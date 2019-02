Hora 25 Deportes: Derbi de reencuentros (08/02/2019)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes

Voz 3 00:14 con mucho juego Valladolid Villarreal en Pucela y todo Trident desde lo de mañana mañana partidazo Servi madrileño en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid

Voz 0919 00:22 y el Real Madrid a las cuatro y cuarto de la tarde buena Bordón el café después de comer a la está ya sabemos que Isco no va a estar en ese partido porque está fuera de la convocatoria noticia que nos acaba de confirmar Antón Meana en la lista de Solari no está Isco que esta mañana se retiró del entrenamiento en la del Atlético de Madrid tampoco está Koke Diego Costa son las ausencias confirmadas ya para el partido de mañana enseguida eh repasamos todo pero antes deporte en directo porque acaba de comenzar un partido de la Euroliga de Baloncesto en Vitoria juegan Baskonia Bayern de Munich un partido importante para el Baskonia de cara a meterse entre los ocho primeros Kevin Fernández buenas tardes

Voz 4 01:03 hola Gallego buenas tardes te hace medio minuto que ha arrancado este partido sí clave en la pelea por el Top ocho porque el Baskonia es octavo y el Bayern séptimo con una victoria más por tanto aquí todo cuenta incluso los seis puntos de haber Age hay ambiente por todo lo alto por encima de las diez mil personas para apretar para intentar que el Baskonia sube la victoria ha salido con roza Channing Seals forman iban los peligros del conjunto alemán su juego más lento que el del Baskonia sobretodo el número catorce de Nihat dedo bits que te aconsejo que lo busques en Google por qué es clavado a Zlatan Ibrahimovic nueve minutos para acabar el primer cuarto nueve puntos Quirós vez Baskonia cero Bayern Munich cero

Voz 0919 01:39 ha terminado hace media hora el partido

Voz 5 01:42 el Madrid que jugaba en Moscú con el CSKA

Voz 0919 01:44 ha perdido el equipo de Pablo Laso ochenta y dos setenta y ocho con algunas decisiones polémicas al final del partido que han beneficiado claramente a los rusos y luego uno de los grandes protagonistas del día es de nuevo Pep Guardiola Guardiola que la previa del City Chelsea aquí ha ido sin que le preguntase por ello aclarar las declaraciones aquellas de la semana pasada en las que decía que el Real Madrid no estaba entre los tres mejores equipos de la última década que para Guardiola ya sabéis eran el Barcelona la Juve el Bayern de Munich Ike para Solari el entrenador del Real Madrid que Le contexto había sido una omisión deliberada de Pep Guardiola vamos que a Guardiola les conocía reconocer las cuatro Champions en cinco años que había ganado el Real Madrid eso dejó entrever Solari así que Guardiola a su manera sin que le preguntaran ha querido hoy aclarar

Voz 6 02:40 por dicho importe es la idea

Voz 7 02:42 este agradable con los madridistas ya que estaban molestos conmigo el Real Madrid es el mejor equipo de Europa porque ha ganado las tres últimas Champions League son los favoritos el mejor equipo de la década en Europa sonidos de largo pero el Real Madrid no es el mejor equipo de esta década cuando cuentas ligas copas y todas las demás Juventus Barcelona iba ayer han ganado seis siete y el Madrid dos es estoy seguro de que ahora Solari entenderá mejor mi respuesta Bono es eso

Voz 0919 03:12 es una acotación a unos convencerá a otros no pero por el tono por ese retintín con el que lo dice algo queda muy claro a Guardiola le cuesta mucho hablar bien del Real Madrid no

Voz 0231 03:25 sale natural no se no les sale así

Voz 0919 03:28 de primeras ese vídeo le pasa lo mismo que a Solari cuando tiene que hablar de Isco porque hoy después de que discos se retirase del entrenamiento le preguntaban por el mensaje que dejó ayer el centrocampista en Twitter afirmando que no había tenido las mismas oportunidades que otros compañeros

Voz 6 03:47 Solari sin contestarle directamente la tirado así el fútbol es trabajar y poner el talento al servicio el equipo entrenar al cien por cien en cada entrenamiento y darle todo a los entrenamientos ese es el trabajo el futbolista profesional para estar disponible para cuándo

Voz 0919 04:06 ha quedado clarísimo el mensaje por cierto hasta ahora Isco no ha contestado en Twitter a lo que ha dicho su entrenador esta mañana enseguida la previa del derbi madrileño pero para empezar siempre vuestros mensajes

Voz 8 04:22 ayer no parece que disco tiene bastante razón en quejarse aunque lo mismo las redes sociales no son la mejor forma pero es evidente que ante otros jugadores que no están rindiendo que no han rendido como es Bay el desde que llegó el están dándole las mismas oportunidades NYSE hacen lo mismo en comentarios es vergonzoso porque es un jugador bastante aprovechable con muchísima calidad y que que se le está tratando injustamente y que encima se le está faltando al respeto porque la forma en que Lesaka en partidos que ya están decididos o lo tenerlos calentando todo el partido es bastante fuerte no se esperaremos explicaciones venga un saludo que no me gusta solar

Voz 0919 05:08 bueno este mensaje lo mismo disco Le gusta tanto que pone un tuit dejad vuestros mensajes

Voz 9 05:27 hola Gallego cuyo Neira que no llamo para opinar de nada soplan bueno situaron una opinión pero son que sólo quiero resaltar el tema de la Arandina esta de Aranda vamos al tema este de del entrenador ídolos directivo hay de todo solamente quería decir que en fin ese énfasis esa con con la que ha desarrollado esa noticia sabes y me ha encantado en directo te diga me ha gustado muchísimo que te haya seguido manteniendo en el tema y que no sea un solo día de la noticia a la airada amor a siete kilos me acuerdo no me parece me ha gustado mucho muchísimo

Voz 10 06:24 hola

Voz 0919 06:25 efectivamente el entrenador por llamarlo de alguna manera de la Arandina Javier Álvarez Del Olmo

Voz 11 06:30 juegos

Voz 0919 06:31 que hoy ha dado rueda de prensa porque su equipo juega esta semana con el Briviesca suerte para los dos en la rueda de prensa hoy no ha estado ni violento ni ha insultado ni ha amenazado ni ha utilizado un lenguaje soez pero sabemos qué les gusta ser violento que le gusta insultar que Le gusta amenazar y que sino le paran hundía Si hubiera ido a por el árbitro le metieron siete partidos Ése es el entrenador de la Arandina aunque ahora haya decidido taparse y ese es el entrenador que mantienen en su cargo el presidente Pedro García la Javier Armendáriz una vergüenza para el Arandina para todo el fútbol español empezamos

Voz 12 07:21 ha empezado dándonos una vuelta por Zorrilla allí juegan Valladolid Villarreal vaya partido tan importante para los dos pero sobretodo para el Villarreal que como pierda hoy con el Valladolid madre vía José Ignacio Tornadijo buenas tardes Gallego

Voz 1284 07:34 buenas tardes sí hay seis puntos de diferencia puede ser nueve gana al Valladolid pueden ser tres siguen al Villarreal evidentemente se juega mucho más el equipo de Javi Calleja de lleva la alta de partidos sin conseguir la victoria y que esto va avanzando va el desarrollándose la competición pero siguen en el lío metió por tanto vienen a por todas pero fue el Valladolid también sabe que necesita ganar y esta es un poco las novedades ya ambos equipos hay cuatro cambios en el conjunto de Sergio González entra Moyano entra Joaquín Calero que es baja entra Michel el medio campo iba a jugar de titular Pablo Hervías se cae Toni Villa y el el Villarreal hay que destacar que repite equipo no están Manu Trigueros y Bruno por lesión repita el equipo que empató el otro día ante el conjunto del española temperatura es eh bueno aceptable para lo que es esta época del año unos ocho grados aquí en Valladolid espera una buena entrada y como decimos encuentro interesantísimo entre dos equipos que pelean el descenso hábita Hernández Hernández que por cierto es un árbitro que no gusta nada aquí a orillas del Pisuerga por circunstancias ya pasadas que bueno noveno quizá el caso pero que en algún momento sean recordar a lo largo de la semana así que todo preparado y dispuesto calentando ya en el terreno de juego los hombres del Valladolid y los del Villarreal que vestirán de amarillo a las nueve aquí arranca en Zorrilla este apasionante importantísimo Valladolid Villar

Voz 0919 08:49 más disfrútalo torna ya en el avión afronta es quién se ha llevado los tres puntos si hay empate o si Hernández Hernández lo ha hecho bien que ojalá lo haga bien y mañana en el Metropolitano después de comer Atlético de Madrid Real Madrid dos argentinos el banquillo yo creo que nunca ha sucedido esto en el banquillo del Atlético de Madrid un héroe rojiblanco como Simeone y en el banquillo del Real Madrid un chaval que llegó a ser compañero de Simeone en la selección argentina y que llegó a ser entrenado por Simeone porque el Cholo dirigió a Solari cuando él sólo estaba en Argentina en San Lorenzo en San Lorenzo de Almagro bueno pues mañana se darán la mano se desearan suerte

Voz 1576 09:35 luego cada uno a lo suyo Miguel Martín Talavera novedades las noticias en el Atlético de Madrid buenas tardes Gallego buenas tardes pues lo decías tú al principio está la lista calentita ya está concentrado en su hotel en el conjunto del Cholo diecinueve convocados diecisiete de la primera plantilla no están los tres lesionados que son Savic Koke Diego Costa tampoco When Pérez el central el joven central argentino que se va a incorporar después del Sudamericano Sub veinte Se espera para el diez de febrero más o menos IU dos chavales del filial se han colado en esa lista de diecinueve Montero el defensa

Voz 13 10:04 Víctor Molleda bajo el hombre

Voz 1576 10:06 de ataque del equipo rojiblanco tiene más o menos clara la idea Diego Pablo Simeone de cómo va a jugar con Arias finalmente ganando el espacio en el lateral derecho a Juanfran por lo que ha aprobado hoy y arriba con Morata Icon Antoine Griezmann vuelve Godín y Saúl al once ir Lucas va a ser el lateral izquierdo y evidentemente hay un nombre propio en el bando rojiblanco Morata en el bando madridista Thibaut Courtois vuelve a la que fue su casa hoy le hemos preguntado al Cholo Portillo

Voz 0501 10:32 cómo puede poner en lugar de la gente para ir a entender el sentimiento que puede tener Courtois un grande gran portero que cuando ha estado con nosotros lo ha hecho excelentemente muy bien ahí ahora un momento como siempre lo ha demostrado en todos los equipos donde ha pasado

Voz 0919 10:48 el asesinato pues se llevara asegurado algunos pitos Courtois la pregunta es si se llevará alguno Morata porque es el primer partido de Morata en el Metropolitano debutó recordemos la semana pasada en Villamarín en el último partido en el Metropolitano hubo algunos aficionados del Atlético que dijeron menos Morata hay más jugadores de la cantera

Voz 14 11:07 para que mañana yo creo que mañana el

Voz 1576 11:10 el que va a ir en contra llevan la camiseta blanca y ahí ya se va le roba semana cómo a hacer las filas en torno a Morata por cierto ya sabes que falleció hace unos meses Callejas eleva homenajeará en los prolegómenos del partido iba a haber mosaico sesenta y ocho mil banderas

Voz 0919 11:25 para darle calor claro que sí ni en el Real Madrid Antón Meana bueno era lo normal Isco fuera de la convocatoria de Solari que nos has contado hace unos minutos correcto lo que no queda

Voz 0231 11:37 muy claro es si le ponemos en la casilla de los que están fuera por lesión o por decisión técnica

Voz 0919 11:42 eso no viene especificado es un acto de fe pensé

Voz 0231 11:45 porque tiene una lesión en la espalda porque a las once de la mañana estaba perfecto Isco y a las doce se retiraba del entrenamiento Yasin prensa Nos comunicaban que justo hoy tiene molestias en la espalda la rueda de prensa de Solari ha sido un monográfico sobre Isco no ha querido nombrarle pero sí que la mandándose mensajes que escuchábamos justo en el inicio del programa aunque defiende Solari que todos los jugadores entrenan bien así que no sé cómo interpretar la frase del argentino que le manda el siguiente piropo a el Cholo Simeone

Voz 6 12:17 las comparaciones son siempre infructuosas yo alto lo lo lo aprecio y lo respeto hemos sido compañeros en la selección ha sido mi entrenador San Lorenzo y ha sido una bonita experiencia para mí compartir con él a nivel a nivel profesional que tiene mucho para aportar desde el compañero y el entrenador seguramente mañana será muy bonito partido y lo que nos ocupa es eso no el partido ponerle toda nuestra energía nuestra parte a competir eso son un equipo que compite y nosotros también

Voz 0919 12:43 a los dos justa competir flores de Solari para Simeone Bale titular yo creo que sí vicios entonces al banquillo yo creo que van a jugarlos

Voz 0231 12:52 dos pero mañana lo veremos de la convocatoria me quedo con que se vuelven a quedar fuera de la convocatoria Brahim y Odriozola que ya no es noticia y está lesionado Llorente así que mañana vuelve al once en el centro del campo Casemiro

Voz 0919 13:05 y sobre las molestias en la espalda de Isco hombre cuando tú pasas un mucho rato en el ordenador tuitear Facebook y tal y tal te puede doler la espalda y eso nos ha pasado a hora25 deporte en la SER

Voz 6 13:20 menos Cisco hay más marisco Bush Cal y tan no

Voz 0919 14:38 otra noticia del día Messi no ha entrenado parece muy complicado que juegue el domingo en San Mamés ante el Athletic ya veremos el descanso que necesita Santi Ovalle hola qué tal Gallego muy buenas desde lento

Voz 1005 14:52 porno de Messi transmiten tranquilidad Nos dicen que era por precaución pero la verdad es que esa contractura está trayendo a Messi por el camino de la amargura Valverde no va a arriesgar con Messi mañana se probará de nuevo para ver cómo evoluciona así que Gallego a día de hoy es una incógnita saber si Messi va a estar disponible para jugar contra el Athletic pero parece que va a tener que descansar otra vez dio el que no va a estar seguros Artur que esta va a estar entre tres y cuatro semanas de baja por una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda y hoy una cara nueva en el entrenamiento estado Un Tití que ha vuelto a hacer parte del trabajo con el grupo el quiere estar sí o sí en la eliminatoria de Champions contra

Voz 0919 15:27 el Olympique Teddy la lesión de Artur que recordemos el lunes estuvo en el cumpleaños de Neymar en París vino entrenó jugó contra el Real Madrid no lo hizo mal pero ahora lesionado un mes de baja tiene que estar Valverde que Pina telegramas de los otros partidos de mañana a la una Getafe Celta iban Álvarez

Voz 19 15:47 llevo la última hora del equipo azulón que llega con la baja de Bruno que cumplirá el segundo partido sanción tras los cuatro que le impusieron después del partido en Mestalla

Voz 1576 15:53 ya recupera Bordalás acabe de Gené

Voz 19 15:56 Tales titulares y el Getafe que es quinto aunque el técnico azulón no quiere oir hablar de Europa

Voz 0919 16:01 por cierto ha querido terminar ya con la guerra entre el Valencia Marcelino

Voz 19 16:07 Bordalás y Getafe no si tema completamente olvidado para Bordalás que se centra única y exclusivamente la Liga aunque que hemos dicho sigue coleando en la Copa sobre todo con los partidos de Bruno Le quedan por cumplir dos de los cuatro

Voz 0919 16:16 le cayeron en el Celta y una buena noticia Paula Montes vuelve

Voz 20 16:21 más que es la victoria anímica gallego antes del partido por lo menos Aranceta que recuperan después de seis años regresa de su peor rival porque el Getafe le remite no le ha marcado todavía huelen primera sería va cardos a diecinueve futbolistas entre ellos Jens en que repite yo las saques de estrena fuera se queda mudo

Voz 0919 16:41 mañana a seis y media Espanyol Rayo Vallecano los dos equipos también necesitados novedades Raúl González

Voz 21 16:47 qué tal Gallego dice Ruby que no es una final pero es evidente que el español tiene que reaccionar porque sólo ha sumado cuatro de los últimos treinta y tres puntos la principal baja los de rubias la de Mario Hermoso por sanción y Víctor Sánchez titular en Villarreal no ha entrado en la lista como tampoco lo han hecho Naldo Duarte Hernán se estrena Alfas en una convocatoria para recibir a un Rayo que tiene la baja de Trejo por acumulación de amarillas regresan a la convocatoria Comesaña hay bebé entran por primera vez Mario Suárez y Uche en una lista de diecinueve donde el centrocampista madrileño podría ser el descarte sino llega toda la documentación a tiempo desde China y mañana

Voz 0919 17:18 una Huesca nueve menos cuarto también un compromiso peliagudo para ambos pero sobre todo para el Girona

Voz 22 17:25 el Musac buenas tardes

Voz 0919 17:27 buenas el técnico del Girona dice que el partido ante el Huesca no

Voz 22 17:30 es una final pero sí pide personalidad confianza y valentía para medirse al rival propicio para parar la caída y en Huesca en Irán Ica positiva con un cuatro de seis sin encajar el goleando no pierden de vista que recortarle tres puntos al Girona es recortarse los a la salvación Eusebio recupera al sancionado en Eibar Bernardo Borja García Iraizoz que estaban lesionados pero hace lista de veinte porque no las tiene todas son baja por sanción Alcalá hilos lesionados Patrick Rovers Muniesa Hidum ya además de A Day in Mujica Francisco en el Huesca podrá contar al final con Pulido a eran quitado la amarilla que le dejaba fuera pero no ha sucedido lo mismo con Kutcher Hernández y Ángel tiene cláusula del miedo porque está cedido por el Manchester City que comparte accionariado con el Girona se lleva diecinueve descartará uno al final

Voz 0919 18:12 segunda división Se va a jugar un partidazo dentro de nada Sporting Osasuna nos pasamos treinta segundos para ver el ambiente del Molinón David González

Voz 0480 18:20 hola Gallego se iban poblando ya las gradas de El Molinón dos históricos y dos equipos en buen momento Osasuna quiere dormir líder hoy está a un punto del Albacete y el Sporting quiere hacerlo a dos puntos del playoff con un delantero en racha como Djordjevic otro futbolista muy importante que vuelvo al Molinón en Osasuna como Rubén García las estrellas de un partido que en otros tiempos puede primera hoy los dos buscan acercarse a pelear por estar en primer a las nueve de la noche en El Molinón Sporting

once minutos esto es hora25 de once minutos para las nueve esto es Hora veinticinco Deportes

Voz 1576 19:58 más de la segunda división porque a parte del Sporting Osasuna hay otros partidos interesantísimos en la pelea por el ascenso por la permanencia Paco Hernández si por primera vez además esta jornada va a contar en la jornada

Voz 13 20:09 con diez partidos por la expulsión definitiva el Reus por lo tanto el Nàstic va a descansar este fin de semana ojo porque mañana por la parte baja cuatro partidos importantes Elche Oviedo Extremadura Rayo Majadahonda Tenerife Córdoba Lugo Zaragoza para el domingo juegan todos los de arriba incluido el partido del Albacete que va a estrenar el liderato en el Carlos Belmonte ante el Mallorca además Alcorcón Cádiz Almería Numancia Granada Deportivo de la Coruña Málaga Las Palmas

Voz 0919 20:35 fútbol internacional ya hemos escuchado a Guardiola en la previa del gran partido de la

Voz 0231 20:40 Premier de este fin de semana el City ante el Chelsea

Voz 0919 20:44 eso hoy quemas destacamos Palacio buenas tardes muy buenas

Voz 1576 20:47 Diego pues va a ser la jornada veintiséis en la Premier League el domingo a las cinco la tarde en el Etihad ese patinazo City Chelsea líder de la Premier ahora el equipo de Pep Guardiola eso sí con un partido más el que jugó entre semana igualado a sesenta y dos puntos con el Liverpool tampoco puede despistarse el Chelsea es Arri es cuarto pero amenaza el United ese puesto champions a sólo dos puntos mañana juega el Liverpool recibe en Anfield al y a las cuatro

Voz 0919 21:08 la tarde dos empates consecutivos para los de Klopp así que

Voz 1576 21:10 necesitan ganar y antes abría la jornada la una y media el Fulham Manchester United continuar invicto al conjunto de Solskjaer antes de ese partidazo de Champions en octavos de final ante el París Saint Germaine Dolmen que juega mañana también a las cinco de la tarde es trámite liguero pero saben que no se pueden dejar puntos sobre la mesa hay sobre todo para llegar bien en forma para el partido ante la ante el yo soy un hábitat en Champions en Italia se está jugando el quiebro Roma desde las ocho y media Ghana cero uno el conjunto romanista con gol de Stefan el Sara huy para mañana Fiorentina Nápoles a las seis de la tarde a las seis el domingo el subsuelo Juventus y mucha emoción en Alemania la Bundesliga mañana a las tres y media Dortmund Hoffenheim líder con siete puntos de ventaja sobre el Bayern de Munich puede colocarse a diez luego meterle presión al Bayern que juega a las seis y media contra el Schalke cero cuatro

Voz 0919 21:55 gracias José Palacio baloncesto os contábamos al principio el Real Madrid ha perdido en Moscú ante el CSKA con alguna jugada discutible al final Gonzalo Conejo como

Voz 0864 22:06 ha sido pues sí ochenta y dos setenta y ocho al final estaban juego ese segundo puesto de la clasificación entre el CSKA y el Real Madrid en un partido muy parejo pero un mal tercer cuarto veloz de la sólo perdieron por noveles condenaba remontar en el último una remontada que no se pudo com fulminar como decías con jugadas dudosas la primera falta un minuto una bajo el Madrid pero una discutida falta en ataque acaba con las posibilidades de estos la otra falta de cinco segundos una posible falta en el tiro de tres Dj's al Jaycee Carroll los mejores Nando De Colo con veintiún puntos y Anthony Randolph con veinte en el Madrid

Voz 0919 22:35 seguida estamos en Vitoria donde están jugando Baskonia ir Bayern de Munich pero antes repasamos la NBA que está todavía golpeada por los movimientos en el mercado de última hora Héctor González

Voz 1415 22:47 qué tal muy buenas gallegas y gallegos sobretodo por uno el de Marc Gasol que además Memphis ha anunciado esta tarde que va a retirar su dorsal el número treinta y tres después de que Marc deje la franquicia con varios récords a sus espaldas más minutos puntos rebotes y tapones que nadie en once temporadas donde su mejor resultado colectivo fue llegar a las finales de conferencia en dos mil trece pero que las dos últimas temporadas estaba teniendo un rendimiento muy pobre por eso marche marcha a Toronto Los Raptors son el segundo equipo del Este con aspiraciones de pelear por el anillo compartirá vestuario entre otros con Scariolo que es ayudante del entrenador y además con Ibaka y Leonar o Kyle Lowry además Nicolas

Voz 1576 23:22 Trichet deja los peli Cannes donde finalmente permanece

Voz 1415 23:25 Anthony Davis para irse a otro equipo puntero de la Conferencia Este ahora mismo mejor conjunto de la NBA los Milwaukee Bucks y además de el cierre de mercado anoche estuvo de novedad en noticia los quintetos iniciales del All Star Lebron James el hijo finalmente a Duran Irving León Ari Harden mientras que ante todo eligió a Carrie Embid Paul George y quema Walker de la jornada noche destaca el clásico de la NBA ese Celtics Lakers que se llevaron los angelinos con un con un punto de ventaja con una canasta de Rey John Rondo sobre la bocina esta noche juegan dos españoles ambos a la una Calderón sus Pistons frente a los Knicks Juancho Hernangómez viaja con los Nuggets a Filadelfia en no muy buen partido

Voz 0919 24:02 Euroliga cómo está el partido en Vitoria Baskonia Bayern Kevin

Voz 4 24:06 está igualado a la costó el vascuence quitarle el tapón al la canasta del conjunto alemán pero siete puntos de los triples del Cabildo acelerar la ventaja en el marcador cuando el Baskonia corren como ventajas el Bayern quiere un ritmo más lento ocho minutos para el día

Voz 0919 24:20 Carson Mate Bilic pareció quiero Alves Baskonia veinticinco Fire music veinte motociclismo han terminado los test de Sepang a empezar el Mundial dentro de nada Market dolorido del hombro hasta donde ha podido llegar en las pruebas Mela Chércoles hola

Voz 25 24:35 pues de una plaga gallego festival bucal tiene el día de hoy con Dani López trucha logrando la vuelta más rápida jamás sobre dos ruedas al trazado malayo y además han seguido sus compañeros de marca va canalla Mile tipo Vicioso en cuanto a Márquez oiga XXXIX vueltas para un total de ciento cinco repartidas tres días ha sido undécimo pero lo menos importante esta vez es el resultado lo fundamental es que ha conseguido tener buenas sensaciones con la moto a pesar de que el hombro se le inflamable dolía la tiene de pagan paz muestras de lo debido se va satisfecho y volver a la pista del veintitrés al veinticinco de febrero con el cese de Qatar el mejor español ha sido Maverick Viñales que ha terminado quinto con su compañero Rossi décimo dudas en Yamaha de nuevo

Voz 0919 25:14 ciclismo Vuelta a la Comunidad Valenciana que ha pasado en la etapa de hoy como está la general Uxue Caballero pues el belga Greg

Voz 0419 25:21 van Avermaet se impuso en la tercera etapa allí en los españoles Luis León Sánchez terminó tercero y Alejandro Valverde cuarto así que no hubo corte entre Alejandro y el resto del grupo por lo que las diferencias con el líder Se mantienen recordamos que el noruego Pal boas en Arjen Se mantiene por tercera jornada consecutiva como líder de la general y mañana gallego serán la jornada reina en alto

Voz 0919 25:39 bien atletismo para terminar el tenemos al profesor López en Madrid porque tenemos una reunión un mitin interesantísimo con algunas estrellas del atletismo mundial Lope buenas tardes

Voz 26 25:50 hola de altísimo nivel de momento la gran protagonista clima arroja el su segundo salto triple cero veintidós mejor marca mundial del año reforzó la americano y además ha también usa escolar hicimos esto es nulo pues muy poquito podría incluso pasar dicen los quince metros en esa final Essex a jugar hoy desliza dobles Andrés ha perecido que sabía lo encadenado Jun bueno eso también habrá que estar atentos ahorrar de gafe a esos fines a5 es decir si el hace los sesenta vallas y tiene la mejor marca mundial del año si quieren mejorar en la final será nuestros ojos mil usos

Voz 0919 26:27 en El Larguero cuenta José López cómo termina la reunión que ya habéis estaba emocionan pésima esta semana cerramos el programa con los británicos aussie al Room

Voz 3 26:48 algún titular más de este viernes casi fin de semana

Voz 27 26:51 como una mala noticia desde el Mundial de snowboard Queralt Castellet disputando estaban Paiva acaba de terminar ha quedado cuarta rozando la madera dado mundial de nuevo quedó finalmente sin medallas después de de que la semana pasada Lucas Aguilar también fue cuarto bien Balonmano partido de Asobal recién terminado el Bidasoa Irún veintiocho ha ganado a Sharon ha ganado Atlético Valladolid veintiocho veinticinco horas

ahora sigue hora25 con años bar cero a las once y media El Larguero con Yago de Vega todo el fin de semana Carrusel nosotros volvemos el lunes un saludo de Gallego y gracias por escuchar adiós