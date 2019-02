El Larguero: Hablamos con el abogado de Toño García y Alicia Fuentes (08/02/2019)

Voz 1 00:00 las once y media a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este ocho de febrero día en el que ha arrancado la vigésimo tercera jornada de Liga en Primera División y lo ha hecho con el partido que han disputado en Zorrilla al Valladolid el Villarreal

Voz 1991 00:50 ya terminado sin goles al final empate a cero en un resultado que yo creo que no saca de pobre a ninguno de los dos mucho peor el conjunto amarillo que está en situación complicada los pucelanos que sólo han ganado un partido las últimas ocho jornadas se quedan décimo cuartos veintiséis puntos tres de momento por encima de la zona de descenso mientras que el Villarreal como decimos no levanta cabeza es penúltimo en pie estos evidentemente descenso a Segunda División y ahora mismo tiene con esos veinte puntos a cuatro de la salvación eh tiene mucho trabajo por delante el conjunto amarillo para salvarse de aquí a final de temporada porque desde luego las las sensaciones son malísimas para mañana otros cuatro partidos donde sin lugar a dudas destaca el derbi madrileño en el Wanda Metropolitano las cuatro y cuarto de la tarde entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el conjunto blanco se queda fuera de la lista de convocados Isco en teoría con por molestias en la espalda hoy de hecho sólo ha completado parte del entrenamiento Isar retirado por esas molestias mientras el Atlético de Madrid Simeone podrá contar con Saúl y con Godín mientras que Koke Resurrección sigue recuperándose así que se va a perder el partido además a la una de la tarde en el Coliseum Getafe Celta de Vigo a las seis y media Espanyol Rayo Vallecano para las unos cuarto nos queda al partido entre el Girona y el Huesca el Barcelona juega domingo en San Mamés contra el Athletic donde tiene pinta que no va a estar Leo Messi después de ya sabéis jugar tocado en el segundo tiempo del Clásico de Copa contra Real Madrid y el que no va a estar seguro es el brasileño Arthur que estará en torno a cuatro semanas de baja tres cuatro semanas de baja tras acabar ese partido de Copa con una lesión en el bíceps femoral de su pierna Izco verdad en Segunda División ha disputado un partido orden cero Osasuna dos el conjunto navarro se pone líder de la categoría con cuarenta cuarenta y siete puntos y el Sporting ahora mismo con XXXIII a cinco de el playoff además noticia de última hora noticia que nos sorprendía desde luego la redacción era hace más o menos dos horas dos horas y media y que tiene que ver con un jugador del Levante José Manuel Alemán qué tal buenas noches

Voz 2 02:52 hola buenas noches qué ha pasado con Antonio García

Voz 3 02:56 pues tiene es uno de los siete detenidos que este viernes han ingresado en prisión el Juzgado de Instrucción número tres de Teruel acusados de formar parte de una red que se dedicaba a extorsionar a usuarios de un portal de internet especializado en facilitar contactos sexuales la extorsión se producía exigiendo pagos en metálico a los usuarios de esta web a cambio de no poner en conocimiento de familiares sobre parejas los servicios que se habían realizado cinco de los siete hombres que han ingresado en prisión llegaron al Juzgado de Instrucción en calidad de detenidos en el caso de Toño García fue citado a declarar por el instructor el jugador ha acudido esta misma tarde de forma voluntaria hasta el juzgados ofreció a colaborar con la Guardia Civil para que efectuaran todos los registros que fueran necesarios en su homicidio y a sus dispositivos móviles pero el juez también ordenó su encarcelamiento sin fianza el juez también imputados detenidos otros seis delitos de extorsión pertenencia a un grupo organización criminal amenazas graves de muerte contra la intimidad de las personas falsedad documental usurpación del estado civil según fuentes próximas a la investigación nos cuentan que el jugador del Levante mantenía una relación de amistad desde hace pocos meses con el cabecilla de esta organización tras haberse conocido en Valencia y que eso implica son con esta banda criminal es haber mejorado cuatro mil doscientos euros a esta persona que sólo homicidio eso es lo que ha alegado todas nació ante el juez instructor al que no le han salido sus explicaciones porque no ha querido tomar ninguna medida cautelar considerando que Toño podía ser riesgos de fuga

Voz 4 04:24 dije que no había colaborado con la Justicia

Voz 3 04:27 equipo reiterados delitos Levante vivido esta tanto que un comunicado de apoyo al jugador a su familia desconocen nace sustancias que el juez ha enviado a la cárcel mantiene la presunción de inocencia sobre el futbolista a falta de las actuaciones judiciales que están ahora mismo bajo secreto de sumario en el club no tenían conocimiento alguno Yago de esta situación mañana un entrenamiento de Levante el impactante porque Paco López compañeros podían imaginarse que tono a estas horas estaría encarcelado

Voz 4 04:53 o por varios días hasta que el juez pueda al

Voz 3 04:55 Tirso salía de prisión bajo fianza

Voz 1991 04:58 precisamente no se escucha el abogado de Toño García Emilio Pérez Mora qué tal buenas noches

Voz 2 05:02 hola buenas noches a esta ahora donde está todo

Voz 1991 05:04 año está el jugador

Voz 4 05:06 pues por desgracia el ahí cometiendo una tremenda injusticia está encarcelado en el centro penitenciario de Teruel

Voz 1991 05:14 porqué porque está Toni porque no hay opción de fianza

Voz 4 05:17 pues está ahí porque el cuecen entendido que existe un notable riesgo de fuga porque he entendido que no ha colaborado con la Administración de Justicia la investigación porque ha entendido que cabe la posibilidad de que incurra en reiteración delictiva es decir entiende que una persona que tiene un domicilio conocido una familia una carrera profesional que es una persona pública que entiende que esa persona puede optar por fugarse L de dar cumplida explicación como ha hecho a la administración de justicia porque tiene quedó ha colaborado pese a que comparece voluntariamente ante la Guardia Civil permite que acceder a su homicidio y lo resisten ofrece Tu móvil su salta cualquier dispositivo que quiera lleva a ser guardia civil si acude hoy voluntariamente a prestar declaración el juzgado pese a que la causa se encuentra en secreto sumarial pero como no tiene nada que ocultar declara porque más densa que puede como digo reiterar una actividad delictiva un señor que acaba de renovar su contrato con el Levante que solucionando su vida absolutamente que está está en la cárcel está en la cárcel simple y llanamente porque se ha cometido un terrible error y un tercer iba tremenda injusticia

Voz 1991 06:38 eh señor Pérez Mora cómo es posible que alguien que va a declarar como como testigo acabe saliendo bueno en este caso no siendo detenido quedando como acusado saqué giro ha habido en esa declaración para que el juez tome esta decisión

Voz 4 06:54 no ha habido ninguno en primer lugar el nunca iba como testigo siempre halló como investigado es decir siempre por motivo de determinadas relaciones de amistad con personas do do do evidentemente recomendables fue en calidad de investigado caro a toro pasado todos los es a fecha de hoy conociendo Toño como Arria conoce quién era él estas personas Calvet jamás se hubiera saltado a comer con ellos jamás hubiese hablado el mismo tipo relación con ellos pero en su momento me pues el buen Alba estuvo con ellos y le tuvo cierta relación de ellos ni siquiera una relación íntima

Voz 1991 07:33 pero de dónde sale a esta gente osea quiero decir que relación tiene que con con con Toño porqué entabla con ellos algún tipo de amistad

Voz 4 07:40 se en fijamente porque trabajan no frecuentan los restaurantes o locales de ocio que Valencia que el camino frecuenta

Voz 1991 07:50 les podíamos decir que les ha unido la noche

Voz 4 07:53 bueno la noche al mediodía es decir un local son no necesariamente lo Calderón se les han unido los actos sociales no podía

Voz 1991 08:02 como decir

Voz 4 08:03 efectivamente así

Voz 1991 08:06 no podríamos decir por lo que digo siempre desde al lado de la versión del jugador y en este caso de la suya en su representación con ha pecado de inocente de pardillo podríamos decir

Voz 4 08:17 absolutamente es decir aquí la cuestión es que una persona muy de cometer un delito

Voz 1963 08:23 sea que estoy forma dolosa evidentes

Voz 4 08:26 debe ser castigada pero aquí pobre incauto tonto o corazón de buena lo que no y esto es lo que aquí ocurre ni más ni menos es decir Toño no tiene nada que ver con toda esa retahíla de tipos delictivos que sean citados es que no tiene absolutamente nada

Voz 1991 08:41 es que estamos hablando de abogados estamos hablando de pertenencia a grupo organización criminal extorsión amenazas graves de muerte contra la intimidad de las personas falsedad documental usurpación de estado civil ha sido no blanqueo de capitales esto es muy grave

Voz 4 08:54 correcto así sí sí sí lo lo lo que suele hacer

Voz 3 08:57 jugador que acaba de firmar por uno coma cinco

Voz 4 08:59 en el euros con con su club se normal porque probablemente le faltaba algo de dinero es una auténtica locura es un disparate disparate sobre todo fíjese no voy a entrar en el fondo del asunto porque la causa está bajo secreto sumarial a fecha de hoy no sabemos realmente de qué se acusa a Toño o porque si le acusa una todo bastante esclarecedor

Voz 1991 09:24 María el cabecilla de todo esto ingresa una cantidad de dinero no la cuenta de Toño no hay no hay ingreso ese ingreso no existió en ningún

Voz 4 09:32 pensó en que se encuentra en cuatro mil doscientos euros este señor le ha dicho que si por favor se les puede guardar en casa porque

Voz 1991 09:41 ahora en vez de hacer un ingreso en el banco se lo guardan casa digamos no

Voz 4 09:46 se llevan al que conoce Toño lo puedes guardar estos cuatro mil doscientos euros porque tengo serios problemas de ludopatía hicimos tengo yo sé que me voy a ver Toño coge cuatro mil doscientos euros y les dejan su casa y se los entregó a la Guardia Civil ha dicho dónde está tal delito terrible que ha llevado a este señor a las cárceles calcular es espectacular es decir un señor que comparece voluntaria recto colabora con la Guardia Civil en todo ofrece su teléfono ofrece todo tipo de datos ocaso todo tipo de información lo que haga falta bien firmadas es decir es que ya no entramos en el fondo del asunto que el fondo del asunto en su casa el capital que probablemente se daría por incauto o portón todas las tres con tal de que una pena de seis meses a falta a Toño en prisión no hace falta en prisión defenestrar lo total y absolutamente aniquilar su carrera profesional curso frases el pasaporte hemos ofrecido que comparezca todas las semanas ante el currando hemos ofrecido cualquier tipo de garantía que se precise quejoso de que no que se vaya a la cárcel de verdad se lo lo lo lo entienden no no creen que el interrogante

Voz 1991 11:07 no sé yo yo yo yo la verdad es que no no me puedo posicionada ninguna de las partes porque para empezar de leyes no entiendo tampoco me voy a poner en la posición de lo que tiene que hacer un juez en este caso con lo cual yo lo único que hago es la hago preguntas de usted en su labor

Voz 4 11:23 justiciero porque vamos a ver al juez su que bueno sería que se tendría que partir justicia usted usted de verdad piensa que Toño se va fugas del país para eludir la acción de la justicia justo de verdad cree que esto Diego qué ha hecho todo lo que he dicho lo ha colaborado con la Administración de Justicia usted de verdad que Toño va a reiterar una actividad lectiva bueno es alucinante para mí sinceramente yo soy pero Luis falló veinticinco años ejerciendo es al Lucy Dante a mí me da miedo eh el abogado no como ciudadano porque me pueda pasar

Voz 1963 12:04 cree que un día un amigo me diga oye

Voz 4 12:07 no se puedes hacer este Fagor celular y acaben las cárceles

Voz 1991 12:14 cree que de alguna forma le ha podido perjudicar Antonio ese episodio que tuvo al dar positivo en un control

Voz 4 12:19 a fue luto no tiene nada que ver ningún tipo de relevancia no ha echado por desgracia es uno de los delitos más más habituales y más dados en un en cualquier ámbito oí en cualquier cualquier escalafón Juan Ángel Oliver Sophie

Voz 1991 12:38 lamentable y condenable evidentemente

Voz 3 12:41 bueno sí por supuesto por supuesto

Voz 1991 12:43 sí bueno sino si bien tolerancia cero evidentemente con nadie a que vaya al volante con con un vamos con un gramo de alcohol sea eso lo tengo clarísimo

Voz 4 12:51 pues todos los presupuestos supuesto efectivamente pero quiero decir que tampoco hay que criminalizar esa cuestión evidentemente definen buscamos relación

Voz 1991 12:58 bueno yo no estoy de acuerdo sea quiero decir que no hay que pasar ni una con nadie que vaya con un gramo de alcohol al volante otra cosa es que usted me diga que es algo habitual por ser habitual no está bien no lo podemos que normalizar eh

Voz 4 13:12 no no lo que quiero decir es que es algo habitual y desde luego no es algo habitual que quien comete ese delito absolutamente deleznable Arbas pertenezca

Voz 1963 13:20 una banda organizada hombre no evidentemente a dos años por arrojar una corona entonces

Voz 1991 13:25 he hecho no digo que esté conectado yo le he dicho que si un episodio que ha podido pasar le ha podido dar una imagen que le ha podido perjudicar no he dicho que estén conectados los hechos en ningún momento porque es imposible

Voz 4 13:35 sinceramente hice sinceramente yo creo que no le ha perjudicado con de imagen en ningún sentido sinceramente creo que si hubiéramos caído en cien jubilados distintos al que hemos caído Toño estaría hoy en su tasa lo hemos topado con algo que ha decidido que escasea es decir a prisión que que les diga qué quiere que le diga hay muchísimas medidas para paliar una situación que pretende paliar la prisión provisional que es la de presencia el sujeto en el futuro juicio entregar el pasaporte comparecencias apura acta final no solamente para aquellas personas que no va a cumplir que tiene un riesgo de fuga será como medida excepcional la prisión provisional eso sí con Cóndor de Primera división señor de verdad se va a jugar

Voz 1991 14:31 la primera pregunta es no

Voz 4 14:33 porque esta escéptico en la cárcel de verdad se lo digo en serio es decir la pregunta es por chaval en la cuando ojo además el dos veces resultará no tener nada que ver con el tema según el auto como le digo no tener ningún tipo de culpabilidad regional dolosa en el procedimiento y entonces a ver quién repara todo este terrible daño que se hace porque este señor no solamente para el ojo eh este fríos le puedo ni hilar por completo su vida deportiva su carrera es que de verdad me dio mire se lo digo Diego veinticinco años ejerciendo es que hoy estoy sinceramente aterrado no puedo entender necesaria la medida de prisión provisional para este chico

Voz 1991 15:34 bueno lo lo reclame vamos terminando alemán no sé si tienes alguna pregunta para la Voz

Voz 3 15:41 sí una enclave deportiva ayer cuando podría tomarse otro tipo de medidas que permitan regresar a la actividad profesional de todo yo es decir que pueda volver a entrenar y pueda salir de prisión

Voz 4 15:53 nosotros vamos a interponer un recurso en el plazo que legalmente los once de la ley es decir de Entrevías confiamos en que haya una modificación de esta medida o al menos que se nos permita eludir la prisión provisional con una prestación de fianza Rodrigo cuantas medidas cautelares que precisen de todo tipo comparecencias localización permanente lo que sea necesario pero sinceramente con la Administración de Justicia los plazos son absolutamente imprevisibles si es Vigo algo me lo invento

Voz 1991 16:32 pues nada habrá que esperar a ver qué espera de acuerdo cómo evoluciona todo esto iremos contando ver cómo a la noticia señor Pérez Mora la agradezco que haya estado esta noche en El Larguero para explicar no es un poco qué ha pasado con con Antonio García lo agradezco muchas gracias

Voz 4 16:47 a acciones de ir disculpe ni vehemencia pero de verdad le digo que me es una cuestión profesional pero que por vez primera afectado a nivel personal porque lo puedo entender

Voz 1991 16:59 un saludo

Voz 4 17:00 se hacía estado alemán y evidente

Voz 1991 17:02 esto es una una noticia que ha soqueado a la familia del del Levante que nadie esperaba lógicamente

Voz 3 17:10 no no completamente porque ya te digo que es que en el club no tenían ni en más mínimo conocimiento de que hoy Toño fuese a prestar declaración ha juzgado que la consecuencia de prestar declaración en un juzgado termine con el futbolista esta noche esté en prisión hizo verlo porque imagínate era consecuencia a nivel de imagen como como club pero de forma impactante en lo más directo que es el vestuario no mañana sus compañeros Paco López en el caso deportivo no todo para esta jornada cuando el equipo juega el próximo lunes a Mendizorroza ante el Deportivo Alavés porque casualmente Toño no estaba recuperándose de una lesión por espacio de diez días pero desde el punto de vista anímico es un aliciente coso lo que ha ocurrido esta noche en valenciano Levante y en el caso de que esas especialmente tiene absoluta estas consecuencias

Voz 1991 17:57 me da a mí que vamos a tener muchos días por delante para hablar lamentablemente de todo esto en gracias alemán un abrazo muy fuerte

Voz 1963 18:04 un abrazo pues esa es la noticia del día

Voz 1991 18:06 la detención de Toño García el jugador del Levante implicado en un supuesto caso de extorsión

Voz 2 18:11 a algunos usuarios de de páginas

Voz 1991 18:14 contenido sexual lo de citas sexuales ahora mismo está retenido ha prestado declaración veremos veremos qué es lo que pasa en los próximos días con el jugador del Levante que como digo a día de hoy está retenido sin opción de fianza por riesgo de fuga antes de nos a Zorrilla he para hablar de ese empate entre el Valladolid y el Villarreal os cuento resto de noticias que nos ha dejado el día porque en el panorama internacional desde luego eh otro SOC que no sea llegados de Brasil ese esa tragedia que nos ha pillado practicamente despertando unos por la mañana y es que las autoridades de este país han informado que se ha producido ese incendio en la Escuela de Fútbol de el Flamengo que ha acabado con la vida diez personas entre ellas seis niños que dormían en la residencia y además cuatro trabajadores de él club desde luego una tragedia tremenda la que nos llega desde desde Brasil y ahora mismo se están investigando las causas de este incendio en la Euroliga de baloncesto partidos correspondientes a la jornada veintidós Real Madrid El Real Madrid ha caído en Rusia contra CSKA ochenta y dos setenta y ocho el Baskonia ha derrotado en casa al Bayern de Munich siete seis seis ocho es una victoria importantísima porque ahora mismo el Baskonia se pone séptimo en esa pelea que tiene de meterse entre los ocho primeros eh por cierto que no se olvide que este miércoles será celebra el Día de la radio eh que en el largo no pues lo queremos celebrar con con todos vosotros nosotros lo vamos a celebrar en la madrugada del martes al miércoles ya nos pilla justo en el inicio del del Día de la radio y que ya sabéis que podéis entrar en la cadena en Cadena Ser punto com en la web de de de Cadena Ser punto com y allí pues os escribís os apunta Easy pasáis el día de radio con nosotros aquí que nosotros estamos encantados de que nos podéis visitar de que podáis ver en los estudios de las instalaciones de poder ver cómo se hace un brava de radio en este caso el larguero así que lo dicho la madrugada del martes al miércoles en El Larguero os esperamos aquí en estos estudios centrales de la Cadena SER la son de cincuenta vamos con todo Bush Gal David

Voz 6 20:06 no más que en el Cesid dando ahora con no compras tuvo volar lo vives por doscientos ochenta y dos euros anuales sin entrada con seguro mantenimiento y tú en tu cuota si cada cuatro años lo cambias de conducta es lo último oferte fue el espacio renting consulta condiciones en qué punto es

Voz 1 20:38 así era no en Zorrilla en el primer partido de la jornada veintitrés en primera división han empatado a cero el Valladolid y el Villarreal

Voz 1991 21:05 más que los dos llegaban necesitados de puntos quedan bastante peor situación el conjunto amarillo que está metido la puerta abajo y lo perdón no da la sensación de poder salir de ahí José Ignacio Tornadijo qué tal muy buenas

Voz 1402 21:18 te parece justo el resultado

Voz 0104 21:20 sí sí me parece justo porque creo que el partido sí

Voz 1402 21:23 pero equilibrado ha habido momentos para el Valladolid ha habido algún momento también alguno menos pero también ha sabido para el Villarreal creo que el Villarreal ha mejorado defensivamente con ese sistema de tres atrás da la sensación de que el equipo de Calleja ha ganado en consistencia y eso pues le ha le han pedido al valor y quizá disponer de más ocasiones de gol aunque ha tenido una muy clara en la primera mitad un tiro de Nacho que has salvado en la línea de gol vulnera cuando ya estaba batido Asenjo pero también es cierto que bueno pues el el Villarreal al ha tenido una opción también con un disparo de Pedraza que ha detenido masivo no así un partido alternativas quizá el Valladolid a los puntos a lo mejor podría haberse hecho con el encuentro sobre todo ha llegado más fresco al final pero ha dado por bueno quizás empate ante el riesgo de perder el más necesitado al Villarreal pues desde luego ansiaba una victoria que que que vendría muy bien pero que que no ha logrado así que de momento teníamos casi casi que los dos han pactado desempate final contentos

Voz 1991 22:15 verdad al final ha terminado como diciendo ex ya que no lo vamos a ganar no lo perdamos o no como no me hagas daño tu del aunque yo creo que a los puntos como si fuese un combate de boxeo para mí un pelín mejor el Valladolid

Voz 1402 22:26 sí yo también lo creo ha preguntado a Sergio y la falta un poquito da lo mejor de ambición el equipo al final ahí pero yo entiendo la situación del Valladolid El Valladolid perdió por ejemplo aquí con el Alavés en el minuto noventa y dos a ganar el partido ya un córner le pillaron y hoy en día sumar un punto que el Villarreal no sume tres pues para Valladolid quizá de momento le puede valer no un poco hacer la hormiguita noi sumando no está tan desesperado no está en puestos de descenso y le hubiera venido muy bien ganar pero lo que no podía hacer en Valladolid a perder este partido como lo perdió por ejemplo con el Leganés

Voz 1991 22:55 el Rayo en Zorrilla quizá eso es lo que le ha hecho al final pues

Voz 1402 22:58 es amarrar ese empate aunque es cierto que a los puntos y el y el esprín final daba la sensación de que el Velilla va más entero y con más opciones de ganar

Voz 1991 23:05 gracias torna un abrazo hasta luego hablamos con uno de los jugado desde el Valladolid para mí el mejor del partido posiblemente de los mejores de la temporada el conjunto pucelano Rubén Alcaraz qué tal buenas noches

Voz 1963 23:17 hola buenas noches qué tal qué tal estás todo bien

Voz 1991 23:19 en

Voz 1963 23:20 bueno de te voy a decir un poquito cansado que eh

Voz 1991 23:23 casa ya ahogue

Voz 1963 23:24 y si acabo de llegar y tú estás ahí

Voz 1991 23:26 relajadita algo tenéis nada más terminar el partido como hacéis

Voz 1963 23:30 pues estoy cenando en casa que han venido a verme familia de Barcelona Mi hermano y sí un par de amigos y aquí estamos comentando el partido

Voz 1991 23:39 sabe todavía tienes ganas después de haber estado pegando de ahí noventa minutos te te quedan ganas todavía de de seguir hablando de fútbol se no

Voz 1963 23:46 pues sí porque creo que sí que es cierto que que el Villarreal ha un partido de tú a tú pero creo que joder me voy con un mal sabor de boca

Voz 8 23:57 como la oportunidad como para menos marcas

Voz 1991 23:59 los que lo has dicho tu hermano hoy hermano hoy deberíamos haber ganado no

Voz 1963 24:03 así tal cual se le he dicho que tengo perdimos puntos

Voz 1991 24:06 sí bueno lo estábamos comentando ahora con Dorna hijos sin no sé si nos estás escuchando pero precisamente estábamos comentando eso no que el empate no es que sea injusto porque dices oye mira no nos aún cantó Toxo no pero sí fue un combate de boxeo a los puntos habrías ganado no

Voz 1963 24:20 sí lo que lo que es cierto que como todos sabemos el fútbol para ganar espaciosas hacer goles Si hoy no lo hemos hecho pero bueno creo que lo más importante es que hemos conseguido después de una racha de muchos mantiene la portería a cero contra un gran rival y contra el rival que sabemos el potencial que tienen arriba hay si hemos conseguido la portería a cero vamos con buenas sensaciones defensivamente y ofensivamente creo que hablamos creado pero no hemos salió lo suficiente eficaces para para para hacer esa jugada gol vaya

Voz 1991 24:53 dentro está el Valladolid la temporada porque parece que está ahí sus faldas falta un poquito no sé no un poquito de suerte de ganar un par de partidos para unirnos arriba no

Voz 1963 25:02 bueno yo no sé si personalmente creo que es la suerte la suerte no creo mucho en ella creo que hay que buscar la y pienso que que no es fácil no es fácil puntuar

Voz 5 25:12 en cualquier campo bueno fácil

Voz 1963 25:14 plantarle cara a cualquier a cualquier equipo porque ya sabemos cómo está la Liga lo que lo que intentamos nosotros en su bar y acercarnos al objetivo y ahí hemos conseguido un punto que bueno ya te digo

Voz 5 25:25 estaba poco pero bueno un punto que los siguientes

Voz 1963 25:28 lindo en la tabla de clasificación de la bajo abajo bueno fuera del descenso son los bajos

Voz 1991 25:33 tú sabes que tenemos un amigo en común que habla maravillas de Dino si no sabes quién es

Voz 1963 25:40 hola Mendi buenas noches

Voz 9 25:42 es qué tal Rubén buenas noches de baile tiene Wendy bueno comentarte bueno que están haciendo una temporada extraordinaria para mí y ollas hecho otra de otro auténtico partidazo a lo has corrido todas las jugó todo con posesiones con llegada con robos bueno simplemente que esperemos que esté mucho daño harían que yo creo que va a ser complicado porque

Voz 10 26:07 tú has jugando ojo

Voz 9 26:09 va a ser difícil que te pueden retener aquí así que nada de siga igual hay que conseguir la salvación cuanto se pueda

Voz 1963 26:17 pues muchas gracias Elena como tener un amigo

Voz 9 26:21 se hacen ya otros voy a contar

Voz 1201 26:25 es a la fiesta de Halloween ya sabes

Voz 9 26:29 la pobre era el culo oficialmente a charlando un ratito llegan a de conocerle bueno lo conocía personalmente

Voz 1991 26:36 ajá

Voz 9 26:38 buen rato de fútbol y luego bueno pues cuanta delantero eh eh Juan veloz pero si hablamos de muchísimas cosas cosa benéficas cosas de fútbol y bueno al final no venimos a casa me trajo hágase al amor de fútbol y bueno la verdad que me ha dado mucho al negocio porque aparte de ese futbolista ya o en las cercanías una una grandísima persona

Voz 1991 26:56 qué es lo más importante ahora estoy contigo pero déjame terminar con con Rubén Rubén miramos el calendario ojito e Barça Betis Espanyol Real Madrid Aycart a abrocharse el cinturón

Voz 1963 27:10 sí como bien dices un calendario difícil pero ahora les bonito sí señor para mí que la primera vez que hubiera jugado en el candado en la retirada de tiene en casa así que todos los partidos hoy ilusionante todos los partidos eh son difíciles si nosotros hoy compitiendo como hemos competido y no tenemos que tener llega ningún equipo y creemos que que bueno la salvación pasa por competir o luchar y sobre todo cree

Voz 1991 27:38 pues si hay que creer eso fundamental sin eso no se puede conseguir nada Rubén Alcaraz enhorabuena por el temporal que estás haciendo y ojalá ya suerte esta temporada he logrado los objetivos un abrazo no

Voz 3 27:47 muchas gracias saludó Bendit te te

Voz 1991 27:50 ha recibido hoy el partido yo creo estás de acuerdo no lo que decíamos el el empate no es injusto pero igual a los puntos mejor el Valladolid no

Voz 9 27:56 hombre a mí el Villarreal sinceramente me decepciona bastante yo creo que ha tenido a una ocasión I can be una conducción pero realmente no he tenido ocasiones claras no sé yo he visto a formar por ejemplo muy apagado Cazorla intervenido muy poquito muy poquito prácticamente nada Iborra tampoco mucho y luego arriba fue uno Miguelón ha intentado que la intentado por lo menos pero realmente bueno el Villarreal asediado en cada o la situación que está ahora mismo en en la tabla

Voz 1991 28:24 que ocupan desde sí sí no no totalmente luego

Voz 9 28:27 el Valladolid fíjate que que la segunda parte ha habido veinte veintidós veintitrés minutos en los que Aído ha intentado llega por banda que Conquero que está muy bien la verdad que operación ha venido bastante bien luego Nacho también cómo está físicamente cómo llega todo el fondista que te da te da bastante bueno pues vamos a intentar sobre todo Sergi Guardiola que poco a poco cogiendo el tono físico porque tiene talento tiene técnica pero evidentemente que llega llega bastante justo a final de del partido al caray haremos emocionado que para mí el cara es uno de lo mejor für Stage ahora mismo tenemos el Valladolid yo creo que jugando a este nivel de un obsesivo aguantara el año que viene no seguramente que tenga base menos ofertas pero sí que he visto Valladolid muy bien trabajado trabajó bien físicamente defendiendo muy bien y sinceramente dijo el empate bueno pues no es malo por lo que han juego Villarreal pero sí también te puedo comentar que el y creo que está preparado está mentalizado para saber la posición que está hice lo que más me gusta

Voz 1991 29:25 fíjate el calendario él lo comentábamos ahora precisamente con él el el Barcelona el Betis el Espanyol el Real Madrid son de esos calendarios que dices tú sobretodo él que es debutante no en en primera división que le apetece pero viene una un mes de competición de estos muy duros eh

Voz 9 29:41 sí hombre tiene un calendario complicado sonó eso ya lo sabe a final Bali sabe que la pérdida de visión y cualquier rival muy difícil Barça evidentemente como está es muy difícil allí iba bueno pues tienen casa al Betis que poco a poco oídas hablando lo Condesa de la novela

Voz 1991 29:59 Benji un abrazo muy fuerte de las doce a punto seguimos mañana ya sabéis que tenemos un derbi madrileño no pues vamos con

Voz 2 30:05 el

Voz 12 30:10 Ikea en Lardero en Instagram arroba El Larguero en facebook punto com barra El Larguero suscribe al canal de Youtube

Voz 13 30:22 en mil seiscientos dieciocho y misionero español Pedro estará millo se convierte en el primer europeo que llega las fuentes del

Voz 12 30:31 en lo azul fina su aventura es la mejor aventura los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti Il síguenos en Ser aventureros junto es

Voz 1 30:49 en redes sociales K K Team hacer

Voz 14 31:01 qué opinan los oyentes de nadie sabe nada

Voz 1 31:07 broma rollo muy buenas críticas Andre Berto Sons vosotros venga cambiamos los sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en estos en Nadie sabe nada de nada un programa en el que puede pasar de todo

Voz 15 31:29 si buscas expuestas disolverá

Voz 16 31:31 convocará elecciones generales van a votar a favor o en contra para dimitir ministra

Voz 1 31:36 procura encontrar una buena pregunta de lunes a viernes en Hoy por hoy la entrevista de Pepa Hoy por hoy no Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Gea mosqueados Cadena SER

Voz 12 31:57 cuenta con las vas pas

Voz 11 32:11 ya

Voz 1 32:20 Yago de Vega vale a las cuatro y cuarto de la tarde en el Wanda Metropolitano tenemos el derbi madrileño el Atlético de Madrid Real Madrid uno de ellos inmersos en las semifinales

Voz 18 32:43 de la Copa del Rey nada tienen de jugar a nada en el en el Camp Nou el Real Madrid

Voz 1 32:48 destacó desempate aún veremos veremos cómo cómo

Voz 1991 32:51 sale a ese partido de mañana ante el Atlético de Madrid

Voz 18 32:54 en el Real Madrid Miguel Martín Talavera hola qué tal muy buena

Voz 2 32:59 buenas noches y Simeone recupera a Saúl

Voz 1991 33:02 Godín el que no ha podido llegar a tiempos Koke no

Voz 1576 33:04 si el vallecano al final no ha llegado no ha podido recuperarse bueno pues has sido un contratiempo importante pero bueno ya durante la semana el trabajo ella se veía

Voz 1991 33:12 sí que tenía plan B si acaso no

Voz 1576 33:15 para recuperar el internacional español al final ha sido así la buena noticia Saúl Godín que no estuvieron en el Benito Villamarín van a estar no son en la lista están de diecinueve sino que además van a ser titulares pero que no se ha recuperado por lo tanto no ha podido contar para este partido ni con Diego Costa ni con Savic ni con Koke diecisiete jugadores tiene de la primera plantilla todos convocados ya metido dos chavales del filial uno defensivo Montero uno ofensivo Víctor

Voz 1991 33:41 es si tuviese que apostar por un once por cual apostaría

Voz 1576 33:44 pues yo creo que la única duda por el trabajo de la semana ha sido quien iba a ser lateral derecho porque ha doblado esa posición habido ejercicios con Juanfran vivió ejercicios con con Santiago Arias yo creo que al final va a ganar el pulso el cafetero no creo que sea muy distinto a éste que te voy a dar yo a Yago con Jan Oblak bajo palos con

Voz 0231 34:03 Arias en el lateral derecho con Lucas

Voz 1576 34:05 el lateral izquierdo con Godín capitán que vuelve al lado de Josema Jiménez en el centro de la cobertura en el centro del campo Thomas Party Rodrigo Saúl y Ángel Correa iba arriba Antoine Griezmann y Álvaro Morata hablado Diego Pablo Simeone del rival del momento del Real Madrid de Santiago Solari

Voz 2 34:24 vaya a su partido con Essien

Voz 0501 34:26 todo las Solari sabemos que tienen mucha profundidad sin fijó a Vinicius José Beiro posiblemente Lucas Vázquez por derecha Benzema es un momento fantástico nosotros venimos con la ilusión de está trabajando bien y esperemos mañana tener un escenario como siempre ha demostrado la gente del Atlético de Madrid en consecuencia derivada que vamos a ganar

Voz 1991 34:49 me hablando del rival del Real Madrid en el momento que llega al conjunto blanco a este partido también habéis pregunta todo a Simeone por los dos protagonistas indirectos directos quiero decir Courtois como ex atlético Morata como ex madridista no

Voz 1576 35:04 evidentemente yo creo que va a ser dos de los nombres propios de del partido de mañana Yago en el bando del Atlético de Madrid Morata va debutar ante su público con la camiseta del Atlético de Madrid y el otro Thibaut Courtois yo creo que tribu que es un grandísimo portero y que además es un buen tipo yo que he tenido la oportunidad de de tratarle cuando era jugador de Atlético de Madrid y creo que no estuvo muy afortunado en en las declaraciones contra el Cholo contra Atlético de Madrid y el otro día aunque él lo achacó a un problema de traducción

Voz 1402 35:32 cuando habló que le iban a tirar de todo ganó

Voz 1576 35:35 no no no suele ser un campo donde precisamente ocurren esas cosas y evidentemente se va a recibir de uñas el Cholo prefieren recordar al Thibaut Courtois porte

Voz 1991 35:44 no

Voz 0501 35:44 bueno no me puedo poner en lugar de la gente para ir a entender el sentimiento que puede tener el Courtois son grandes gran portero que cuando ha estado con nosotros lo ha hecho excelentemente muy bien ir ahora tendrá momento como siempre lo ha demostrado en todos los equipos donde ha pasado

Voz 1991 36:02 el recuerdo que tiene Simeone es bueno de Courtois bueno de hecho en lo deportivo creo que no hay ni una sola queja es más podría decir que Courtois el tiempo que estuvo el Atlético de Madrid se sintió muy atlético y que vamos participaba obtenía el ADN eh de del Atlético de Madrid y hacía sentirse como tal me parece que el recibimiento no cuando Metrópolis no no va a ser bueno

Voz 1576 36:25 no no va a ser bueno va a ser hostil como nuestro pueblo no puede ser de otra forma

Voz 19 36:30 lentamente y con ningún tipo de

Voz 1576 36:33 o desde luego no no no no no se merece que haya ninguna tipo de manifestación violenta ni en forma de insultos ni en forma de de mucho menos agresión de cualquier tipo pero si se va a pitar es su eterno rival es un jugador que como te digo yo creo que siendo un buen tipo porque me consta que lo es

Voz 1402 36:49 no no ha estado muy afortunado cuando sale

Voz 1576 36:51 tengo que dirigir a hablar de su pasado rojiblanco no

Voz 0231 36:55 así ganarse a su nueva afición o por cualquiera

Voz 1576 36:57 otro motivo en cualquier caso yo creo que el recibimiento base como te digo hostil se le va a pitar pero al final lo importante va a ser lo que ocurra en el verde entre los jugadores del ojos de Atlético de Madrid veremos a ver al final quién quién se lleva el gato al agua ya sabes que hace unos días Nos dejabais Acció Calleja

Voz 0104 37:13 si va a haber homenaje en los prolegómenos

Voz 1576 37:16 recordando al que fuera capitán del Atlético de Madrid en la década de los sesenta setenta ya a partir de ahí

Voz 19 37:23 hay un sesenta y ocho mil

Voz 1576 37:25 Banderas en un mosaico rojiblanco para calentar el que es para muchos yo me incluyo el mejor partido del año que es el drama

Voz 1991 37:34 a un abrazo esta mañana un abrazo

Voz 1576 37:36 no hasta luego hay que intentar tener un poco de memoria

Voz 1991 37:38 al menos es lo que creo yo entiendo las rivalidades deportivas y cuando hay un jugador que se va al eterno rival en este caso pasando por el por el Chelsea no es que había haya habido como se suele llamar una traición mal llamada desde mi punto de vista muchas veces en el en el mundo del fútbol cuando uno cambia de una empresa se va a trabajar a otra porque cree que tiene mejores condiciones ya sé que muchos apelan al famoso sentimiento y que va todo mucho más allá que me parece bien pero esto no deja de ser un trabajo no deja de ser una empresa que contrata a un trabajador y hay que tener un poco de memoria hace un año y medio Courtois estaba en el Wanda Metropolitano eh eh con el Chelsea ovacionado haciéndose una foto en la placa que tiene en los alrededores del del campo de regalando la equipazo una camiseta a la gente de de del Atlético de Madrid en creo que eso no debe cambiar ya sé que es muy difícil ya a lo mejor las declaraciones no han ayudado pero creo que hay que tener un poquito de memoria en el en el mundo del fútbol creo que además es un tipo como Courtois que siempre está declarado Atlético siempre ha dicho que ha crecido mucho como como futbolista en el Atlético de Madrid incluso como persona eh creo que hombre dentro de la rivalidad deportiva uno puede tener rivalidad deportiva pero vamos a tratar de hacerlo desde el respeto quiero decir o no puede o intentar molestar o intentar que no rinda intentar de es concentrar llámalo X pero desde un punto de de respeto no creo que al fin y al cabo hace cuatro años más o menos a Courtois al estaban aplaudiendo en el en el Vicente Calderón el estaban vamos yo creo que eh cantando practicamente todos los fines de semana ya sé que es complicado pero bueno vamos a intentar de normalizar un poco las cosas lo mismo de Morata eh que veremos a ver qué es lo que pasa cuando visite por primera vez el Santiago Bernabéu con la camiseta del del Atlético de Madrid incluso los propios aficionados del Atlético de Madrid que ahora les guste o no es uno de ellos en esa lleva la camiseta rojiblanca y a partir de ahora va a ir en la misma dirección va a remar en teoría en la misma dirección con lo cual todo lo que sea silbar a uno de los tuyos no deja de ser poner palos en la rueda de la bici eh vamos también con las novedades del Real Madrid Antón Meana qué tal muy buenas qué tal buenas noches fuera de la lista a la gran pregunta es por lesión con o por decisión técnica pues eso

Voz 0231 40:01 esto es un acto de fe te puedes creer que tiene molestias en la espalda aunque no hay parte médico le hemos visto sin ningún problema en los quince minutos de entrenamiento abiertos para la prensa o puedes pensar que es una excusa para no crear más ruido hizo pensar que le han dejado fuera de la convocatoria a pocas horas de un derbi yo no quiero poner en duda a ningún trabajador el Madrid pero a mí me parece cuando menos oportuna para Isco esta lesión porque después de sus últimas declaraciones en redes sociales que le han sentado fatal a Santiago Hernán Solari tenía muchísimas papeletas de quedarse fuera de la convocatoria sencillamente por decisión la técnica es la última gota que ya definitivamente colma el vaso Solari no entiende el comportamiento de Isco Solari cree que Isco no está trabajando bien y frases como la de ayer en redes sociales no ayudan nada al malagueño de hecho hoy ha monopolizado ese tema la rueda de prensa

Voz 1038 41:01 extracto de un minuto de cómo Solari

Voz 0231 41:04 sí ha contestado a veces no las preguntas sobre

Voz 20 41:08 porque conozco este esos compañeros

Voz 14 41:11 otro pueda el trabajo de futbolistas profesionales entrenarse al cien por cien para estar al servicio del equipo el equipo está muy bien cada uno de los jugadores está trabajando muy bien con muy buena predisposición para hacer que el equipo sea el protagonista como lo estamos haciendo

Voz 1 41:29 le molesta que

Voz 14 41:31 este mandase mensajería por parte de de Isco bueno no ha contestado a las preguntas de mis compañeros directa todo yo quería saber Xisco tiene razón que le acusa de ser discriminatorio con él creo que os he contestado siempre todas las preguntas en cada rueda de prensa que que vengo aquí si los veinticuatro veinticinco jugadores de su plantilla a gozar de las mismas oportunidades para jugar cada fin de semana el fútbol es trabajar poner el talento al servicio el equipo entrenar al cien por cien en cada entrenamiento y darle todo al a los entrenamientos ese es el trabajo el futbolista profesional para estar disponible para cuándo

Voz 1991 42:09 lo que jugar bueno e Solari como ha hecho en otras muchas ruedas de prensa escurre el bulto no habla directamente de de la situación creo que esto además saliendo un día diciéndolo todo claro se acaba el tema se acaba la conversación y creo que Isco desde mi punto de vista esto es una opinión muy personal se está equivocando no no está está siendo más protagonista en las redes sociales que en el terreno de juego y eso le está matando no puede ser que cada vez que pase algo salir a la a los medios y a las redes sociales a a dejar en entredicho o llamar mentiroso o dejar de mentirosos a los compañeros de los medios de comunicación porque en un gesto quita el hombro a A

Voz 2 42:52 y se lo diré a Chendo

Voz 1991 42:55 el haciendo e Ike es una broma entre ellos y chico la broma de sendos como diciendo que hasta que haces quiero decir que podemos hacernos los tontos pero que no lo hagamos no significa que lo seamos en creo que se está equivocando B tiene más protagonismo fuera del campo que dentro lo que tiene que hacer es centrarse jugar punto il está haciendo mucho daño Meana

Voz 0231 43:17 le está haciendo muchísimo daño Yago yo creo que esta batalla mediática la perdido claramente Isco

Voz 1402 43:23 cota Bosch hace no mucho en Carrusel Deportivo

Voz 0231 43:26 que el vestuario del Real Madrid está con Solari en esta decisión incluso los amigos de Is con El Vestuario saben que Solari toma esta decisión de manera justa que no es ningún tipo de capricho el entrenador que Isco no está ahora mismo al al nivel de el del Madrid contábamos hoy en SER Deportivos ya o que gente muy próxima al entorno de sonar y te dice que que Solari sabe cómo es el fútbol sabe como es el Madrid no quiere pensar a largo plazo ni el su futuro ni en el de sus jugadores Solari sólo piensa en el Madrid de hoy en el Madrid que tiene que jugar mañana contra el Atlético y cree que en el Madrid de hoy disco no tiene sitio yo solamente le echo en cara a Solari que tendría que ser a lo mejor él sabe más que yo hoy no lo discuto pero yo que voy a sus ruedas de prensa me gustaría que fuera un poco más claro sencillamente que dijera Isco no está bien Isco no está entrenando como tiene que entrenar y hasta que no lo haga no va a jugar creo que con esa frase zanja haría los debates pero bueno él está hablando en el campo habló de Solari no le pone no lo convoca mañana está fuera de la convocatoria de Yago por esas eh oportunas molestias en las espalda

Voz 1991 44:36 no hay ni más ni menos que porque los actos no corresponden a las palabras que dice con lo cual quiero decir si uno sale a rueda de prensa dice mira no veo a Isco ahora mismo en condiciones estamos trabajando para recuperarle cuando crea bueno pero él él sabrá cómo gestiona que para eso es el jefe ahora mismo del día el Real Madrid que más ha dicho el argentino pues ama

Voz 0231 44:54 dado un piropo a Simeone son amigos

Voz 1991 44:57 no ha habido un momento Inter Flora por las dos partes

Voz 0231 44:59 sí sí sí sí sí sí ha habido mantener Flora primero ha estado Simeone muy cariñoso con Solari en el Cerro del Espino poco más tarde en Valdebebas como es amigo suyo como le admira cómo se tienen un cariño futbolístico importante Solari decía lo siguiente acerca de Cholo Simeone

Voz 14 45:17 las comparaciones son siempre fruto eh yo al Cholo lo aprecio y lo respeto ha sido has sido compañero hemos sido compañeros en la selección ha sido mi entrenador San Lorenzo y ha sido una bonita experiencia para mí compartir con él a nivel a nivel profesional porque tiene mucho para aportar de de del compañero desde el entrenador seguramente mañana será muy bonito partido y lo que nos ocupa es eso no el partido ponerle toda nuestra energía nuestra parte a competir esos son un equipo que compite nosotros está enviando a los dos nos gusta competir eso es seguro

Voz 1991 45:57 Meana si tuviese que apostar por un once cuál sería