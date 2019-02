Viviendo sin vivienda

no no no

Voz 6

01:01

y qué me dicen de las casas encantadas el otro día vi una película de unos imprudentes que se pasaban la noche en un caserón con fantasmas hoy apenas quedan casas de ese tipo lo que abunda es la gente que estaría encantada de tener una casa se acuerdan del concurso Un dos tres el premio gordo eran las llaves del apartamento bueno la llave si la puerta y todo lo que había detrás de la puerta ahora corren llaves de Matute se compran a trescientos euros para ocupar viviendas en ausencia de los dueños todo concurso es un símbolo pero no de la vida sino de un deseo pues la realidad no supera a la ficción ni lo pretende nada más narcisista que la realidad un sociólogo y un sindicalista de los que cortaron calles antes de cortar el bacalao explicarían que el problema de la vivienda se debe a una causa económica que se trata de una cuestión de dinero que es cosa de tener o no tener como en la novela de Hemingway pero yo no nací para sociólogo sino para filólogo acaso porque crecí viendo a mis padres rodeados de letras así que cuando el personal apunta hacia los conflictos económicos yo me hago un lío mirando a los Hair Un dios con la mano en el corazón no me dieran que del verbo vivir tanto derecho tiene a ser gerundio viviendo como vivienda porque lo que importa es vivir lo cantaban Los Amaya en una rumba que se llamaba vive la vida hoy hay gente que en vez de vivir la vida dice vivir el momento igual son sinónimos una vida y un momento la filología no es una ciencia exacta otro día les hablaré de un dos tres responda otra vez de cómo este concurso de preguntas y respuestas nació en los años en que Billy el Niño torturaba en sus interrogatorios policiales estamos atrapados en un bosque de símbolo