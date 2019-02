Eddy López: "Me encañonaron con fusiles y me dijeron que dejara de hablar contra el gobierno"

Voz 1 00:00 sí

Voz 2 00:05 la pagar nada nada

Voz 3 00:09 que meditan estos mal llamados a Kenny de que sandinistas y nunca empuñar un fútil yo sirvo ya expuse mi vida para ver algo diferente en esta tío y ahora qué

Voz 4 00:24 mi compañero lo asesinan de un tiro en el corazón y otro en la frente y lamentablemente el nivel de represión con la familia han seguido

Voz 1667 00:35 voces de Nicaragua escenario de tensión un escenario oculto tras la crisis en Venezuela de estos últimos días en Nicaragua la revuelta popular contra el Gobierno de Daniel Ortega comenzó hace meses está a punto de hecho de cumplir un año y actualmente atraviesa una nueva oleada de sesión esta vez centrada en los colectivos sociales y en la prensa crítica con el Gobierno de ello puede dar fe un compañero periodista que nos acompaña aquí en Madrid en el estudio es edil López Ebri muy buenos días buenos días cuánto tiempo llevas fuera de Nicaragua

Voz 5 01:11 bueno voy a cumplir tres meses el veintiocho de febrero por qué porque tuviste que iré

Voz 1667 01:17 qué decidiste irte

Voz 5 01:19 bueno principalmente porque desde el dieciocho de abril desde que iniciaron a manifestaciones en contra del Gobierno en Nicaragua yo era soy todavía corresponsal del diario La Prensa uno de los medios de comunicación escrito más importante del país que hay en el departamento de León soy corresponsal iraní cobertura periodística a todos los acontecimientos que están ocurriendo de hecho logre documentar tanto fotográfico como por escrito la represión que estaba teniendo el pueblo las manifestaciones estudiantiles que se originaron el dieciocho de abril es por eso que ante esta situación que la represión contra los periodista la censura contra los periodistas por parte del Gobierno se fue incrementando ir poco a poco después y luego del asedio de la persecución llegaron ya las amenazas de muerte en mi caso hubieron donde me me detuvieron dos sujetos me encañonaron con con fusiles AK y me dijeron que dejara de estar hablando en contra del Gobierno esto llamó bastante la atención yo inmediatamente lo reparte a mi jefe de de periódico ya había tenía había tenido persecución anteriormente con un agente de la seguridad del Estado de Nicaragua donde a mí me fotografiaban en K cobertura periodística que yo hacía mandaban siguiendo me tenían como dicen al hilo donde comía donde caminaba en qué lugar estaba una

Voz 1667 03:04 perdona perdona perdona edil lo hacían para intimidar te o con qué objetivo exactamente con el objetivo

Voz 5 03:10 de de de intimidad arme de dejar de seguir haciendo mi trabajo porque mis trabajos periodístico en el departamento de León que es una de las ciudades más importantes podría decir la segunda más importante del país primero la capital y luego León es una de las de la ciudad de donde se iniciaron unas manifestaciones las primeras manifestaciones estudiantiles primeramente inició una manifestación de más de quinientos estudiantes manifestándose en contra el Gobierno porque primeramente se había ejecutado una reforma que iba a perjudicar a los asegurados esto provocó o en el desencadenó manifestaciones constante yo paso a paso iba documentando las agresiones que iban teniendo los estudiantes y la población que se venía uniendo

Voz 1667 04:05 que que que que pudiste documentar he dique que reflejaba su para tu trabajo para que molestará tanto a al Gobierno de Nicaragua al gobierno de Ortega hasta tal punto de amenazarle de perseguir te de hacerte esas fotografías que nos relata es que contabas en esas informaciones contaba lo que estaba pasando que lo que estaba pasando

Voz 5 04:22 los estudiantes que se manifestaban eran reprimido por la policía cayeron dos tres estudiantes asesinado los primeros días luego se unió a la población la gente de los barrios la la

Voz 6 04:41 los jóvenes

Voz 5 04:43 las mujeres manifestándose en contra del Gobierno documentó de los asesinatos que se ejecutaban a jóvenes que posteriormente para defenderse colocaron barricadas hija y como el Gobierno en una represión con como dicen entre comía en una operación limpieza para limpiar todos los TRAM que lamentablemente murieron más de veinticinco personas en los primeros días de de abril y mayo es por eso que yo documento donde existió para mí nunca existió un golpe de Estado para mí nunca existió eso lo que sí existió fue a un agente a una población molesta de de tanta injusticia que se estaba dando en el país no solamente desde ese entonces del dieciocho de abril he venido documentando estas cosas yo tengo alrededor de quince años de ser periodista doce años de trabajar en el diario La Prensa IU cubrí por ejemplo comicios electorales te en reiteradas ocasiones se venían realizando fraudes electorales documentaba como por ejemplo las boletas electorales aparecían en los basurero se esto ha venido paso a paso

Voz 1667 06:20 no ha venido engordando como una pelota como diseño de nieve no

Voz 5 06:24 cosa llamándose como como una olla de presión y llegó el momento donde la población agente dijo basta no podemos seguir en esta situación la situación económica la pobreza incrementándose incluso un sinnúmero de beneficios que nosotros teníamos en el caso de la libre esta expresión se vino Kovac tanto poco a poco no podíamos ya darle cobertura periodística no había una libertad de información nadie podía hablar quién quién hablaba era objeto de de de de de amenaza de golpearlo entonces poco a poco se fue cerrando ese círculo de de de violentar la libertad de prensa los derechos humanos se venían violentando también en en Nicaragua ha venido como dicen acumulando una serie de de de circunstancias donde el sistema se ha venido apoderando se ha venido como dicen un poder autoritario donde nadie puede exigir derechos que a nosotros nos competen que a nosotros nos corresponde la gente la población no puede ni siquiera cantar el himno nacional de su propio país ni siquiera puede andar una bandera porque es sujeto de golpista de amenaza y cárcel

Voz 1667 07:52 hay hay más compañeros como en la misma situación que han tenido que salir fuera de Nicaragua en los últimos meses tenemos sin ir más lejos el caso de Carlos Fernando Chamorro el director de confidencial del medio confidencial que es uno de medio eh e independiente más reconocido no en Nicaragua no si no me equivoco baby el ha tenido que salir pero otros muchos han quedado siguen encerrados en condiciones muy precarias como han podido acreditar grupos de eurodiputados que han estado allí en tu país

Voz 5 08:27 gracias a Dios para contestar tu pregunta yo he sido uno de los acogido por Reporteros Sin Frontera debe debe de estar aquí al menos unos tres meses porque tanto la decisión del jefe del diario del periódico donde yo estoy tomar una decisión de de de estar acá en en en España al menos por tres meses por la inseguridad que yo estaba atravesando mi familia una situación bastante difícil porque después de ejercer con libertad el trabajo periodístico de la noche a la mañana se derrumbó no podemos ejercer periodismo no arrebatan la cámara nos quitan las cámaras nos quitan el teléfono cuando comentamos cosas no podemos salir porque no han tratado de golpista desestabilizadores de gobierno no han tratado de de que somos terrorista periodistas terrorista y eso se vino como dicen creciendo poco a poco hasta el punto de que hay hasta este momento más de cincuenta periodistas de diferentes medios de comunicación en el exilio han y mirado a los Estados Unidos la mayor parte están en Costa Rica han venido a Europa y otra parte de de de países centroamericanos o lo que le llamamos Latinoamérica más de cincuenta periodistas en el exilio el caso de Carlos Fernando Chamorro como decía es uno de los periodistas más reconocidos en Nicaragua a nivel internacional tenía programas de televisión en en medio en un medio nacional hizo lamentablemente fue censurado además de eso el Gobierno le confiscó todos los equipo les confiscó una propiedad donde ahí laboraba su medio de comunicación porque no solamente tenía un programa de noticia también tenía un programa investiga atisbo de de del ejercicio de periodismo investiga activo más allá creo que se ha violentado a tal punto que han encarcelado a periodista tenemos te voy a hablar dos caso que vale la pena que tenemos por ejemplo en el caso de Miguel Mora que es el propietario era el director de cien por ciento noticia también encarcelaron a la directora de este medio yo colaboraba en este medio de comunicación y los encarcelaron además de eso Isabel

Voz 1667 11:01 hemos como están le confiscaron le confiscaron

Voz 5 11:05 todos los equipos de televisión todo hitos no hay un periodista en confiscada por el Gobierno la situación de los dos periodista como por ejemplo Miguel Mora y Lucía Pina Aguado en el caso de De Miguel se encuentra aislado

Voz 6 11:24 es que no le dan los

Voz 5 11:28 los beneficios que debe tener un reo él solicitaba tener papel higiénico solicitaba tener en su poder una Biblia se han negado en el caso de Lucía bueno y Mora lo han torturado psicológicamente el último informe que tengo de Lucía Aguado ella estaba en una celda en esperanza estaba acompañada con otras amigas con otras personas que están también siendo condena luego de una visita de los eurodiputados que llegaron a Nicaragua a verificar la situación de los reo los presos políticos lograron documentar cuál era la situación de ello posteriormente cuando ellos se fueron me doy cuenta que hace un par de días ahí al aislaron en una celda sola

Voz 1667 12:30 no esto por lo mismo que que te ha obligado a abandonar el país simplemente por ejercer una labor periodística que puede ser más discutible o no puedes estar más de acuerdo no pero es una labor periodística obviamente es que ese es nuestro

Voz 5 12:42 delito el tener una cámara él escribir es una computadora el informar lo que está pasando ese es nuestro mayor delito pero el Gobierno lo lo interpreta de que somos desestabilice desestabilizadores de gobiernos

Voz 1667 12:58 ese es una pulsión que siempre había demostrado el gobierno de Ortega al gobierno de Daniel Ortega o ha sido ahora a raíz de de estas protestas en la calle que están amenazando su continuidad ciertamente

Voz 5 13:11 te puedo decir de que Daniel Ortega nunca durante

Voz 6 13:16 su Gobierno le ha dado

Voz 5 13:19 una sola entrevista a la prensa independiente

Voz 6 13:23 no se ha dado nunca diez

Voz 5 13:28 para el Gobierno de Daniel Ortega la prensa independiente uno de sus mayores enemigos es por eso las acciones en contra de los periodistas que sean exiliado que tienen miedo te puedo decir que han dejado de ejercer su profesión hay periodistas que están muriendo de hambre porque no hay radio no hay un medio de comunicación no hay un periódico que te dé la oportunidad de trabajar en el caso de la radio y la televisión el Gobierno mantiene controlado totalmente hay autocensura

Voz 1667 14:05 es lo peor que puede haber lo que nos podemos enfrentar los periodistas no hay vi esa

Voz 5 14:11 miedo y esa autocensura que nos podemos

Voz 1667 14:14 imponer para evitar males mayores

Voz 5 14:16 yo creo que va más allá de la autocensura sea no puede ejercer periodismo porque así boas haces periodismo o estás en una radio te llegan a quemar la radio te llegan a sacar de la radio te echan preso

Voz 1667 14:32 eso ha llegado a pasar no solamente de abril efectivamente Radio Darío en el departamento de León

Voz 5 14:38 he trabajado con con el propietario de alrededor Darío las protestas iniciaron el dieciocho día después fue incendiada había más de diez personas en las instalaciones llegaron grupos paramilitares a las instalaciones IU lanzaron rociaron toda la la la cabina de la radio de gasolina rociaron todo el lugar y luego lanzaron una bomba gracias a Dios de los trabajadores de la radio no hubo uno todos salieron por el techo desorientado hay lamentablemente hubo hubieron dos personas fallecidas de las personas que habían ejecutado esa acción dice cada quién uno cada quién es dueño de su propio mea o y aquí estoy yo sé que cada palabra que Godoy cada informe que Godoy de mi trabajo de defender la libertad de prensa tiene un costo tiene un precio tengo que asumirlo pero creo que si uno no lo hace nadie lo va a hacer nosotros los periodistas tenemos que unirnos para defender la libertad de prensa