 el siete de diciembre en la Casa Blanca acoge la firma del Tratado por el que Estados Unidos y la Unión Soviética ponían fin a la guerra nuclear y se comprometían a reducir su arsenal Mijail Gorbachov y Ronald Reagan lo presentaban como un punto de inflexión hacia un mundo sin esta amenaza

Voz 4 01:30 es a esta ceremonia el tratado que estamos firmando y son excelentes ejemplos de la recompensa de nuestra paciencia hace seis años el dieciocho de noviembre de mil novecientos ochenta y uno que propuse por primera vez este desarme por primera vez en la historia lo que llamamos como control de armas fue sustituido por reducción de armas en este caso hablamos de la completa eliminación de toda clase de misiles nucleares en Estados Unidos y la Unión Soviética con paciencia determinación y confianza hemos hecho realidad lo que parecía imposible

Voz 1667 02:05 este compromiso se ha mantenido durante más de treinta años hasta la semana pasada en la que ambas partes han anunciado la suspensión de este importante pacto nos acompaña para ello un buen amigo del programa es el periodista politólogo y director de la Fundació per la Pau Jordi armada buenos días Jordi hola buenos días bueno qué significa a la ruptura de este tratado además por ambas partes no primero Estados Unidos como decíamos y un día después Rusia

Voz 5 02:31 pues sí la verdad es que significó en su momento podríamos decir prácticamente el primer tratado que que implica un desarme por lo que las armas nucleares y que de alguna manera podemos decir que ha ayudado a contener la proliferación de armas nucleares durante estos más de treinta años no con lo cual Si se va al garete efectivamente estamos ante una cierta inquietud sobre lo que pueda pasar sobre cuáles son las voluntad de reales si no manifiestas por parte de Estados Unidos Rusia lo que pueda suponer en volver a emprender una carrera de armamentos con las armas nucleares

Voz 1667 03:08 a que obligaba exactamente ese ese tratado vigente desde mil novecientos ochenta y siete Jordi a que se comprometían al menos ambas partes

Voz 5 03:15 bueno digamos que el que el ahí sería largo de explicar pero hay muchos misiles digamos a disposición de las potencias armamentísticas y en este caso lo que sí pretendía que los los misiles de corto y medio alcance esos misiles que podían estar entre quinientos y cinco mil kilómetros digamos pues que estos misiles estuvieran limitados progresivamente prohibidos erradicadas no con lo cual por decirlo la manera eso al nivel práctico lo que consellers es que Europa dejara de ser un teatro de operaciones en los que una posible de guerra nuclear pues pedirá a digamos pues afectar de forma muy descarada y que nadie ni en su momento la Unión Soviética en Estados Unidos con sus misiles desplegados tuvieran capacidad de hacer daño de forma rápida con estos misiles en Europa no claro

Voz 1667 04:06 que hay que volverá a ese contexto no Jordi en el momento en el que se firma ese tratado en mil novecientos ochenta y siete en el que ese riesgo era real no de que eso ocurriera

Voz 5 04:14 sí de hecho desgraciadamente continuas existiendo el riesgo si lo decimos con números rápidos hay que recordar que en el punto máximo de la grafía pues estábamos hablando hay que había unos cuarenta y cinco mil armas nucleares y ahora estamos hablando de menos de quince mil es decir que ha habido una reducción significativa en estos a más de treinta años producto de varios acuerdo de desarme no sólo este tratado sino otros pero aun así tenemos quince armas nucleares en el mundo con lo cual el peligro nuclear no desapareció del todo lo lo grave de ahora es que en vez de ir hacia una tendencia de insistido de profundizar en ese desarme digamos que lo que puede pasar es que ese vaya en sentido contrario no que por primera vez en estos años pues haya un incremento o una nueva carrera de armamentos en el ámbito nuclear claro porque estamos

Voz 1667 05:04 cuando de las dos potencias con mayor arsenal nuclear del mundo no o dos de las que más tienen

Voz 5 05:09 sí sí clarisimamente Si hay de esas quince mil armas nucleares que hablamos pues entre Estados Unidos y Rusia a practicamente se llevan pues no con la mayoría son ellos pasa sí que es cierto es que China es nuevo actor que es uno de los que haya subrayado más el tema arma nuclear su modernización ya a nivel de misiles también tiene las capacidades con lo cual si que es cierto que este tratado hace treinta y dos años tenía una función y ahora mismo es cierto hay que por ejemplo China que es un acto relevante en ese sentido pues está fuera de esta tratado y en ese sentido sí que es cierto que las reticencias que pueden haber para la lo actualización desatado tienen sentido en esta cuestión no ahora una cosa es profundizar para trabajar y otras cargárselo para dejarlo todo colgado no que eso es lo que sería la situación actual

Voz 1667 05:59 claro es es lo que te iba a decir porque en definitiva tener armas nucleares lo que da un Estado es capacidad de depresión no hay de intimidación frente a otro Estado

Voz 5 06:12 sí digamos que hay que hay hay una parte podríamos decir que es casi más psicológica que real en el sentido de que si efectivamente hubiera una guerra nuclear a gran escala pues la destrucción mutua asegurada sería absoluta no con lo cual tampoco no habría ningún vencedor no sé qué pero la sensaciones tener un poder especial de tener una capacidad de fuerza intimidaciones obviamente juegan por ejemplo es muy significativo que las cinco potencias oficiales nucleares y es independiente de que Gobierno de qué partido de ideología política tiene detrás siempre siempre siempre han sido unos abanderados de defender su capacidad armamentística nuclear no es decir que practicamente no han hecho esfuerzos serios para lanzar a su desarme no probablemente el los últimos años y el político que ha sido más honesto en este sentido ha sido Barack Obama que de alguna manera rescató ese tema de las armas nucleares sí recordó que el objetivo era llegar a un momento al desarme nuclear completo no que es de hecho es lo que le obliga el Tratado de No Proliferación Nuclear de mil novecientos sesenta y ocho y que han obviado y de alguna manera han dejado de cumplir de forma significativa

Voz 1667 07:25 eh nos decías que la ruptura este tratado lo que nos sitúa eso nos puede situar ante un una posible escalada no lo armamentística que otros gestos que otras decisiones a nivel internacional ya no sólo de estas dos potencias no de otras muchas Jordi están preocupando ahora mismo desde la Fundación para la Pau no de de esta tendencia internacional no más más a la tensión no que que está creciendo o al menos esa es la percepción que tenemos aquí o lo contrario

Voz 5 07:54 no no la verdad eso son datos objetivos por ejemplo si miramos el nivel de gasto militar en el mundo después de la Guerra Fría el gasto militar bajó ligeramente poco pero hace llevamos unos quince años en los cuales el gasto militar sube se mantiene con lo cual tenemos unas cifras muy fuerte desgaste militar el comercio de armas también se ha incrementado en los últimos años y eso tienen una traslación directa en conflictos armados en muertes en refugiados etcétera etcétera sólo faltaba al te va claro es que era una cuestión que desde el Movimiento por la Paz y los Derechos Humanos está insistiendo en su desarme completo la campaña hay cada no consigue el premio el año pasado Juanma min cómo no se iba para atrás no es decir no no se avanzada pero no se había para atrás y ahora mismo la alarmas que de alguna manera Estados Unidos Rusia acaban deben decir de alguna manera pues la la posibilidad de que bueno los pocos mecanismos de control y de contención que había en temas de armas nucleares pues que salten por los aires con los cuál con lo cual pues la posibilidad de volver a las andadas esta muy más abierta ahora no

Voz 1667 08:57 volver a las andadas es una nueva Guerra Fría

Voz 5 09:01 Bono o como mínimo es que las potencias nucleares en vez de estar de alguna manera obligadas a avanzar hacia el desarme nuclear pues inició una carrera lo de armamentos hay quien sostiene que en el fondo la la posición de Estados Unidos Rusia en este caso aparte que públicamente pues de alguna manera responsabilizado mutuamente no el rompimiento del acuerdo que en el fondo también es va bien a los dos no es fácil tener la capacidad de tener a rienda suelta y volver a las andadas lo cual de alguna manera bueno no sé si nos afecta fría pero sí que lo de acerca o mundo más peligroso donde ahora ambas armas nucleares y por lo tanto la posibilidad de que se usen en un conflicto o que hay algún accidente pues puede provocar una gravísima crisis humanitaria es una cosa que a veces también se olvida todos tenemos en la memoria sino por la experiencia por por lo que lo hemos visto los impactos de las bombas nucleares no pero se olvida que las armas nucleares de hoy en día tienen una potencia media muy superior a esas bombas no con lo cual cualquier accidente incluso cualquier uso puntual de un arma nuclear podría tener una devastación muy superior a la que conocimos

Voz 1667 10:12 como de superior pues por ejemplo

Voz 5 10:15 hay armas nucleares las armas nucleares medianas tienen cien veces más capacidad de destrucción que esas bombas que estallaron ahí no con lo cual imaginarse pues una ciudad como cien veces más destruida como quedó pues es algo que es difícil de imaginar es mejor no verlo evidentemente

Voz 1667 10:34 Jordi gracias por ayudarnos a entender este esta importante noticia que que realmente ha pasado desapercibida esta última semana pero queríamos analizar contigo un saludo