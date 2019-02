"Educar musicalmente es educar en el diálogo"

Voz 3 00:00 eso lo puede pasar a cualquiera

Voz 1312 00:37 qué más cambios ordenador hará no me no me funciona la contraseña subió esta semana que quema ALE cambiaría está muy feo esto

Voz 0874 00:44 oye con lo que te gusta a ti el jaleo irán a la manifestación de mañana supongo bueno en principio buenos días Pino buenos días luz de lo hay que saludarse vale

Voz 1611 00:52 no voy a ir porque tengo que estará a los mandos Si de del control de este programa porque no todo hace aguas mi deber es velar por el programa y no no voy a poder pero mira una idea que quedaba ayer el actor vasco Gorka Otxoa en Twitter comparto por si alguien del Gobierno está escuchando ahora no en domingo es el ideal para sacar a Franco del Valle de los Caídos porque no va a estar allí prior

Voz 5 01:37 no hola

Voz 0874 01:49 bueno da la impresión de que la manifestación de mañana ha conseguido lo que ya pretendía no bueno no no te creas un momento

Voz 1312 01:55 ayer al al principio de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que no entendía muy bien a la vicepresidenta sí habían roto o no Carmen Calvo sí no

Voz 6 02:03 sí porque lo había no llevaba vía al uso autonomía

Voz 1312 02:09 sí sí sí

Voz 0874 02:11 no ya está selectiva no sé cómo es el bacalao

Voz 1312 02:14 corte ha sido un error hay estos técnicos de verdad

Voz 0874 02:17 la sección de cómicos sabes que es al final del día

Voz 1312 02:20 eso sí lo que pasa es que me lo estaba haciendo encima casi ayer me lo puso en bandeja

Voz 1 02:25 pero no

Voz 1312 02:26 bueno la la situación la verdad es que no invita a las bromas sino la preocupación no sé si los convocantes de la manifestación se han salido con la suya o no pero lo cierto es que este relato del relator ha fallado estrepitosamente

Voz 0874 02:38 pero lo que mucha gente nos explica es porque el Gobierno de Pedro Sánchez se ha pegado este disparo en el pie con este tema ahora retirándose de la mesa de negociación por lo menos calma algunos barones socialistas a quienes le acusan de estar rompiendo España por intentar encontrar una solución política al problema con Cataluña el Gobierno se ha quedado sólo en esto

Voz 0376 02:56 las derechas no ayudan al diálogo sacan partido político electoral de la agitación constante de una circunstancia problemática que nos debería de concurrir a la responsabilidad y a la altura de miras para resolverlo el campo independentista tampoco acepta que la canalización del diálogo sea en los términos estricto de las posibilidades legales

Voz 1312 03:26 tal como decía la presidenta Nadia arrimado el hombro más bien al revés unos han arrimado la cerilla al bidón de gasolina

Voz 0216 03:33 ya se han dado cuenta de que les proponen un referéndum ejercer el derecho de autodeterminación serían los únicos de toda España que no se han enterado que los independentistas querían un referéndum ejercer el derecho de autodeterminación

Voz 0874 03:49 hacía tiempo que no vamos a Carlos Floriano nada de lo que dice es verdad

Voz 1312 03:52 bueno ha dicho do dos frases y prácticamente la misma frase sea la repetido bueno y evidentemente en los que estaban al otro lado de la mesa tampoco lo han puesto fácil porque además de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos ahora les han puesto en bandeja el discurso de que ellos siguen sentados en la mesa que no han hecho nada y que el Gobierno ha cedido a la presión de la derecha y la ultraderecha él Sartori es la Consellería de Presidencia lamentamos

Voz 7 04:15 que que este mediodía el Gobierno del Estado ha decidido abandonar el diálogo que el que el PSOE haya decidido ceder delante de la presión de aquellos que no quieren que haya diálogo y que no quieren soluciones políticas

Voz 1611 04:34 es lo que te decía que evidentemente el tiro en el pie que la del Gobierno igual les ha pasado aquello como como en el chiste no haber aquí estamos a setas lo ha Rolex pero pasa seguir lo que me sale solo Javier lo puede evitar después que me dejas me dejas un poco así suelta Hay me voy bueno quiere decir que a lo mejor querer formar una mayoría parlamentaria para

Voz 1312 04:54 a sacar adelante los presupuestos no tendría que haberse mezclado tanto con desembocar el conflicto catalán no tendría que haberse ligado tanto pero bueno es así tal y como señaló ayer Carmen Calvo a ver como ellos explican ahora que renuncian a las inversiones previstas

Voz 0376 05:09 en cualquier caso llegado el momento la semana que viene tendrán que explicar por qué no quieren que sobre una senda de gasto del uno coma tres se pueda seguir haciendo esfuerzo de mejora de progreso de esperanza para este país

Voz 0874 05:26 pero no hay que perder de vista los giros en el guión los que ya estamos acostumbrados no a saber lo que puede pasar hace un par de años las cosas más impredecibles acaban imponiéndose no siempre es para ir a mejor

Voz 1312 05:37 eh que exacto llena de las posibilidades que se barajan es la convocatoria de elecciones que con las imágenes que veremos mañana en la plaza de Colón casi suena a amenaza para quiénes a quienes no les va a venir nada bien la posibilidad de un cambio de gobierno hacia la derecha

Voz 0376 05:51 este Gobierno desde el minuto uno es un gobierno muy consciente de las circunstancias de complejidad sobre a las que vamos a gobernar no sentimos absolutamente fuertes y seguros el lo que hacemos o generales del Estado porque creemos firmemente que le hacen falta a este país lo dijo el presidente y yo creo que en esto no conviene me hace falta que es el interprete con estas cuentas tendremos un dos mil diecinueve normal ejecutando las política sin ella el tiempo sea corta

Voz 0874 06:25 después del domingo llega el inicio del juicio del proceso en el Supremo

Voz 1312 06:29 si sabes lo lo más triste y preocupante es que si se está copiando todo el escenario que nos llevó a Cataluña este enfrentamiento oí la falta de de salida política porque cuesta muy poco llenar las calles de gente pero luego es muy difícil que esa gente acepte la realidad de la política y no la de las consignas y los mundos ideales que se venden es que hasta los mensajes que se lanzan son son un poco iguales no eso de llenar las calles para llenar las urnas claro

Voz 10 07:04 tú

Voz 11 07:13 ah

Voz 1312 07:19 ayer la ONG Save the Children hizo un llamamiento para luchar contra la pobreza infantil

Voz 0874 07:23 dijeron que si no se toman medidas urgentes en el año dos mil treinta y uno de cada cuatro niños seguirá siendo pobre eso que hace cuatro años el Gobierno de España se comprometió a erradicar la pobreza infantil para ese año si para sí

Voz 1312 07:35 el treinta un dato tremendo que dio ayer Andrés Conde subdirector fue el que cuesta que dice que cuesta más dinero mantener esa pobreza de lo que se necesitaría para acabar con ella o paliarla

Voz 12 07:46 la realidad de que uno de cada cuatro niños está un veintiocho por ciento de nuestros niños y niñas está en situación de pobreza implica un coste económico para nuestro país pues cada una de esas medidas está cuantificado lo que está costando unos no llevar a cabo esas políticas no para deducir al final el coste de no hacer nada es infinitamente superior al coste de abordarlo de un modo decidido que por supuesto exige inversión pero es una inversión mucho más mucho más reducida en la que está exigiendo una política de de falta de atención al problema de la de la pobreza infantil

Voz 1312 08:24 nuestra compañera Adela Molina le preguntó al director de Save the Children por las declaraciones de Casado esta semana vinculando el aborto al futuro de las pensiones Andrés Conde

Voz 12 08:32 las razones de la baja natalidad en España son de carácter económico tienen que ver con la dificultad económica que tiene la crianza tener hijos es un factor de riesgo económico en nuestro país es un factor de riesgo de pobreza así de claro las familias no tienen más hijos porque no pueden permitírselo económicamente no existen políticas para corregir este problema asistimos que estamos en un nivel de inversión en políticas de familia infancia que está por debajo de la media de la mitad del de la Unión Europea por olvidado vamos

Voz 0874 09:04 recuerdas lo que dijo Pablo Casado y además subimos la puesta añadimos también a Javier Maroto

Voz 13 09:09 si queremos financiar las pensiones y queremos financiar la salud lo que deberíamos pensar es en cómo tenemos más niños no como los abortados el aborto no puede ser una herramienta de conciliación

Voz 1312 09:20 me parece muy grave que se finalice con cuestiones como ésta tan serias que se haga estas estas a asociaciones de ideas que parecen más del desarrollismo franquista que de este tiempo además es que es mentira no desde el minuto uno salió a quién la Cadena SER Mariona Mariola Florido la gafas de Sociedad desmintiendo punto por punto estas afirmaciones pero me intriga saber qué pensó al escucharlas una gran experta en demografía es Teresa Castro socióloga e investigadora del CSIC buenos días

Voz 14 09:47 buenos días qué es lo que pensó cuando escucho

Voz 1312 09:49 va a Pablo Casado diciendo que en lugar de aportarse deberían tener esos hijos para asegurar las pensiones

Voz 14 09:54 bueno e Gandarias ley eh realmente creí que era un chiste osea que era una noticia más propia de El Mundo Today vincular embarazos no deseados con pensiones me parece una estupidez irresponsabilidad no tiene nada es que no hay ningún vínculo los resultados preliminares de la Encuesta de fecundidad de del año pasado que todavía son preliminares lo bueno ya han dejado bastante claro que la gente tiene menos hijos de los que desea y que no los tiene porque hay unas barreras una precariedad laboral unos problemas económicos unas unos problemas de conciliación para la crianza no hay ayudas estatales para la crianza como en otros países aquí se invierte en ayudas a la infancia un uno coma tres por ciento del PIB el doble de la Unión Europea hay más mujeres que quieren hijos y no pueden tenerlas por las circunstancias he de precariedad económica elaboradas que mujeres que no quieran hijos los abortos

Voz 0874 11:05 y qué paradoja Teresa que esta misma gente es la que es el arma tanto por la inmigración porque vienen a quitarnos los trabajos como dicen ellos de repente están tan preocupados por la demografía no

Voz 14 11:15 por supuesto sea ya desde muy todo Europa hoy también en España es la única vía de crecimiento es vía inmigración iría a partir de ahora en España pero ya hace de desde hace cuarenta años en Alemania hay más muertes que entonces eso es reflejo de una sociedad demográficamente avanzada no es no es malo simplemente es estamos en otro estadio para el crecimiento demográfico la única vía ya desde hace tiempo es la vía de la inmigración bueno migración neta por qué inmigración menos Emir emigración porque de los países avanzados también se mira con el caso de España no entonces pero tampoco creo que se el crecimiento demográfico en si será sea un objetivo sea ese esa fijación en el número de nacimientos el número de personas es propio de otras épocas os hay que preocuparse la calidad de vida de esas personas pero que seamos más o menos tampoco importa tanto

Voz 0874 12:18 tantas cosas son propias de otras épocas Teresa Castro socióloga e investigadora del CSIC gracias buenos días

Voz 16 12:50 eh sí

Voz 0874 13:13 sabes que Lourdes comisiones ha sentado un invitado en la mesa déjame que te pregunte a él particularmente cómo puede contribuir Beethoven a sacarnos de la crisis en la que estamos en Europa

Voz 17 13:23 es difícil pero es un símbolo de la humanidad de de de la Auf Clinton del bueno a pienso que es un símbolo a que puedes ayudar a ayudarnos a comunicar más

Voz 18 13:42 hay la música que tiene un aspecto muy

Voz 17 13:45 muy humano que refleja por ejemplo a problemas que que existen hoy siempre con con con una sociedad por ejemplo para mí por ejemplo Vito fueron discuta también el Espírito humano por ejemplo la libertad de espíritu humano pero es muy filosófico pienso que música en general puede ayudarnos a Ammán a comunicarnos más a escuchar más a nosotros forenses para por ejemplo si yo escucho a una persona no no hablo entonces yo doy paso a otra persona ha a extremar las las ideas

Voz 0874 14:25 no no estás hablando de política no pienso que

Voz 17 14:28 es funda montado por ejemplo también por los niños si los niños aprenden una en un discusión un discurso musical hay cosas que que son más importantes que que la misma opinión no cuando yo toco en lo riqueza mi personalidad un poco menos yo doy un solista One sólo de la posible dada toca entonces yo escucha a esta persona después por ejemplo tengo no sólo eh yo hablo entonces es un intercambio de energías ir era respecto a vosotros a los otros pienso que es uno de esos son muy fundamental aprender también por un sociedad es es como un ejercicio

Voz 0874 15:08 eso sí da constantes tocarnos sí que está tú cuando escuchas ahora que estás más tiempo y que vas a pasar más tiempo en España cuando escuchas se ponen noticias que tengan que ver con política le pones una banda sonora para cada cosa que escucha dices a esto le pega Wagner

Voz 17 15:22 no no ha hecho solamente a a las palabras solamente al contexto pero a veces pienso que personas piense que Hizbulá gays sería bien seré ven que la cultura lo vi muy importen fútbol o pueden en un discurso

Voz 0874 15:48 Dural tu cultura fuera más impactante para determinadas personas pero no no no no creo un Saura de salud

Voz 1611 15:57 vamos a presentarla aunque ya como en un juego de pistas ya tenemos algunas una como como pronucia Beethoven que lo pronuncia en Alemania también es alemán nuestro invitado es es alemán y es director de orquesta como hemos podido también deducir por por sus palabras desde David acaba de anunciar que asume la dirección titular de la Orquesta Nacional de España y la dirección artística también de la de la orquesta y el coro eso significa más tiempo en nuestro país

Voz 17 16:24 sí claro debe claro es que no te tratamos mal no no estoy muy muy muy contento y muy feliz de continuar pero un huevo posición con esta incitaron institución claro tengo las semanas que yo dirijo la Orquesta y Coro plus de proyectos y extra

Voz 19 16:47 binario uno o para o grabaciones

Voz 17 16:50 quieras y también que desde desde hoy empieza claro los dos días de Don administrativos reuniones discursos entre entré yo pienso que las reuniones en ese país acaban muy tarde siempre lo digo porque el horario alemanes diferente no pero pienso que el diálogo es muy importante siempre el dialogo entre los músicos entre los niños estarán en la Orquesta y Coro con el Inaem no pienso que necesitamos un diálogo muy más fluido un comunicado más fluida para para escucharlos ideas opiniones

Voz 1611 17:30 no quiero hacer de relator también en política que me estoy haciendo eso es un tema político es verdad es una broma que en la importancia de la

Voz 0874 17:40 música te vienes de bueno en un país que ha dado algunas de las grandísimas figuras históricas de la música como es Alemania hay tanto respeto por esa cultura de la música clásica como en España o debemos de subir un escalón más

Voz 17 17:54 Carlos música o la cultura en Alemania por ejemplo tiene un gran afición pero aquí en Madrid siento que hay hay muchas cosas muy muy positivo claro siempre podemos mejorar e intensificar cosas pero si yo hablo desde este momento pienso que estoy muy orgulloso que qué pasa en el pasado cuando la orquesta aclaran en Madrid pero tengo también cosas que podemos mejorar crear un proyecto de música contemporánea por ejemplo o proyecto a caer venía de orquesta y coro o el aspecto social educativo o por ejemplo yo quiero también intensificar más la relación entre los músicos muy jóvenes jóvenes generaciones que son el futuro de de musical de este país hay muchos músicos que Daily España porque no hay claro hay hay posiciones hay buen condición pero necesitamos a a verdaderamente a pensar a mejorar las condiciones por esta esta generación que esta es talentos vuelven a una España y no se directamente como es la educación en las escuelas con con la música

Voz 1611 19:14 ya te lo digo no

Voz 17 19:16 lo que pienso que es muy importante si yo escucho a una persona y yo doy la posible va a expresar una opinión pero en otro caso IU después puedo expresar mi opinión tenemos un diálogo que tenemos un un junto unos hombre entonces es un es un aspecto muy filosófico pero muy importante también después de un año muy muy joven general

Voz 0874 19:43 o sea que esconde un adagio resolvemos el proceso básicamente no te voy a traducir esta tampoco en dentro de poco setenta son hijo además es que voy a hacer una pregunta que me vale para despedir esta entrevista es cuál te gustaría que fuera la primera pieza musical escuche tu hijo

Voz 17 20:00 no porque pienso en la primera pieza no solamente del prêt pero la voz de la mamá porque mi mujer es un soprano que sí el el bebé a escuchando la voz de la mamá muchas veces en conciertos y recitales entonces desde

Voz 19 20:24 Traore a a Mozart a Bach

Voz 17 20:27 los piezas pero no no empiecen directamente especial que pienso que es importante no importante es que que somos abiertos a toda la música no solamente a la música clásica claro es no pero nuestra profesión pero para mí que Villarta apertura Now que que la las puertas para todos para asumir la responsabilidad también por todas la sociedad no solamente por un un pequeño parte era de la sociedad pero para todos

Voz 1312 21:02 qué buen mensaje deja sobre la mesa David Ascanio además de su amor por la música como unos mejoraría como sociedad el saber escuchar y aprender a escuchar desde pequeños la la música clásica no sólo por el placer de hacerlo y la cultura que aporta sino por la enseñanza intelectual que nos daría Javier en un país que no sabemos dialogar no sabemos hablar no sabemos escuchar quizá todo empezaría por ahí de agradezco mucho te agradecemos mucho que hayas que hayas venido un ratito a a compartir con todos nosotros esta esta paz y esta esta esperanza no porque en el fondo es eso no lo que nos da esperanza

Voz 0874 21:35 aquí mucha suerte al frente de la Orquesta Nacional de España

Voz 17 21:37 Kiko y iconos no tiene dardos

Voz 0874 21:40 pluriempleado y suerte con la paternidad por supuesto muchísimas gracias raro

Voz 1312 21:53 te das cuenta que esto no va a poder así será así toda la vida permitir el lujo de a las ocho

Voz 9 21:58 el equipo y ponerla suman a ver cómo mejora esto a ver cómo mejora suman Javier Pérez Andújar

Voz 22 22:21 no

Voz 23 22:25 sus fans EMI foráneo

Voz 22 22:31 ya no

Voz 23 22:37 Joschka eh

Voz 2 22:48 sí sí no sí

Voz 9 23:06 y qué me dicen de las casas encantadas el otro día vi una película de unos imprudentes que se pasaban la noche en un caserón con fantasmas hoy apenas quedan casas de ese tipo lo que abunda es la gente que estaría encantada de tener una casa se acuerdan del concurso Un dos tres el premio gordo eran las llaves del apartamento bueno la llave fui la puerta y todo lo que había detrás de la puerta ahora corren ya de Matute se compran a trescientos euros para ocupar viviendas en ausencia de los dueños todo concurso es un símbolo pero no de la vida sino de un deseo pues la realidad no supera a la ficción ni lo pretende nada más narcisista que la realidad un sociólogo y un sindicalista de los que cortaron calles antes de cortar el bacalao explicarían que el problema de la vivienda se debe a una causa económica que se trata de una cuestión de dinero que es cosa de tener o no tener como en la novela de Hemingway pero yo no nací para sociólogo sino para filólogo acaso porque crecí viendo a mis padres rodeados de letras así que cuando el personal apunta hacia los conflictos económicos yo me hago un lío mirando a los gerundio pues la mano en el corazón no me dieran que del verbo vivir tanto derecho tiene a ser gerundio viviendo como vivienda porque lo que importa es vivir lo cantaban Los Amaya en una rumba que se llamaba vive la vida hoy hay gente que en vez de vivir la vida dice vivir el momento igual son sinónimos una vida hay un momento la filología no es una ciencia exacta otro día les hablaré de un dos tres responda otra vez de cómo este concurso de preguntas y respuestas nació en los años en que Billy el Niño torturaba en sus interrogatorios policiales estamos atrapados en un bosque de símbolo