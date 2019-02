El Gobierno tira la toalla

Voz 0194

cerramos hoy una semana de vértigo y lo hacemos con un giro del Gobierno de Pedro Sánchez que ha pasado en poco más de tres días de aceptar la figura del llamado relator para la mesa de partidos de Cataluña negociación llevada a cabo entre Gobierno central y el Gobierno de la Generalitat a Roma ver las negociaciones con los independentistas en medido todo esto las dificultades del propio Gobierno para explicar el acuerdo la sobreactuación de la derecha calculaba pues los réditos electorales la intransigencia del nacionalismo que exige pero no cede así hemos llegado al día de hoy en el que el Gobierno ha tirado la toalla quizá porque había calculado mal los efectos colaterales de sus decisiones Pedro Sánchez lo ha intentado algo que no hizo el Gobierno de Mariano Rajoy ha intentado el diálogo que sin ninguna duda es la única vía para encontrar una solución a cualquier conflicto diálogo hablar escuchar intentar entenderse pero dialogo Le han fallado dos cosas el sentido de Estado de la oposición de toda la oposición de todos los partidos pero sobre todo del PP que cuando gobierna cuenta con el apoyo leal de los socialistas lo más reciente el ciento cincuenta y cinco y más antiguo la negociación con ETA pero que cuando están la oposición dinamita cualquier iniciativa en la segunda las exigencias de los independentistas que pidieron gestos al Gobierno gestos que el Gobierno ha hecho y que no se han movido ni un milímetro de sus postulados así las cosas ha ganado el cálculo electoral la derecha y la ultraderecha arrancan el domingo en Colón su campaña ya da igual quién no haya negociación y diálogo a ellos de hecho nunca les importó el argumento querían llevar la crispación a la calle tensar polarizar al máximo con un objetivo que es echar a Pedro Sánchez de Moncloa envueltos en el argumento y la bandera de España patriotas de pacotilla a los que sólo les interesa su país y les lleva hasta el Gobierno algunos de ellos por cierto son los mismos patriotas que han robado y que han utilizado las instituciones del Estado para sus propios delictivos intereses y por cierto donde están los moderados del PP los escandalizados por el discurso de Casado porque entiendo que los hay y muy preocupados por la deriva del partido el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado el diálogo con los independentistas era su obligación como será la obligación de quién sea que ocupe Moncloa porque esto es la política ha cometido errores como aceptar la figura del relator que llevaba implícita la desconfianza en las instituciones foro donde debe radicar el diálogo pero lo ha intentado llegados a este punto con el diálogo interrumpido los presupuestos a punto de fracasar y la oposición echada a la calle en un ejercicio de irresponsabilidad tremendo lo más lógico sería una convocatoria electoral que vuelva a recolocar las piezas del tablero y que sean los ciudadanos los que decidan entre la política o la agitación Ángels Barceló