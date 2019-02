Alicia Fuentes: "Si ganamos la Copa de la Reina no hay mejor manera de retirarme, sino le daré un añito más"

Voz 1991 00:00 vamos con la Liga Iberdrola de fútbol femenino en nuestro país que tenemos partidos interesantes este fin de semana iban a Álvarez qué tal muy buenas

Voz 1313 00:07 era el Yago buenas noches empezando por ese al Atlético de

Voz 1991 00:09 París Sevilla de mañana donde por desgracia la protagonista que tenemos esta noche no a poder estar

Voz 1313 00:14 sí es la jugadora más veterana de la Liga Iberdrola tiene cuarenta años lleva más de veinte ligada al fútbol femenino al fútbol profesional una trayectoria envidiable los últimos cinco en el Sevilla ellas malagueña pero podríamos decir que casi el Sevilla prácticamente puede ser también el el equipo de su corazón también hay que destacar que por ejemplo en su trayectoria tiene varios títulos luego lo comentaremos con ella pero también tiene el honor de ser ser de la generación que disputó la primera Eurocopa en el año mil novecientos noventa y siete con la selección española

Voz 1991 00:42 esta historia en activo en nuestro país eso es eso es y lo hemos

Voz 1313 00:44 mentado la única jugadora que pertenece al club de los cuarenta en esta Liga Iberdrola y como tú dices Yago la mala fortuna es que mañana a la una se va a perder ese partido contra el líder contra el Atlético de Madrid en el Cerro del Espino pero mejor que nos lo cuente ya Alicia Fuentes en la sintonía de El Larguero

Voz 1991 00:57 a Alicia qué tal buenas noches

Voz 1 00:59 hola buenas noches qué tal lo primero que te estás bueno porque tengo algunos problemas físicos la verdad que que bueno es algo nuevo novedoso para mí porque como bien dice Diego muchos años jugando y es la primera vez me rompo fibrilar mente es una es una anécdota que después de tantos años me rompa ahora pero bueno es una experiencia nueva llegada recuperarme lo antes posible para poder ayudar al equipo desde el terreno de juego desde lejos también estoy apoyando la así pero no lo dan ya

Voz 1991 01:36 que cuando está fuera siempre dice jode a mí lo que me gustaría estar dentro no dentro del terreno de juego que es donde realmente puedo ayudar al margen de que puedas animar a tus compañeras como es lógico tiene esa lesión en el en el cuádriceps cuánto tiempo más o menos tienes de baja

Voz 1 01:49 bueno a veces se estipula trece Malilla

Voz 1991 01:52 bueno tres semanas ese pasa Se pasa rápido Alicia no no no no tiene ningún problema que co co cómo ves el partido de de mañana complicado duro eh

Voz 1 02:03 sí bueno la verdad es que nosotros estamos en una situación complicada donde tenemos que sumar tenemos que hacer todo lo posible por por conseguir hacerlo sumar aunque si algún puntito o ganar vamos a ir con esa mentalidad yo yo he estado viendo a mi compañera compañeras bueno las eres te digo hace unas horas muy le transmitió eso no tan bien que que se puede que ya estamos trabajando bien el equipo que ha fuerte a pesar de que los resultado el fin de semana pasado no se dieron contada real pero el Atlético Madrid Mi es un rival de lo más complicado es el actual líder pero pero si nosotros somos capaces de dar nuestras mejor versión con con el planteamiento de los del míster que que haya dicho esta semana pues seguro que vamos a dar la lata seguro

Voz 1991 02:49 lo estoy pasando mal en Liga que estáis penúltimas ahora mismo bueno es cierto que estáis a un punto de la permanencia pero tiene pinta que vais a estar peleando en esa zona hasta el final donde estáis vivas muy vivas en la Copa hay mucho mucha ilusión imagino no

Voz 1 03:02 si no la verdad es que bueno la la cara buena no era moneda pero sí es cierto que ahora estamos pensando completamente la Liga porque es una además tenemos que llevar la talla no porque la Liga la Copa es una competición que no gusta que sí es verdad que que hemos tenido el trabajo ha tenido la recompensa de poder pasarla a semifinales ahí bueno pues pues es una recompensa ese trabajo que se está haciendo no ya la ilusión está poniendo el equipo sí es cierto que la Liga es más complicado pero yo no pero yo estoy convencidísimo porque experiencia y por por cómo veo el equipo que vamos a salir de ahí seguro

Voz 1991 03:45 jugáis en San Sebastián contra la Real ese partido de semifinales de de Copa de la Reina y sería la leche no el vivir me imagino que lo lo lo viste por televisión el partido de la eliminatoria entre el Athletic y el Atlético de Madrid en San Mamés más de cuarenta y ocho mil espectadores eso tiene que ser la leche no querían

Voz 1 04:06 pasada la verdad que yo tengo la suerte de haber jugado ya en algunos estadios de Primera División de la Liga pero pero un jugaban nací final en Anoeta con el campo lleno sería un poco Alá ojalá ojalá se pueda lo que vaya a muchísima gente lo llenen mi hijo ganarlo qué partido campeón de la Liga

Voz 1991 04:32 esta gustado o que más te impresionado

Voz 1 04:36 jugando en Mestalla porque había mucha gente pero también y San Mamés San Mamez cuando yo jugué en el Barça que jugamos una semifinal de Copa Louis también había no había tanta gente pero ni lo uno de Nilo algo sí

Voz 1991 04:52 que no está mal

Voz 1 04:53 sí bastante bonito el el antiguo jamones

Voz 1991 04:57 el antiguo San Mamés además que tenía Solera ese sabor a fútbol

Voz 1 05:00 eso es luego lo mantiene

Voz 1991 05:02 la forma pero no tienes esa bordillo que tenía el antiguo San Mamés Alicia tú llevas veintitrés años en la elite del fútbol XXV hemos fija de veinticinco años en la élite del fútbol me imagino que lo que bueno imagino no estoy seguro que cuando tú empezaste en esto con esos quince dieciséis años a lo que estás viviendo ahora ni te imaginabas no ese crecimiento que iba a vivir en todos estos años no

Voz 1 05:28 lo que va yo yo recuerdo bueno yo voy a fugó desde pequeñita pero los quince fue cuando le fichó el Atlético Málaga por aquel entonces ahí fue cuando empecé jugando en un equipo que jugaba en albero y yo soy de un pueblo pequeñito de Málaga yo tenía que desplazarme en muchas veces me costó a veo porque en mi pueblo había un autobús al día la verdad que mi comienzo fueron difíciles porque bueno tenía que mi familia no podía no tenía padres no tenían coche entonces pues tenía que mover algo podía no hizo difícil pero que ir ahora después de todo lo que vivió has dicho madre mía cómo ha evolucionado estos bonos sí la verdad que me siento orgullosa de haber sido partícipe del pasado tan complicado en el que he vivido en campo pero yo soy un ambiente es también muy hostiles en algún momento pero pero bueno todo ha evolucionado bien lento pero bueno si me hubiese gustado poder vivir un poquito más la verdad es que este momento no ya al final de mi carrera muy bueno

Voz 1991 06:37 pues por eso te iba a preguntar precisamente es va a ser tu último año tienes intención de oye seguir algo más

Voz 1 06:45 como muchas veces me hacen esa pregunta irnos de contestar la verdad es que decidió no lo tengo si es cierto que sí he dicho que si ganamos la Copa de la Reina no hay mejor manera que Red ninguna duda eso es así que esa es la única opción que les doy si no puedo quiero echar otro añito más porque bueno a pesar de que ahora me encuentro que he mencionado la lesión me están respetando y me encuentro bien físicamente y bueno creo que yo aporto cositas que además quiero seguir aprendiendo quiero seguir formando parte perteneciendo a un equipo porque para mí es muy importante en mi vida y creo que su montón se en el momento que vea que nuestro y aportando su mando pues pues me retiraré o que lo puedo vaya pero hasta el momento así me encuentro con con esa fuerza

Voz 1991 07:32 para que se dé cuenta la gente todo lo que ha evolucionado al fútbol femenino en estos últimos años tú Alicia que tienes una trayectoria de veinticinco años sólo has cotizado los cuatro últimos

Voz 1 07:44 sí esa es la parte más fea no digamos es cierto que ahora el fútbol ha cambiado todo estaba muchísimo mejor pero sin la parte triste es esa que yo cometí cinco años que llevo jugando trabajando no porque yo siempre he considerado mi trabajo médica objetivamente a a hacerlo desde los veintiuno a lo mejor desde los quince no pero desde los veintiuno que alivie dedicadas a que fiche por el Levante he dedicado mi fue Mi vida al fútbol exclusivamente que lo he intercalado con alguna algunos trabajo pues si es cierto porque el dinero y que ganamos no no te no te daba claro pero bueno eso ha cambiado es verdad que ahora estamos en un momento muy importante con un convenio de por medio yo pertenezco a la al corriente de AF y creo que esto es importante que se haga bien que salga bien y que y que las que veían detrás mía al menos no pase o no sufran lo que yo ahora mismo pues la situación que me encuentro no que cursado cuatro años fondo de esos veinticinco por lo menos que son las que vienen detrás tenían eso seguridad y esa tranquilidad de que iban a tener esa garantía no porque al fin y al cabo somos trabajadores

Voz 1991 09:00 evidentemente como tiene que ser y no estar veinticinco años dedicada a una profesión pero vamos dándolo todo y que de esos veinticinco años sólo XXI queden en el olvido como si no hubiese pasado nada y sólo en los cuatro últimos hayan cotizado Alicia tú tienes tres Ligas cuatro Copas de la Reina y una Supercopa la de España con qué momento te quedas de momento de momento con lo que has vivido

Voz 1 09:24 el momento especial para la verdad que lo recuerdo ya como hace tantos años quedó la primera sin duda fue superespecial con el Málaga ganamos el triplete además Google y fue fue Liga Copa Supercopa y esa fue sin duda la más especial por ser la primera sí es cierto también que la siguiente el punta el Levante también fue muy especial porque batiendo mucho récord con el equipo que teníamos aquel con Antonio Descalzo que era de entrenador de cada una tengo también no bueno sabores hay mucho recuerda lo más reciente ahora también con el Sevilla el ascenso no para mí es meter el gol que te lleva a la postre nos dio ese ascenso fue algo increíble llamé también pues bueno recuerdo puedo contarte claro muchísimo o la televisión también tengo uno

Voz 1991 10:22 tú jugaste esa primera Eurocopa que participa la selección femenina en el año noventa y siete Suecia y Noruega queda lejos pero es histórico ese momento

Voz 1 10:33 sí sí además también tengo un recuerdo precioso de aquello me acuerdo que que no metimos la repesca contra Inglaterra ese partido fue que loco yo no jugué en su tío pero desde el banquillo estábamos comentando la portera que era en aquel entonces Padrón lo imparables sí sí sí fue el súper increíble y luego ellos pues pues el Europeo fantástico una experiencia maravillosa la verdad que la repercusión que se les dio en aquel entonces no fue nada yo tengo alguno folleto de periódico que en aquel entonces y lo echó Guardado porque bueno fue algo histórico voy dos días te puedo decir que mi pueblo yo soy de un pueblo muy te quito pues me hicieron un homenaje bastante grande me pusieron nombre a una calle puedes o el boom no

Voz 1991 11:26 sí hay que decir es de Totalán que por desgracia se ha hablado mucho de Totalán estos últimos días con el con con la desgracia del del niño Julen eres de allí imagino que tú también has vivido muy de cerca no

Voz 1 11:38 sí la verdad que ha sido muy triste y bueno no y familias allí habla o casi a diario con ellos y la verdad que me ha pillado muy de cerca porque justo además donde estaba la montaña Mi hermano y tiene una casa ahí ya sí hombre casi han echado los equipos de rescate en la verdad que ha sido poco o bien TI bastante duro sobre todo por el final también

Voz 1991 12:02 la verdad es que es una desgracia que hemos vivido y sufrido en todo el país que estábamos pendientes y al final pues por desgracia acabó como acabó Iván algo para Alicia pues simplemente qué tal Alicia buenas noches

Voz 1 12:16 hola buenas tardes el tema

Voz 1313 12:18 de de la selección este año se juega el Mundial en en Francia entre junio y julio en no sé cómo ves las posibilidades de la selección española de cara ese mundial y qué pena que no te haya pillado en ocho diez añitos más joven porque no te lo perdía estuvieron íbamos

Voz 1 12:32 es la verdad que que yo a España la veo fantásticamente bien creo que ha progresado en todos los aspectos de que está cogiendo la fuerza que tiene porque España tiene una calidad increíble creo que que bueno que va a llegar con unos partidos que está teniendo bastante bueno ir contra Estados Unidos y yo muy buen nivel a pesar de que bueno se terminó perdiendo pero yo creo que España va a hacer un buen papel en el Mundial y estoy segura porque hay calidad suficiente te llevan a hacer lo van a dejar el pabellón muy muy alto ojalá se pueda hablar que que no metamos en la final porque no no no

Voz 1991 13:14 qué pensar en grande y además es una está evolucionando mucho en categorías inferiores estamos sacando un montón de títulos en buena el año pasado fue maravilloso fue histórico así que en ganamos dos europeos un subcampeonato el mundo y un campeonato del mundo el año pasado a sigue evidentemente tenemos que tener esperanzas para el futuro Alicia te tengo que preguntar también por todo lo que ha sucedido en Tarrasa ya sé que te pilla lejos pero seguro que te suena mucho no eso de cuando empezabas a jugar al fútbol sobre todo en esos gritos machistas me imagino que lo has vivido por desgracia muchas veces no

Voz 1 13:46 sí yo yo me sorprendió bastante porque creía que soy yo estaba

Voz 1991 13:51 si pensamos que habíamos evolucionado allá lo pasa cromatismo aunque queda por ahí que todavía no

Voz 1 13:56 sí la verdad que es muy duro no escuchar ahora nuestro tiempo pero bueno la verdad que es triste no no puedo decir otra cosa porque yo es verdad que el inicio si algún comentario machista así sí me han hecho las típicas vecina hace que me veía jugando a pelota pues y me decía niñas ha hablado lo típico griego no son personas mayores que que bueno que tienen esa mentalidad de que bueno yo lo voy a acusarla pero no entendía no lo de alguna manera pero bueno yo creo y confío en que la evolución de esa estrella avanzadas en esa y que todavía ha sido un hecho que no se vuelva a pasar porque vamos me parece increíble que lo que temo que todavía ese tipo de comentarios Guille de mentalidad

Voz 1991 14:46 sí sí firmo debajo de todo lo que has dicho es una cuestión de de Educación y de Cultura hay que hacer en que este tipo de cosas se vea como como algo que no es normal porque no es normal los que nos acostumbramos a este tipo de cosas no le demos importancia y hay que darle la importancia que que tiene lógicamente Pero Alicia ahí seguimos en la pelea poco a poco hoy oye llegará un momento en el que no vivir hemos este tipo de comentarios ni por parte de mujeres con Madrid de pasaba ni mucho menos por parte de de hombres entre lo poco poco a poco entre todos bueno poco a poco es decir con mucha paciencia al final lo conseguiremos Alicia Fuentes que que nada que vivas el partido como puedas que no sufra mucho y no tengan muchos nervios que te recupere cuanto antes yo oye si tienes que jugar un año más dos tres cuatro cinco nosotros enganchado vale

Voz 1 15:35 muchísimas gracias a vosotros

Voz 1991 15:37 hoy en un beso muy fuerte