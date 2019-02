Flash Deportes SER de las 23:30 (08/02/2019)

bueno Santiago lo conozco es un montón de tiempo ha tocado dirigirlo en el final de su carrera igual una relación de ser argentino de encontrarnos muchas veces en lugares comunes decena verso es un chico que está capacitado le ha demostrado personalidad y obviamente que ser argentino me pone muy contento

así Toño García jugador de la primera plantilla del Levante está entre los siete detenidos en Teruel en una operación policial en la que se investigan otros tantos delitos entre los que están los de extorsión y amenazas en Segunda División el Osasuna ha ganado por cero a dos al Sporting en El Molinón en baloncesto jornada veintidós de la Euroliga el Real Madrid ha caído por segunda vez esta temporada ante el CSKA por ochenta y dos a setenta y ocho y se coloca tercero Anthony Randolph aportó veinte puntos por parte de los blancos en un partido marcado por la polémica buenas noticias eso sí para Baskonia que ha ganado setenta y seis sesenta y ocho al Bayern de Munich Il a canasta sobre la bocina de un legado el basket average ante el Bayern al que iguala once a once en la clasificación por el momento esto es todo más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo y en todas las emisoras de la Cadena SER