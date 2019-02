Música para los "enemigos del pueblo"

Voz 2 00:00 el líder

Voz 3 00:58 yo he te quedas hablar Rafa pues hoy voy a hablar de asuntos internos no o algo así a ver a ver me explico eh eh ayer

Voz 1775 01:04 mismos Reporteros Sin Fronteras en España presentaba su informe anual sobre la libertad de prensa un informe titulado enemigos del pueblo y bueno en el que hace un repaso a cómo en el año pasado no dos mil dieciocho al menos ochenta periodistas han sido asesinados con total impunidad para hacer su trabajo vuelve a poner el foco en países como Turquía China o Irán dice que son las mayores cárceles para periodistas del mundo y alerta también de de que otros países como Yemen Siria menciona pues se han convertido en auténticos agujeros negros desde los que ya prácticamente nadie puede informar por cierto es alguien quiere hacerse socio o colaborar con reporteros tomar nota tres uves dobles punto R S F guión ese punto o RG repito R S F guión ese punto ONG es buscar la pestaña de colabora a todo esto lo voy a poner banda sonora Pino hoy buenos músicos que han sido periodistas o algo parecido

Voz 0874 01:57 esto está bien de todas maneras no hay noticia de alcance de relevancia que a veces no esta vez sí vio que empiezas a poner banda sonora con crisis Jaén pero no suena a Pretenders

Voz 1775 02:06 esto es más recientes de hace cuatro cinco años la canción se llama gafas de sol oscuras es el primer Single del que fue su primer disco en solitario una canción con la que bueno ella decía que quería reivindicar el espíritu gamberro del Ródano que estaba un poco harta de escuchar canciones de rock en las que estaban ensalzando los valores de la familia y que eso no es eso no es

Voz 0874 02:28 creo crisis fue periodista que me pues tiro historia

Voz 1775 02:30 curiosa ella bueno nació en Akron Ohio ya la capital mundial del K

Voz 0874 02:36 como bien sabes no de ciudad que también con el auge de la industria del automóvil en Estados Unidos tuvo tuvo su época

Voz 1775 02:42 en ese momento luego también tuvo su descendencia

Voz 0874 02:44 que a los infiernos con la crisis económica no pero ahí se fundó la fábrica de neumáticos Goodyear

Voz 1775 02:49 esto iba una crisis hay no le atraían mucho parece los neumáticos cuenta que su infancia fue de esas que es puedes decir perfecta muy feliz pero también como muy vulgar muy aburrida no ya quería ver cosas estar en una ciudad de verdad no en no en Akron Ivano no no pasar todo el día a día en un coche así que en cuanto pudo Se marchó sabes dónde Ése fue

Voz 0874 03:08 pues se siendo lo que luego ha sido Nueva York Ángel

Voz 4 03:12 ah pues podría haber sido pero ahí con pocos añitos se fue más lejos en Londres

Voz 1775 03:16 en año setenta años del PAN Tena efervescencia hay allí para buscarse la vida primero estuvo colaborando en un estudio de arquitectura y luego a través de un crítico de rock al que conoció empezó

Voz 0874 03:27 yo a escribir una revista de de música en el New Musical Express Musical Express vamos a explicar para la gente que no

Voz 1775 03:34 que perderán maravilloso periódico muy musical que

Voz 0874 03:36 se editaba en Inglaterra yo no sé si cada dos semanas cada semana o cada mes junto con Melody Maker te dan

Voz 1775 03:41 las dos grandes referencia aquí llegaba con un mes

Voz 0874 03:44 es tras algún kiosco te cobraban un dineral pero te de alguna

Voz 1775 03:47 pues ahora como un tesoro no consigue de esas no pues allí escribió escribió que si Heine decía que escribía columnas medio tonta sin sentido hizo también alguna entrevista bueno sin gran trascendencia aunque sí se recuerda una que hizo en el baño de un bar a sus y cuatro en el baño de su vocación no fue a más

Voz 0874 04:04 no quiero saber más de esa entrevista lo lo dejó por la música

Voz 1775 04:07 bueno lo iba a dejar por la música después acabaría yéndose a Francia y allí montó una banda pero antes de aquello intentó quedarse en Londres para eso necesitaba un permiso de trabajo y es curioso porque estuvo a punto de montar una boda de conveniencia con Syd Vicious el de Sex Pistols me para conseguir los papeles no en principio lo dijo que sí pero cuando fueron al registro resulta que estaba cerrado porque ese día era era festivo al día siguiente no podían volver porque Sid Vicious tenía una cita en el juzgado tampoco es de sorprendente que bueno debe ser ya

Voz 0874 04:36 más en la oficina de Si esto es esto es Ayuso

Voz 1775 04:38 la idea de cedía pues ya tenía en la cabeza en otra cosa les pasó el plan y al final olvidadas dos no hubo boda efectivamente bueno vamos con otro clásico que también pasó un buen tiempo en una reacción clásico ochentero donde los haya te estaban antiguos no no no lo de decir a ver es su concepto de mí no todos lo ochentero me gustaba y los Pet Shop Boys de decir que no estaban entre mis favoritos pero manda el tema que hemos elegido el tema es músicos y periodistas y aquí sí que encajan los pechos

Voz 0874 05:38 eran dos de los dos periodistas uno no

Voz 1775 05:41 el cantante Neil Tennant fue el que tuvo una experiencia periodística pero con bastante recorrido por cierto empezó trabajando con Bono para Marvel Comics como periodista no llegado a averiguar hay que que podía hacer en este súper héroes pues igual igual hacía guiones de superhéroes pero bueno fuera lo que fuera lo que lo que hacían aquellos años lo debía hacer bien porque allí dio el salto ya como segundo editor de la revista es más otra revista musical la otra británica donde bueno allí puso de moda el lema que que tuvo en su mesa reacción que que decía algo así como es como si el PP nunca hubiera existido no eh esto decía porque todas las novedades discográficas que le llegaban eran ya cosas de nuevo románticos o grupos ya te trae como el grupo que él estaba montando lo que iba a ser después pecho Boix allí entrevistó a grupos como Depeche Mode a Madness ya su espera mira ya que vamos a ser paréntesis sino no gusta pecho a ninguno de los dos no tiene sentido si con esto podemos una ya eso me parece no

Voz 5 06:33 no

Voz 6 06:42 no

Voz 7 06:45 del siglo X

Voz 8 06:47 como mínimo eh

Voz 1775 07:15 que tampoco me gusta mucho igual no muy tecno no era entonces los marroquí sinfónico esto es de lo You que fue la canción de debut de este grupo en doscientos ochenta y dos una canción que inicialmente iba a ser de hecho para Depeche Mode de hecho su compositor Vince Clarke abandonó la banda cuando no le dejaron grabar esta canción que había compuesto Si bueno se fue para montar esta otra banda enfadado no porque no le daban salida bueno como te digo sigo con Neil Tennant de pésimo es es uno de los grupos a los que entrevistó entrevistó también a a Bonnie Tyler está está no se olvida porque pasó no sé qué ha pasado alguna vez aquello de darte cuenta justo al final de la entrevista de que se te ha olvidado encender la grabadora le pasó como el daño me he pasado pero tenemos un amigo

Voz 0874 07:57 común que hace poco contó que le había pasado con una entrevista a un grande de la música incluso dio nombre técnico al que le había pasado

Voz 1775 08:05 lo vamos a mantener la lo mantengo sigo incluso de enviada especial a Nueva York sólo para entrevistar a Police no la la entrevista no sé qué tal ensayo pero el viaje sí que le rindió porque aprovechó su visita a Nueva York para localizar al productor Orlando que era su productor favorito en ese momento al gustaba mucho consiguió que escuchar una maqueta de su grupo y al final Orlando fue el productor del primer disco de pecho este tema Ginés pasar algo así lo de

Voz 4 08:33 colocar una maqueta mientras estás trabajando periodista bueno es un poco lo que hago yo cuando te tras guardar aparato o lo que voy a hacer cuando te haga humor gráfico de Benson yo me refería a la de ir a Nueva York

Voz 0874 08:42 no solamente para entrevistar a un músico al que admira y que encima luego te acabe dando trabajo

Voz 1775 08:47 eso eso estás bien estás pensando en algo queríamos montar alguna cosa se venga vamos con otro músico periodista inconfundible este

Voz 9 08:56 no

Voz 2 09:21 sin duda

Voz 0874 09:39 da igual que cantes y es en su grupo original es en solitario de nuestras formaciones pero usted

Voz 1775 09:46 confundir el todo Mark Knopfler no he intentado despistar te al no era un clásico de la estrella pero es que esa forma de cantar y esa forma tocar la guitarra no no da lugar a error no esto que suena es viudo You son de su último disco de noviembre del año pasado bastante reciente no se llegados a este punto voy a hacer un paréntesis igual quieres contarnos algo de de El paso en este campo del Moscardó

Voz 0874 10:07 verán a fue aquella en el campo del Moscardó que gente pasó

Voz 1775 10:10 te fuiste estaba yo en primera fila

Voz 0874 10:13 por supuesto tú sabes lo dedica a alguien de Usera que venga a era alguien como Mark Knopfler Masako K

Voz 1775 10:18 a otra media Chuck pudiste pagar porque he leído crónicas de la época de Santiago alcanza en concreto por cierto

Voz 0874 10:23 quiénes antes volcando programas mira qué casualidad fíjate

Voz 1775 10:25 pues como parece que nosotros diremos mil ochocientos las Caletillas en ríos las las ahorrarte ahí ahí

Voz 0874 10:33 había que ahorrar Roh conseguirlas

Voz 1775 10:35 ya no preguntarle más asistió también según la clínica cercana a la infanta Cristina no no hay recuerdes con la infanta Cristina sólo coincidió tiene una foto con Urdangarin que borrado convenientemente bueno me voy a despistar sigo con lo mío Knopfler y el periodismo con dieciocho añitos mal no se matricula en periodismo al año siguiente empieza a colaborar en un diario local donde entre sus primeros encargos está el de ida entrevistar a un guitarrista que empezaba a tener éxito en la zona un tal Stephen Félix igual de los luego Notting Hill pelis exacto ese grupo paralelo lo que montaron a mediados de los noventa debió ser aquello bueno para acabar traigo a alguien que ya sonó aquí alguna vez que no llegó a ejercer de periodista pero atento que casi

Voz 0874 12:17 Morrissey no también concepto histórico de Schmitz en Madrid vaya porque los porque que década de los ochenta

Voz 1775 12:23 sí cada año ochenta y cinco Paseo de Camoens es triste también porque ese es el concierto típico que todo el mundo estuvo a mí también dime que no no estuviera menos mal que es de los pocos que reconozca que no estuvo no habían pasado ni dos semanas entre uno y otro en el de entre el de los Schmitz mucho dinero de estrechen tu barrio Román Valero

Voz 3 12:44 bueno Morrissey esto es de

Voz 1775 12:45 su poca solitario no es con los Smiths año dos mil nueve una canción que me gusta mucho mi mucho antes de de esto cuando era un chaval pues debió tener una infancia una adolescencia difícil debía tener pocos amigos resulta que se pasaba gran parte de su tiempo libre mandando cartas a estas dos revistas que mencionábamos dan Melody Maker ya al New Musical Express en las que jugaba ser crítico hoy ponía bueno hacía reseñas sobre discos que acababa escucharos sobre conciertos a los que había ido yo era bastante cañero eh señoras publicaban las cosas bueno alguna sí de hecho Si en los archivos de Melody Maker por ejemplo encuentras una carta al director del año setenta y seis julio de aquel año firmada por Morrissey en la que hace una crítica de los Ramones que titula con contundencia dice los Ramones son basura sí dice cosas como que juegan a ser tan incompetentes como sea posible el único lugar para su música discordante debería estar en los sudorosos garitos de Manhattan a los que sin duda ya deben estar acostumbrados o cosas terminaba aquella carta diciendo que no tiene nada que añadir que deberían ser olvidados lo antes posible la gira primaveral de gran aparato eléctrico está ya cerrada estamos cerrando fechas tengo entender informado vale vale