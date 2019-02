Rubén Alcaraz: "Hemos perdido dos puntos contra el Villarreal"

Voz 1 00:00 en Zorrilla en el primer partido de la jornada veintitrés en primera división han empatado a cero el Valladolid y el Villarreal

Voz 1991 00:08 verdad es que los dos llegaban necesitados de puntos quedan bastante peor situación el conjunto amarillo que está metido la parte de abajo lo perdón no da la sensación de poder salir de ahí José Ignacio Tornadijo qué tal muy buenas

Voz 2 00:20 tengo buena noche te parece justo el resultado sí sí me parece justo porque creo que el partido ha sido equilibrado ha habido momentos para el Valladolid ha habido algún momento también alguno menos pero también ha sabido para el Villarreal creo que el Villarreal ha mejorado defensivamente con ese sistema de tres atrás da la sensación de que el equipo de Calleja ha ganado en consistencia y eso pues le ha le han pedido al Valladolid quizá disponer de más ocasiones de gol aunque ha tenido una muy clara en la primera mitad un tiro de Nacho que has salvado en la línea de gol cuando ya estaba batido Asenjo pero también es cierto que bueno pues el Villarreal ha tenido una a mí con un disparo de Pedraza que ha detenido masivo no ha así un partido de alternativas quizá el Valladolid a los puntos a lo mejor podría haberse hecho con el encuentro sobretodo ha llegado más fresco al final pero ha dado por bueno quizás empate ante el riesgo de perder el más necesitado al Villarreal pues desde luego ansiaba una victoria que que que vendría muy bien pero que no ha logrado así que de momento teníamos casi casi que los dos han pactado desempate final y serán por contento si bien

Voz 3 01:18 que al final ha terminado diciendo eh ya que no lo vamos a ganar no lo perdamos no como no me hagas daño tu amigo

Voz 2 01:23 del aunque yo creo que

Voz 1991 01:25 a los puntos como si fuese un combate de boxeo para mí un pelín mejor el Valladolid

Voz 2 01:28 eh yo también lo creo ha preguntado a Sergio si la falta un poquito de lo mejor de ambición el equipo al final ahí pero yo entiendo la situación del Valladolid El Valladolid perdió por ejemplo aquí con el Alavés en el minuto noventa y dos por ir a ganar el partido a la salía un córner le pillaron y hoy en día sumar un punto que el Villarreal no sume tres pues para el Valladolid quizá de momento le puede valer no hacer la hormiguita no ir sumando no está tan desesperado no está en puesto de descenso y le hubiera venido muy bien ganar pero lo que no podía hacer el vaya a perder este partido como lo perdió por ejemplo con el Leganés o con el Rayo en Zorrilla quizá eso es lo que le ha hecho al final pues amarrar ese empate aunque es cierto que a los puntos y el el esprín final daba la sensación de que Melilla va más entero y con más opciones de ganar

Voz 1991 02:08 gracias torna un abrazo hasta luego hablamos con uno de los jugadores del Valladolid para mí es mejor de el partido prevalente de los mejores de la temporada el conjunto pucelano Rubén Alcaraz qué tal buenas noches

Voz 4 02:19 hola buenas noches qué tal qué tal estás todo bien bueno pero es decir un poquito cansado estás en casa ya que si acabo de llegar al y tú estás ahí

Voz 1991 02:29 el relajadita algo cenar nada más terminar el partido como hacéis

Voz 5 02:33 por eso estoy cerrando en casa que han venido a verme Familia de Barcelona Mi hermano oí un par de amigos y aquí estamos comentando el partido cenando

Voz 1991 02:42 sabe todavía tienes ganas después de haber estado pegando de ahí noventa minutos te te quedan ganas todavía de de seguir hablando de fútbol se no

Voz 6 02:49 pues sí porque creo que vaya hay eh

Voz 5 02:52 sí que es cierto que que el Villarreal ha sido un partido de tú a tú pero creo que joder me voy con mal sabor de boca porque hemos tenido oportunidad como para al menos marcar

Voz 1991 03:02 vamos que lo has dicho tú hermano hoy hermano hoy deberíamos haber ganado no

Voz 5 03:06 así le he dicho que tengo perdimos puntos

Voz 1991 03:09 sí bueno en lo estábamos comentando ahora con Tornadijo sin no se nos está escuchando pero precisamente estábamos comentando eso no que el empate no es que sea injusto para tú oye mira no nos algún canto sonó pero sí fue un combate de boxeo a los puntos habrías ganado no

Voz 5 03:23 sí lo que lo que es cierto que como todos sabemos el fútbol para ganar partidos hay que hacer goles si hoy no lo hemos hecho pero bueno creo que lo más importante es que hemos conseguido después de una racha de muchos mantiene la portería a cero contra un gran rival y contra un rival que sabemos el potencial que tiene arriba ahí si hemos conseguido la portería a cero vamos con buenas sensaciones defensivamente y ofensivamente creo que habíamos creado pero no hemos sabido lo suficiente eficaces para

Voz 4 03:52 para para hacer esa jugada gol vaya en qué momento está el bar

Voz 1991 03:56 en la temporada porque parece que está ahí sus faltas falta un poquito no sé un poquito de suerte de ganar un par de partidos para unirnos arriba no

Voz 5 04:04 bueno yo no sé si es personalmente creo que es la suerte la suerte no creo mucho en ella creo que hay que buscar la y pienso que que no es fácil no es fácil puntuar en en en cualquier campo de no fácil plantarle cara a cualquier equipo porque ya sabemos cómo está la Liga lo que lo que intentamos nosotros en sumar y acercarnos al objetivo y allí hemos conseguido un punto que bueno ya te digo que sabe a poco pero bueno un punto que no sigue manteniendo en la tabla de clasificación de la papel abajo Bono fuera del descenso

Voz 1991 04:36 tú sabes que tenemos un amigo en común que habla maravillas de Dino

Voz 4 04:40 si no sabes quién es o la Benji buenas noches qué tal Rubén hola buenas noches

Voz 7 04:49 pues ahí lo tienes Wendy sí bueno comentarte bueno que están haciendo una temporada extraordinaria para mi hijo y has hecho otra de otro auténtico partidazo lo has corrido todas las jugado todo posesiones con llegadas con rombos bueno simplemente que esperemos que esté muchos años lo haría aunque yo creo que va a ser complicado porque dividía estás jugando ojo va a ser difícil que te pueden retener aquí así que nada siga igual que causó la salvación cuanto se pueda

Voz 5 05:19 pues muchas gracias Elena como tener un amigo

Voz 7 05:24 coincidimos en la escena de nada voy a contar

Voz 8 05:26 no no tú siempre coincides en Cena

Voz 7 05:29 la verdad es que se va a hacerle el culo oficialmente a mucha Orlando un ratito voy yo también tiene ganas de conocerle bueno no conocía personalmente bueno se dirige a él estuvo hablando un buen rato de fútbol y luego bueno pudo con pero es buen pelotero se habla de muchísimas cosas cosas benéficas cosas de fútbol y bueno al final no venimos a casa me trajo hágase a lomos de fútbol y bueno la verdad que me alegro mucho al a parte de ese futurista ya o en las cercanías una grandísima persona

Voz 1991 05:59 qué es lo más importante ahora estoy contigo pero déjame terminar con con Rubén Rubén miramos el calendario ojito eh Barça Betis Espanyol Real Madrid ACAV a abrocharse vine cinturón eh

Voz 5 06:13 sí como bien dices viene un calendario difícil pero ahora vez bonito sí señor para mí es la primera vez que hubiera jugado en encarnado en la que la retirada de tiene en casa así que todos los partidos hoy ilusionante todos los partidos y son difíciles si nosotros hay compitiendo como hemos competido hoy no tenemos que tener en a ningún equipo y creemos que que bueno la salvación pasa por competir por luchar y cree