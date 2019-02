Emilio Pérez Mora: "Se está cometiendo una injusticia tremenda con Toño García"

Voz 1991 00:00 entre los escucha el abogado de Toño García Emilio Pérez Mora qué tal buenas noches

Voz 1 00:04 hola buenas noches a esta ahora dónde está Toño dónde está

Voz 1991 00:06 jugado

Voz 1 00:07 pues por desgracia hay cometiendo injusticias está encarcelado en el centro penitenciario de Teruel

Voz 1991 00:15 por qué porque está ahí porque no hay opción de fianza

Voz 1 00:19 pues está ahí porque el juez ha entendido que existe un notable riesgo de fuga porque he entendido que no ha colaborado con la Administración de Justicia con la investigación porque ha entendido que cabe la posibilidad de que incurra en reiteración delictiva es decir entiende que una persona que tiene un domicilio conocido una familia una carrera profesional es una persona pública diez de que esa persona puede optar por fugarse L de dar cumplida explicación como ha hecho a la administración de justicia porque entiende que ha colaborado pese a que comparece voluntariamente ante la Guardia Civil permite que acceden a su homicidio y los resisten ofrecen hubo móvil su salta cualquier dispositivo que quiera llevarse la Guardia Civil si acude hoy voluntariamente a prestar declaración el juzgado pese a que la causa se encuentra el secreto sumarial pero cómodo títeres nada que ocultar declara hipotecas más densa que puede como digo es reiterar una actividad delictiva un señor que acaba de renovar su contrato con el Levante que solucionando su vida absoluta

Voz 2 01:29 el que sí señor Pérez demora está en la cárcel está en la cárcel simple literalmente porque se ha cometido un terrible error una perciba tremenda injusticia

Voz 1991 01:40 señor Pérez Mora cómo es posible que alguien que va a declarar como como testigo acabe saliendo bueno en este caso no siendo detenido quedando como acusado Shake giro ha habido en esa declaración para que el juez tome esta decisión

Voz 1 01:55 no ha habido ninguno en primer lugar el nunca iba como testigo siempre ha yo como investigado es decir siempre por motivo de determinadas relaciones de amistad con personas do do do do evidentemente recomendables fue en calidad de investigado claro a toro pasado todos somos valientes a fecha de hoy conociendo Toño como Arria conoce quién era él estas personas tal vez jamás hubiera saltado a comer con ellos jamás hubiese hablado ningún tipo relación por ellos pero en su momento me pues con buena Alba estuvo con ellos y de tuvo cierta relación

Voz 2 02:33 tiene una relación íntima pero de dónde salen gente gente aquí

Voz 1991 02:36 es decir qué relación tiene con con con Toño porqué entabla con ellos algún tipo de amistad

Voz 1 02:41 se porque trabajan no frecuentan los restaurantes o locales de ocio que Valencia que el camino frecuenta

Voz 1991 02:51 les ha podíamos decir que les ha unido la noche

Voz 1 02:55 bueno la noche al mediodía es decir un local son no necesariamente lo Calderón tres no me acuerdo

Voz 1991 03:02 les han unido los actos sociales no podríamos decir

Voz 2 03:05 efectivamente así es

Voz 1991 03:08 podríamos decir por lo que digo siempre desde el lado de la versión del jugador y en este caso de la suya en su representación ha pecado de inocente de pardillo podríamos decir

Voz 1 03:19 absolutamente es decir aquí la cuestión es que una persona muy te quiere cometer un delito y lo cometen de forma dolosa evidentemente es castigada pero aquí pobre incauto tonto o corazón de buena no y esto es lo que aquí ocurre ni más ni menos es decir Toño no tiene nada que ver con toda esa retahíla de tipos delictivos que sean citados es que no tiene absolutamente nada que ver

Voz 1991 03:43 es que estamos hablando de abogados estamos hablando de pertenencia a grupo organización criminal extorsión amenazas graves de muerte contra la intimidad de las personas falsedad documental usurpación de estado civil ha sido uno blanqueo de capitales esto es muy grave

Voz 1 03:56 correcto así sí sí sí lo lo lo que suele hacer un jugador que acaba de firmar por uno coma cinco billones de euros con con su club se normal porque probablemente le faltaba algo de dinero es una auténtica locura es un disparate disparate sobre todo fíjese no voy a entrar en el fondo del asunto porque la causa está bajo secreto sumarial a fecha de hoy lo sabemos realmente de qué se acusa a Toño o porque si le acusa de un dato bastante esclarecedor

Voz 1991 04:25 quería el cabecilla de todo esto ingresa una cantidad de dinero no la cuenta de Toño Segura no hay no hay ingreso ese ingreso no existió en ningún

Voz 1 04:33 eso en caso de Toño encuentran cuatro mil doscientos euros este señor le ha dicho que si por favor se les puede guardar en casa porque

Voz 1991 04:41 a sido el oral en vez de hacer un ingreso en el banco se lo guarda en casa digamos no

Voz 1 04:47 se llevan al que conoce coño lo puedes guardar estos cuatro mil doscientos euros porque tengo serios problemas de ludopatía hicimos tengo yo sé que ver Toño coge cuatro mil doscientos euros y les dejan su casa y se los ha entregado la Guardia Civil ha dicho dónde estaban el delito terrible que ha llevado a este señor a la estar si es espectacular es decir un señor que comparece voluntariamente colabora con la Guardia Civil entorno ofrece su teléfono ofrece todo tipo de datos rocas a todo tipo de información lo que haga falta si bien filmadas es decir es que ya no entramos en el fondo del asunto el fondo de la capital que probablemente se sentaría por incauto o portón todas las tres con tal de una pena de seis meses a falta meter a Toño en prisión hace falta a este señor en prisión defenestrar lo total y absolutamente aniquilar su carrera profesional en curso práctico el pasaporte hemos ofrecido que comparezca todas las semanas ante el juzgado hemos ofrecido cualquier tipo de garantía que se precise Josa que no que se vaya en la cárcel yo no sé lo lo lo lo entienden no

Voz 2 06:06 creen que esta es el interrogante

Voz 1991 06:08 no sé yo yo yo yo la verdad que no no me puedo posicionan ninguna de las partes porque para empezar de leyes no entiendo tampoco me voy a poner en la posición de lo que tiene que hacer un juez en este caso con lo cual yo lo único que hago es hago preguntas

Voz 2 06:21 yo diría usted su labor quería ser justo ido justiciero porque vamos sobre el juez Suu Kyi que día que impartir justicia usted usted de verdad piensa que

Voz 1 06:35 Toño se va fugas del país para eludir

Voz 2 06:39 la acción de la justicia justa es verdad cree que Eto'o Diego que ha hecho todo lo que he dicho lo ha colaborado con la Administración de Justicia usted de verdad que Toño

Voz 1 06:47 va a reiterar una actividad delictiva que lo bueno que es alucinante para mí sinceramente yo soy pero habéis falló cinco años ejerciendo es al Lucy Dante a mí me da miedo eh

Voz 2 07:02 como abogado no como ciudadano

Voz 1 07:04 porque me pueda pasar cree que Unión amigo vería oye te puedes hacer este Fagor cero acabe la Junta adversarios

Voz 1991 07:15 cree que de alguna forma le ha podido perjudicar Antonio ese episodio que tuvo al dar positivo en un control

Voz 1 07:20 el comienzo luto no tiene nada que ver ningún tipo de relevancia lo ha echado por desgracia es el único de los delitos más

Voz 2 07:28 qué más habituales y más dados en el cualquiera manguito oí en cualquier cualquier escalafón en nivel Oliver las Hoces

Voz 1991 07:40 es lamentable y condenable evidentemente

Voz 1 07:42 bueno hacerlo por supuesto por supuesto bueno

Voz 1991 07:45 sí bueno sino si bien tolerancia cero evidentemente con nadie que vaya al volante con con un vamos con un gramo de alcohol sea eso lo tengo clarísimo

Voz 2 07:52 luego por supuesto los presupuestos efectivamente pero quiero decir que tampoco hay que criminalizar esa cuestión le que decirle buscamos relación cuáles son

Voz 1991 08:01 no estoy o no estoy de acuerdo sea quiero decir que no hay que pasar ni una con nadie que vaya con un gramo de alcohol al volante otra cosa es que usted me diga que es algo habitual por ser habitual no está bien no lo puede hemos que normalizar eh

Voz 1 08:13 no hago lo que quiero decir es que es algo habitual

Voz 2 08:17 desde luego no es algo habitual que quien comete ese delito absolutamente deleznable Arbas pertenezca a una banda organizada de nombre nadie evidentemente a dos años para lograr una corona yo sólo le he dicho

Voz 1991 08:27 no digo que esté conectado yo le he dicho que si un episodio que ha podido pasar le ha podido dar una imagen que le ha podido perjudicar no he dicho que estén conectados los hechos en ningún momento porque es imposible

Voz 2 08:36 la estrechamente aquí sinceramente yo creo

Voz 1 08:39 que no le ha perjudicado la imagen que ningún sentido sinceramente creo que si hubiéramos caído emoción lados distintos al que hemos caído Soria estaría hoy en su casa pero hemos topado con que ha decidido que es que se merece ir a prisión

Voz 2 08:58 digo que quiere que le diga qué quiere que le

Voz 1 09:02 no hay muchísimas medidas para paliar una situación que pretende paliar la prisión provisional que es la de presencia el sujeto en el futuro juicio entregar el pasaporte y comparecencias acta a misa solamente para aquellas personas que no van a cumplir que tiene un riesgo de fuga será como medida excepcional la prisión provisional y eso sea conjuntos de Primera División

Voz 2 09:29 este señor verdad se va fuga jugador del primero decirles llegó en la que la pregunta es porque esta escéptico en la cárcel de verdad se lo digo en serio es decir la pregunta es porque estás tú chaval en las tareas

Voz 1 09:46 cuando ojo además dentro dos veces resulta era no tener nada que ver con el tema se auto como le digo no te ningún tipo de culpabilidad en dolosa en el procedimiento y entonces a ver quién repara todo este terrible daño que se hace porque este señor no solamente el ojo eh este fríos le puedo ni hilar por completo su vida deportiva su cara es que de verdad me dio mire se lo digo Diego veinticinco años ejerciendo es que hoy estoy sinceramente aterrado no puedo entender necesaria la medida de prisión provisional para este chico

Voz 1991 10:36 bueno vamos a ir terminando alemán no sé si tienes alguna pregunta para la Voz

Voz 3 10:42 sí una enclave deportiva ayer cuando podría tomarse otro tipo de medidas que permitan regresar a la actividad profesional de Toño que pueda volver a entrenar fuera salir de prisión

Voz 1 10:55 nosotros vamos a interponer un recurso en el plazo de legalmente no

Voz 2 10:59 los once de la ley es decir de Entrerríos

Voz 1 11:03 confiamos en que haya una modificación de esta o al menos que se nos permita eludir la prisión provisional con una prestación de fianza como digo cuantas medidas cautelares que precisen de todo tipo comparecencias localización permanente lo que sea necesario pero sinceramente por la Administración de Justicia los plazos son absolutamente impredecibles si es Vigo algo me lo invento

Voz 1991 11:33 pues nada habrá que esperar a ver cómo evoluciona todo esto iremos contando ver como como la noticia señor Pérez Mora la agradezco que haya estado esta noche en El Larguero para explicarnos un poco qué ha pasado con con Toño García lo agradezco muchas gracias

Voz 2 11:48 ha nacido estoy disculpe mi vehemencia pero de verdad le digo que me es una cuestión profesional pero que por vez primera afectado a nivel personal porque