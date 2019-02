Cañizares: "Hay algo que debería preocupar al Madrid: llegan con el desgaste de jugar contra el Barcelona y el Atleti escocido de la derrota en el Villamarín"

Voz 1991 00:00 pues tiempo de sanedrín a Álvaro Benito qué tal muy buenas buenas noches Santi Cañizares buenas noches buenas noches Gustavo López muy buenas qué tal muy buenas Álvaro qué partido esperas mañana

Voz 0104 00:13 bueno pues Un partido igualado partido a nivel de a nivel táctico pues al Atlético Madrid siempre les suele jugar de una manera similar al Real Madrid por momentos saltan a la presión alta con con quedarse en un bloque medio al al espacio que es normalmente cuando hace más daño yo creo que que por el tipo de delantero que va a sacar mañana con Griezmann y Morata en la punta de ataque seguramente con Correa pues esa amenaza al espacio la van a tener un partido cerrado que se decía por pocos goles y por detalles

Voz 1991 00:44 Cañete

Voz 1306 00:46 sí bueno el entrenador además no que yo creo que no es partió para ser cómo lo cuenta Álvaro igual hay un hay algo que el madridista debe debe estar preocupado anuncios que todo viene de competir en contra el Barcelona eso te deja un desgaste físico y psicológico importante ahí me tras que el Atlético pues no solamente viene escocido de la derrota del Villamarín sino que se ha tratado con mucho y con mucho ímpetu esta semana pensando en que es la manera de sacarse el y el partido frente al Real Madrid no yo creo yo creo que quizá los doce no fue en la última fase del partido pues epatar bastante el agotamiento de los equipos que están disputando las semifinales de Copa tan intensas

Voz 0749 01:34 el gusto que partido esperas yo creo que va a ser un partido cerrado ese conoce muy bien los dos equipos a nivel táctico y a nivel de individuo en cada uno de sus futbolista creo que el Atlético de Madrid alternar esos momentos de presión alta que a veces hacen los partidos IES repliegue intensivo también para salir como decía oro a la contra aprovechar mucho los espacios sobre todo por banda teniendo la la fortuna de recuperar a Godín con Jiménez el medio tira Lucas de lateral tener más recorrido por esa banda izquierda que tanta falta le hace al Atlético Madrid por la banda derecha también poder neutralizar la subida de tono de Marcelo quien juegue poder también aprovechar muchos despiste defensivo por esa zona eso lo pueda aprovechar replegado las línea hay siendo por esta banda El Atlético Madrid no suele sorprender equipos equipos grandes en esta fase de temporada con esos intensivo pero también alternando mucho esa presión

Voz 1991 02:35 tan terrible Álvaro partido para quién el lo digo en el Real Madrid Vinicius que parece que está siendo el jugador que está levantando que está generando más yo creo ilusión al fin y al cabo entre los aficionados del Real Madrid Benzema que está en el mejor probablemente el mejor momento de forma de está desde que está en el Real Madrid Griezmann que evidentemente se quedó en el Atlético de Madrid con las condiciones que se quedó para los partidos como éste Morata que va a estar extramotivado contra sus ex partido para quién

Voz 0104 03:03 bueno pues el Cholo daba una pista en en en rueda de prensa de cómo va a transcurrir el partido para él dice el Real Madrid ahora está teniendo mucha profundidad en el juego y tiene razón con Benicio y con con look después tiene una amenaza que seguramente con otro tipo de jugador no tendría sobre todo Vinicius no que es capaz de atacar de los espacios en conducción no o juego con un balón en profundidad y hacer mucho daño entonces yo creo que por ahí el Atlético Madrid iba a conceder poco espacio por lo que en cuanto el Real Madrid se refiere pues sobre todo Modric que que quizá el otro día en Barcelona yo echo de menos una versión mejor de Madrid con la pelota o más protagonista no fue de más out esta Benzema que es el que tiene que encontrar los espacios cuando el Atlético se repliega en cuanto al Atleti Sarre se refiere pues donde sean capaces de robar la pelota o con qué eficacia sean capaces de robar la pelota hay tener espacio para que Morata que es un que es un caballo de carreras si Griezmann que conduce muy a los contraataques también Correa es especialista en ir al espacio pues yo creo que ahí puede estar las claves del partido

Voz 1991 04:02 anti tú a quién ves ahí

Voz 1306 04:05 bueno me encanta

Voz 1991 04:10 se nos ha cortado Santi Cañizares Gus tú a quién ves ahí cogiendo protagonismo

Voz 0749 04:16 lo que en el medio campo a ser fundamental esa batalla creo que Madrid tiene muy buenos futbolista con muy buen pie con jugadores determinantes para dar el último pase ese juego entre líneas de pase vertical abrir bien a la banda para el caso de Lucas y el plazo de E hay de de Vinicio para que sean profundo para que tengan duelos individuales cualquiera los laterales puede doblar a esas bandas y hacer un dos contra uno entonces en el medio para ampliar a la banda va a ser fundamental esa guerra táctica no iba a estar muy bonita entonces creo que en el medio se va a disputar una batalla bastante interesante por parte de los equipos y el que salga vencedor de esta batalla el que pueda ir contra golpear cuando robó el balón en una zona determinada el campo a tener mucho en este tipo de partidos iban a por pequeños detalles y entonces el que esté más atento el que esté más concentrado el que menos errores cometa en las áreas aquí de si ganan los partidos creo que va a tener muchísimo ganado porque los detalló a hacer fundamenta

Voz 1991 05:10 y tú qué nombres propios destacaría

Voz 1306 05:13 bueno no lo sé no yo creo que hay muchos jugadores al terreno de juego lo puedes marcar diferencias es evidente que en el momento que más millones por ejemplo es uno de los hombres que está haciendo algo que participa tremendamente los ataques que está gustando Vinicius en cuestión de atrevimiento y cuestión de tengo jugadores que les guste tanto encarar como inicio es eso es cierto nunca mucho equilibrio su trabajo en la transición defensa ataque el Real Madrid Excelente sí que es verdad que no no está nada acertado la definición el otro día creó tantas ocasiones como desperdició en Barcelona sí pero claro tú te puedes imaginar que cualquier jugador es capaz de desnivelar el partido del Atlético importantísimos yo respeto tanto de Morata como Álvaro y como gustado pero bueno quizás mañana la meta la boca porque eso puede hacerlo

Voz 1991 06:06 hay dos nombres propios por encima del resto creo en este partido uno es Courtois que vuelve a jugar en el Wanda Metropolitano contra el que fue su afición durante muchos años y donde fue venerado también la presencia de Morata después de aquellos cánticos de de alguna parte del del del Wanda Metropolitano diciéndolo de queremos más Borges Garcés y menos a Morata tú Álvaro qué qué esperas de recibiendo sobre todo a Courtois porque es de luego me parece a mí caramelos no le van a dar no

Voz 0104 06:37 no es norma Alba no intentarán desestabilizar lo máximo posible esperemos obviamente que está dentro de los límites de de de lo pacífico por supuesto pero bueno yo creo que Courtois ya tiene experiencia y que obviamente se lo espera no creo que les sorprenda un recibimiento hostil de la grada y bueno ten tendrá que estar concentrado porque porque no es agradable no siempre afecta la verdad que siempre afecta por muy profesional que sea así por mucha experiencia que que tengas obviamente pues lograr aislarte seguramente dan hostil como el que vaya a tener pues va a ser complicado hilo de Morata yo creo que eso se va a solucionar el día que haga un gol que haga pero vamos y si lo hace mañana mucho más calor hace mañana pues me ha ganado algo mete dos goles al Atlético de Madrid pues les sacan

Voz 1991 07:21 hombre Santi

Voz 1306 07:25 yo que en ese sentido yo la afición del Real Madrid Barça más normales de la verdad es decir cuando estaba Courtois era uno de los hombres que podía llegar al Real Madrid puso hace unas temporadas De Gea nadie pensaba en su pasado Atlético el debate se centraba en si era necesario que el ningún portero teniendo Keylor Navas sí debía ser cultual elegido tenía que ser otro elegido etcétera etcétera no soy yo creo que ahí el Atlético sí que tiene que dar un paso en la fisión en general del Atlético de Madrid que tiene que dar paso de madurez no y anteponer de alguna forma lo que es el el el Atlético de Madrid el club de fútbol la situación comercial de los jugadores y demás ha pasado de los futbolistas así que un momento llevar nuestra camiseta así ahora ya llevan la obra nada del Real Madrid cuando estuvieron aquí creo que en ese sentido ya te digo creo que entonces la afición Atlético Madrid que quedaron paso estas cosas creo que lo tienen ninguna base moral ni ninguna base el sentido común el el Hull a Morata o juzgar a Courtois de este partido por el hecho de haber jugado con otras camisetas anteriormente esos profesionales los jugadores de la pasión del fútbol intentan desarrollar su profesión donde donde te encuentras mejor acomodo hay momentos que lo tuvieron el Real Madrid Atlético varilla comentó que pueden tener en otro equipo sea de rayas o sea liso no la camiseta es es es una situación que creo que que que ya digo hay que dar un paso más vez en ese sentido

Voz 1991 09:04 concreto la si da la sensación que la afición del Atlético de Madrid es más Rincón Rosita en este tipo de de cosas Gus tú cómo lo ves y que esperas

Voz 0749 09:15 pues el sentido de pertenencia en el de ese acabado hace mucho tiempo muy difícil ver a un jugador que renuncie muchas veces a pasar a un equipo más grande o un equipo mejor con mejores condiciones económicas y esa realidad lo que pero lo que pero siempre ojalá sea como incesante ojalá sea como dice Álvaro pero la realidad de este fútbol en la época en la que estamos es que no va a ser así y lo que espero es lo que viene sucediendo en todos los campos que hay no sólo en España sino a nivel mundial no que es ese condicionar al rival por ese paso que tuvo en su anterior equipo esa realidad lo va a condicionar no va a depender mucho de la calidad emocional que pueda tener el futbolista muchas veces te condiciona porque te emotivas de sobremanera y y lo hablamos con Álvaro que esa sobre exitación a veces peligrosa a tener que medir muy bien eso y para eso los entrenadores también tiene que tener ese punto de madurez de de constancia y de trabajo para saber tener el punto de de de excitación no la excitación igual que la falta motivación es peligrosa para el futbolista pero en este caso puede haber cualquiera las dos así que bueno vamos a ver lo que pero en en torno al público y lo que se espera habitualmente que no sea bien recibido esperemos que dentro del respeto y dentro de las normas de comportamiento que puede haber lo que esperamos todo no algún silbido y poco más pero que no más allá por el bien del fútbol por el respeto que tiene el futbolista que es un trabajador

Voz 1991 10:41 Albacete ya sabes que te va ahí sin que te preguntas Isco eh pues no es un truco o trato quiero decir de lo de la lesión parece raro no hay parte médico no se decisión técnica lesión se iba a quedar fuera igual iba a participar lo que está claro es que Isco ahora mismo importante en el Madrid

Voz 0104 11:03 bueno eso eso no lo vamos a descubrir nosotros que a día de hoy no es un jugador que que tengan mente utilizar el técnico como se ha desencadenado hoy hemos llegado a esta conclusión pues pues no lo sabemos no sabemos cuál fue el detonante que fue el prime lo primero que esto me dio en todo aquello pues sí que es segura mente comenzó porque porque Solari iba a lo mejor en su manera de ver el juego pues no va a priori no le entraba Isco pero pero mucho jugadores hacen cambiar de opinión a sus entrenadores no hay yo yo ya lo he dicho muchas veces que ahora el tema está muy muy muy enquistado como difícil darle vuelta pero pero está más en la mano del del futbolista que el técnico todos los técnicos quieren tener a jugadores buenos en un buen estado llamando a la puerta de la titularidad o de la titularidad oponiéndose lo difícil lo haciendo haciéndole pensar y eso está conozco porque disco tienes un jugador con un talento que hay pocos futbolistas hay pocos centrocampistas pocos mediapuntas en el en el en el continente europeo con la capacidad que tiene Isco para jugar al fútbol y son con sus características tan peculiares no si es ese es el camino difícil de recorrer el fáciles pensar lo que comunico hay arisco que tienen menos oportunidades que tus compañeros que te tiene manía sentirte señalado y desengancharse y buscar una solución fuera de aquí ese es el camino más sencillo y el que que espero que no recorra Isco vamos a ver lo que pasa en estos meses pero la situación está complicada me

Voz 1991 12:30 ya que se está equivocando teniendo más protagonismo en las redes sociales que en el terreno de juego debería estar creo es más en silencio y más tapado es decir más conteniendo en no decir nada hay hay hacerlo desde desde el trabajo creo pero bueno para terminar quiero que escucháis a Guardiola

Voz 1 12:48 mira tengo dicho importe es la de Alhaurín agradable con los madridistas ya que estaban molestos conmigo el Real Madrid es el mejor equipo de Europa porque ha ganado las tres últimas Champions League Boris son los favoritos el mejor equipo de la década en Europa son ellos de largo pero el Real Madrid no es el mejor equipo de esta década cuando cuentas ligas copas y todas las demás Rubén Juventus Barcelona iba ayer han ganado seis siete y en Madrid dos estoy seguro de que ahora Solari entenderán mejor mi respuesta

Voz 1991 13:20 me da a mí que Solari lo va a seguir sin entender si te parece

Voz 1306 13:24 el fútbol es muy grande tú puedes decir una cosa y luego la contraria el fútbol es maravilloso en pecho nosotros yo llevo trabajando muchos años en los medios de comunicación y he dicho muchas veces una cosa y luego la contraria no me pasó nada en las opiniones y el fútbol es muy diverso hechas las opiniones es una auténtica maravilla en ese sentido porque por ejemplo tú juegas al fútbol bajo las piernas y si es en una final de Champions que era esperado ahí para la historia te pasan los indios os acordáis no sé el gol que le hicieron Arconada la espalda a toda la vida que quedas ese error pero nada en en en hablando hablando fútbol eh absolutamente todo yo él escucha decía ahora mismo una cosa y luego otra

Voz 1991 14:13 a mí me quedan tres minutos así que Gus tú qué opinas de esto opiniones tenemos todo respetables son algunos estás de acuerdo con Guardiola no

Voz 2 14:27 yo es que no yo sé es que

Voz 1991 14:30 las otras dos minutos y medio no

Voz 2 14:33 no sé es que estoy más en la línea de Cañete es que

Voz 0104 14:37 está claro que buena o Guardiola cuando hablando del Real Madrid pues no no no es objetivo no se no puede ser objetivo si valoramos la liga sin duda es el mejor equipo será el Glasgow Rangers ultimadas de de Escocia no no sé yo creo que abogó cada ciudadano las últimas cuatro bueno pues yo yo puedo claro yo claro yo puedo puede entender que que a lo mejor piensas que no sea el mejor porque otro a Ghana o alguna Champion menos aliado más bien el simple pero que dejará el Real Madrid fuera de los tres mejores no tienen ningún sentido siquiera incluyan yo que yo por ejemplo no tengo duda no no y dos debe ser madridista totalmente madridista para mí los dos mejores equipos de la década sin duda Museo Real Madrid Barcelona sabes que no tengo ninguna duda no te voy a decir si Real Madrid eh

Voz 3 15:23 el París Saint Germaine y el otro salga porque me sale ya está ahí palpa para menospreciar al Barcelona yo no lo haría pero bueno si él está feliz así pues yo

Voz 0104 15:35 si es que da igual que en el fondo es que da igual yo no

Voz 1991 15:38 el otro

Voz 0104 15:41 a mí no me perturban vamos ni medio segundo

Voz 1991 15:43 pues vas a dormir bien no

Voz 3 15:45 sí totalmente

al hombre me alegro que que nada mañana el partido